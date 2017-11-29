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Баба-яга против: почему возвращение России в ПАСЕ невыносимо для Киева

08:0029.11.2017
(обновлено: 09:20 29.11.2017)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДелегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фотоДелегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
"Смех и слезы". Политолог о рассуждениях Киева по поводу членства РФ в ПАСЕ
В первые месяцы 2018 года может начаться процесс снятия европейских санкций, введенных против России. Речь, конечно, о символической их части — в рамках Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где Москву лишили права голоса. Однако это уже прецедент.

Пора назад

Генеральный секретарь Совета Европы (одним из органов которого является Парламентская Ассамблея — ПАСЕ) Турбьерн Ягланд сейчас активно готовит возвращение России в Ассамблею. Напомним, что Москва по своей воле не принимает участия в работе ПАСЕ по причине того, что ее лишили слова из-за событий на Украине. В Кремле поясняют, что готовы вернуться после снятия дискриминационных санкций, а до тех пор не будут не только участвовать в ПАСЕ, но и платить членские взносы в Совет Европы. Что ставит на повестку дня вопрос об исключении России из Совета.

Константин Косачев перед началом заседания Совета Федерации РФ. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Косачев прокомментировал идею ПАСЕ пригласить делегацию РФ на заседание
А вот этот вариант для СЕ неприемлем. И дело тут даже не в том, что организация лишится российского финансирования (а это чуть меньше 10 процентов бюджета), а в том, что Европа потеряет один из немногих оставшихся каналов влияния на российскую внутреннюю политику. Участие Москвы в Совете и в ряде других европейских институтов накладывает на нее определенные обязательства и ограничивает суверенитет (самый известный пример — мораторий на смертную казнь). Евросоюз уже похоронил плоды многолетних усилий в тот момент, когда ввел против Москвы масштабные санкции (и тем самым ослабил российский средний класс, который по идее мог стать оплотом европейского влияния и главным двигателем российских либеральных реформ), и Брюсселю не хотелось бы терять оставшиеся крохи. Собственно, об этом и говорит иносказательно Турбьерн Ягланд — по его словам, исключение России из Совета Европы "ухудшит положение ее граждан, которые останутся без защиты европейских правовых институтов". Кроме того, по его словам, выход Москвы из СЕ "будет иметь негативные последствия для Европы потому, что мы будем иметь Европу без России. Это будет большим шагом назад для Европы". Таким образом, Ягланд (как и многие другие западные политики) не только осознает, но и наконец публично признает тот факт, что Старый Свет не может изолировать Россию. Без Москвы невозможно построение ни экономического и политического общеевропейского пространства, ни контура безопасности.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 25 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Матвиенко прокомментировала принуждение к взносам в ПАСЕ
Еще одним стимулом для скорейшего возвращения России в Ассамблею являются выборы руководителя ПАСЕ, а также судей Конституционного суда и генсека Совета Европы, которые пройдут в 2018 году. "И если будет отсутствовать, не будет голосовать одна из делегаций, то вы понимаете последствия. Это тоже сегодня осознается в руководстве Совета Европы — люди, назначенные без нашего участия, для нас не будут являться легитимными…. Поэтому времени для принятия решения остается не так много", — пояснила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

© AFP 2017 / Fabrice CoffriniГенеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд

Нет жизни без бою

Флаг ЕС перед зданием штаб-квартиры Совета Европы в Страсбурге, Франция
© Фото : Council of Europe
В ПАСЕ назвали "фантазией" требование Украины подать в суд на Россию
Именно поэтому еще в октябре ПАСЕ приняла специальную резолюцию, которая делает возможной отмену санкций (а значит, возвращение российской делегации) уже в январе 2018 года. И сейчас Турбьерн Ягланд делает все возможное для того, чтобы снятие стало не возможным, а безальтернативным. Он уже получил поддержку ряда стран, в том числе и председателя Совета директоров объединенной Европы — Берлина. Германия "поддерживает генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда в его усилиях по поиску решения для будущих вызовов", — говорится в заявлении МИД ФРГ. Германским властям, теряющим нити управления ЕС, больше не нужен хаос и лишние проблемы в регионе. И российский сенатор Франц Клинцевич абсолютно правильно назвал инициативу Ягланда "попыткой оздоровить политическую ситуацию в Европе, сделать ее более предсказуемой и безопасной, что в принципе невозможно без активного включения в этот процесс России".

Но при этом, продолжил сенатор, "Баба-яга против". Киев категорически не приемлет такую перспективу. "Возвращение России в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений, восстановления территориальной целостности Украины, вывода российских войск противоречит международному праву", — возмущается пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Patrick Hertzog
Чижов рассказал, когда Совет Европы может вернуть РФ право голоса в ПАСЕ
Украинская истерика вполне объяснима. Петр Порошенко прекрасно понимает, что Совет Европы (при всей малозначимости этой организации) создает крайне неприятный для Украины прецедент — признает бессмысленность санкционного давления на Москву. После чего не только ПАСЕ, но и ЕС может рассмотреть возможность возвращения к нормальному цивилизованному диалогу с Кремлем. Диалогу, в рамках которого Россия и Европа договорятся и сделают это именно за счет интересов нынешней украинской власти. Само существование которой (с Порошенко во главе) зависит от продолжающегося российско-западного конфликта.

Именно поэтому Киев намерен сопротивляться. "Мы живем во время определенной деградации европейских институтов и их внешнего послабления — той же Россией. Можно это принять и плыть по течению, можно это констатировать и пытаться этому противостоять. Украинская делегация в ПАСЕ точно выбирает второй путь, по большому счету — он первый и правильный", — отметила первый зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко.

© Фото : Council of EuropeЗаседание ПАСЕ в Страсбурге
© Фото : Council of Europe
Заседание ПАСЕ в Страсбурге

Аккуратнее, паны

Проблема Украины в том, что она находится в слабой позиции и ей недостает инструментов давления на ЕС (звонки в Вашингтон Обаме больше не работают по причине смены хозяина номера). И украинские политики не нашли ничего лучшего, чем сопротивляться через деструктивный популизм.

Делегаты в зале на пленарном заседании ПАСЕ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Украинцы начали показывать Европе, с кем та связалась: от ПАСЕ до стюардесс
Так, президент Петр Порошенко пообещал, что Украина компенсирует Совету Европы российские взносы (что, безусловно, должно было оскорбить Европу, которая эти деньги Украине дает). А председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пошел еще дальше — он заявил, что если Ассамблея снимет с Москвы санкции, то Киеву "там больше делать нечего, ибо с того момента все резолюции Ассамблеи потеряют смысл вследствие самоуничтожения". По сути, речь идет об ультимативной угрозе выхода Украины из Парламентской Ассамблеи.

Возможно, этот шантаж прошел бы в 2014 или 2015 годах, когда Украина активно использовала свой имидж жертвы российской агрессии и зарабатывала на нем. В 2017 же году у Киева имидж другой — режима-коррупционера, поддерживать который стало уже вредно для репутации. Даже в такой русофобской говорильне, как ПАСЕ, — достаточно посмотреть, как критически было встречено недавнее выступление Петра Порошенко перед членами Ассамблеи.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла Кириакидес
© AFP 2017 / Patrick Hertzog
ПАСЕ приглашает Россию вернуться
Поэтому Киеву стоит дезавуировать слова своего депутата — во-первых, для того чтобы не оскорблять Европу (всем известно, как сильные относятся к ультиматумам со стороны слабых), а во-вторых, потому что за свои слова в случае снятия санкций с России Украине придется отвечать. Как верно отметил российский сенатор Алексей Пушков, "для Киева утрата ПАСЕ как площадки для русофобии — невосполнимая утрата", поэтому "ни за что и никуда не уйдут".

Впрочем, и ставить ультиматумы, которые не собираешься реализовывать, — тоже не лучшая тактика: рано или поздно на тебя перестают обращать внимание.

Судя по всему, Украину ждет именно этот вариант.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

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