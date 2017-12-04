Украина перевыполняет план по дерусификации: о "жертвах Крещения Руси"

Нюра Н. Берг, для РИА Новости
Может ли вообще Москва передавать директивы Киеву? Нет, конечно, ведь яйца курицу не учат. На днях Петр Порошенко объявил, что Россия никакого отношения к Руси не имеет — хотя бы потому, что когда Ярослав Мудрый писал свою "Русскую правду", России и в помине не было, спросите хоть у дочери Ярослава Анны Украинской, бывшей Русской. А название "Русь" московиты просто украли.
Собственно, никакой Америки Петр Алексеевич не открыл, лишь повторил чужие зады. Хотя, с другой стороны, невозможно переплюнуть брата экс-президента Ющенко, Петра, уже рассказавшего нам все про Укрусь, про галичан Адама и Христа, про выкопанное Черное море, про украинский язык Диогена и вообще — про изначальность всего украинского в мировой цивилизации. Поэтому президенту Порошенко остается только повторять эти постулаты государственной мифологии. Впереди ведь выборы, которые критически важно выиграть. А когда твоя электоральная база состоит сплошь из нацистских отморозков и замороченной телеканалами массы, нет ничего надежнее, чем укреплять идеи величия, раз за разом виртуально "перемогая" северного врага.
…Но вернемся к памятникам. Критически важно внимательно еще и еще раз пересмотреть пока что сохранившиеся монументы, ибо далеко не всегда правильное их геопозиционирование или обряжание в вышиванки решает проблему. Вот, скажем, памятник князю Владимиру. Его предложено снести, поскольку обнаружено, что он — враг украинского народа. На его месте хорошо бы, говорят авторы идеи, поставить памятник "жертвам Крещения Руси".
В Киеве все еще возвышается эпический монумент Родины-матери. Там все уперлось в невозможность отбить со щита коммунистическую символику, поэтому мать то и дело собираются свалить целиком. Арка Дружбы народов тоже колет глаза патриотам, вошедшим во вкус тотальной деконструкции. Снос впереди, а пока что ее модно раскрасили в цвета ЛГБТ-сообщества.
Критически важно также посшибать все бюсты русских поэтов, убрать все мемориальные доски в честь российских и советских полководцев, санировать станции метро и парки, театры и библиотеки, чтобы не было слышно и духу московского, гибридного.
Между тем за использованием государственного языка и всей концепции постмайданной идеологии строго следят волонтеры и чиновники. Первые запросто могут поставить на колени какого-нибудь бесстыжего официанта или кассира, швырнуть ему в лицо монеты и заставить петь гимн, попутно выяснив, чей Крым и что делать с сепаратистами. Да что там официанта — на днях мы выяснили, что трус не играет только в хоккей, а в футбол таки играет. Игроки донецкого "Шахтера" после показательной порки группой принципиальных нацистов вышли все же на поле в футболках, прославляющих ВСУ и так называемую АТО. Два десятка здоровенных атлетов могли, конечно, хотя бы попытаться навалять своим обидчикам, но не попытались — мамой клялись, что всецело поддерживают материально доблестную украинскую армию, утюжащую их собственный край.
Чиновники тоже, как у нас говорят, "задних не пасут". Ректораты университетов издают специальные приказы, регламентирующие использование языка не только во время занятий, но и в любой момент пребывания в стенах вуза. Созданы комиссии для надзора над уровнем энтузиазма. За нарушения предусмотрены санкции. Впрочем, многие преподаватели инициативно выражают новациям полную поддержку, заявляя на публичных собраниях, что, мол, Россия — агрессор и негоже нам использовать ее язык, ведь у нас есть своя, соловьиная и вторая по благозвучности в мире мова. Покинув стены вуза, практически все они привычно переходят на русский.
Не спрашивайте, как это сочетается с Конституцией Украины, на которую давно всем плевать. Сегодня основным законом страны являются требования нацистов, которые, в отличие от Конституции, убедительны, потому что выдвигающие их прекрасно вооружены. Когда в любой момент вам в окно может прилететь граната, изучение и использование государственного языка идет значительно веселее. Граната — это не фигура речи. На днях отменили приговор народному мстителю из Рубежного, который, по собственному усмотрению назначая сограждан сепаратистами, поджигал их машины и забрасывал гранатами соседские гаражи и дома. Включая те комнаты, в которых жили дети. Ему сначала дали девять лет, но взволнованные патриоты надавили на суд, СМИ сняли горестно-разоблачительные сюжеты — и дело было отправлено на повторное рассмотрение. Оправдают и наградят, такова уж логика момента.
Увлеченно трудится Нацсовет по вопросам телевидения. Уже запрещено под тысячу фильмов и сериалов, и покос продолжается. Под нож пошло не только российское кино, но и поделки попутчиков нацистского режима вроде Зеленского. Тот закатил вселенскую истерику по поводу запрета сериала "Сваты": я, мол, столько денег вам отваливал на АТО (военную операцию в Донбассе), так облизывал карателей, меня-то за что?
Пора, Володя. Революция перешла к следующему блюду своего пиршественного стола, а ты как думал?
Недавно трепетная мать поделилась с читателями рождественской мечтой своей дочери — хочу, мол, мамо, чтобы все дети перестали понимать русский язык.
Чтобы почувствовать весь аромат русофобской истерики, нужно, конечно, посмотреть хотя бы одну передачу украинского телевидения. Заверяю — примерно на 15-й минуте вы поймете, что уверенно сходите с ума.
Итак, куда несешься ты, Украина? В полном безумии, с адским суицидальным азартом, подстегиваемая бесами и демонами, под гиканье и свист злобных фриков, под улюлюканье нацистов, под одобрительные смешки и аплодисменты цивилизованных кураторов — к полной умственной и нравственной деконструкции. И далее — со всеми остановками.