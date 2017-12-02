РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Отобрать у Москвы. Британская разведка замахнулась на российские капиталы

08:0002.12.2017
223700
© AFP 2017 / Justin TallisПрохожие у здания Парламента в Лондоне, ВеликобританияПрохожие у здания Парламента в Лондоне, Великобритания
© AFP 2017 / Justin Tallis

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Сейчас весь Запад не покладая рук борется с придуманной им же "российской угрозой". Этим занимается и британская разведка. Негоже ей выпадать из общезападного тренда. Она уже осознала, что бороться как-то надо. Но, похоже, еще не придумала, каким способом. Однако добрые подсказчики тут же нашлись. Британской разведке рекомендуют отнимать российскую собственность.

Корабль Ее Величества "Уайтхолл" берет курс на русофобию

Если речь заходит о борьбе против России, то в первых рядах всегда оказывается публицист, заместитель главного редактора журнала The Economist Эдвард Лукас, который упорно претендует на звание главного русофоба Британии. Именно из его колонки, опубликованной в пятничной The Times, мир узнал о содержании речи главы разведывательной службы MI6 Алекса Янгера.

Вестминстерский дворец в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Российские дипломаты высмеяли "шокирующее открытие" британской Guardian
По словам Лукаса, выступление состоялось в прошлом месяце в штаб-квартире НАТО перед послами государств Альянса. Информацию о ней до этой статьи никто не публиковал. То ли речь была настолько засекреченной, то ли она показалась не очень интересной. Но Лукас со своими статьями, пронизанными антироссийской истерией, столько лет считался маргиналом в сообществе экспертов, что теперь радуется как ребенок любой информации о курсе Лондона на ухудшение отношений с Россией. Речь Янгера он воспринял чуть ли не как переломную, судьбоносную и определяющую будущий курс всей страны.

Достаточно вчитаться в слог этого заядлого борца с Россией, чтобы понять степень его воодушевления. "На мостике корабля Ее Величества "Уайтхолл" капитан развернул штурвал. Под палубой кочегары бросают уголь в остывшие печи. А навигаторы пытаются найти давно утерянные планы и карты", — пишет Лукас, давно доказывающий, что он и является одним из тех немногих навигаторов, которые держали порох сухим, предупреждая всех о страшной угрозе.

MI6 ностальгирует по системе "пост-1991"

Что же такого судьбоносного сказал глава британской спецслужбы своим натовским партнерам? Янгер якобы заявил, что Кремль являет собой пример современных угроз для Британии и ее союзников. "Целью России стал раскол Запада, где она сеет сомнения и двусмысленность", — ссылается на слова главы MI6 Лукас. Из чего следует, что нынешнее европейское общество рисуется главными идеологами нового либерализма в качестве идейно монолитного, скованного единомыслием. Истинный европейский демократ, видимо, должен следовать догматам Большого Брата без тени сомнений. Все остальное (как и действия России) — мыслепреступление, не иначе.

© AP Photo / Markus SchreiberПассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине

Биг-Бен и здание британского парламента в Лондоне. Архивное фото.
© Fotolia / by-studio
Хорошего не напишут: посольство России в Британии оценило откровенность FT
По словам Янгера, старая модель конфликта, когда 80% успеха обеспечивалось военной силой и 20% — информацией, теперь выглядит с точностью до наоборот. Глава разведки вспомнил начало 1990-х, когда Россия якобы "приняла правила игры", а затем "бросила вызов системе безопасности "пост-1991", начав вмешиваться во внутренние дела соседей".

Так, оказывается, существовала система безопасности "пост-1991", и это Россия нарушила ее? Интересно, не в тот ли момент, когда было грубо нарушено обещание не продвигать НАТО на восток, к российским границам? Или расширение Альянса произошло до 1991 года? Напомню, с тех пор к НАТО добавилось 13 государств.

То есть Янгер, с ностальгией вспоминающий 90-е, хочет вернуть те золотые дни, когда Запад мог беззастенчиво вмешиваться во внутренние дела слабеющей России, отказывая той в самостоятельном внешнеполитическом курсе. А уж факт прямого и грубого вмешательства Запада в дела России 90-х сейчас особо и не скрывается им самим.

Либеральный большевизм

Теперь же Лукас, поддерживая речь Янгера, обвиняет Россию во вмешательстве и в дела своей страны. В качестве "доказательства" он сообщает, что "влиятельные российские сайты описывают Британию как "Карфаген", подразумевая наше полное разрушение". Он не уточняет, что это за сайты такие (даже не сайт), для него ведь главное — нагнетать!

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом саммита Восточного партнерства
© AP Photo / Virginia Mayo, Pool
Тереза Мэй призвала противостоять "враждебной России"
И в этой связи звучат призывы "проснуться" перед лицом страшной "российской угрозы". Лукас жалуется, что с 1991 года "те, кто беспокоился по поводу эффекта российских денег на нашу финансовую систему или высказывал сомнения в искренности российских предложений по сотрудничеству, были отстранены или изгнаны". Явно ведь намекает на себя, заодно публично предлагая свои услуги разведслужбе.

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин/Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗвезда на Водовзводной башне Московского Кремля
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин/Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Звезда на Водовзводной башне Московского Кремля

Правда, мер по "сдерживанию российской угрозы" Лукас предлагает немного. К примеру, он возмущен тем, что компания En+, контролируемая Олегом Дерипаской, якобы собирается провести IPO на Лондонской бирже с целью погасить долг перед банком ВТБ. А банк этот находится под санкциями, публично доносит Лукас, требуя от правительственных структур Британии вмешаться в ситуацию. Как, почему и на каких основаниях "капитан корабля Ее Величества "Уайтхолл" должен вмешиваться в торги на Лондонской бирже, критик России не поясняет. Как и не удосуживается узнать, что и IPO уже успешно проведено, и долг перед ВТБ компанией E+ погашен. Припозднился Лукас со своими идеями.

Международный авиационно-космический салон Фарнборо-2014. День третий
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Эксперт об ограничениях для России на "Фарнборо": есть только один выход
Несколькими неделями ранее он же предлагал похожий инструмент давления на Россию: с помощью все тех же спецслужб выявить деньги российских миллиардеров, хранящиеся в офшорах, после чего министр иностранных дел Борис Джонсон должен заявить: "Мы знаем, что вы намерены сделать. Нам это не нравится. У нас ваши деньги. Если вы хотите видеть их снова, отвалите".

Такое вот понимание международного и имущественного права у современных как бы либеральных экспертов, помешанных на "российской угрозе". Просто натрави на бизнес спецслужбы, экспроприируй чужую собственность и скажи: "Отвалите!" Извините, а речь все еще идет о европейском либерализме или о большевизме в исполнении европейских русофобов?

Призывы Лукаса и других уже не стоит рассматривать как клич маргиналов. Все эти месседжи мы слышим не только от главы MI6, они уже озвучиваются на высшем уровне и в Британии, и в США, и в ряде других стран Запада. В конце концов, "сравнительно честный способ отъема денег" у российских бизнесменов был опробован Европой на Кипре. То, к чему призывает Лукас в The Times, можно расценивать как последнее предупреждение российским бизнесменам, еще не понявшим, что они больше рискуют, храня капиталы за границей, чем давая им возможность работать в России. Когда призывы русофобов возьмут на вооружение в MI6, будет уже поздно. Неплохо было бы бизнесменам это вовремя понять.

Комментировать
Мнение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
s-milentich
закамуфлированный совет от властей: возвращайте денежки домой.
08:16
02.12.2017
ОтветитьНе отвечать
stoyanovslavomir
"Британской разведке рекомендуют отнимать российскую собственность." - это уже начали делать в США. Следующее - российские деньги, которыми российские эффективные менеджеры зачем-то профинансировали США, купив на них гигантское количество долговых обязательств ФРС США.
08:15
02.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена