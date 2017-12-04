Украина перевыполняет план по дерусификации: о "жертвах Крещения Руси"

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Недавно мэрия Чернигова довела до сведения граждан, что памятник Богдану Хмельницкому в рамках декоммунизации и десоветизации (!) "переможно" развернут спиной к Москве и лицом к ЕС. Операция обошлась в жалких 700 тысяч гривен, и это сущие мелочи по сравнению с той непереносимой ганьбой, которую далее терпеть было невозможно. С киевским Богданом дело обстоит еще более остро — просто повернуть гетмана спиной к столице Мордора недостаточно. Ведь кое-кто может подумать, что в этом случае Хмельницкий от лица Москвы как бы надзирает над земляками и передает им оттуда директивы. И так плохо, и эдак унизительно. Поэтому есть идея монумент разрушить, а на его месте поставить памятник героям так называемой АТО.

Может ли вообще Москва передавать директивы Киеву? Нет, конечно, ведь яйца курицу не учат. На днях Петр Порошенко объявил, что Россия никакого отношения к Руси не имеет — хотя бы потому, что когда Ярослав Мудрый писал свою "Русскую правду", России и в помине не было, спросите хоть у дочери Ярослава Анны Украинской, бывшей Русской. А название "Русь" московиты просто украли.

Собственно, никакой Америки Петр Алексеевич не открыл, лишь повторил чужие зады. Хотя, с другой стороны, невозможно переплюнуть брата экс-президента Ющенко, Петра, уже рассказавшего нам все про Укрусь, про галичан Адама и Христа, про выкопанное Черное море, про украинский язык Диогена и вообще — про изначальность всего украинского в мировой цивилизации. Поэтому президенту Порошенко остается только повторять эти постулаты государственной мифологии. Впереди ведь выборы, которые критически важно выиграть. А когда твоя электоральная база состоит сплошь из нацистских отморозков и замороченной телеканалами массы, нет ничего надежнее, чем укреплять идеи величия, раз за разом виртуально "перемогая" северного врага.

© Fotolia / aiisha Памятник князю Владимиру в парке "Владимирская горка" в Киеве, Украина © Fotolia / aiisha Памятник князю Владимиру в парке "Владимирская горка" в Киеве, Украина

И никак нельзя отставать от гражданского общества, которое алчет продвижения вперед на пути декоммунизации и дерусификации. Сон разума рождает чудовищ, и чудовища эти теснятся так плотно на рынке нового патриотизма, что изобрести что-нибудь по-настоящему инфернальное действительно крайне сложно. Однако украинская политическая нация в своем становлении требует еще больше жести, больше крови, больше ада. Велосипед едет, пока крутятся педали, поэтому здесь невозможны никакие остановки, никакое снижение скорости и градуса. Трудно президенту, но он не сдается, всякий раз беря новые риторические вершины. И хотя окончательный разрыв с советской/Российской империей был объявлен Петром Алексеевичем уже не менее десятка раз, дел все еще невпроворот.

…Но вернемся к памятникам. Критически важно внимательно еще и еще раз пересмотреть пока что сохранившиеся монументы, ибо далеко не всегда правильное их геопозиционирование или обряжание в вышиванки решает проблему. Вот, скажем, памятник князю Владимиру. Его предложено снести, поскольку обнаружено, что он — враг украинского народа. На его месте хорошо бы, говорят авторы идеи, поставить памятник "жертвам Крещения Руси".

В Киеве все еще возвышается эпический монумент Родины-матери. Там все уперлось в невозможность отбить со щита коммунистическую символику, поэтому мать то и дело собираются свалить целиком. Арка Дружбы народов тоже колет глаза патриотам, вошедшим во вкус тотальной деконструкции. Снос впереди, а пока что ее модно раскрасили в цвета ЛГБТ-сообщества.

Критически важно также посшибать все бюсты русских поэтов, убрать все мемориальные доски в честь российских и советских полководцев, санировать станции метро и парки, театры и библиотеки, чтобы не было слышно и духу московского, гибридного.

Или вот решительное искоренение русского языка из всех сфер жизни. Да, успехи на этом пути, что называется, весомы, грубы, зримы. Русскоязычные сайты Украины, чей контент заполняется усилиями журналистов новой генерации, читать без слез невозможно. Орфография и синтаксис отменены в принципе. Перешли бы уже на украинский, что ли. Вот недавно Совет по телевидению и радиовещанию поделился с нами радостной новостью, заставившей умолкнуть маловеров и нытиков: радиостанции в среднем на 15% добровольно перевыполняют установленную им квоту вещания на державной мове.

Между тем за использованием государственного языка и всей концепции постмайданной идеологии строго следят волонтеры и чиновники. Первые запросто могут поставить на колени какого-нибудь бесстыжего официанта или кассира, швырнуть ему в лицо монеты и заставить петь гимн, попутно выяснив, чей Крым и что делать с сепаратистами. Да что там официанта — на днях мы выяснили, что трус не играет только в хоккей, а в футбол таки играет. Игроки донецкого "Шахтера" после показательной порки группой принципиальных нацистов вышли все же на поле в футболках, прославляющих ВСУ и так называемую АТО. Два десятка здоровенных атлетов могли, конечно, хотя бы попытаться навалять своим обидчикам, но не попытались — мамой клялись, что всецело поддерживают материально доблестную украинскую армию, утюжащую их собственный край.

© РИА Новости / Сергей Тышковец Акция протеста "Наш язык - наша свобода" проходит под стенами Верховной рады © РИА Новости / Сергей Тышковец Акция протеста "Наш язык - наша свобода" проходит под стенами Верховной рады

Чиновники тоже, как у нас говорят, "задних не пасут". Ректораты университетов издают специальные приказы, регламентирующие использование языка не только во время занятий, но и в любой момент пребывания в стенах вуза. Созданы комиссии для надзора над уровнем энтузиазма. За нарушения предусмотрены санкции. Впрочем, многие преподаватели инициативно выражают новациям полную поддержку, заявляя на публичных собраниях, что, мол, Россия — агрессор и негоже нам использовать ее язык, ведь у нас есть своя, соловьиная и вторая по благозвучности в мире мова. Покинув стены вуза, практически все они привычно переходят на русский.

В школах детишкам рассказывают, как жестоко в Совдепии подавлялся украинский язык, а при Сталине за него даже расстреливали. Патриотические импровизации старательных учителей никто не пресекает, и все понимают — за русофобский бред наказания не будет, а вот за недостаточную его плотность можно и пострадать.

Не спрашивайте, как это сочетается с Конституцией Украины, на которую давно всем плевать. Сегодня основным законом страны являются требования нацистов, которые, в отличие от Конституции, убедительны, потому что выдвигающие их прекрасно вооружены. Когда в любой момент вам в окно может прилететь граната, изучение и использование государственного языка идет значительно веселее. Граната — это не фигура речи. На днях отменили приговор народному мстителю из Рубежного, который, по собственному усмотрению назначая сограждан сепаратистами, поджигал их машины и забрасывал гранатами соседские гаражи и дома. Включая те комнаты, в которых жили дети. Ему сначала дали девять лет, но взволнованные патриоты надавили на суд, СМИ сняли горестно-разоблачительные сюжеты — и дело было отправлено на повторное рассмотрение. Оправдают и наградят, такова уж логика момента.

Увлеченно трудится Нацсовет по вопросам телевидения. Уже запрещено под тысячу фильмов и сериалов, и покос продолжается. Под нож пошло не только российское кино, но и поделки попутчиков нацистского режима вроде Зеленского. Тот закатил вселенскую истерику по поводу запрета сериала "Сваты": я, мол, столько денег вам отваливал на АТО (военную операцию в Донбассе), так облизывал карателей, меня-то за что?

Пора, Володя. Революция перешла к следующему блюду своего пиршественного стола, а ты как думал?

В соседней, научно-художественной сфере увлеченно состязаются две заслуженные горгоны незалежности — Ирина Фарион и Лариса Ницой. Первая — свободовка, бывшая коммунистка, приобщавшая иностранных студентов Львовского университета к русскому языку. Сегодня — одна из самых одержимых демониц украинской общественной мысли, исполняющая свои рассчитанные русофобские истерики везде, где есть видеокамеры, начиная с детского сада и заканчивая парламентом. Вторая — из относительно новых: детская писательница, которая учит детишек с ухватами и вилами идти на московитов. Значительная часть аудитории — поседевшие от ужаса ее сказок ребятишки, которые вскоре, однако, обязательно пополнят ряды нациствующих украинизаторов. Жена и соратница типичного украинского радикала. Призывает порвать все связи с русской родней, не забывает пнуть и евреев. Окружена собственной сектой, адепты которой появляются как тать в нощи в общественных заведениях украинских городов и устраивают показательные порки сотрудникам и посетителям. В любой условно цивилизованной стране сидела бы за разжигание, но в новой Украине является одним из лидеров общественного мнения.

Недавно трепетная мать поделилась с читателями рождественской мечтой своей дочери — хочу, мол, мамо, чтобы все дети перестали понимать русский язык.

Чтобы почувствовать весь аромат русофобской истерики, нужно, конечно, посмотреть хотя бы одну передачу украинского телевидения. Заверяю — примерно на 15-й минуте вы поймете, что уверенно сходите с ума.

Под эти вопли и сопли, под эту неутомимую священную войну со всем русским, как бы оно ни называлось (советское, имперское, коммунистическое), под это "накручивание биомассы" так шикарно и невозбранно пилятся остатки былой индустриальной роскоши, ведь ненависть хомячков надежно канализирована в нужном направлении…

Итак, куда несешься ты, Украина? В полном безумии, с адским суицидальным азартом, подстегиваемая бесами и демонами, под гиканье и свист злобных фриков, под улюлюканье нацистов, под одобрительные смешки и аплодисменты цивилизованных кураторов — к полной умственной и нравственной деконструкции. И далее — со всеми остановками.