"Не верю!" В опубликованных NYT дневниках Родченкова нет доказательств

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

The New York Times (NYT) опубликовала выдержки из личных дневников экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В них беглый химик рассказывает о том, что происходило накануне Олимпиады-2014 в Сочи. Расписано все по дням и по часам. Подлинность сочинений вызывает вопросы. Однако на Западе уже давно даже самые нелепые обвинения в адрес России не нуждаются в каких-либо доказательствах.

Суть вопроса

К чему приурочена очередная порция "инсайда" от Родченкова на страницах авторитетного издания? Дело в том, что 5 декабря МОК должен объявить свое решение по поводу участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Вердикт вынесут, когда члены МОК заслушают полные доклады комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Они изучали вопрос о наличии допинга в сборной России во время Игр в Сочи, более того — о возможном участии в допинговой программе чиновников. В общем, публикация подоспела вовремя. Наверное, совпадение.

© AP Photo / Lee Jin-man Флаги с эмблемой XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане © AP Photo / Lee Jin-man Флаги с эмблемой XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане

"Доел виноград за Мутко"

Однако вернемся к Родченкову. Интересная получается история: беглый лаборант передает свои записи, представленные в виде хронологии событий, в Дисциплинарную комиссию МОК и эти наброски без вопросов принимают как "весомое вещественное доказательство". Затем газета The New York Times (которую даже президент США любовно называет "врагом народа") приводит выдержки из этого дневника, западные СМИ их синхронно перепечатывают. Безо всякого критического анализа, разумеется. В самом деле, какие могут быть сомнения насчет достоверности дневников? Написаны скрупулезно, все разложено по полочкам, по датам, по именам. В общем, годится.

Теперь о том, что представляют собой скандальные записи. Все, чем на сегодняшний день может довольствоваться публика, — это две с половиной странички, отснятые профессиональным фотожурналистом для американской газеты. Низкое качество снимков уже вызывает вопрос: их точно делал профессионал?

На фото изображены рукописные странички в ежедневнике, скорее всего купленном в Германии (бумажный органайзер на немецком языке). Даты записей: 28 января и 3 февраля 2014-го (еще до начала Игр в Сочи), а также 17 февраля (в разгар Олимпиады).

NYT уверяет, что в представленных набросках есть все доказательства "коварного заговора" высших спортивных чинов России по использованию нашими спортсменами допинга. Газета сообщает: "Наряду с беседами, имевшими важные последствия, Родченков записывал приземленные детали из своей жизни. Например, он описал, как выполнял обычные поручения вроде покупки шоколадного батончика Bounty на центральном рынке Сочи".

Удивительно, но для иллюстрации своей "разоблачающей" статьи издание выбрало фотографии именно тех страниц, где описана покупка шоколадного батончка, а также смехотворные бытовые подробности: "поел на завтрак кашки и творожку". Ну а что касается "железобетонных" доказательств, тут нам остается только верить на слово журналистам газеты, известной массовым производством антироссийских фейков. Во всяком случае, на опубликованных фотографиях дневника нет никакого криминала. Хотя… На одной из страниц Родченков рассказывает, что за обедом он ел филе сибаса и "доел виноград за Мутко". Правда, непонятно, был ли сам Виталий Мутко в курсе этого "преступления".

Откровенность под надзором ФБР

Невероятно, но факт: сомнительные заметки, написанные на удивление почти без помарок, Дисциплинарная комиссия МОК приобщила в качестве основного вещдока. Обратим внимание на то, почему "детективы" из Международного олимпийского комитета полностью доверились сочинениям Родченкова: "Доктор Родченков вел регулярный дневник, в том числе в период, когда он был главой лабораторий в Москве и Сочи… Дисциплинарная комиссия не считает вероятным, что эти страницы были по-новому переписаны или что в то время доктор Родченков искажал реальность в своем собственном дневнике". Шах и мат.

К сожалению, эксперты из МОК не пояснили, почему химик не мог "искажать реальность". А вдруг он готовился к написанию фантастического романа? Крайнюю необходимость использовать дневники как не подлежащее сомнению доказательство комиссия МОК дополнительно аргументирует так: "Родченков больше не в России и находится под защитой ФБР. Следовательно, он теперь свободен говорить открыто". То есть жизнь под колпаком ФБР теперь означает "свободен говорить открыто"? Почему бы в таком случае не предположить, что Родченков и писал свое творение под строгим присмотром "защитника" из Федерального бюро расследований?

Кроме того, Дисциплинарная комиссия робко выразила надежду, что и ей посчастливится в любой форме пообщаться с Родченковым персонально. Однако тут же оговорилась: отсутствие личного контакта с обличителем ни в коем случае не ставит под сомнение его дневники.

Когда читаешь все эти материалы о "доказательствах", собранных против российских атлетов, больше всего поражает, что западные "следователи" и журналисты не способны хотя бы формально поинтересоваться мнением другой стороны, привести какие-то контраргументы. Действительно, глупости какие. Лишняя работа. Обвиняй Россию — и дело в шляпе.