МОК постановил, что для вины русских доказательств не надо

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
МОК опубликовал "мотивирующую часть" к решению о дисквалификации российских спортсменов. Как и ожидалось, ничего нового в ней нет.
Один из величайших лыжников современности, победитель "Тур-де-Ски" и олимпийский чемпион Александр Легков, дисквалифицирован исключительно на основании "доклада Макларена" (в котором нет доказательств) и показаний беглого уголовника Григория Родченкова (который тоже не представляет доказательств). На изложение двух источников у комиссии Освальда ушло сорок семь страниц.
Принять подобное решение можно только в одном случае: если ставить перед собой цель не разобраться, не доказать что-либо, а банально "обставить юридически" поставленную задачу на унижение конкретной страны. Процитируем самого Освальда: "МОК посчитал, что выводы профессора Макларена настолько серьезны, что позволяют предположить, что все российские спортсмены высокого уровня были частью системы. Только спортсмены, способные опровергнуть это предположение, могут быть допущены к Играм. Так как система была разработана для того, чтобы скрывать следы употребления допинга, в данных обстоятельствах считаем правильным переложить бремя доказывания".
Но это бред человека, называющего себя адвокатом. Подобного не позволяли себе, например, юристы стран-победительниц при проведении Нюрнбергского трибунала. Впрочем, у них-то, в отличие от комиссии господина Освальда, доказательств было, что называется, хоть отбавляй.
В данном же случае "правовая логика" предельно проста.
Объявляются "непогрешимыми" не имеющий никакой юридической силы (это даже в самом лучшем случае не суд, а следствие, причем очень плохо проведенное) и изобилующий массой фактических ошибок "доклад Макларена" и показания "засекреченного" и мотивированно ангажированного свидетеля, а "бремя доказательства невиновности" перекладывается на спортсменов.
Причем заранее объявлено, что "им нельзя верить".
И это не шутка.
Плевать на прописанные процедуры, в которых прямо указано, что показателем вины спортсмена, который заставляет его оправдываться, является присутствие в пробе запрещенных препаратов или использование недозволенных методов. Плевать на то, что ничего даже близкого в случаях Легкова и остальных российских олимпийцев не происходило.
На то, что вся мировая юстиция построена на "презумпции невиновности", тоже плевать.
Потому что цели разобраться не было изначально.
Была задача унизить и наказать.
Стоящий за всем этим "поведением с низкой социальной ответственностью" бывший глава WADA Ричард Паунд уже открыто торжествует, рассказывая СМИ о "состоявшемся откровенном разговоре" с президентом МОК Томасом Бахом. И прямо говорит, что "мы можем не беспокоиться по поводу рассмотрения дел каждого из спортсменов. Наказание России стало бы отличным уроком для всех стран".
И единственное, что в этом случае по-настоящему хорошо, — это то, что у нашего слегка лукавого спортивного чиновничества не остается никакого выбора, кроме как идти до конца. И, наплевав на все "международные обязательства", начать, невзирая на лица и "дружеские отношения" с кем бы то ни было, защищать интересы своей страны. Мосты сжигаются, и они сжигаются не ими, а "комиссией МОК". И можно уже не бояться разрушить мировое олимпийское движение: оно уже само себя разрушает.
И в таких обстоятельствах даже попытка рассуждать о "необходимости жертвы" и ценной для всего мира "целостности олимпийского движения", как это делает президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, выглядит верхом цинизма.
С точки зрения любого спортсмена, какой смысл убиваться, быть "чистым" и, ничего не нарушая, участвовать в этой клоунаде, если потом лишишься наград с формулировкой "тебя Родченков включил в список "Дюшес", попробуй докажи обратное".
Заденет и вас.
А когда олимпийское движение в своем нынешнем виде — с гигантскими "грязными деньгами", WADA и прочими "терапевтическими исключениями", ставящими спортивные результаты в прямую зависимость от "политической воли" никем не избираемых спортивных бюрократов, наконец рухнет (а оно в таком виде просто не может не рухнуть), не нужно будет обвинять в этом "злых русских".
Вы это сами с собой делаете.