Отобрать у Москвы. Британская разведка замахнулась на российские капиталы

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Сейчас весь Запад не покладая рук борется с придуманной им же "российской угрозой". Этим занимается и британская разведка. Негоже ей выпадать из общезападного тренда. Она уже осознала, что бороться как-то надо. Но, похоже, еще не придумала, каким способом. Однако добрые подсказчики тут же нашлись. Британской разведке рекомендуют отнимать российскую собственность.

Корабль Ее Величества "Уайтхолл" берет курс на русофобию

Если речь заходит о борьбе против России, то в первых рядах всегда оказывается публицист, заместитель главного редактора журнала The Economist Эдвард Лукас, который упорно претендует на звание главного русофоба Британии. Именно из его колонки, опубликованной в пятничной The Times, мир узнал о содержании речи главы разведывательной службы MI6 Алекса Янгера.

По словам Лукаса, выступление состоялось в прошлом месяце в штаб-квартире НАТО перед послами государств Альянса. Информацию о ней до этой статьи никто не публиковал. То ли речь была настолько засекреченной, то ли она показалась не очень интересной. Но Лукас со своими статьями, пронизанными антироссийской истерией, столько лет считался маргиналом в сообществе экспертов, что теперь радуется как ребенок любой информации о курсе Лондона на ухудшение отношений с Россией. Речь Янгера он воспринял чуть ли не как переломную, судьбоносную и определяющую будущий курс всей страны.

Достаточно вчитаться в слог этого заядлого борца с Россией, чтобы понять степень его воодушевления. "На мостике корабля Ее Величества "Уайтхолл" капитан развернул штурвал. Под палубой кочегары бросают уголь в остывшие печи. А навигаторы пытаются найти давно утерянные планы и карты", — пишет Лукас, давно доказывающий, что он и является одним из тех немногих навигаторов, которые держали порох сухим, предупреждая всех о страшной угрозе.

MI6 ностальгирует по системе "пост-1991"

Что же такого судьбоносного сказал глава британской спецслужбы своим натовским партнерам? Янгер якобы заявил, что Кремль являет собой пример современных угроз для Британии и ее союзников. "Целью России стал раскол Запада, где она сеет сомнения и двусмысленность", — ссылается на слова главы MI6 Лукас. Из чего следует, что нынешнее европейское общество рисуется главными идеологами нового либерализма в качестве идейно монолитного, скованного единомыслием. Истинный европейский демократ, видимо, должен следовать догматам Большого Брата без тени сомнений. Все остальное (как и действия России) — мыслепреступление, не иначе.

© AP Photo / Markus Schreiber Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине © AP Photo / Markus Schreiber Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине

По словам Янгера, старая модель конфликта, когда 80% успеха обеспечивалось военной силой и 20% — информацией, теперь выглядит с точностью до наоборот. Глава разведки вспомнил начало 1990-х, когда Россия якобы "приняла правила игры", а затем "бросила вызов системе безопасности "пост-1991", начав вмешиваться во внутренние дела соседей".

Так, оказывается, существовала система безопасности "пост-1991", и это Россия нарушила ее? Интересно, не в тот ли момент, когда было грубо нарушено обещание не продвигать НАТО на восток, к российским границам? Или расширение Альянса произошло до 1991 года? Напомню, с тех пор к НАТО добавилось 13 государств.

То есть Янгер, с ностальгией вспоминающий 90-е, хочет вернуть те золотые дни, когда Запад мог беззастенчиво вмешиваться во внутренние дела слабеющей России, отказывая той в самостоятельном внешнеполитическом курсе. А уж факт прямого и грубого вмешательства Запада в дела России 90-х сейчас особо и не скрывается им самим.

Либеральный большевизм

Теперь же Лукас, поддерживая речь Янгера, обвиняет Россию во вмешательстве и в дела своей страны. В качестве "доказательства" он сообщает, что "влиятельные российские сайты описывают Британию как "Карфаген", подразумевая наше полное разрушение". Он не уточняет, что это за сайты такие (даже не сайт), для него ведь главное — нагнетать!

И в этой связи звучат призывы "проснуться" перед лицом страшной "российской угрозы". Лукас жалуется, что с 1991 года "те, кто беспокоился по поводу эффекта российских денег на нашу финансовую систему или высказывал сомнения в искренности российских предложений по сотрудничеству, были отстранены или изгнаны". Явно ведь намекает на себя, заодно публично предлагая свои услуги разведслужбе.

Правда, мер по "сдерживанию российской угрозы" Лукас предлагает немного. К примеру, он возмущен тем, что компания En+, контролируемая Олегом Дерипаской, якобы собирается провести IPO на Лондонской бирже с целью погасить долг перед банком ВТБ. А банк этот находится под санкциями, публично доносит Лукас, требуя от правительственных структур Британии вмешаться в ситуацию. Как, почему и на каких основаниях "капитан корабля Ее Величества "Уайтхолл" должен вмешиваться в торги на Лондонской бирже, критик России не поясняет. Как и не удосуживается узнать, что и IPO уже успешно проведено, и долг перед ВТБ компанией E+ погашен. Припозднился Лукас со своими идеями.

Несколькими неделями ранее он же предлагал похожий инструмент давления на Россию: с помощью все тех же спецслужб выявить деньги российских миллиардеров, хранящиеся в офшорах, после чего министр иностранных дел Борис Джонсон должен заявить: "Мы знаем, что вы намерены сделать. Нам это не нравится. У нас ваши деньги. Если вы хотите видеть их снова, отвалите".

Такое вот понимание международного и имущественного права у современных как бы либеральных экспертов, помешанных на "российской угрозе". Просто натрави на бизнес спецслужбы, экспроприируй чужую собственность и скажи: "Отвалите!" Извините, а речь все еще идет о европейском либерализме или о большевизме в исполнении европейских русофобов?

Призывы Лукаса и других уже не стоит рассматривать как клич маргиналов. Все эти месседжи мы слышим не только от главы MI6, они уже озвучиваются на высшем уровне и в Британии, и в США, и в ряде других стран Запада. В конце концов, "сравнительно честный способ отъема денег" у российских бизнесменов был опробован Европой на Кипре. То, к чему призывает Лукас в The Times, можно расценивать как последнее предупреждение российским бизнесменам, еще не понявшим, что они больше рискуют, храня капиталы за границей, чем давая им возможность работать в России. Когда призывы русофобов возьмут на вооружение в MI6, будет уже поздно. Неплохо было бы бизнесменам это вовремя понять.