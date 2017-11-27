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В России стать бессмертным готов только Кудрин

08:0027.11.2017
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на V Общероссийском гражданском форуме в Москве. 25 ноября 2017Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на V Общероссийском гражданском форуме в Москве. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Максим Соколов, для РИА Новости

Современная медицина. Архивное фото
© Depositphotos / allposs
Кудрин: медицина через 15 лет сможет сделать человека "почти бессмертным"
Выступая на Общероссийском гражданском форуме в Москве, глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов А. Л. Кудрин, не ограничившись стандартной ектеньей – "В технологиях отставание, институциональные преобразования отсутствуют, поля зясеяны гадко etc.", — зашел с козырного туза.

Кудрин заявил о появлении в ближайшие 10-15 лет практически бессмертных людей, хотя Россия к этому и не готова. "10-15 лет потребуется, чтобы медицина решила одну из основных проблем. Благодаря достижениям медицины, в том числе в части производства органов, у нас появятся почти бессмертные люди" ("почти бессмертные", вероятно, в том смысле, что прямого попадания 6-дюймового снаряда они все же не выдержат. – М. С.) — цитирует б. министра финансов "Интерфакс". Но Россия пока не готова ни к бессмертным людям, ни даже к беспилотному транспорту.

Конечно, сравнение линии №1 парижского метро, катающей пассажиров от Ля Дефанс до Венсенского леса без машиниста, с решением величайшей проблемы человеческого бытия – преодоления смерти – не в полной мере свидетельствует о глубине мыслей автора.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПредседатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на V Общероссийском гражданском форуме. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на V Общероссийском гражданском форуме. 25 ноября 2017

Но, очевидно, идея носится в воздухе. Разница лишь в том, что прежде страшные богачи мечтали об этом промеж себя. "Ведь пряников сладких всегда не хватает на всех", а пилюль бессмертия – тем более, и зачем об этом так уж нужно знать ширнармассам, которым самим в этом плане ничего не светит. Из официальных публичных фигур А. Л. Кудрин оказался первым столь откровенным.

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин на V Общероссийском гражданском форуме в Москве. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кудрин надеется, что Путин возьмет его план развития, если пойдет на выборы
Но такая откровенность удивительна не только в плане социальной риторики – об иных вещах порой стоит и умалчивать. Неоднозначность самого этого великого достижения описана еще 290 лет назад Д. Свифтом в 3 части, гл. X "Путешествий Гулливера".

Узнав, что в королевстве Лаггнегг встречаются бессмертные, т. наз. "струльдбруги", Гулливер сперва возликовал, что твой А. Л. Кудрин и, как говорят иные, А. Б. Чубайс: "Счастливая нация (хотя и не Россия – М. С.) где каждый рождающийся ребенок имеет шанс стать бессмертным! Счастливый народ, имеющий столько живых примеров добродетелей предков и стольких наставников, способных научить мудрости, добытой опытом всех прежних поколений! Но стократ счастливы несравненные струльдбруги, самой природой изъятые от подчинения общему бедствию человеческого рода, а потому обладающие умами, независимыми и свободными от подавленности и угнетенности, причиняемыми постоянным страхом смерти!".

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин отвечает на вопросы журналистов на V Общероссийском гражданском форуме в Москве. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кудрин ответил на вопросы о выборах президента и дал прогноз по росту ВВП
Более подробное изучение вопроса показало, однако, менее радужную картину, а именно жизнь при вечном альцгеймере – "По достижении восьмидесятилетнего возраста, который здесь считается пределом человеческой жизни, они не только подвергаются всем недугам и слабостям, свойственным прочим старикам, но бывают еще подавлены страшной перспективой влачить такое существование вечно. Струльдбруги не только упрямы, сварливы, жадны, угрюмы, тщеславны и болтливы, но они не способны также к дружбе и лишены естественных добрых чувств, которые у них не простираются дальше чем на внуков. Зависть и немощные желания непрестанно снедают их, причем главными предметами зависти являются у них, по-видимому, пороки молодости и смерть стариков. Размышляя над первыми, они с горечью сознают, что для них совершенно отрезана всякая возможность наслаждения; а при виде похорон ропщут и жалуются, что для них нет надежды достигнуть тихой пристани, в которой находят покой другие".

Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Собянин предложил Кудрину взять Силуанова "на перевоспитание"
Свифт, бесспорно, изрядный мизантроп, но в точности наблюдений ему не откажешь.

Опять же при взгляде, допустим, на страшного богача Д. Сороса не вполне однозначен ответ, с кем мы имеем дело – с мудрецом или со струльдбругом. Нет уверенности в том, что и с другими древними участниками списка "Форбс" будет иначе.

Зачем говорить о таких мрачных вещах на Общероссийском гражданском форуме "Будущее России" и многих ли такие сюжеты вдохновят, известно только членам Комитета гражданских инициатив.

© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкV Общероссийский гражданский форум. 25 ноября 2017
© РИА Новости / Илья Питалев
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V Общероссийский гражданский форум. 25 ноября 2017
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