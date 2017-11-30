Рекс порвал Госдеп: во внешней политике США идут массовые зачистки

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Знаете ли вы, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон закрыл в своем ведомстве целый отдел по координации санкций, наложенных на множество государств? Произошло это еще в октябре. Но какой там отдел, если разгромлен, по сути, весь Госдеп, который хотят лишить двух тысяч кадровых ставок.
Возникает вопрос: как же это мы (то есть весь мир) будем жить при сокращенной версии американской дипломатии? Понятно, что есть и ответ: жить, скорее всего, будем хорошо, да и самой Америке от этого станет только лучше.
Утратили доверие
В последние несколько дней профсоюз дипломатов — American Foreign Service Association — организовал мощную кампанию протеста, прежде всего через флагманские СМИ демократов. Давайте посмотрим на ключевые публикации — факты в New York Times и грозную редакционную статью там же. Общая картина получается такая: Тиллерсон не шутил, когда обещал сократить бюджет своего ведомства на 31%. Он это делает. И начал с людей.
В чем обвиняют Тиллерсона, понятно — в нанесении ущерба державе. В Восточной Азии — "корейский кризис", а должность заместителя госсекретаря по этому региону вакантна, нет посла и в Южной Корее. В Сирии неясно, что вообще дальше делать, а зама госсекретаря и по этому региону нет, так же как нет послов в Саудовской Аравии, Турции, Иордании, Египте и Катаре. А тут еще в Зимбабве смена власти, а зама по африканским делам нет. Как же так? Как они там без американской дипломатии справятся?
Кампания сопротивления имеет чисто американские акценты: Тиллерсон не останавливается перед немыслимым — увольняет с дипслужбы женщин и черных, в том числе черных женщин. В кабинет к нему не пробиться, он вообще старается не общаться ни с кем из подчиненных.
Теперь посмотрим, что говорит другая сторона, возьмем хотя бы авторскую колонку в профессиональном журнале Foreign Policy.
Интересная оценка: давно пора было громить это ведомство, поскольку "многие из недавних провалов американской внешней политики были результатом неадекватного понимания местной политической ситуации и региональных дел".
Вместо того чтобы разбираться с ошибками и продвигать профессионалов, ведомство создавало десятки позиций глобальных координаторов по борьбе со СПИДом и терроризмом, по правам человека и продвижению демократии. Ныне эти должности никем не заняты.
Из той же авторской колонки: последний госсекретарь, которого можно было назвать выдающимся дипломатом, — это Джеймс Бейкер (1989-1992). Прочих, включая Хиллари Клинтон, сами дипломаты не любили или не уважали. Другое дело, что и Тиллерсон во многом неправ, но его надо пожалеть — он работает с президентом, который вообще ничего не понимает в иностранных делах, но думает, что понимает.
Вот такая возникла ситуация. Как к ней относиться?
Пропаганда вместо переговоров
Слушать тишину — это удовольствие. Возникает даже ощущение, что у США теперь не то чтобы хорошая, но хотя бы терпимая внешняя политика. Просто потому, что младшие чиновники Госдепа и прочие и.о., не желающие высовываться, не делают лишних заявлений.
Тут мы выходим на разговор о том, что такое вообще дипломатия и зачем она нужна для выживания государства и нормального функционирования общества. Начнем с очевидного: дипломатия — это когда говорят. Что-то заявляют, объясняют.
Есть ощущение, что главной проблемой американской дипломатии в последние годы было именно то, что она говорила. По крайней мере, для примерно 90% той публики во всем мире, которая вообще как-то разбирается в международной ситуации, все начинается с заявлений дипломатов. Далее следует выяснение реальных интересов, стоящих за этими заявлениями (финансы, рынки, нефть, стратегический баланс и все прочее).
Внешнюю политику очень трудно оторвать от внутренней. Дипломатия всегда работает еще и на "внутренний рынок", что-то объясняя своей публике. И пока американская общественность была довольна, не имело смысла размышлять, понимают ли хотя бы сами дипломаты, как все на самом деле обстоит во множестве стран и регионов. Достаточно того, что они работают пропагандистами, объясняют всяким иностранным государствам и обществам, как им жить, а публика в США воспринимает это как должное.
Это еще самый невинный сюжет из множества потрясающих мир. Вот Украина: сланцевый газ, биотехнологический переворот в сельском хозяйстве, оружейные рынки — все нам известно. Но слышали мы в порядке визгливого дипломатического сопровождения нечто иное — по части морали и ценностей: европейский выбор, герои "Небесной сотни", голодомор и геноцид.
И так — по всему миру, что уже давно всем опротивело, а то, что противно, рано или поздно отторгается.
Что будет дальше с американской внешней политикой, сказать трудно. Однако очень примечательно, что произнесены слова о том, что надо менять все, начиная с кадрового состава Госдепа. И даже начались конкретные действия.