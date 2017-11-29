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МОК постановил, что для вины русских доказательств не надо

08:0029.11.2017
(обновлено: 08:12 29.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкРоссийские медалисты выносят российский флаг во время церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в СочиРоссийские медалисты выносят российский флаг во время церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

МОК опубликовал "мотивирующую часть" к решению о дисквалификации российских спортсменов. Как и ожидалось, ничего нового в ней нет.

Один из величайших лыжников современности, победитель "Тур-де-Ски" и олимпийский чемпион Александр Легков, дисквалифицирован исключительно на основании "доклада Макларена" (в котором нет доказательств) и показаний беглого уголовника Григория Родченкова (который тоже не представляет доказательств). На изложение двух источников у комиссии Освальда ушло сорок семь страниц.

Принять подобное решение можно только в одном случае: если ставить перед собой цель не разобраться, не доказать что-либо, а банально "обставить юридически" поставленную задачу на унижение конкретной страны. Процитируем самого Освальда: "МОК посчитал, что выводы профессора Макларена настолько серьезны, что позволяют предположить, что все российские спортсмены высокого уровня были частью системы. Только спортсмены, способные опровергнуть это предположение, могут быть допущены к Играм. Так как система была разработана для того, чтобы скрывать следы употребления допинга, в данных обстоятельствах считаем правильным переложить бремя доказывания".

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАлександр Легков (Россия) на дистанции масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Легков (Россия) на дистанции масс-старта в соревнованиях по лыжным гонкам среди мужчин

Лыжник
© РИА Новости / Александр Вильф
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Почему по требованию МОК не дисквалифицировали русских лыжников
С юридической точки зрения это полнейший бред.

Но это бред человека, называющего себя адвокатом. Подобного не позволяли себе, например, юристы стран-победительниц при проведении Нюрнбергского трибунала. Впрочем, у них-то, в отличие от комиссии господина Освальда, доказательств было, что называется, хоть отбавляй.

В данном же случае "правовая логика" предельно проста.

Объявляются "непогрешимыми" не имеющий никакой юридической силы (это даже в самом лучшем случае не суд, а следствие, причем очень плохо проведенное) и изобилующий массой фактических ошибок "доклад Макларена" и показания "засекреченного" и мотивированно ангажированного свидетеля, а "бремя доказательства невиновности" перекладывается на спортсменов.

Причем заранее объявлено, что "им нельзя верить".

И это не шутка.

Лаборатория по тестированию на допинг
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, file
WADA будет разрушено, потому что так нужно нам
Что касается Макларена, то "достоверность его сведений не подвергается сомнению". А уже неоднократно доказанные фактические ошибки и заведомая ложь в докладе, на которые указывала защищающаяся сторона, объясняются только лишь спешкой и невнимательностью и "никак не влияют на основные выводы".

Плевать на прописанные процедуры, в которых прямо указано, что показателем вины спортсмена, который заставляет его оправдываться, является присутствие в пробе запрещенных препаратов или использование недозволенных методов. Плевать на то, что ничего даже близкого в случаях Легкова и остальных российских олимпийцев не происходило.

На то, что вся мировая юстиция построена на "презумпции невиновности", тоже плевать.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСтанция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса "Лаура" в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Станция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса "Лаура" в Сочи

Потому что цели разобраться не было изначально.

Была задача унизить и наказать.

Символика XXIII Олимпийских игр в Олимпийском парке в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Правила игры в войну. О дискриминации патриотизма в мировом спорте
Поэтому никаких сомнений в том, что комиссия Денниса Освальда назовет виновными всех российских спортсменов, дела которых "рассматривает", нет: с подобным подходом можно и покойного президента Кеннеди обвинить в преднамеренном заговоре с целью убийства Ли Харви Освальда. Пусть попробует опровергнуть.

Стоящий за всем этим "поведением с низкой социальной ответственностью" бывший глава WADA Ричард Паунд уже открыто торжествует, рассказывая СМИ о "состоявшемся откровенном разговоре" с президентом МОК Томасом Бахом. И прямо говорит, что "мы можем не беспокоиться по поводу рассмотрения дел каждого из спортсменов. Наказание России стало бы отличным уроком для всех стран".

И единственное, что в этом случае по-настоящему хорошо, — это то, что у нашего слегка лукавого спортивного чиновничества не остается никакого выбора, кроме как идти до конца. И, наплевав на все "международные обязательства", начать, невзирая на лица и "дружеские отношения" с кем бы то ни было, защищать интересы своей страны. Мосты сжигаются, и они сжигаются не ими, а "комиссией МОК". И можно уже не бояться разрушить мировое олимпийское движение: оно уже само себя разрушает.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
Исчадия WADA. Доклад Макларена становится все удивительнее
Нет никаких сомнений, что ни российские спортсмены, ни российская спортивная общественность никогда не признают даже прошедшую "ноябрьскую кампанию" по пересмотру результатов нашей домашней Олимпиады. Российская биатлонистка Яна Романова уже предельно четко заявила: "Если мы не добьемся справедливого решения, я скорее выброшу медаль на помойку, чем верну ее МОК. Медаль свою я никогда не верну МОК. Они вынесли такое решение без доказательств". Приблизительно то же самое, хотя и не так резко, говорит и любимица российского биатлона Ольга Зайцева. И нет никакого сомнения, что точно так же настроены и другие российские олимпийцы — и действующие, и закончившие карьеру.

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкРоссийские спортсменки Ольга Зайцева и Яна Романова на дистанции эстафетной гонки в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские спортсменки Ольга Зайцева и Яна Романова на дистанции эстафетной гонки в соревнованиях по биатлону среди женщин на XXII зимних Олимпийских играх в Сочи

И в таких обстоятельствах даже попытка рассуждать о "необходимости жертвы" и ценной для всего мира "целостности олимпийского движения", как это делает президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, выглядит верхом цинизма.

С точки зрения любого спортсмена, какой смысл убиваться, быть "чистым" и, ничего не нарушая, участвовать в этой клоунаде, если потом лишишься наград с формулировкой "тебя Родченков включил в список "Дюшес", попробуй докажи обратное".

Ричард Макларен выступает с докладом во время ежегодного симпозиума WADA
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
WADA сняло "обвинения против России". Но по-прежнему хочет нашей крови
Пользуясь случаем, хотелось бы передать отдельный привет тем зарубежным спортсменам, которые решили, что их обошло, что с ними-то все в порядке, что их не задело.

Заденет и вас.

А когда олимпийское движение в своем нынешнем виде — с гигантскими "грязными деньгами", WADA и прочими "терапевтическими исключениями", ставящими спортивные результаты в прямую зависимость от "политической воли" никем не избираемых спортивных бюрократов, наконец рухнет (а оно в таком виде просто не может не рухнуть), не нужно будет обвинять в этом "злых русских".

Вы это сами с собой делаете.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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nazarchuc
автор очень сильно ошибается. никто не будет идти до конца. ведь надо будет уйти из всех псевдо олимпийских организаций и возможно и из самого олимпийского движения, а значит огромное число наших чиновников останется без кормушки. никогда. назначат виновных из спортсменов и попросят людей "подождать". и плевать на оскорбление страны, плевать что век спортсменов короток, плевать что они готовились не щадя своего организма и зарабатывая инвалидности и отказываясь от здорового будущего ради страны. главное чтобы поток бабла не иссяк.
09:18
29.11.2017
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Владимир
"-Может бахнем?
- Обязательно бахнем, но не сейчас."

Не наступило ли это "сейчас"? Не пора ли бахнуть так, чтобы у них лица посерели от осознания ошибочности своих действий?
09:17
29.11.2017
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