В Киеве придумали, как покарать Донбасс и его жителей

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Известный украинский политик Юрий Ехануров, бывший при президенте Ющенко премьер-министром Украины и слывший, в силу собственной умеренности и благоразумия, редким исключением в украинской политике, внезапно разразился в телеэфирах серией совершенно людоедских инвектив в адрес жителей Донецкой и Луганской народных республик. Не склонный к ярким театральным эмоциям Ехануров излагает свои взгляды на то, как они видит будущее Донбасса, совершенно спокойно. Тем более ужасающе звучат его слова: "Жители оккупированных территорий Донбасса не будут иметь равных прав с украинцами в случае возвращения Донбасса в состав Украины… Эта территория больная, и мы должны это понимать. Мы должны создать все экономические условия для ее работы, когда она вернется в состав Украины. Но вместе с тем голосование, чтобы они посылали своих депутатов в Верховную Раду — это просто невозможно, остальное население Украины этого не поймет".

Дальнейшие рассуждения оказались еще более впечатляющими. Ехануров прямо отказывает жителям Донбасса в праве быть полноценными гражданами, призывая законодательно закрепить их тотальное поражение в правах. По мнению бурятского уроженца Якутии, люди, не оценившие честь быть украинцами, должны отправляться вон с украинской земли, на необъятные просторы Сибири и Дальнего Востока.

Собственно, в подобных рассуждениях никакой сенсации нет, и мы обратили внимание на них лишь потому, что они прозвучали от, казалось бы, рассудительного и вменяемого человека, пусть он даже работал с Ющенко.

На самом деле импровизациями такого рода, не ограниченными ни рамками приличий, ни статьями Уголовного кодекса, плотно унавожены украинские социальные сети. Авторы идей о наказании Донбасса и возмездии его жителям с разной степенью художественности живописуют будущее мятежного региона, который любящая, но строгая мать Украина должна подвергнуть радикальному и тотальному укрощению. Авторы классических антиутопий завистливо вертятся во гробах.

Благодаря откровениям украинских политиков и аффилированных с ними блогеров мы давно извещены о том, что мятежную территорию планируется обнести колючей проволокой, устроить фильтрационные и воспитательные лагеря, распылить над регионом некие препараты — от нейролептиков до дихлофоса, поставить ряды виселиц, организовать допросно-пытошные, отделив таким радикальным образом агнцев от козлищ. Оставшихся же подвергнуть мощной идеологической обработке, лишив практически всех гражданских прав.

В подобном ключе высказываются известные журналисты, деятели шоу-бизнеса, нацисты из "Свободы" и "Правого сектора" (организация запрещена в России), респектабельные политологи, ботающие по фене активисты, политические фрики, мытци и прочая досужая публика. Вот, скажем, из последнего. Евгений Рыбчинский, сын известного советского поэта, автора эстрадных хитов, и сам поэт, поделился лирично-иносказательным: "Мне все равно, что там в Луганске. Я не интересуюсь жизнью тараканов". Однако тут же проявил к тараканам страсть: "Даже если миллион их родится на моей кухне, это не будет означать, что кухня будет принадлежать им. Никаких статусов и спецрежимов для тараканов, только дихлофос и много дихлофоса. Ну и пара тысяч Джевелинов, конечно".

Гуманизм и великодушие в его новоукраинской версии вряд ли будут способствовать пробуждению патриотизма и желания реинтегрироваться у жителей Донбасса, но это и не нужно. Никто не собирается мотивировать пряником, речь идет о наслаждении унижением и переламыванием через колено.

И вот сегодня резко ускорился процесс формализации этих мечтаний. Немыслимое планируется узаконить и ввести в рутинный обиход. В дело вступили официальные лица, которые объявили о работе над несколькими законопроектами, призванными определить место жителей Донбасса в результате планирующейся реинтеграции. Выступление внезапно вынутого с ледника полузабытого Еханурова аккуратно ложится в этот дискурс и отлично вписывается в согласный хор продюсеров процесса.

Так, экс-депутат от партии "Батькивщина", любимчик Юлии Тимошенко Андрей Сенченко сообщил, что жителям Донбасса предложат покаяться за свою антиукраинскую позицию, после чего они будут ограничены в своих гражданских правах. Не смогут избираться и быть избранными в органы государственной власти, не смогут преподавать и работать в воспитательных учреждениях и пр. и пр. Они должны будут натурально явиться в суд, заявить на самих себя о преступлении и попросить украинское государство о прощении. И суд решит — явить ли милосердие или подвергнуть процедуре фильтрации и люстрации по полной программе.

Примерно в том же духе, но значительно более резко высказался министр МВД Аваков. Тот требует жестко разобраться с "коллаборационистами", предварительно дезавуировав Минские соглашения как устаревшие и бессмысленные. До Авакова наказание за коллаборационизм потребовал ввести в уголовный кодекс небезызвестный Георгий Тука, замминистра по делам оккупированных территорий. Амнистия? Нет, не слышали.

Украинских политиков и чиновников можно понять. На этих днях сразу двое из высокопоставленных американских кураторов публично ранили их в самую мякотку незалежности. Сначала отеческие наставления опекаемым туземцам озвучила посол США на Украине Йованович, велевшая обеспечить выплату пенсий всем гражданам, в том числе и тем из них, кто проживает в непризнанных республиках. Затем спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер мягко пожурил своих младших партнеров за неполную готовность обеспечить выполнение своей части Минских соглашений и призвал их начать процесс придания особого статуса неподконтрольным территориям, а также сделать шаги в направлении амнистирования сепаратистов. Мало того, он нежно попенял киевской власти на то, что она все еще плохо заботится о жителях "оккупированных территорий".

Предельная деликатность формы этих вразумлений никого не смогла обмануть. Нервные украинские политики мгновенно разглядели в них явные элементы зрады и бессовестного кидалова со стороны американских кураторов, о чем они немедленно с горечью и разочарованием сообщили общественности. Упомянутый Аваков, впадающий в истерику и по более мелким поводам, в данном случае разразился серией откровений, выдержанных скорее в стиле блатного шансона, чем сухого изложения политической позиции. Арсен Борисович напомнил расшалившимся сюзеренам, что они имеют должок по гарантиям безопасности, обещанным Будапештским меморандумом. "Западный мир вульгарно смалодушничал и обманул Украину. Точнее, кинул", — зажег министр, используя не вполне дипломатическую, зато аффективно окрашенную лексику, и призвал вслед за ним отбросить стыдливость в формулировках.

И она полностью отброшена. Украинская власть в деле объявленной реинтеграции Донбасса вовсе не желает никаких слюнявых полумер и слезливых стенаний о правах человека. Именно поэтому интенсифицировалась воинственная риторика, в полный рост зазвучали прогнозы о грядущем блицкриге и требования немедленно закрыть украино-российскую границу, чтобы в абсолютно комфортной для себя обстановке полной безнаказанности устроить на территории ЛНДР сколь угодно кровавый реванш.

Украинцев вдохновляет пример хорватов, их история усмирения и покорения сербов, которой предшествовала решительная вооруженная атака на Сербскую Краину. Новейшая история в изложении хорватов трактует это как большую геополитическую победу, а в изложении сербов как национальную катастрофу, заставившую десятки тысяч их соплеменников стать беженцами, оставив дома и имущество на разграбление реинтеграторам. Хорваты охотно ездят на Украину делиться опытом, но их украинские ученики готовы зайти значительно дальше, поразив жителей Донбасса в правах намного радикальнее. Не обойден вниманием и прибалтийский опыт негражданства — постыдная, игнорируемая цивилизованным западным миром история кастового раздела населения европейских государств 21-го века…

Вот так, при фирменной слепоглухонемоте Запада, расковырявшего эту огромную трофическую язву в центре Европы, при полном молчании правозащитников, радикалы, а других в украинской власти нет и быть не может, планируют окончательно решить донбасский вопрос.

P.S. И о прощении, которое должны испрашивать жители Донбасса. По данным немецких СМИ, за время так называемой АТО в Донбассе погибло в общей сложности до 50 тысяч человек. Разутюжены и разбиты в прах десятки городов и сел, разрушены сотни домов, мародерами разграблены и вывезены неисчислимые материальные ценности. Территория региона, по данным ООН, стала едва ли не самой заминированной в мире. Тысячи человек попали без вести. Преступления ВСУ и особенно карателей из добровольческих батальонов поражают воображение запредельной жестокостью — достаточно почитать хотя бы отчеты о суде над "Торнадо": изнасилования стариков и детей, изощренные пытки, издевательства над пленными, грабежи, похищения людей… И за все это перед Киевом должны извиняться сами жители региона.