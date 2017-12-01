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Больной щенок загнал сверхдержаву в угол: США просят мир спасти их от КНДР

08:0001.12.2017
(обновлено: 08:12 01.12.2017)
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© REUTERS / Kim Hong-JiТрансляция новостей в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР. 29 ноября 2017Трансляция новостей в Сеуле о новом ракетном пуске КНДР. 29 ноября 2017
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Все сложнее избавиться от ощущения, что мир с возрастающим злорадством наблюдает за попытками США выбраться из ловушки, в которую они сами себя загнали в противостоянии с КНДР.

Как известно, после нескольких недель затишья случилось новое обострение на Корейском полуострове. Причиной стало очередное — двадцатое за год — ракетное испытание, произведенное Пхеньяном. Правда, судя по всему, на этот раз запуск вызвал по-настоящему нервную реакцию у многих, и особенно за океаном.

© REUTERS / KCNAЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 ноября 2017
© REUTERS / KCNA
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 ноября 2017

Все-таки Запад активно и небезуспешно создавал Северной Корее на международной арене имидж бумажного тигра, за чьей агрессивной внешностью не стоит никакой реальной силы и способности создать реальную угрозу для своих противников. И хотя специалисты никогда не смеялись над северокорейскими военными возможностями, многолетние шутки западных СМИ и политиков по поводу постановочных пусков не способных никуда долететь ракет сделали свое дело в снисходительном пренебрежении мирового общественного мнения к высокотехнологичному оружию КНДР.

Портреты президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во время трансляции новостей на железнодорожном вокзале в Сеуле после ракетного пуска КНДР
© AFP 2017 / Jung Yeon Je
Эксперт о призыве США к блокаде КНДР: США привыкли к силе, а не дипломатии
Именно поэтому последний пуск произвел эффект разорвавшейся бомбы. Если до сих пор дальность испытанных КНДР ракет не превышала полутора тысяч километров, то только что запущенная "Хвасон-15" продемонстрировала свою способность достигнуть Лос-Анджелеса, Чикаго и Нью-Йорка.

Для большинства наблюдателей давно стало очевидным, что США откровенно ничего не могут поделать со слабой, бедной, но крайне задиристой КНДР. Более того, с каждым своим шагом они все больше теряют лицо как самая могущественная держава в мире, которая с помощью политических, экономических и военных мер имеет возможность призвать к ответу любого. Потому что на самом деле больше не способна.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-15 в КНДР. 30 нояьря 2017
© REUTERS / KCNA
Эксперт объяснил цель ракетного пуска КНДР
Президент США может назвать лидера КНДР "больным щенком", постпред США при ООН — призвать мир к разрыву любых связей с Северной Кореей, а представитель Госдепа — высказаться за лишение ее права голоса в ООН. Кроме того, привычной частью американской риторики уже стало обещание в случае войны полностью разрушить северокорейский режим.

Но это никак не влияет на то, что КНДР теперь обладает ракетами, способными покрыть практически всю территорию Соединенных Штатов, и данный факт останется неизменным, несмотря ни на какие грозные заявления из Вашингтона.

© AP Photo / Jon Chol JinЛюди приветствуют сообщение о пуске баллистической ракеты Хвансон-15 в Пхеньяне
© AP Photo / Jon Chol Jin
Люди приветствуют сообщение о пуске баллистической ракеты Хвансон-15 в Пхеньяне

Не очень приятное положение Штатов ухудшается позицией других участников корейского урегулирования. Даже ближайшие союзники — Южная Корея и Япония — воевать категорически не хотят. И это можно понять: до США северокорейские ракеты, вероятно, в итоге и не долетят, а вот им достанется в любом случае.

А Россия и Китай занимают взвешенную конструктивную позицию, в которой в то же время все более открыто сквозит издевка в адрес мирового гегемона. Нет, они, безусловно, осуждают ракетные испытания Северной Кореи и не признают ее права на ядерное оружие.

Однако представители России и КНР отмечают:

во-первых, военные и силовые методы категорически не являются выходом из сложившегося положения;

во-вторых, уже введенные ООН санкции против КНДР показали свою неэффективность, соответственно, вводить новые ограничения просто не имеет смысла, и уж тем более — разрывать все отношения с этой страной;

в-третьих, северные корейцы, конечно, неправы со своей ядерной программой, но, поскольку они находятся под постоянным давлением США, то таким образом обеспечивают свою безопасность (практика показывает, что это действительно работает).

Демонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле
© AFP 2017 / Ed Jones
Эксперт о ядерных испытаниях КНДР: американцы проигрывают
В итоге все попытки США разделить ответственность за текущую ситуацию с Пекином и Москвой, а тем более переложить на них бремя решения возникшего клинча, в котором они увязли, оказываются совершенно безрезультатными.

За последние несколько лет Россия продемонстрировала всему миру, как, обладая весьма ограниченными ресурсами и возможностями, можно вступить в большую геополитическую игру и кардинально переломить ситуацию в свою пользу.

Если так пойдет и дальше, есть шанс увидеть и пример обратного — как глобальная сверхдержава может окончательно потерять свой статус "смотрящей по планете" в глазах мира из-за столкновения с маленькой, бедной, но очень независимой и упрямой страной.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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