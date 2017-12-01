Больной щенок загнал сверхдержаву в угол: США просят мир спасти их от КНДР

Ирина Алкснис, для РИА Новости
Все сложнее избавиться от ощущения, что мир с возрастающим злорадством наблюдает за попытками США выбраться из ловушки, в которую они сами себя загнали в противостоянии с КНДР.
Как известно, после нескольких недель затишья случилось новое обострение на Корейском полуострове. Причиной стало очередное — двадцатое за год — ракетное испытание, произведенное Пхеньяном. Правда, судя по всему, на этот раз запуск вызвал по-настоящему нервную реакцию у многих, и особенно за океаном.
Все-таки Запад активно и небезуспешно создавал Северной Корее на международной арене имидж бумажного тигра, за чьей агрессивной внешностью не стоит никакой реальной силы и способности создать реальную угрозу для своих противников. И хотя специалисты никогда не смеялись над северокорейскими военными возможностями, многолетние шутки западных СМИ и политиков по поводу постановочных пусков не способных никуда долететь ракет сделали свое дело в снисходительном пренебрежении мирового общественного мнения к высокотехнологичному оружию КНДР.
Для большинства наблюдателей давно стало очевидным, что США откровенно ничего не могут поделать со слабой, бедной, но крайне задиристой КНДР. Более того, с каждым своим шагом они все больше теряют лицо как самая могущественная держава в мире, которая с помощью политических, экономических и военных мер имеет возможность призвать к ответу любого. Потому что на самом деле больше не способна.может назвать лидера КНДР "больным щенком", постпред США при ООН — призвать мир к разрыву любых связей с Северной Кореей, а представитель Госдепа — высказаться за лишение ее права голоса в ООН. Кроме того, привычной частью американской риторики уже стало обещание в случае войны полностью разрушить северокорейский режим.
Но это никак не влияет на то, что КНДР теперь обладает ракетами, способными покрыть практически всю территорию Соединенных Штатов, и данный факт останется неизменным, несмотря ни на какие грозные заявления из Вашингтона.
Не очень приятное положение Штатов ухудшается позицией других участников корейского урегулирования. Даже ближайшие союзники — Южная Корея и Япония — воевать категорически не хотят. И это можно понять: до США северокорейские ракеты, вероятно, в итоге и не долетят, а вот им достанется в любом случае.
А Россия и Китай занимают взвешенную конструктивную позицию, в которой в то же время все более открыто сквозит издевка в адрес мирового гегемона. Нет, они, безусловно, осуждают ракетные испытания Северной Кореи и не признают ее права на ядерное оружие.
Однако представители России и КНР отмечают:
во-первых, военные и силовые методы категорически не являются выходом из сложившегося положения;
во-вторых, уже введенные ООН санкции против КНДР показали свою неэффективность, соответственно, вводить новые ограничения просто не имеет смысла, и уж тем более — разрывать все отношения с этой страной;
в-третьих, северные корейцы, конечно, неправы со своей ядерной программой, но, поскольку они находятся под постоянным давлением США, то таким образом обеспечивают свою безопасность (практика показывает, что это действительно работает).бремя решения возникшего клинча, в котором они увязли, оказываются совершенно безрезультатными.
За последние несколько лет Россия продемонстрировала всему миру, как, обладая весьма ограниченными ресурсами и возможностями, можно вступить в большую геополитическую игру и кардинально переломить ситуацию в свою пользу.
Если так пойдет и дальше, есть шанс увидеть и пример обратного — как глобальная сверхдержава может окончательно потерять свой статус "смотрящей по планете" в глазах мира из-за столкновения с маленькой, бедной, но очень независимой и упрямой страной.