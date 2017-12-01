РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Трамп скрывает свое бессилие, пытаясь душить русскую трубу

09:5301.12.2017
0590
© AFP 2017 / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

За последние дни газопровод "Северный поток — 2" подвергся массированной дипломатической и информационной атаке. Информационное агентство Рейтер даже выпустило материал с заголовком "Представитель Госдепа США заявляет, что "Северный поток — 2" не будет построен", а американское агентство Блумберг опубликовало обзор, в котором описывается некий "план по подавлению российского газа в Германии" и утверждается, что этот план уже реализуется при полной поддержке со стороны Еврокомиссии. К антироссийским действиям американских государственных структур и компаний присоединился парламент Дании, который фактически запретил строительство "Северного потока — 2" в ее территориальных водах. Панику нагнетают и некоторые российские СМИ и эксперты, буквально смакующие цитаты из документов "Газпрома", в которых изложены политические риски, связанные с прокладкой трубопровода.

Начало строительства трубопровода Северный поток. Архивное фото
© AP Photo / Dmitry Lovetsky, file
США опасаются "доминирования" России в Европе за счет газовых проектов
Однако если "вскрыть" каждый из негативных инфоповодов, прочитать каждый материал дальше заголовка и вникнуть в политический и дипломатический контекст, то вырисовывается совсем другая картина. Начнем с нашумевшего сообщения агентства Рейтер и заявления заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Джона МакКаррика об американских санкциях в адрес европейских компаний, которые участвуют в строительстве и финансировании "Северного потока — 2". 

Американский дипломат действительно заявил, что Госдеп "ожидает, что "Северный поток — 2" не будет построен, но если прочитать всю стенограмму выступления, то видно, что все его последующие тезисы посвящены действиям США, которые будут предприняты после того, как строительство газопровода все-таки будет завершено. Стоит отметить, что двоемыслие и когнитивный диссонанс стали уже чем-то вроде фирменного стиля современного американского дипломатического дискурса.

Северный поток - 2
"Северный поток-2"

По словам Джона МакКаррика, после постройки "Северного потока — 2" США будут анализировать "контур" проекта для того, чтобы решить, возможно ли наложение санкций на европейские компании, участвующие в нем. Многие комментаторы увидели в этом заявлении некую реактуализацию санкционной угрозы в адрес европейских партнеров "Газпрома" — в надежде на то, что они выйдут из программы. На практике угроза вряд ли на кого-то подействует, потому что официальные разъяснения Госдепа по поводу применимости санкций к "Северному потоку — 2" уже есть и опубликованы.

Трубы для строящегося газопровода Северный поток. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Американские эксперты рассказали, в чем проблема "Северного потока" для США
Эти разъяснения четко указывают на то, что ограничения не могут распространяться на проекты, "инициированные до 2 августа 2017 года", — и именно в этом ключе ситуацию интерпретируют европейские партнеры "Газпрома". Например, глава Wintershall Марио Мерен после ознакомления с официальной позицией Госдепа заявил:

"Мы, разумеется, видели разъяснение, которое было выпущено правительством США, и в первую очередь, я думаю, оно четко демонстрирует, что мы продолжим нашу поддержку проекта. Мы финансируем проект вместе с другими международными компаниями".

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtТрубы для строительства газопровода "Северный поток &mdash; 2"
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2"

Более того, угроза санкций не мешает "Газпрому" получать валютное финансирование. Как сообщил сам газовый гигант в своем квартальном отчете, в ноябре этого года он получил кредит на один миллиард евро на пять лет по ставке EURIBOR+1,85%, причем в роли агента синдицированного банковского кредита выступил американский банк JP Morgan. Все это наводит на мысль о том, что европейские нефтегазовые компании и американские банкиры очень скептически относятся к санкционным угрозам Госдепартамента США.

Конечно, с учетом токсичной политической обстановки в Вашингтоне есть риск того, что Госдеп отменит собственные разъяснения, а администрация Трампа попробует ввести санкции против "Северного потока — 2". Однако в этом случае США столкнутся с возвращением в повестку дня тех рисков, которые и заставили изначально отказаться от плана подвести партнеров "Газпрома" под американские санкции. Стоит напомнить, что в разгар антироссийской истерии в Сенате, как раз во время принятия нового пакета санкций, несколько влиятельных европейских чиновников, среди которых отметились глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и министр экономики Германии Бригитта Циприс, угрожали США ответными европейскими мерами.

Председатель комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер выступает на церемонии пуска в эксплуатацию второй ветки газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
"Опасная бессмыслица". Шредер "припечатал" курс США в отношении России
Маловероятно, что администрация Трампа захочет довести ситуацию до полноценной санкционной войны между США и ЕС. Но с другой стороны, Вашингтон не может себе позволить открыто признать, что попытки экономического и дипломатического давления на партнеров "Газпрома" фактически провалились. Именно по этой причине американские дипломаты предпочитают вбрасывать в инфополе намеки на возможность каких-то неопределенных санкций в неопределенном будущем.

В качестве альтернативного, то есть экономического, "плана по подавлению российского газа в Германии", западной аудитории был представлен план строительства СПГ-терминала в Гамбурге.

Суть "плана" сводится к тому, что три голландские компании, Nederlandse Gasunie NV, Koninklijke Vopak NV и Oiltanking GmbH, построят на Эльбе терминал, который за счет географической близости к немецкому рынку и передовых технологий позволит снизить стоимость импортируемого из США СПГ для конечного потребителя. Конечная цель проекта, как утверждают в агентстве Блумберг и намекают в кулуарах Еврокомиссии, уже поддержавшей проект, заключается в том, чтобы снизить зависимость немецкого газового рынка от российского трубопроводного газа.

Самим себе назло
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Самим себе назло

Газовое оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
За гранью логики: зачем Польша хочет покупать газ за океаном
Проблема в том, что если отбросить пиар и взять в руки калькулятор, то СПГ при любом сценарии будет дороже, чем российский газ. Более того, даже если американские дипломаты смогут выкрутить руки немецким покупателям и заставят их закупать американский СПГ, то новый терминал сможет обеспечить объем поставок, равный всего 10 процентам немецкого импорта российского газа. По факту "план по подавлению российского газа в Германии", о котором с таким восторгом пишут американские журналисты, является просто планом по принуждению части немецких потребителей к оплате барышей американских нефтегазовых компаний под предлогом борьбы с вездесущей российской угрозой.

Ну а смелая попытка властей Дании заблокировать строительство "Северного потока — 2" в датских территориальных водах привела лишь к тому, что проект газопровода пришлось изменить и его предполагаемая длина увеличилась на 10 километров. Сама Дания, скорее всего, потеряет доходы от газового транзита. В целом практика показывает, что страны, которые очень активно выступают против российского трубопровода, наносят экономический ущерб себе, а не России.

Прогнило что-то в Датском королевстве
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Прогнило что-то в Датском королевстве...

Несмотря на то что перспективы строительства "Северного потока — 2" смотрятся очень неплохо, скептики указывают: сама компания в своих официальных отчетах перечисляет многочисленные политические риски и санкции США, которые могут затронуть "Северный поток — 2", "Турецкий поток" и даже обслуживание действующих газопроводов. Аналитики, склонные к пессимистическим или паническим интерпретациям, видят в этом подтверждение того, что российская компания негативно оценивает собственные перспективы и уязвимость перед американскими мерами воздействия.

Но при анализе подобных документов (официальных отчетов компаний-эмитентов или "облигационных проспектов") следует учитывать, что к ним предъявляются очень строгие нормативные требования. И их составители, во избежание последующей юридической и материальной ответственности, предпочитают перестраховаться, перечисляя все возможные риски, включая те, которые не являются особо вероятными. Для сравнения: в аналогичных материалах компании Shell, которая является партнером "Газпрома" по "Северному потоку — 2", в качестве серьезных рисков перечислены, среди прочего, "налоги на сверхдоходы", гражданские войны и даже масштабная эпидемия лихорадки Эбола, но не стоит считать, что британские нефтяники ожидают именно такого развития событий. 

Газовая буровая установка Екатерина на Бованенковском месторождении. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Любовь по расчету: европейцы скупают российский газ
Если отбросить медийную шелуху, то можно констатировать, что события в Европе и США развиваются в пользу "Газпрома". Провал коалиционных переговоров в Германии обеспечил непопадание в немецкое правительство представителей партий, которые открыто выступали против "Северного потока — 2", а возможный успех переговоров по воссозданию "большой коалиции" между немецкими христианскими демократами и социал-демократами обеспечит усиление "газпромовского лобби" в Берлине. Как заявил вице-премьер Аркадий Дворкович после закрытого заседания с участием вице-канцлера, министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля в рамках Российско-германского сырьевого форума, "Северный поток — 2" "обсуждался на встрече общей, конечно, у нас (с немецкими коллегами. — Прим. ред.) одинаковые позиции, мы считаем, что надо реализовывать этот проект".

Впрочем, следует ожидать, что медийное и дипломатическое давление со стороны США будет продолжаться в максимально демонстративном формате. Американская империя стареет и дряхлеет, но имперская гордость заставляет администрацию Трампа скрывать за громкими заявлениями и пиар-акциями свою политическую импотенцию. По мере появления все более очевидных симптомов этого институционального бессилия Вашингтон будет все сильнее озабочен демонстрациями собственного могущества. Однако даже самым упорным американофилам скоро будет трудно сохранять веру во всесильного Дядю Сэма.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена