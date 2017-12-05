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Олимпиада, очищенная от русских. Пророческий фельетон

08:0005.12.2017
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© РИА Новости / Виталий ПодвицкийОлимпиада, очищенная от русских. Пророческий фельетонОлимпиада, очищенная от русских. Пророческий фельетон
© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

Глава Международного олимпийского комитета произнес приветственное слово, особо подчеркнув важность соблюдения чистоты спорта, после чего состоялся традиционный парад спортивных делегаций.

Мимо трибун, бугрясь бицепсами и трицепсами, шли американские кёрлингистки и лыжницы, страдающие синдромом дефицита внимания и гиперактивности, кокетливо посылали зрителям воздушные поцелуи горячие финские фигуристы из парного мужского катания, могучей поступью прошли больные туберкулезом канадские бобслеисты и прошагали широкоплечие норвежские биатлонистки, дружно задыхаясь от астмы.

Затем популярный южнокорейский исполнитель PSY в сопровождении хора Морской пехоты США спел Олимпийский гимн. Спел настолько проникновенно, что припев "Опа гангнам стайл!" в едином порыве подхватил весь стадион.

Российские медалисты выносят российский флаг во время церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Церемония открытия завершилась зажжением чаши олимпийского огня, после чего привезли тележку с медалями и приступили к церемонии награждения.

На лицевой стороне медалей был отчеканен мужественный профиль Макларена, символизирующий непредвзятость и честность, а на обратной стороне в стиле традиционной корейской графики была изображена одинокая осина с висящим на ней Родченковым. По кругу шла надпись на латыни: "Помни об информаторах ВАДА, отдавших жизнь за чистоту спорта". Пространство композиции было решено искусно и лаконично.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСимволика зимних Олимпийских игр &mdash; 2018 в Пхёнчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Символика зимних Олимпийских игр — 2018 в Пхёнчхане

Делегация США была самой многочисленной, поэтому американские спортсмены уверенно победили в золотом медальном зачете. Триста пятьдесят три медали высшей пробы завоевали они в упорной спортивной борьбе.

После них с большим отрывом шли остальные демократические страны, применение допинга в которых без справки от лечащего врача было также строго запрещено.

Лаборатория по тестированию на допинг
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, file
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Высоко над стадионом блеснула какая-то ракета, и церемонию закрытия было решено существенно сократить. Зрители и спортсмены начали расходиться. Впереди всех, обогнав даже лыжников с синдромом гиперактивности, бежал хор Морской пехоты США. Организаторы не без труда догнали хор на машине и на ходу вручили морпехам оставшиеся золотые медали. Хор благодарно пропел "Боже, храни Америку" и ускорил бег.

Потом выяснилось, что ракета оказалась воздушным змеем, запущенным местной детворой, но США уже успели обвинить КНДР в чудовищной провокации, а МОК — пожизненно дисквалифицировать всех северокорейских спортсменов, заодно отобрав у России еще десять олимпийских медалей и победу в Куликовской битве.

Вот так добро в очередной раз победило зло.

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Ivan70
"могучей поступью прошли больные туберкулезом канадские бобслеисты и прошагали широкоплечие норвежские биатлонистки, дружно задыхаясь от астмы"


А поздно уже зубоскалить, да и не смешно. Нужно было тогда рот свой разевать, когда стало известно, что норвежские биатлонисты принимают препараты от астмы, а американка принимает препараты от "синдрома дефицита внимания с гиперактивностью". Но все подленько засунули свои языки в задницу. Так что, все вопросы к путинскому режиму, который решил в то время трусливо промолчать.
09:14
05.12.2017
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