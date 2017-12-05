Трампа накажут за попытку снять санкции с России: Украина упустила 45 млрд

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

После сенсационного решения экс-советника Дональда Трампа, генерала Флинна, сотрудничать с ФБР и признать свою вину в даче ложных показаний американские СМИ заговорили о скором импичменте Трампа. Американский рынок акций ушел в пике, а некоторые российские СМИ даже начали смаковать новость о том, что "признание Флинна в даче ложных показаний ФБР обвалило рубль".

Впрочем, вскоре ситуация немного успокоилась. Импичмент Трампа уже не выглядит неизбежностью. И даже некоторые влиятельные американские СМИ обращаются к коллегам по медийному цеху с настоятельной просьбой прекратить истерику. Несмотря на то что очередной раунд противостояния американского президента и значительной части американского политического истеблишмента закончился вничью, сам инцидент вскрыл несколько очень интересных элементов американо-российских отношений, которые до сих пор оставались неизвестны широкой публике.

© AP Photo / Carolyn Kaster Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневном брифинге в Вашингтоне © AP Photo / Carolyn Kaster Cоветник по национальной безопасности Майкл Флинн на ежедневном брифинге в Вашингтоне

Исходя из имеющейся на данный момент информации, уже можно сделать несколько важных предварительных выводов, главный из которых заключается в том, что между администрацией Трампа и российской стороной действительно были контакты, в том числе связанные с попытками снизить накал санкционного конфликта. Более того, в окружении Трампа обсуждалась как минимум одна конкретная схема снятия санкций с России, и именно ее существование, скорее всего, будет источником последующих проблем американского президента.

Напомним: бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн признал, что давал ложные показания о своих контактах с российским послом. Как сообщает "Вашингтон пост", Флинн пошел на это признание и соответствующую сделку со следствием, чтобы спасти от уголовного преследования своего сына, который тоже оказался фигурантом дела о "российском сговоре". Нужно отметить, что бывший советник Трампа заявил о том, что его сделка со следствием относится только к нему и что он признал только факт лжи агентам ФБР, отрицая любые обвинения в предательстве. Конкретно Майкла Флинна поймали на том, что он не сообщил ФБР о двух темах своих контактов с российским послом. Советник по безопасности Дональда Трампа должен был передать российскому послу две просьбы к Москве: во-первых, воздержаться от слишком жестких ответных действий на американские санкции и, во-вторых, отложить голосование в Организации Объединенных Наций по резолюции Совета Безопасности ООН № 2334, осуждающей действия Израиля по созданию израильских поселений на территории Западного берега реки Иордан. Ибо Трамп надеялся заблокировать ее последующее принятие

© AFP 2017 / Jim Watson Дональд Трамп и Майк Пенс во время национального конгресса в Кливленде © AFP 2017 / Jim Watson Дональд Трамп и Майк Пенс во время национального конгресса в Кливленде

Паника на финансовых рынках и в Республиканской партии началась после того, как телеканал ABC со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщил о том, что Флинн будет давать показания против президента и его прямого окружения (вероятно, Джареда Кушнера — зятя Трампа), которые якобы приказали Флинну выйти на связь с российским послом. Очевидная перспектива импичмента действующего президента привела к тому, что рыночная капитализация компаний, составляющих американский индекс Standard & Poor's 500, за полтора часа уменьшилась примерно на 400 миллиардов долларов, а некоторые СМИ уже начали обсуждать, какой будет внешняя и внутренняя политика президента Майкла Пенса (ведь именно нынешний вице-президент временно займет место Трампа в случае импичмента).

Сенсация лопнула после того, как общественность узнала, что те самые "неподобающие контакты" советника Трампа по национальной безопасности и посла Кисляка проходили не во время избирательной кампании, а уже после того, как Трамп был избран президентом, хотя и до его вступления в должность. При всем желании такая конфигурация событий не позволяет обвинить российскую сторону и команду американского президента в предвыборном сговоре, и, как справедливо отметило вполне антитрамповское издание The Wall Street Journal, "дипломатия после выборов — это не то же самое, что сговор до выборов". Последним гвоздем в крышку надежд на скорый импичмент стала стенограмма пресс-конференции официального представителя Госдепа США, которая прошла в декабре 2016 года. На этой пресс-конференции хорошо известный российской публике журналист Мэтт Ли интересовался тем, как администрация Обамы относится к контактам команды Трампа с иностранными дипломатами, в частности с российским послом. На что представитель Госдепа заявил, что в этом нет "ничего неподобающего", и даже выразил готовность помочь организовывать эти встречи.

После такого серьезного провала телеканалу ABC не оставалось ничего, кроме как обнародовать опровержение и отстранить от работы журналиста Брайана Росса, который опубликовал скандальную статью. Кстати, Росс до этого прославился как автор насквозь лживого сюжета о наличии в распоряжении Саддама Хуссейна бактериологического оружия, и это дает основания полагать, что журналиста в очередной раз привлекли к решению политической задачи те же самые силы, которые организовали американское вторжение в Ирак

Если бы не молниеносное разоблачение вброса телеканала ABC, то опубликованный чуть позже материал агентства Рейтер мог бы вызвать панику в окружении Трампа и, может, даже спровоцировал бы некоторых его соратников на явку с повинной в надежде избежать политической охоты на ведьм. Дело в том, что журналистам Рейтер "слили" переписку деловых партнеров Флинна из лоббистской компании ACU Strategic Partners, в которой сам Флинн работал до перехода в администрацию Трампа. Из этой переписки очевидно, что окружение Трампа не только считало снятие санкций с России одной из главных задач новой администрации, но и разработало как минимум одну конкретную схему достижения этой цели.

В сухом пересказе агентства Рейтер схема выглядит незавершенной, но это потому, что журналисты ограничиваются только формальной стороной вопроса и не могут себе позволить называть вещи своими именами. В переписке со своими деловыми партнерами директор ACU Strategic Partners Алекс Копсон пишет, что "снятие санкций — это наивысший приоритет внешней политики Трампа", и предлагает элегантный подход к решению проблемы. Составитель плана, скорее всего, исходил из разумного предположения, что новой администрации будет сложно взять на себя политические последствия снятия санкций в том случае, если инициатива будет исходить от президента Соединенных Штатов. Чтобы избежать этой проблемы, мистер Копсон предлагал сделать так, чтобы власти Украины сами попросили США о снятии санкций с России, а в качестве стимула предполагалось отдать Киеву (конкретно — украинскому госпредприятию "Турбоатом") контракт на 45 миллиардов долларов на строительство АЭС в Саудовской Аравии и других странах, которые являются союзниками Штатов на Ближнем Востоке. Называя вещи своими именами, можно обоснованно предположить, что украинской стороне фактически предлагалась взятка в виде контракта на 45 миллиардов долларов, которые, в отличие от траншей МВФ, можно было бы совершенно бесконтрольно "распилить" между киевскими политиками. План был далеко не идеальным, однако уверенность американских лоббистов в том, что при молчаливом согласии Вашингтона за 45 миллиардов украинские политики решительно потребуют снятия с России санкций, указывает на хорошее знание психологических и моральных особенностей киевского политического истеблишмента. Сама озвученная сумма — это, конечно, явно слишком много для Украины, но при этом неизвестно, сколько коллеги генерала Флинна собирались оставить себе за "посредничество" и какие еще накладные расходы предполагались в рамках этой сделки.

С другой стороны, план компании генерала Флинна предполагал, что все деньги на эту "сделку" будут выделены не США, а Саудовской Аравией и другими союзниками Штатов, так что щедрость предложения ACU Strategic Partners вполне объяснима. Вольное распоряжение чужими деньгами — это фирменный стиль американской политики.

Очень вероятно, что следователи ФБР будут очень активно искать любые документальные доказательства или свидетельские показания о том, что Трамп знал об этом плане или что он заказал его разработку еще во время избирательной кампании. В случае если такие доказательства будут найдены, американскому президенту будет сложно избежать обвинений в "работе на Кремль" и соответствующих политических последствий. Администрация президента США это прекрасно понимает и занимается "чистками" сотрудников ФБР, которые расследуют дело о "российском заговоре". Например, недавно выяснилось, что от дела были отстранены высокопоставленные сотрудники, которых уличили в обмене текстовыми сообщениями в поддержку Хиллари Клинтон. Эта демонстрация силы указывает на то, что в американских спецслужбах есть достаточно сильное протрамповское лобби, способное не только снабжать президента информацией, но и прослушивать своих менее лояльных коллег.

У "истории с миллиардами" вполне может быть очень счастливый конец, но он будет совсем не таким, каким его представляли в окружении Трампа. Пятого октября в рамках переговоров в Москве по случаю визита короля Саудовской Аравии ООО "Русатом Оверсиз" и Центр имени короля Абдаллы по атомной и возобновляемой энергии подписали программу сотрудничества, а корпорация "Росатом" направила саудовским коллегам предложения по строительству АЭС в Саудовской Аравии

Если предложение будет принято, то от этого выиграют все: заказ на десятки миллиардов долларов достанется российской стороне, а АЭС в Саудовской Аравии будет действительно построена, причем по максимально выгодной для заказчика цене. А насчет снятия санкций можно лишь отметить мудрую позицию Владимира Путина, который предложил исходить из того, что санкции — это надолго, однако это не повод печалиться, а повод "включить мозги". Как показывает практика отношений с той же Саудовской Аравией, мозги — включены. Пока американцы заняты внутренними разборками, Россия будет зарабатывать деньги.