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Песни вместо конфет: кого прочат в будущие президенты Украины

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (458)
20:5827.11.2017
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкЛидер украинской группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук. Архивное фотоЛидер украинской группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

На Украине обсуждают очередную сенсацию. В тройке лидеров, возглавляющих политические рейтинги, неожиданно засветился поэт, музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук.

О Вакарчуке вспомнили и заговорили все. И еще о рейтингах, которые, как считают украинские политтехнологи и эксперты, во-первых, кем-то основательно проплачены, а во-вторых, не совсем достоверны.

Анатолий Шарий. Кадр из YouTube видео
© YouTube-канал Анатолий Шарий
Шарий: на Украине возможно все, в том числе Саакашвили — президент
Однако сенсация не в том, что действующий глава государства Петр Порошенко нашел себе политического спойлера на будущих президентских выборах, как утверждают его оппоненты. А в том, что, по-видимому, выборы на Украине будут все-таки досрочными (по закону они должны состояться в мае 2019-го), и в том, что Вакарчук — не подставная, а вполне реальная фигура в игре, которую ведет в Киеве посольство США под руководством Госдепа.

В положении товарища Саахова

Ситуация, в которой сегодня оказался Порошенко, с одной стороны — комичная, с другой — взрывоопасная лично для него. Комичность в том, что Порошенко впору повторить слова героя комедии "Кавказская пленница" товарища Саахова, который, посетив комнату, где "кунаки жениха" спрятали комсомолку Нину, сказал, что теперь либо он ведет ее в загс, либо она его — в прокуратуру.

Свитый из басен и слов
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Свитый из басен и слов

Так и Петр Алексеевич. Или он становится президентом Украины во второй раз, или тот, кто займет его кресло, отправит Порошенко в прокуратуру. Потому как грехов на нем и его команде висит на несколько уголовных статей и тюремных сроков.

Как мы неоднократно писали, нынешний украинский лидер активно использует государственные средства для личного обогащения. Например, принадлежащий ему завод "Кузня на Рыбальском" (бывшая "Ленинская кузня") обобрал государство на 40 миллионов гривен при изготовлении бронемашин "Тритон".

Ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко во время вече у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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"Порошенко — верховный барыга". Третий Майдан в поисках второго дыхания
Последняя история не менее возмутительна. На прошлой неделе компания "Рошен" отметилась на открытии театра на Подоле "Черный куб". Выступая по этому случаю, президент Украины (по совместительству — владелец "Рошена") торжественно отметил вклад компании в реконструкцию здания. Правда, позже выяснилось, что 85 процентов средств на восстановление выделила из городского бюджета мэрия и лишь 15 процентов — "Рошен". Однако благодарностей киевляне, формирующие своими налогами городскую казну, не дождались. А вот президентская компания обзавелась бесплатной рекламой на здании — как единственный спонсор театра.

Но это цветочки. Главные злоупотребления власти в другом. Например, в случае объективного судебного процесса над главой государственной налоговой службы Романом Насировым может выясниться, что ущерб бюджету Насиров причинил под непосредственным руководством президента. Речь идет о сумме примерно в 100 миллионов долларов.

Что касается политического курса, то и здесь у Порошенко сплошные провалы. Строго говоря, именно при нем конфликт на востоке страны превратился в гражданскую войну, унесшую уже более 10 тысяч жизней украинцев. Кроме того, Минские соглашения не реализованы в политической части ни по одному пункту из-за бездействия президента и его команды.

Вывод напрашивается сам собой: для Петра Алексеевича второй президентский срок — единственная возможность избежать следствия и суда за экономические преступления (включая обнищание населения), а также трибунала за гуманитарную катастрофу.

Лидер движения Украинский выбор Виктор Медведчук. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медведчук считает проведение досрочных выборов на Украине нецелесообразным
Внезапно на фоне этого в последних рейтингах сразу четырех социологических компаний в тройку политических лидеров вышел фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Кто он — удобный спойлер для действующего главы государства, самостоятельный игрок или чей-то политический проект?

Он сдавался без боя

Вакарчук на Украине человек очень известный. Его песня "Я не сдамся без боя" на протяжении многих лет держится в топе музыкальных радиостанций. Песня, впрочем, не имеет никакого отношения к боям в Донбассе и войне в стране, она — о любви.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкФестиваль "Рок над Волгой"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фестиваль "Рок над Волгой"

Помимо шлягеров, лидер "Океана Эльзы" известен также своими непостоянными политическими пристрастиями. Сначала он поддерживал Леонида Кучму, когда тот шел на свой второй президентский срок. Во время "оранжевой революции" переметнулся на сторону Виктора Ющенко, за что в 2005-м был отмечен новым главой государства званием заслуженного артиста Украины. Чуть позже, в 2007-м, на досрочных парламентских выборах прошел в Верховную раду по списку пропрезидентской "Нашей Украины". Не столько как политик, а скорее как солист рок-группы — для привлечения молодых избирателей.

В парламенте Вакарчук прослыл прогульщиком, делал противоречащие политике своей партии заявления. А спустя год и вовсе по собственному желанию положил мандат на стол — это для Украины довольно редкий случай. "Беспрерывные межпартийные и внутрипартийные споры, которыми проникаются те, кто должны вести Украину как современное государство вперед, деморализовали общество внутри страны и подрывают ее авторитет извне", — так музыкант объяснил свой уход.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Киев, Майдан, "Донбасс"… За Порошенко становится как-то боязно
Как быть на волне в политике без "партийных споров", Вакарчук тогда не пояснил, как и не объяснил то, почему он "сдался без боя".

После этого Вакарчук сосредоточился на активной концертной деятельности. Особенно преуспел в России, куда приезжал с несколькими турами. Апогеем гастролей по России должен был стать концерт "Океана Эльзы" в Большом Кремлевском дворце в ноябре-декабре 2013 года. Афиши были расклеены по всей Москве, однако шоу не состоялось. Вакарчук вместо концертного зала в Кремле отправился на киевский Майдан, где выступил в поддержку протестующих, ставших потом участниками госпереворота.

С 2014 года у группы не было успехов на музыкальном поприще. Самое большое достижение фронтмена "Океана Эльзы" за четыре года — участие в телевизионном конкурсе "Голос страны".

И вот в ноябре 2017-го Вакарчук выбрался из музыкального полузабытья в качестве одного из лидеров политических рейтингов. Четыре социологических компании — Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевский международный институт социологии (КМИС), Социологическая группа "Рейтинг" и Центр Разумкова — одновременно "поместили" музыканта на второе и третье место.

Правда, украинские СМИ вспомнили, как в мае нынешнего года Вакарчука уже пытались приподнять на политической арене. Тогда по совместной оценке "Социса" и "Рейтинга" он попал на третье место по популярности среди политиков страны. Но закончилась история скандально. "Социс" заявил, что по результатам исследования Вакарчук получил вдвое меньше процентов голосов опрошенных, чем было заявлено в публикации итогового рейтинга.

На этот раз обошлось без конфуза. Все четыре социологических компании поставили певца в тройку лидеров. Как утверждает член политсовета партии "Батькивщина" Андрей Павловский, "штатные технологи Порошенко <…> рассматривают Вакарчука в качестве одного из технических кандидатов". Дескать, поэтому он так "взлетел".

Митинг у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 октября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Скрипка, бубен и утюг". На Украине вспыхнула "война рейтингов"
В свою очередь, известный на Украине политолог, руководитель социологического центра "София" Андрей Ермолаев обращает внимание на гигантскую выборку — 20 тысяч респондентов, опрошенных по методу "лицом к лицу". При стандартной норме в две тысячи.

"Это очень дорогое исследование, оно свидетельствует о политическом заказе, — утверждает Ермолаев. — Кроме того, крайне важно, что не показали уровень недоверия к кандидатам. Видимо, организаторы избегают демонстрировать все нюансы использованных методик формирования анкеты. Поэтому они оглашают те цифры, которые хотят".

Отметим, что, по инсайдерской информации, нынешний опрос обошелся заказчикам (официально пока неизвестным) в несколько сотен тысяч долларов.

"После" значит "вместо"

Является Вакарчук спойлером Порошенко или нет — вопрос вовсе не праздный. Суть не в том, что на нем "стоит печать администрации президента", как заверяют политические противники действующего главы государства. Печать, возможно, и есть. Но не все так однозначно.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСолист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук

Украинские СМИ выяснили, что рок-музыкант в 2015 году был участником всемирной стипендиальной программы Йельского университета Yale World Fellow — 2015.

Ее цель, по официальной версии организаторов, — "построение сети новых мировых лидеров и расширение международного взаимопонимания". Более того, сейчас Вакарчук является слушателем в Центре демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете. А вместо выступлений на сцене он теперь активно читает лекции в Киевском госуниверситете.

Выступление группы Океан Эльзы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Украинцы раскритиковали солиста "Океана Эльзы" за соболезнования России
Вполне может быть, что США решили сделать ставку не на второй срок президента Порошенко, а заменить его более удобным для них и политически неопытным Вакарчуком.

То, что в подобные соцопросы вложили значительные средства, говорит вот о чем: как полагают некоторые украинские эксперты, не исключены досрочные президентские выборы, на которые Штаты готовят своего кандидата. Украина со времен госпереворота — поле для экспериментов.

У Вакарчука нет ни "Рошена", ни "Кузни", ни финансовых и инвестиционных компаний, через которые он мог бы перегонять западные инвестиции, как это делает нынешняя команда у власти.

У лидера "Океана Эльзы" на Украине будет только то, что дадут ему США. Госдепу нужен подконтрольный президент в Киеве. Без амбиций и политической изворотливости, какой овладел матерый олигарх Порошенко, легко играющий на противоречиях как внутри самих Штатов, так и между Америкой и ЕС.

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