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Янычары для Украины. Зачем Порошенко нужны боевики из Азии и Африки

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (504)
08:0001.12.2017
(обновлено: 08:07 01.12.2017)
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© РИА Новости / Михаил ПалинчакПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Баварское издание Kraichgau News сообщает о якобы достигнутой между Меркель и Порошенко договоренности о готовности Украины принять 20 тысяч азиатско-африканских беженцев из Баварии. Баварцы громко и радостно благодарят герра Порошенко за помощь захлебывающейся в волне беженцев Германии.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и президент Украины Петр Порошенко на 5-м Саммите Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В это сложно поверить. Под Порошенко и так президентское кресло уже не шатается, а ходуном ходит. Его бывший друг и подельник, экс-президент Грузии, а сейчас обычный апатрид и лидер украинской оппозиции Михаил Саакашвили объявил с воскресенья, третьего декабря (почему не с понедельника — осталось загадкой) начало народного импичмента президенту и пообещал, что к Новому году Порошенко главой государства уже не будет.

И вот в такой ситуации Порошенко соглашается на прием десятков тысяч беженцев, прекрасно зная, как к этому относятся граждане Украины? Может быть, это фейк? Теоретически возможно. Хотя оппонентам Порошенко несложно проплатить небольшую кампанию в провинциальной баварской прессе, чтобы доставить Петру Алексеевичу дополнительные неприятности.

Есть, однако, два обстоятельства, позволяющие думать, что данное сообщение может быть правдой.

© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита Восточного партнерства в Брюсселе
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита Восточного партнерства в Брюсселе

Во-первых, украинские оппозиционные СМИ практически не прореагировали на баварскую информацию. Между тем, если бы это был специально организованный вброс, они должны были бы кинуться разгонять ее с соответствующими комментариями. В конце концов, пока информация не появилась в украинских СМИ в форме, доступной восприятию среднестатистической жертвы майдана, никому в Киеве нет дела до того, что пишет баварская пресса.

Президент Украины Петр Порошенко перед началом съезда Европейской народной партии в Брюсселе. 24 ноября 2017. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Во-вторых, не далее как месяц назад один из обслуживающих Порошенко политтехнологов Тарас Березовец уже тестировал украинскую общественность на мигрантов. Тогда он, констатировав, что страна погрузилась в демографическую яму из-за отъезда миллионов ее граждан на заработки за границу, предложил компенсировать отъезжающих мигрантами из Азии и Африки.

Вряд ли Березовец не понимал, что если своим гражданам рабочих мест не хватает и поэтому они бегут куда глаза глядят, то политика активного приема мигрантов только усилит социальное напряжение. Для мигрантов их тоже не будет — украинцы в ЕС сейчас готовы выполнять ту работу, на которую азиаты и африканцы не соглашаются, предпочитая "сидеть на социалке". При этом завоз инокультурных, иноконфессиональных иностранцев, чей образ жизни зачастую противоречит украинским традициям, вызовет протестные настроения в обществе и подорвет позиции власти.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко во время саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Украины Петр Порошенко во время саммита Восточного партнерства в Брюсселе. 24 ноября 2017

Тем не менее он выступил с такой рекомендацией. Учитывая, что украинские эксперты предпочитают рекомендовать только то, что власть уже решила реализовать, можно вполне уверенно предположить, что Березовец просто отрабатывал задание по подготовке населения к принятию неизбежного, но неприятного решения.

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© РИА Новости / Игорь Маслов
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Причем это решение даже неприятнее, чем если бы Киев решил облегчить натурализацию афганцам или сомалийцам, целыми семьями бегущим от почти полувековой гражданской войны. Баварские азиаты и африканцы уже отметились своим нежеланием работать и требованиями полностью удовлетворять их потребности за счет государства, а также немотивированной агрессией в отношении местных жителей. Вряд ли на Украине они будут вести себя по-другому. Зато легко представить, как прореагирует нищий народ страны-банкрота на решение власти принять на полный пансион 20 тысяч здоровых молодых мужчин (90% мигрантов в ЕС в ходе "кризиса беженцев" составили именно молодые мужчины без семей, зато вызывающие подозрение в том, что имеют опыт участия в боевых действиях).

Итак, Порошенко соглашается завезти на территорию Украины под видом беженцев из Баварии 20 тысяч (это для начала) молодых, агрессивных, культурно и конфессионально абсолютно чуждых украинскому населению боевиков. Это вызовет серьезное возмущение в украинском обществе, причем весь негатив выплеснется на Порошенко, которого и так не любят. При этом никакого содействия ни от Германии, ни от ЕС Украина не получает. Ей не только не платят за прием беженцев, ей блокируют уже согласованную финансовую помощь в 600 миллионов евро. Зачем это Порошенко?

© Фото : официальный сайт президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко на церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко на церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017

Проще всего предположить, что Меркель что-то пообещала ему лично. Но что могла обещать федеральный канцлер? Оказать Порошенко незаметное содействие в его бизнесе на территории Германии она не может — тут же обвинят в коррупции. Гарантировать Петру Алексеевичу убежище, если ему придется оставить Украину, — тоже, поскольку это выходит за пределы ее полномочий.

Участники акции протеста с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова у здания министерства внутренних дел Украины в Киеве. 11 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Порошенко — не самый наивный человек, и обещания без гарантий его бы не удовлетворили. К тому же мы знаем, что, начиная с первых месяцев 2016 года, Петру Алексеевичу неоднократно предлагали добровольно подать в отставку и покинуть Украину под самые надежные гарантии. Он не согласился и до сих пор пытается удержаться у власти. Во всяком случае, его команда нацелена на подготовку победы Порошенко на президентских выборах 2019 года.

Так вот, если мы предположим, что Порошенко, пребывая в уверенности, что сместить его до выборов не получится, готовится именно к выборам, то все станет на свои места.

Двадцать тысяч несостоявшихся баварцев должны прибыть на Украину в течение 2018 года. То есть как раз к выборам 2019 года они уже успеют столкнуться с особенностями местной проблематики и узнают, что украинский народ еще далек от освоения столь же высоких стандартов толерантности, как баварцы. К тому же на руках у населения полно оружия, а на улицах — нацистских банд, которые относятся к азиатам и африканцам с некоторым предубеждением. Ощущение общей опасности должно сплотить мигрантов, а единственной их опорой в украинской власти и в обществе окажется президент, соответственно они должны будут стать его опорой — "тонтон-макутами" Порошенко.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Киеве, Украина. 28 октября 2017
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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У президента, контролирующего армию и СБУ, пока еще имеются возможности не только вооружить эти двадцать тысяч человек, но и обеспечить статус какого-нибудь легального вооруженного формирования.

Ситуацию с голосованием они, конечно, не исправят. Но Порошенко прекрасно знает, что итоги выборов никого не интересуют — важны итоги подсчета голосов. И здесь побеждают те, у кого больше людей с автоматами, и те, кто смог взять под контроль больше избирательных участков и региональных избирательных комиссий. Двадцать тысяч человек — самая большая и далеко превосходящая возможности остальных банд частная армия на Украине. При поддержке СБУ 20 тысяч боевиков могут решить любую проблему. И они не изменят — в случае поражения их перебьют даже раньше, чем доберутся до Порошенко.

Конечно, до 2019 года еще надо дожить. Напомню, что Саакашвили пообещал убрать Порошенко из президентского кресла до начала нового года. Не потому ли торопится Михаил Николозович, что после Нового года на Украину могут начать пребывать "баварские беженцы", а силовой баланс начнет меняться в пользу Петра Алексеевича?

© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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