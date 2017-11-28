Волкер тебе товарищ. Кому служит спецпредставитель США по Украине

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Интернет-издание Politico опубликовало интервью со спецпредставителем администрации президента США по Украине Куртом Волкером, которое тут же разошлось на цитаты. По идее, Волкер должен озвучивать мнение американского лидера Дональда Трампа. Однако посланник наговорил много такого, что никак не вяжется с официальной позицией Штатов. Как, к примеру, вопрос о поставках Киеву оружия. Так кого же он представляет на переговорах с Киевом и Москвой?

Посол США или сенатора Маккейна?

Волкер неоднократно говорил о том, что США рассмотрят возможность официально поставлять Украине летальное оружие. Однако в вышеупомянутом интервью он уже говорил не о возможности, а о необходимости поставок (что, без сомнения, обострит ситуацию в Донбассе). На несоответствие позиции спецпредставителя мнению президента обратило внимание даже Politico: "Конечно, в этом есть одна большая проблема: это почти наверняка не полностью отражает мнение президента Соединенных Штатов". К сожалению, издание не уточнило у Волкера: неужели он ведет переговоры от себя лично? Или от своего работодателя, который никак не связан с администрацией?

Мы не ошиблись — Волкер, как следует из его интервью, получает зарплату в другом месте. Он признался, что работает послом "на добровольных началах". Интервьюер Сьюзен Глассер отреагировала на это заявление фразой "это интересно", но не стала вдаваться в подробности

А зря. Думаю, и читателям Politico, и тем, кто следит за вояжами Волкера, было бы интересно узнать, что он по-прежнему является директором Института Джона Маккейна при Университете Аризоны. Об этом написано на сайте учреждения. Получается, что дипломат периодически озвучивает мнение сенатора, который входит в список главных критиков внешней политики Дональда Трампа.

© Фото : U.S. Embassy Kyiv Ukraine Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер © Фото : U.S. Embassy Kyiv Ukraine Спецпредставитель США на Украине Курт Волкер

Соответственно, все это время Украина и Россия ведут переговоры с послом Маккейна, а не президента США? Это многое разъясняет. В частности, становится понятно, почему переговоры за это время фактически не сдвинулись с мертвой точки.

Судя по ответам посла, у него нет прямого доступа к Трампу. С главой государства он пересекся только на полях Генассамблеи ООН во время встречи американского лидера с украинским коллегой Петром Порошенко. Надо сказать, там и Порошенко уделили немного времени. А уж на "свиту", в которой находился Волкер, вообще никто особо внимания не обращал. Все тот же вопрос: кого представляет посол на переговорах?

По его словам, он отчитывался о результатах непосредственно госсекретарю США Рексу Тиллерсону. Последний, кстати, неоднократно высказывался за ликвидацию должностей "специальных представителей", потому что в них нет никакого смысла. Учитывает ли Тиллерсон позицию Волкера или нет, дает ли какие-то указания, доводит ли информацию по украинской миссии лично президенту — на это, похоже, нет ответов и у самого посла.

"Ястребиная" логика

О чем можно договориться с Волкером, который представляет себя лично или "ястреба" Маккейна, год назад награжденного украинским орденом Свободы? Что посол может пообещать и что может выполнить? Сам он в интервью постоянно намекает на возможность отмены или ослабления антироссийских санкций. При этом подчеркивает, что после завершения переговоров по Донбассу США должны ставить вопрос о Крыме — то есть фактически отрицает вероятность полной отмены санкций.

Однако даже если бы Волкер действительно представлял интересы президента США и обещал отмену санкций, на это у него нет полномочий после подписания Трампом скандального закона (глава государства лишился права ослаблять или отменять санкции против России). Чего стоят подобные обещания, если конгресс США одним голосованием может дезавуировать их?

Мантры про отмену санкций Волкер, видимо, рассматривает в качестве "пряника", которым, по его мнению, можно поманить Россию. Но поскольку сам он в эту отмену, судя по всему, не верит, посол больше сосредоточен на инструменте, который представляется ему "кнутом", — на возможности поставок оружия на Украину. Этой теме посвящена значительная часть интервью.

© AP Photo / Evgeny Kraws Американские и украинские военные во время учений во Львовской области © AP Photo / Evgeny Kraws Американские и украинские военные во время учений во Львовской области

Журналистка Глассер утверждает, что Госдеп и Пентагон рекомендовали Трампу одобрить выделение Украине оружия на сумму 47 миллионов долларов, включая противотанковые комплексы Javelin. "Что Украина так активно лоббирует", — добавляет Politico. Американские журналисты и Волкер, похоже, не в курсе: во время недавнего визита в США Порошенко, выступая на канале Fox Business, клялся, что Киев не нуждается в "джавелинах", так как "Украина производит очень эффективные противотанковые ракеты сама".

Это не мешает Волкеру доказывать, что Киеву необходимо американское вооружение, "чтобы защитить свою территорию, свое население от агрессии". Разумеется, от "российской агрессии". К слову, нельзя не отметить, как часто в этом интервью посол, претендующий на роль "миротворца", говорит про ""оккупацию" и агрессию". Волкер действительно думает, что на таком языке можно о чем-то договориться со стороной, которую он винит во всех бедах?

Идем дальше. Посланник заверяет аудиторию, что предоставление дополнительного оружия украинской армии (периодически обстреливающей мирное население Донбасса) не приведет к эскалации конфликта. На реплику, что Украина, получив такое оружие, воспользуется им и пойдет в атаку, спровоцировав обострение конфликта, Волкер коротко ответил: "Украинцы не глупцы". Если "неглупые украинцы" не будут использовать американское оружие, зачем его поставлять им? Увы, об этом журналистка Politico не спросила.

Более того, подводя итоги, она выразила сожаление, что Трамп может не услышать мнение Волкера. Ссылаясь на неизвестных республиканцев, Глассер пишет: "Они рады, что он (Волкер. — Прим. ред.) в деле и продвигает то, что считает своей собственной версией украинской политики". Снова прозрачный намек на то, что посол представляет на переговорах себя и тех республиканцев, которые имеют отличные от Трампа взгляды на внешнюю политику и вопросы безопасности.

Нужен реальный переговорщик

При таком раскладе есть ли смысл продолжать переговоры с откровенным "ястребом"? Своим интервью Волкер дал понять, что у него нет ни ощутимых полномочий, ни достаточных механизмов для того, чтобы в полной мере представлять президента США. Не пришло ли время обратиться к Вашингтону с призывом назначить на такое сложное направление реального переговорщика. Пусть даже рядового функционера из Госдепа, но который проводил бы внешнеполитическую линию президента США, а не свою собственную.