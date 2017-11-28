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"Человечество станет ненужным": завтра, которое не наступит

08:0028.11.2017
(обновлено: 08:22 28.11.2017)
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© Фото : mil.huanqiu.comЛетающий автомобиль AVIC. Архивное фотоЛетающий автомобиль AVIC. Архивное фото
© Фото : mil.huanqiu.com

Виктор Мараховский, для РИА Новости

У компании Uber все сложно. С одной стороны, она планирует выйти на IPO в 2019 году — то есть привлечь много денег. С другой стороны, у инновационного "единорога" есть целый ряд проблем, которые пока не очень успешно решаются. У компании ежегодный убыток в два миллиарда долларов, ее сопровождают скандалы (самый громкий — отставка руководителя Каланика из-за сексуальных домогательств, самый свежий — новость о том, что Uber заплатил хакерам выкуп, чтобы скрыть факт кражи данных 50 миллионов пользователей).

Офис компании Uber в Сан-Франциско. Архивное фото
© AP Photo / Eric Risberg
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В такой обстановке пришла новость о том, что Volvo поставит Uber — в рамках необязательного рамочного соглашения в течение четырех лет — до 24 тысяч внедорожников XC90, на которые будет установлена разрабатываемая Uber система автономного вождения.
Это, безусловно, своевременный вброс давно назревшего позитива.

В головах потенциальных инвесторов это известие наверняка укрепит уверенность, что перед ними — флагман грядущей роботизации автотранспорта. Как отмечают критики самого бума "сервисов по заказу" как явления, в Uber, несмотря на фантастические убытки компании, инвесторы вкладываются именно потому, что надеются на вариант "победитель берет все". То есть в их сценарии — компания-приложение в некоей перспективе задавит своих конкурентов и тогда начнет приносить прибыль.

Робот-промоутер Promobot V.2. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Поэтому мало кого волнуют нюансы. Например, то, что в одной Москве сейчас такси в разы больше, чем Volvo поставит (если поставит — соглашение, повторим, рамочное) Uber с 2018 по 2021 год. Или то, что законодательство ни одной заметной на карте страны мира пока что не готово работать с роботом-водителем. И что даже самые смелые инициативы по легализации самоуправляемых автомобилей предполагают, что "оператор самоуправляемого автомобиля перехватит управление в случае любой чрезвычайной ситуации". Или что, наконец, ни одна существующая система автономного управления до сих пор не претендует на полноценное управление без вмешательства человека в обычном транспортном потоке. Экспериментальное — по меньшей мере на грани рекламного хода — соглашение воспринимается как "ну вот и все, с 2018 года начнется изгнание людей из водительской профессии".

© AFP 2017 / Angelo MerendinoБеспилотный автомобиль Uber на улице Питтсбурга
© AFP 2017 / Angelo Merendino
Беспилотный автомобиль Uber на улице Питтсбурга

Вообще, общественный феномен, иронически сформулированный публицистом Р. Кармановым как "робот прийде, порядок наведе", в последнее время стал весьма заметен в медиасфере.

Более того, он стал частью популярного комплекса представлений о завтрашнем дне, который сейчас озвучивается в разных аспектах "спикерами" на самых разных уровнях.

Беспилотный электромобиль Jaguar Future Type Concept. Архивное фото
© Фото : Jaguar
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На нижнем уровне — в развлекательных сетевых мусоросборниках — читателям просто сообщают, что уже есть самоуправляемые автомобили, у "Амазона" на складах работают роботы-грузчики, поля Японии обрабатывают роботы-селяне без участия людей, а израильская армия отказалась от лам в пользу самоходных роботов-носильщиков (все это, по сути, вранье и искажение реалий, но оно ведь и рассчитано на невзыскательную аудиторию).

На уровне верхнем — через компетентных публицистов и авторитетных экс-министров — обобщается: в ближайшие годы сам по себе труд так называемого молчаливого знания (то есть труд навыка, труд сноровки) будет роботизирован и мир захлестнет массовая безработица.

На это пророчество накладывается другое — о грядущей "эпохе безусловного базового дохода", на который посадят бесталанное и бесполезное в Новой Цифровой Экономике большинство.

А сверху все придавливается магическими словами Бигдата, Системы Управления и Искусственного Интеллекта.

НЛО над автомобилем
© Depositphotos / estebande
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Все вместе дает понять, что нас ожидает киборгизированный вариант адовой планеты Торманс из старинной советской философской фантастики "Час Быка". То есть где-то на дне жизни будут копошиться толпы краткоживущих на пособие быдланов. Над ними расположится техническая (оперирующая роботами) и гуманитарная (объясняющая, что так и надо) интеллигенция. А на самой верхушке социального баобаба — потомственные держатели жизни за горло, владельцы мира, атланты в пятом поколении. Эти потомственные держатели "уже через 15 лет станут почти бессмертными", потому что им будут заменять органы на специально выращенные клонированные. И так далее.

Так вот: есть основания полагать, что все это, грубо говоря, разводка. Причем нацеленная не на потенциальные "низшие классы". Главные мишени данной разводки — с одной стороны, крупные инвесторы и государственные структуры, стимулируемые к выдаче денег на продвинутую Новую Экономику. А с другой — некритично настроенная часть медиасферы, которая должна создавать грядущей (якобы) киберэпохе "нового феодализма" информационный фон.

А теперь — о том, почему не стоит этому агитпропу доверять.

Автомобиль Tesla Motors Model 3. Архивное фото
© REUTERS / James Glover II
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Во-первых. В действительности никакого "почти бессмертия через 15 лет" просто не будет: даже механизмы старения до сих пор толком не изучены, а из имеющихся "наметок" по их пресечению ни одна не прошла экспериментальную проверку и находится на уровне теоретической возможности. Разница тут примерно та же, что и между квантовой телепортацией (реальность) и телепортационными кабинками, в которые вы входите со шпицем в Выхино и выходите в Кейптауне (фантастика).

Во-вторых. Имеющиеся на сегодня и проектируемые системы автономного управления транспортом предполагают (чисто в целях безопасности) онлайн-контроль со стороны технических специалистов. Число последних зачастую превышает число водителей/машинистов, занятых в обычном, "пилотируемом" транспорте. Это не значит, что беспилотный транспорт невозможен в принципе — он-то как раз вполне допустимый вариант будущего. Но для его внедрения потребуется волевое решение "обезлюдить дороги, не считаясь с расходами". Достаточно вспомнить, как обеспечивается сегодня повсеместное распространение "экологически чистого транспорта" (а обеспечивается оно гигантскими субсидиями), чтобы представить себе механизм. Другое дело, что электромобили внедряются за госсчет во имя экологии, во благо человека. А робоводителей будут внедрять за госсчет во имя чего — массовой безработицы и сидения на пособиях, что ли?

Беспилотный автомобиль. Архивное фото
© AFP 2017 / Angelo Merendino
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Ну и в-третьих и в-главных. Появление "ненужного большинства" возможно только в фантастической ситуации, когда будут мирно сосуществовать абсолютная автоматизация производства и логистики — и полный игнор нужд собственно человечества, за исключением Богатых & Знаменитых.

То есть большинству объяснят, что за него теперь все хорошее будут создавать, перевозить и всем управлять умные роботы — и именно поэтому оно, бесполезное большинство, будет смирно бездельничать в нищете, любуясь на не менее бесполезное привилегированное меньшинство, бездельничающее в супертехнологичной роскоши.

© AFP 2017 / ANP/ Bart MaatБеспилотный автомобиль Mercedes Benz F 015 на площади в Амстердаме
© AFP 2017 / ANP/ Bart Maat
Беспилотный автомобиль Mercedes Benz F 015 на площади в Амстердаме

Такая антиутопия не только противоречит человеческой природе — она еще и игнорирует, например, один простой нюанс. Большую часть человечества в ближайшие десятилетия ожидают последствия глобального демографического кризиса. А именно: год за годом будут множиться ряды сиделок и медбратьев (ибо возрастная структура общества меняется, и за стариками кто-то должен приглядывать и ухаживать, и роботы в этом пока не сделали даже первых шагов). Это гигантский и притом растущий рынок труда. Не говоря уже об упомянутых операторах — контролерах "беспилотников", обслуживающих их инженерах и остальной армии технических специалистов, ныне пока не призванной.

Руководитель компании Uber Дара Хосровшахи. Архивное фото
© AP Photo / Paul Sakuma
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Так вот. Все это — реальное завтра. И реально оно не только потому, что "роботы пока несовершенны". Но еще и по причине того, что центром, целью и смыслом любой экономики в любой ситуации по идее остается человек. А вовсе не выдуманная, оторванная от человека "эффективность". Смысл которой в отрыве от человека уже никому не объяснишь.

И любая условная элита, которая попытается в связи с автоматизацией производства, логистики или услуг произвести под шумок "инфляцию большинства" и выкинуть большую часть сограждан на мороз и на пособие, — закладывает под себя совершенно термоядерный конфликт. Который по определению ни для одной элиты хорошо не кончится.

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