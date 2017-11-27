В России стать бессмертным готов только Кудрин

Максим Соколов, для РИА Новости
Кудрин заявил о появлении в ближайшие 10-15 лет практически бессмертных людей, хотя Россия к этому и не готова. "10-15 лет потребуется, чтобы медицина решила одну из основных проблем. Благодаря достижениям медицины, в том числе в части производства органов, у нас появятся почти бессмертные люди" ("почти бессмертные", вероятно, в том смысле, что прямого попадания 6-дюймового снаряда они все же не выдержат. – М. С.) — цитирует б. министра финансов "Интерфакс". Но Россия пока не готова ни к бессмертным людям, ни даже к беспилотному транспорту.
Конечно, сравнение линии №1 парижского метро, катающей пассажиров от Ля Дефанс до Венсенского леса без машиниста, с решением величайшей проблемы человеческого бытия – преодоления смерти – не в полной мере свидетельствует о глубине мыслей автора.
Но, очевидно, идея носится в воздухе. Разница лишь в том, что прежде страшные богачи мечтали об этом промеж себя. "Ведь пряников сладких всегда не хватает на всех", а пилюль бессмертия – тем более, и зачем об этом так уж нужно знать ширнармассам, которым самим в этом плане ничего не светит. Из официальных публичных фигур А. Л. Кудрин оказался первым столь откровенным.
Узнав, что в королевстве Лаггнегг встречаются бессмертные, т. наз. "струльдбруги", Гулливер сперва возликовал, что твой А. Л. Кудрин и, как говорят иные, А. Б. Чубайс: "Счастливая нация (хотя и не Россия – М. С.) где каждый рождающийся ребенок имеет шанс стать бессмертным! Счастливый народ, имеющий столько живых примеров добродетелей предков и стольких наставников, способных научить мудрости, добытой опытом всех прежних поколений! Но стократ счастливы несравненные струльдбруги, самой природой изъятые от подчинения общему бедствию человеческого рода, а потому обладающие умами, независимыми и свободными от подавленности и угнетенности, причиняемыми постоянным страхом смерти!".
Опять же при взгляде, допустим, на страшного богача Д. Сороса не вполне однозначен ответ, с кем мы имеем дело – с мудрецом или со струльдбругом. Нет уверенности в том, что и с другими древними участниками списка "Форбс" будет иначе.
Зачем говорить о таких мрачных вещах на Общероссийском гражданском форуме "Будущее России" и многих ли такие сюжеты вдохновят, известно только членам Комитета гражданских инициатив.