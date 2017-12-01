Трамп скрывает свое бессилие, пытаясь душить русскую трубу

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

За последние дни газопровод "Северный поток — 2" подвергся массированной дипломатической и информационной атаке. Информационное агентство Рейтер даже выпустило материал с заголовком "Представитель Госдепа США заявляет, что "Северный поток — 2" не будет построен", а американское агентство Блумберг опубликовало обзор, в котором описывается некий "план по подавлению российского газа в Германии" и утверждается, что этот план уже реализуется при полной поддержке со стороны Еврокомиссии. К антироссийским действиям американских государственных структур и компаний присоединился парламент Дании, который фактически запретил строительство "Северного потока — 2" в ее территориальных водах. Панику нагнетают и некоторые российские СМИ и эксперты, буквально смакующие цитаты из документов "Газпрома", в которых изложены политические риски, связанные с прокладкой трубопровода.

Однако если "вскрыть" каждый из негативных инфоповодов, прочитать каждый материал дальше заголовка и вникнуть в политический и дипломатический контекст, то вырисовывается совсем другая картина. Начнем с нашумевшего сообщения агентства Рейтер и заявления заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Джона МакКаррика об американских санкциях в адрес европейских компаний, которые участвуют в строительстве и финансировании "Северного потока — 2".

Американский дипломат действительно заявил, что Госдеп "ожидает, что "Северный поток — 2" не будет построен, но если прочитать всю стенограмму выступления, то видно, что все его последующие тезисы посвящены действиям США, которые будут предприняты после того, как строительство газопровода все-таки будет завершено. Стоит отметить, что двоемыслие и когнитивный диссонанс стали уже чем-то вроде фирменного стиля современного американского дипломатического дискурса.

По словам Джона МакКаррика, после постройки "Северного потока — 2" США будут анализировать "контур" проекта для того, чтобы решить, возможно ли наложение санкций на европейские компании, участвующие в нем. Многие комментаторы увидели в этом заявлении некую реактуализацию санкционной угрозы в адрес европейских партнеров "Газпрома" — в надежде на то, что они выйдут из программы. На практике угроза вряд ли на кого-то подействует, потому что официальные разъяснения Госдепа по поводу применимости санкций к "Северному потоку — 2" уже есть и опубликованы.

Эти разъяснения четко указывают на то, что ограничения не могут распространяться на проекты, "инициированные до 2 августа 2017 года", — и именно в этом ключе ситуацию интерпретируют европейские партнеры "Газпрома". Например, глава Wintershall Марио Мерен после ознакомления с официальной позицией Госдепа заявил

"Мы, разумеется, видели разъяснение, которое было выпущено правительством США, и в первую очередь, я думаю, оно четко демонстрирует, что мы продолжим нашу поддержку проекта. Мы финансируем проект вместе с другими международными компаниями".

Более того, угроза санкций не мешает "Газпрому" получать валютное финансирование. Как сообщил сам газовый гигант в своем квартальном отчете, в ноябре этого года он получил кредит на один миллиард евро на пять лет по ставке EURIBOR+1,85%, причем в роли агента синдицированного банковского кредита выступил американский банк JP Morgan. Все это наводит на мысль о том, что европейские нефтегазовые компании и американские банкиры очень скептически относятся к санкционным угрозам Госдепартамента США.

Конечно, с учетом токсичной политической обстановки в Вашингтоне есть риск того, что Госдеп отменит собственные разъяснения, а администрация Трампа попробует ввести санкции против "Северного потока — 2". Однако в этом случае США столкнутся с возвращением в повестку дня тех рисков, которые и заставили изначально отказаться от плана подвести партнеров "Газпрома" под американские санкции. Стоит напомнить, что в разгар антироссийской истерии в Сенате, как раз во время принятия нового пакета санкций, несколько влиятельных европейских чиновников, среди которых отметились глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и министр экономики Германии Бригитта Циприс, угрожали США ответными европейскими мерами.

Маловероятно, что администрация Трампа захочет довести ситуацию до полноценной санкционной войны между США и ЕС. Но с другой стороны, Вашингтон не может себе позволить открыто признать, что попытки экономического и дипломатического давления на партнеров "Газпрома" фактически провалились. Именно по этой причине американские дипломаты предпочитают вбрасывать в инфополе намеки на возможность каких-то неопределенных санкций в неопределенном будущем.

В качестве альтернативного, то есть экономического, "плана по подавлению российского газа в Германии", западной аудитории был представлен план строительства СПГ-терминала в Гамбурге.

Суть "плана" сводится к тому, что три голландские компании, Nederlandse Gasunie NV, Koninklijke Vopak NV и Oiltanking GmbH, построят на Эльбе терминал, который за счет географической близости к немецкому рынку и передовых технологий позволит снизить стоимость импортируемого из США СПГ для конечного потребителя. Конечная цель проекта, как утверждают в агентстве Блумберг и намекают в кулуарах Еврокомиссии, уже поддержавшей проект, заключается в том, чтобы снизить зависимость немецкого газового рынка от российского трубопроводного газа.

Проблема в том, что если отбросить пиар и взять в руки калькулятор, то СПГ при любом сценарии будет дороже, чем российский газ. Более того, даже если американские дипломаты смогут выкрутить руки немецким покупателям и заставят их закупать американский СПГ, то новый терминал сможет обеспечить объем поставок, равный всего 10 процентам немецкого импорта российского газа. По факту "план по подавлению российского газа в Германии", о котором с таким восторгом пишут американские журналисты, является просто планом по принуждению части немецких потребителей к оплате барышей американских нефтегазовых компаний под предлогом борьбы с вездесущей российской угрозой.

Ну а смелая попытка властей Дании заблокировать строительство "Северного потока — 2" в датских территориальных водах привела лишь к тому, что проект газопровода пришлось изменить и его предполагаемая длина увеличилась на 10 километров. Сама Дания, скорее всего, потеряет доходы от газового транзита. В целом практика показывает, что страны, которые очень активно выступают против российского трубопровода, наносят экономический ущерб себе, а не России.

Несмотря на то что перспективы строительства "Северного потока — 2" смотрятся очень неплохо, скептики указывают: сама компания в своих официальных отчетах перечисляет многочисленные политические риски и санкции США, которые могут затронуть "Северный поток — 2", "Турецкий поток" и даже обслуживание действующих газопроводов. Аналитики, склонные к пессимистическим или паническим интерпретациям, видят в этом подтверждение того, что российская компания негативно оценивает собственные перспективы и уязвимость перед американскими мерами воздействия.

Но при анализе подобных документов (официальных отчетов компаний-эмитентов или "облигационных проспектов") следует учитывать, что к ним предъявляются очень строгие нормативные требования. И их составители, во избежание последующей юридической и материальной ответственности, предпочитают перестраховаться, перечисляя все возможные риски, включая те, которые не являются особо вероятными. Для сравнения: в аналогичных материалах компании Shell, которая является партнером "Газпрома" по "Северному потоку — 2", в качестве серьезных рисков перечислены, среди прочего, "налоги на сверхдоходы", гражданские войны и даже масштабная эпидемия лихорадки Эбола, но не стоит считать, что британские нефтяники ожидают именно такого развития событий.

Если отбросить медийную шелуху, то можно констатировать, что события в Европе и США развиваются в пользу "Газпрома". Провал коалиционных переговоров в Германии обеспечил непопадание в немецкое правительство представителей партий, которые открыто выступали против "Северного потока — 2", а возможный успех переговоров по воссозданию "большой коалиции" между немецкими христианскими демократами и социал-демократами обеспечит усиление "газпромовского лобби" в Берлине. Как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович после закрытого заседания с участием вице-канцлера, министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля в рамках Российско-германского сырьевого форума, "Северный поток — 2" "обсуждался на встрече общей, конечно, у нас (с немецкими коллегами. — Прим. ред.) одинаковые позиции, мы считаем, что надо реализовывать этот проект".

Впрочем, следует ожидать, что медийное и дипломатическое давление со стороны США будет продолжаться в максимально демонстративном формате. Американская империя стареет и дряхлеет, но имперская гордость заставляет администрацию Трампа скрывать за громкими заявлениями и пиар-акциями свою политическую импотенцию. По мере появления все более очевидных симптомов этого институционального бессилия Вашингтон будет все сильнее озабочен демонстрациями собственного могущества. Однако даже самым упорным американофилам скоро будет трудно сохранять веру во всесильного Дядю Сэма.