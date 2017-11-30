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Рекс порвал Госдеп: во внешней политике США идут массовые зачистки

08:0030.11.2017
(обновлено: 08:14 30.11.2017)
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© AFP 2017 / Brendan SmialowskiГоссекретарь США Рекс ТиллерсонГоссекретарь США Рекс Тиллерсон
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Знаете ли вы, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон закрыл в своем ведомстве целый отдел по координации санкций, наложенных на множество государств? Произошло это еще в октябре. Но какой там отдел, если разгромлен, по сути, весь Госдеп, который хотят лишить двух тысяч кадровых ставок.

Возникает вопрос: как же это мы (то есть весь мир) будем жить при сокращенной версии американской дипломатии? Понятно, что есть и ответ: жить, скорее всего, будем хорошо, да и самой Америке от этого станет только лучше.

Утратили доверие

В последние несколько дней профсоюз дипломатов — American Foreign Service Association — организовал мощную кампанию протеста, прежде всего через флагманские СМИ демократов. Давайте посмотрим на ключевые публикации — факты в New York Times и грозную редакционную статью там же. Общая картина получается такая: Тиллерсон не шутил, когда обещал сократить бюджет своего ведомства на 31%. Он это делает. И начал с людей.

Иванка Трамп в Риме. Май, 2017
© AP Photo / Yara Nardi/Pool Photo
Вся в отца. Иванка Трамп поставила Рекса Тиллерсона на место
Две тысячи дипломатов на выход — это официальная цель, которой планируется достичь к октябрю следующего года. Но уже сегодня Госдеп лишился верхушки. Заполнено только 10 из 44 высших позиций, по большей части потому, что Тиллерсон попросту никого не предложил на оставшиеся должности. Число высших вакансий в центральном аппарате к 1 декабря должно сократиться с 39 до 19 (вдвое), а уровнем ниже планируются сокращения на 18%. И неизвестно, что будет дальше.

В чем обвиняют Тиллерсона, понятно — в нанесении ущерба державе. В Восточной Азии — "корейский кризис", а должность заместителя госсекретаря по этому региону вакантна, нет посла и в Южной Корее. В Сирии неясно, что вообще дальше делать, а зама госсекретаря и по этому региону нет, так же как нет послов в Саудовской Аравии, Турции, Иордании, Египте и Катаре. А тут еще в Зимбабве смена власти, а зама по африканским делам нет. Как же так? Как они там без американской дипломатии справятся?

© РИА Новости / Арсен СулеймановЦеремония инаугурации нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в Хараре. 24 ноября 2017
© РИА Новости / Арсен Сулейманов
Церемония инаугурации нового президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы в Хараре. 24 ноября 2017
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Luis M. Alvarez
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Кампания сопротивления имеет чисто американские акценты: Тиллерсон не останавливается перед немыслимым — увольняет с дипслужбы женщин и черных, в том числе черных женщин. В кабинет к нему не пробиться, он вообще старается не общаться ни с кем из подчиненных.

Теперь посмотрим, что говорит другая сторона, возьмем хотя бы авторскую колонку в профессиональном журнале Foreign Policy.

Интересная оценка: давно пора было громить это ведомство, поскольку "многие из недавних провалов американской внешней политики были результатом неадекватного понимания местной политической ситуации и региональных дел".

Вместо того чтобы разбираться с ошибками и продвигать профессионалов, ведомство создавало десятки позиций глобальных координаторов по борьбе со СПИДом и терроризмом, по правам человека и продвижению демократии. Ныне эти должности никем не заняты.

Из той же авторской колонки: последний госсекретарь, которого можно было назвать выдающимся дипломатом, — это Джеймс Бейкер (1989-1992). Прочих, включая Хиллари Клинтон, сами дипломаты не любили или не уважали. Другое дело, что и Тиллерсон во многом неправ, но его надо пожалеть — он работает с президентом, который вообще ничего не понимает в иностранных делах, но думает, что понимает.
Вот такая возникла ситуация. Как к ней относиться?

Пропаганда вместо переговоров

Слушать тишину — это удовольствие. Возникает даже ощущение, что у США теперь не то чтобы хорошая, но хотя бы терпимая внешняя политика. Просто потому, что младшие чиновники Госдепа и прочие и.о., не желающие высовываться, не делают лишних заявлений.

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Почему у Трампа не получилось
Но работа ведется. Вот хотя бы санкции — эпицентр насаждения санкционной политики переместился в американский Минфин и еще в несколько ведомств, не говоря уже о конгрессе. Кроме того, есть множество силовых ведомств, ведущих свою политическую линию: это мы видим в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Кстати, одно из обвинений в адрес уже не Тиллерсона, а Трампа состоит в том, что он сокращает финансирование Госдепа, но увеличивает бюджет Пентагона.

Тут мы выходим на разговор о том, что такое вообще дипломатия и зачем она нужна для выживания государства и нормального функционирования общества. Начнем с очевидного: дипломатия — это когда говорят. Что-то заявляют, объясняют.

Есть ощущение, что главной проблемой американской дипломатии в последние годы было именно то, что она говорила. По крайней мере, для примерно 90% той публики во всем мире, которая вообще как-то разбирается в международной ситуации, все начинается с заявлений дипломатов. Далее следует выяснение реальных интересов, стоящих за этими заявлениями (финансы, рынки, нефть, стратегический баланс и все прочее).

Военнослужащие подразделения кибер-безопасности американской армии
CC BY 2.0 / Georgia Army National Guard photo by Staff Sgt. Tracy J. Smith / Cyber Warriors at Cyber City
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И похоже, что американская дипломатия погорела на том, что, во-первых, и вправду оказалась лишенной настоящих профессионалов, понимающих, что происходит в мире и куда он идет. А во-вторых, она вывела из себя не только Россию, но и чуть ли не все прочие государства своими поучающими заявлениями. В-третьих, она и не могла этих заявлений не делать, потому что Америка именно таких речей от своих дипломатов и ждала.

Внешнюю политику очень трудно оторвать от внутренней. Дипломатия всегда работает еще и на "внутренний рынок", что-то объясняя своей публике. И пока американская общественность была довольна, не имело смысла размышлять, понимают ли хотя бы сами дипломаты, как все на самом деле обстоит во множестве стран и регионов. Достаточно того, что они работают пропагандистами, объясняют всяким иностранным государствам и обществам, как им жить, а публика в США воспринимает это как должное.

© AP Photo / Jacquelyn MartinСотрудник поправляет флаг в здании Госдепартамента США перед встречей Рекса Тиллерсона с премьер-министром Черногории Дуско Марковичем
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Сотрудник поправляет флаг в здании Госдепартамента США перед встречей Рекса Тиллерсона с премьер-министром Черногории Дуско Марковичем

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© Depositphotos / teamtime
Госдеп упразднил пост координатора по санкциям
А объяснения эти постоянно переходили на высокоморальный визг. Это особенность даже не США вообще, а скорее той половины страны, которая голосует за демократов: не уговаривать, а морализировать. И чуть что — фальшиво визжать: да как вы можете! Мы слышим это во множестве сюжетов, на вид не совсем дипломатических. Вот, например, схватка американских компаний, производящих сахар, с производителями кукурузного сиропа. И опять характерный внутриамериканский визг в адрес сахарного лобби — вы отравители, на ваши упаковки надо нанести надписи "сахар убивает" и ввести на продукт акцизы. А поскольку рынки сегодня глобальные, эту склоку надо тоже делать глобальной и обязывать дипломатию (в лице всяких координаторов) продвигать "правильное" лобби по всему миру.

Это еще самый невинный сюжет из множества потрясающих мир. Вот Украина: сланцевый газ, биотехнологический переворот в сельском хозяйстве, оружейные рынки — все нам известно. Но слышали мы в порядке визгливого дипломатического сопровождения нечто иное — по части морали и ценностей: европейский выбор, герои "Небесной сотни", голодомор и геноцид.

И так — по всему миру, что уже давно всем опротивело, а то, что противно, рано или поздно отторгается.

Что будет дальше с американской внешней политикой, сказать трудно. Однако очень примечательно, что произнесены слова о том, что надо менять все, начиная с кадрового состава Госдепа. И даже начались конкретные действия.

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