"Европейская" Украина: нацисты вместо закона

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
В Харькове активисты "Гражданского корпуса" (общественная структура нацистского полка "Азов" и выросшей из него политической партии "Национальный корпус") сорвали съемки сериала "По законам военного времени". Нацисты прицепились к фуражкам НКВД и прочей советской атрибутике, которая законом в кино разрешена.
Другие нацисты принуждали игроков давно уже только по названию донецкого "Шахтера" надеть перед матчем футболки в поддержку так называемой АТО, пригрозив в противном случае отправить их играть в Донецк. И футболисты надели.
Первым нацистам было прекрасно известно, что съёмки сериала — одна из немногих возможностей подзаработать для украинских актёров и технических специалистов, многие из которых не забывают и "героям АТО" посильную помощь оказывать. Кстати, это не единичный случай. На днях украинский актёр и продюсер Зеленский сокрушался, что сколько денег он ни даёт на армию, а его сериал "Сваты" на Украине всё равно запретили по наводке СБУ.
В обоих случаях речь не шла о реальном предотвращении акций противников режима. Радикалы в конечном итоге били по своим же умеренным сторонникам, кого-то лишая заработка, кого-то умышленно унижая. А сериал можно и на Камчатке доснять или в Приморье (летом там хорошо).
Может быть составляющие нацистскую "пехоту" маргиналы и не ведали, что творили. Но их начальники и верховные вожди достаточно хорошо разбираются в нюансах современной украинской политики, чтобы не допускать несанкционированной самодеятельности. О том, что речь идёт о целенаправленных акциях свидетельствует тот факт, что активизация уличной активности радикалов произошла одномоментно по всей Украине и совпала с радикализацией более, чем умеренных политиков, до сих пор старавшихся не светиться с жёсткими заявлениями.
С чем же связана такая нелогичная активность нацистов и стремление умеренных политиков засвидетельствовать свою поддержку их людоедской программе? Ведь народ-то вроде бы давно желает мира. Причём многие сторонники майдана согласны ради мира даже отказаться от Донбасса, надеясь, что это поможет стабилизировать ситуацию в остальных регионах Украины.
Однако все четыре прошедшие со времени переворота года, центральная власть слабела, а олигархические и региональные группировки дрались между собой. И все они создавали повышенный спрос на нацистских боевиков, которые оказались востребованным, даже дефицитным (не на всех хватало) товаром. Кроме того, шла активна инфильтрация нацистов в силовые структуры (прежде всего в армию, полицию, СБУ), в которых они заменяли офицеров, не готовых вести войну против собственного народа.
Глубочайшим противоречием сложившейся в Киеве системы является то, что реальные властные рычаги находятся в руках нацистов, но по закону управляют олигархи. И даже после смены Порошенко законная власть останется в руках олигархических группировок. Запад не хочет из-за Украины пачкаться в нацизм и не признает официально нацистских фюреров, даже если кто-то из них решится захватить власть. Между тем, для нацистов единство унитарной Украины (которым олигархи могут, если что, и пожертвовать) является доминирующей идеей. Их лозунг: "Одна страна, одна нация, один язык".
Институционализация нацистской власти на Украине происходит не законным путём (как в Италии 22-го и Германии 33-го года), а при помощи вознесения воли нацистов над законами. Наиболее опытные украинские политики уловили данный политический тренд и, своими заявлениями демонстрируют готовность соответствовать складывающейся системе.
Нынешний украинский политический класс готов подчиниться нацизму и даже прикрыть его, став "человеческим лицом" режима, чтобы хоть на краткий миг продлить своё нахождение у корыта, пусть и на вторых ролях. Так что эксцессы, подобные вышеописанным, будут продолжаться, возникать чаще, становиться жёстче и немотивированнее. Надо, чтобы все боялись. Нацистам надо. И они будут этого добиваться единственно доступным им методом.