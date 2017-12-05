Трампа накажут за попытку снять санкции с России: Украина упустила 45 млрд

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
После сенсационного решения экс-советника Дональда Трампа, генерала Флинна, сотрудничать с ФБР и признать свою вину в даче ложных показаний американские СМИ заговорили о скором импичменте Трампа. Американский рынок акций ушел в пике, а некоторые российские СМИ даже начали смаковать новость о том, что "признание Флинна в даче ложных показаний ФБР обвалило рубль".
Впрочем, вскоре ситуация немного успокоилась. Импичмент Трампа уже не выглядит неизбежностью. И даже некоторые влиятельные американские СМИ обращаются к коллегам по медийному цеху с настоятельной просьбой прекратить истерику. Несмотря на то что очередной раунд противостояния американского президента и значительной части американского политического истеблишмента закончился вничью, сам инцидент вскрыл несколько очень интересных элементов американо-российских отношений, которые до сих пор оставались неизвестны широкой публике.
Исходя из имеющейся на данный момент информации, уже можно сделать несколько важных предварительных выводов, главный из которых заключается в том, что между администрацией Трампа и российской стороной действительно были контакты, в том числе связанные с попытками снизить накал санкционного конфликта. Более того, в окружении Трампа обсуждалась как минимум одна конкретная схема снятия санкций с России, и именно ее существование, скорее всего, будет источником последующих проблем американского президента.надеялся заблокировать ее последующее принятие.
Сенсация лопнула после того, как общественность узнала, что те самые "неподобающие контакты" советника Трампа по национальной безопасности и посла Кисляка проходили не во время избирательной кампании, а уже после того, как Трамп был избран президентом, хотя и до его вступления в должность. При всем желании такая конфигурация событий не позволяет обвинить российскую сторону и команду американского президента в предвыборном сговоре, и, как справедливо отметило вполне антитрамповское издание The Wall Street Journal, "дипломатия после выборов — это не то же самое, что сговор до выборов". Последним гвоздем в крышку надежд на скорый импичмент стала стенограмма пресс-конференции официального представителя Госдепа США, которая прошла в декабре 2016 года. На этой пресс-конференции хорошо известный российской публике журналист Мэтт Ли интересовался тем, как администрация Обамы относится к контактам команды Трампа с иностранными дипломатами, в частности с российским послом. На что представитель Госдепа заявил, что в этом нет "ничего неподобающего", и даже выразил готовность помочь организовывать эти встречи.опубликовал скандальную статью. Кстати, Росс до этого прославился как автор насквозь лживого сюжета о наличии в распоряжении Саддама Хуссейна бактериологического оружия, и это дает основания полагать, что журналиста в очередной раз привлекли к решению политической задачи те же самые силы, которые организовали американское вторжение в Ирак.
Если бы не молниеносное разоблачение вброса телеканала ABC, то опубликованный чуть позже материал агентства Рейтер мог бы вызвать панику в окружении Трампа и, может, даже спровоцировал бы некоторых его соратников на явку с повинной в надежде избежать политической охоты на ведьм. Дело в том, что журналистам Рейтер "слили" переписку деловых партнеров Флинна из лоббистской компании ACU Strategic Partners, в которой сам Флинн работал до перехода в администрацию Трампа. Из этой переписки очевидно, что окружение Трампа не только считало снятие санкций с России одной из главных задач новой администрации, но и разработало как минимум одну конкретную схему достижения этой цели.
Очень вероятно, что следователи ФБР будут очень активно искать любые документальные доказательства или свидетельские показания о том, что Трамп знал об этом плане или что он заказал его разработку еще во время избирательной кампании. В случае если такие доказательства будут найдены, американскому президенту будет сложно избежать обвинений в "работе на Кремль" и соответствующих политических последствий. Администрация президента США это прекрасно понимает и занимается "чистками" сотрудников ФБР, которые расследуют дело о "российском заговоре". Например, недавно выяснилось, что от дела были отстранены высокопоставленные сотрудники, которых уличили в обмене текстовыми сообщениями в поддержку Хиллари Клинтон. Эта демонстрация силы указывает на то, что в американских спецслужбах есть достаточно сильное протрамповское лобби, способное не только снабжать президента информацией, но и прослушивать своих менее лояльных коллег.направила саудовским коллегам предложения по строительству АЭС в Саудовской Аравии.
Если предложение будет принято, то от этого выиграют все: заказ на десятки миллиардов долларов достанется российской стороне, а АЭС в Саудовской Аравии будет действительно построена, причем по максимально выгодной для заказчика цене. А насчет снятия санкций можно лишь отметить мудрую позицию Владимира Путина, который предложил исходить из того, что санкции — это надолго, однако это не повод печалиться, а повод "включить мозги". Как показывает практика отношений с той же Саудовской Аравией, мозги — включены. Пока американцы заняты внутренними разборками, Россия будет зарабатывать деньги.