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Как запретить России строить Крымский мост: это вам не МОК

08:0001.12.2017
(обновлено: 10:49 01.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкУстановка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Немедленно остановить строительство Крымского моста (и разобрать уже построенное) путем ввода дополнительных антироссийских санкций как против российского государства, так и против физических лиц и компаний, которые имеют отношение к его строительству, призвал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Соответствующее заявление глава могучего украинского ведомства сделал на Международной конференции по морской безопасности в Киеве.

"Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить, и это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России как государства, против компаний и физических лиц, причастных к незаконному строительству", — потребовал от мирового сообщества пан Омелян.

Он добавил, что мост оказывает такое негативное влияние на украинскую экономику — особенно городов Мариуполя и Бердянска, в которых снижается грузооборот и уменьшается загрузка зерновых.

© Фото : сайт строительства Крымского мостаЗавершение работ по установке по установке автодорожной арки Крымского моста. 13 октября 2017
© Фото : сайт строительства Крымского моста
Завершение работ по установке по установке автодорожной арки Крымского моста. 13 октября 2017

В том же выступлении министр зачем-то сообщил: "Украина — морская держава! Всегда была, есть и будет! И это не вопрос истории советской оккупации, это вопрос морских торговых миссий Киевской Руси начиная с Х века, и славных казацких морских военных походов Гетьмана Сагайдачного и других легендарных гетманов".

Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Глава Крыма объяснил завистью призывы остановить строительство моста

Да-да, советская оккупация, славные казацкие походы гетмана — и все это министр инфраструктуры. Это сейчас на Украине нормально. Наверняка и другие участники представительной конференции (командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович и директор Центра информации и документации НАТО Барбора Маронкова) что-нибудь такое заворачивали в своих выступлениях.

Американский посол, кстати, пана министра немедленно поддержала.

Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Цеков: Украина еще сама будет использовать мост в Крым
Как пояснила Йованович, Керченский мост очень мешает доставке грузов в порты Азовского моря. В то время как "порты являются важными для транспортировки угля, зерна, металла на пути к внутренним и международным рынкам", передает заявление Йованович украинское издание "Обзреватель". Так не должно быть: "Должно осуществляться свободное судоходство по соответствующим маршрутам, должен быть обеспечен свободный беспрепятственный доступ к собственному имуществу и природным ресурсам".

© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкУстановка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе

Что тут можно сказать.

То, что корабли, в том числе украинские, по факту спокойно ходят под арками Керченского моста, который на то и рассчитан, чтобы никому не мешать, — это никого, конечно, не волнует.

В конце концов, кого вообще заботит реальность после легендарной победы добра над русскими спортсменами, одержанной задним числом на основании достоверных свидетельств беглого жулика.

Проблема для киевского министра и американского посла тут только в одном: Крымский мост — это ни разу не моча в безответных пробирках, и здесь не МОК, а реальное Черное море с реальной Россией.

Установка автодорожной арки Крымского моста. архивное фото
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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И поэтому окончание возведения Крымского моста, запланированное на 2019 год, нельзя ни запретить, ни отменить.

Кстати, строительство автомобильного подхода к мосту со стороны Керчи планируют завершить даже досрочно — к маю следующего года. На объекте с учетом вахтового метода продолжают работать десять тысяч строителей и примерно полторы тысячи инженерно-технических работников. К настоящему моменту они уже завершили монтаж пролетов автодорожной части моста на одном из четырех морских участков, которые соединили остров Тузла и косу.

К концу 2017 года планируется завершить перекрытие пролетами всех опор автодорожного моста от Таманского полуострова до фарватера, а к концу февраля 2018-го — от фарватера до побережья Керченского полуострова.

За всем этим эксперты по незаконности моста при желании смогут наблюдать. Вероятно, посла и министра даже пропустят под мостом, если те будут грести на аутентичной казацкой "чайке".

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