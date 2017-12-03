"Европейская" Украина: нацисты вместо закона

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Харькове активисты "Гражданского корпуса" (общественная структура нацистского полка "Азов" и выросшей из него политической партии "Национальный корпус") сорвали съемки сериала "По законам военного времени". Нацисты прицепились к фуражкам НКВД и прочей советской атрибутике, которая законом в кино разрешена.

Другие нацисты принуждали игроков давно уже только по названию донецкого "Шахтера" надеть перед матчем футболки в поддержку так называемой АТО, пригрозив в противном случае отправить их играть в Донецк. И футболисты надели.

Первым нацистам было прекрасно известно, что съёмки сериала — одна из немногих возможностей подзаработать для украинских актёров и технических специалистов, многие из которых не забывают и "героям АТО" посильную помощь оказывать. Кстати, это не единичный случай. На днях украинский актёр и продюсер Зеленский сокрушался, что сколько денег он ни даёт на армию, а его сериал "Сваты" на Украине всё равно запретили по наводке СБУ.

Вторые нацисты прекрасно знали, что игроки "Шахтёра" перечисляют из своих отнюдь не скромных доходов солидные суммы на поддержку украинских вооружённых сил в целом и частей воюющих в Донбассе в частности. И владелец "Шахтёра" Ринат Ахметов не забывает лишний раз подчеркнуть свою полную лояльность киевскому режиму.

В обоих случаях речь не шла о реальном предотвращении акций противников режима. Радикалы в конечном итоге били по своим же умеренным сторонникам, кого-то лишая заработка, кого-то умышленно унижая. А сериал можно и на Камчатке доснять или в Приморье (летом там хорошо).

Может быть составляющие нацистскую "пехоту" маргиналы и не ведали, что творили. Но их начальники и верховные вожди достаточно хорошо разбираются в нюансах современной украинской политики, чтобы не допускать несанкционированной самодеятельности. О том, что речь идёт о целенаправленных акциях свидетельствует тот факт, что активизация уличной активности радикалов произошла одномоментно по всей Украине и совпала с радикализацией более, чем умеренных политиков, до сих пор старавшихся не светиться с жёсткими заявлениями.

Призвал травить народ Донбасса "дихлофосом, как тараканов" депутат Евгений Рыбчинский. Несколько песен на стихи его отца Юрия Рыбчинского входят в репертуар "врага Украины" Иосифа Кобзона, активно поддерживающего Донбасс. Выселить в Сибирь тех граждан ДНР/ЛНР, которые не полюбят Украину, пообещал родившийся в Якутии бурят, никогда не отличавшийся национал-радикализмом экс-премьер Украины Юрий Ехануров. И всё это меньше, чем за неделю. На этом фоне заявление министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о том, что Минские соглашения мертвы даже не удивляет.

С чем же связана такая нелогичная активность нацистов и стремление умеренных политиков засвидетельствовать свою поддержку их людоедской программе? Ведь народ-то вроде бы давно желает мира. Причём многие сторонники майдана согласны ради мира даже отказаться от Донбасса, надеясь, что это поможет стабилизировать ситуацию в остальных регионах Украины.

Дело в том, что нацисты, не получили в 2014 году полного удовлетворения в виде полного удовлетворения в виде полноценного принятия властью их программы. Их взяли в попутчики, использовали для силового свержения Януковича, для подавления робких протестов Юго-Востока, для запугивания сторонников левых партий и людей, ориентирующихся на Россию, для разгона и запрещения парламенткой (легальной) оппозиции националистическому русофобскому курсу, который официальный Киев именует "евроинтеграцией". Но их не взяли во власть. Как они служили "гориллами" при олигархах, так "гориллами" и остались. Даже не у всех хозяева сменились.

Однако все четыре прошедшие со времени переворота года, центральная власть слабела, а олигархические и региональные группировки дрались между собой. И все они создавали повышенный спрос на нацистских боевиков, которые оказались востребованным, даже дефицитным (не на всех хватало) товаром. Кроме того, шла активна инфильтрация нацистов в силовые структуры (прежде всего в армию, полицию, СБУ), в которых они заменяли офицеров, не готовых вести войну против собственного народа.

К настоящему времени формально-юридически власть всё ещё находится в руках олигархов и борются за неё олигархические группировки. Но все они уже выяснили, что без поддержки нацистских формирований, без решения нацистских фюреров, ни армия, ни полиция, ни спецслужба ничего не могут сделать. Они сами глубоко поражены вирусом нацизма и ни один антинацистский приказ, даже если он будет отдан, не пройдёт по назначению и не будет выполнен.

Глубочайшим противоречием сложившейся в Киеве системы является то, что реальные властные рычаги находятся в руках нацистов, но по закону управляют олигархи. И даже после смены Порошенко законная власть останется в руках олигархических группировок. Запад не хочет из-за Украины пачкаться в нацизм и не признает официально нацистских фюреров, даже если кто-то из них решится захватить власть. Между тем, для нацистов единство унитарной Украины (которым олигархи могут, если что, и пожертвовать) является доминирующей идеей. Их лозунг: "Одна страна, одна нация, один язык".

Чувствуя свою абсолютную силу и не имея возможности претендовать на власть по закону, нацисты демонстрируют народу, что закон ничего не значит по сравнению с их волей. Не важно, кто номинально руководит Украиной, он будет делать то, что прикажут нацисты. Именно для того, чтобы народ быстро понял особую роль нацистов в украинской политической системе и не надеялся на фарс "свободных выборов", не морочил власти голову, апеллируя к законности и создаются вышеописанные прецеденты.

Институционализация нацистской власти на Украине происходит не законным путём (как в Италии 22-го и Германии 33-го года), а при помощи вознесения воли нацистов над законами. Наиболее опытные украинские политики уловили данный политический тренд и, своими заявлениями демонстрируют готовность соответствовать складывающейся системе.

Поэтому надежды некоторых (в том числе российских) экспертов на то, что в ближайшем будущем олигархи и системные политики займутся уничтожением нацистов, как конкурентов в борьбе за власть абсолютно несостоятельны. Украинские олигархи и системные политики с самого 2014 года не могут управлять, удерживая народ в повиновении, без опоры на нацистов. Нацистский внесудебный террор, опирающейся на надзаконное право давно уже не имеет альтернативы в рамках сложившейся в Киеве политической системы.

Нынешний украинский политический класс готов подчиниться нацизму и даже прикрыть его, став "человеческим лицом" режима, чтобы хоть на краткий миг продлить своё нахождение у корыта, пусть и на вторых ролях. Так что эксцессы, подобные вышеописанным, будут продолжаться, возникать чаще, становиться жёстче и немотивированнее. Надо, чтобы все боялись. Нацистам надо. И они будут этого добиваться единственно доступным им методом.