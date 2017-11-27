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Украина требует от Европы признать ее страной-инвалидом

08:0027.11.2017
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© РИА НовостиПлощадь Независимости в Киеве. Архивное фотоПлощадь Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

Субботний вечер в Берлине. Бесконечный ледяной проливной дождь. Хороший гид туриста на улицу не выгонит – и так вечно мокрый город этим днем демонстрирует самую плохую погоду из всех возможных. Даже у Бранденбургских ворот, одного из самых посещаемых туристических объектов немецкой столицы, со смартфонами мечется в поисках лучшего селфи не более пары десятков человек. В каждое их фото, однако, непременно попадет небольшая, но сплоченная группа граждан, размахивающих украинскими флагами и периодически что-то скандирующих. Их несколько десятков человек. Это участники  акции под названием "Зажги свечу", которая проводится неукоснительно все последние годы в европейских и мировых столицах в каждую четвертую субботу ноября. Люди стоят с зажженными свечами и слушают выступления организаторов митинга – преимущественно на немецком и английском языках, хотя среди  собравшихся чужеземцев практически нет.

Президент Украины Петр Порошенко на мероприятии, приуроченном к дню памяти жертв голодомора. 25 ноября 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
«Как холокост»: Порошенко предложил наказывать за отрицание голодомора

Организатором акции стало посольство Украины и  окормляемое им некое Центральное объединение украинцев в Германии, активно  включившееся в информационную войну с Россией.

Сознательные украинцы поминают  погибших от  страшного голода  1932-1933 годах в СССР. Впрочем, просто назвать эти события голодом – значит, ранить их прямо в национальную гордость, практически как написать "на Украине" вместо "в Украине". Ибо официальное и широко поддержанное украинским обществом, а также западными правозащитниками и рядом правительств и парламентов мира поименование тех запредельно ужасных событий звучит так – Голодомор. И более того — геноцид украинского народа.

Можно сколько угодно рассуждать о том, что катастрофический голод накрыл огромные регионы Советского Союза, что голодная смерть выкосила до четверти населения Казахстана, Поволжья, Белоруссии, российского Черноземья, Кавказа. Однако украинские пассионарии последовательно настаивают на том, что Сталин поставил перед собой цель подвергнуть геноциду конкретно их народ как самый свободолюбивый, независимый и опасный для воцарения  коммунистической диктатуры на просторах бывшей империи.

Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пушков ответил на идею Порошенко об ответственности за отрицание голодомора

Аргументы разума, математические выкладки, даже скрупулезные исследования  ряда западных аналитиков, отрицающих умысел именно что на геноцид, оставляют пассионарную часть украинцев совершенно равнодушными, а иногда и откровенно злят. Ибо ни на что другое, кроме трактовки событий 1932-1933-го года как преднамеренного убийства своих соплеменников  по этническому признаку, они согласиться не готовы.  И любой, кто в этом их не поддерживает, будь это даже представители Запада, мгновенно переходят в стан врага, наущаемого, разумеется, Кремлем.   Буквально на этих дня  МИД Украины выразил нескрываемое раздражение в связи с отказом Великобритании называть Голодомор геноцидом. Украинский сегмент социальных сетей взорвался гневом, не сдерживаемым никакими соображениями поликорректности. Британцам мстительно припомнили все преступления их собственной империи, гнусность их национального характера, вменили лицемерие и трусость, и, разумеется, узрели руку Москвы. Да, история Британской империи — это кровь, пот и слезы, но просили-то зачем?

© РИА Новости / Петр ЗадорожныйПерейти в фотобанкДень памяти жертв Голодомора во Львове
© РИА Новости / Петр Задорожный
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День памяти жертв Голодомора во Львове

…Но вернемся на площадь у Бранденбургских ворот. Там градус разоблачения растет параллельно со снижением температуры воздуха. Погибшими признаются не менее десяти миллионов украинцев, а отдельные граждане настаивают и на цифре, превосходящей названную в два раза. Более всего в обличениях лютуют представители  западных областей Украины, традиционно обожающие давно погибших жителей юга и востока страны, но с трудом мирящиеся с их существованием сегодня. Участники акции суровы и неприступны, насуплены и агрессивны. Любой вопрос в тему вызывает у них приступ ярости.  Предпринимаю попытку уточнить, отчего речь идет о расправе по этническому принципу, ведь на голодавших территориях никакого деления на украинцев, русских, белорусов, евреев не было – жили, голодали и умирали вместе. Никому не отвешивали хлеб по паспорту, никого не кормили или морили по национальности. В ответ мгновенно нарекаюсь ватой, провокатором и засланным агентом российских СМИ, которые "мы все здесь ненавидим".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото.
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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Гройсман насчитал три голодомора на Украине

Но вопросов это не снимает, а лишь добавляет новые, которые пытаюсь все же задать. Например, такой: несколько лет назад СБУ официально объявила, что главными виновниками и организаторами Голодомора на Украине являются трое руководителей УССР, а именно – Станислав Косиор, секретарь ЦК КПУ, Павел Постышев, руководитель Харьковской области, и Влас Чубарь, член     совета народных комиссаров Украины. Все они – первые лица республики, работавшие в ней десятилетиями и прославившиеся особенно рьяным выполнением поставленной задачи,  обеспечивая объем хлебозаготовок любой ценой. Это именно об их одержимости говорили – "Когда в Москве стригут ногти, в Киеве рубят пальцы". Обычно под геноцидом имеется в виду воздействие некой чужой злонамеренной силы, но здесь ведь совершенно свои? Как это вписывается в концепцию этнической чистки? Этот вопрос вызывает прилив такой нескрываемой ненависти у участников акции, с которыми пытаюсь наладить содержательный диалог, что остается только одно – унести ноги, пока не начали бить. Во всем виновата Россия, она враг, она должна понести наказание и быть навсегда выведена из сообщества цивилизованных стран – в такой парадигме не остается места для даже минимальных сомнений.

Интересно, что ваш украинский собеседник может быть сколь угодно милым, образованным и вежливым – пока речь не заходит о реперных точках актуального незалежного мифа. Тут мгновенно вырастают клыки и когти, аналитико-синтетическая деятельность мозга отключается за ненадобностью, и тогда только держись.

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Посол Украины пойдет в конгресс США "добиваться правды" о голодоморе

Умеренно свежая идея от Петра Порошенко звучит так – необходимо ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора именно как геноцида украинцев.  Тема эта периодически вбрасывается в украинское общество и находит все больше поддержки, но именно Порошенко, я уверена, обеспечит ее реализацию. Практика незалежной Украины показывает – чем ниже рейтинг президента, тем решительнее он в вопросах укрепления национального мифа. Чем хуже ситуация в стране, чем круче темпы депопуляции, тем активнее расковыриваются раны 85-летней давности. Запрет же позволит избежать в публичном поле обсуждения неприятных параллелей и вопросов – например, как случилось так, что в незалежной и окончательно оторвавшейся от советской империи стране убыль населения превосходит ту самую, голодоморную, в разы?

Невыразимая пошлость картинок, на которых мордатые украинские руководители высшего уровня с запредельно кислыми минами, призванными символизировать крайнюю скорбь в связи с событиями почти вековой давности, бухаются на колени перед памятником под объективы десятков телекамер, изумляет. Ведь это те самые люди, усилиями которых сокращение численности украинцев сегодня уже превысило все мыслимые пределы…

Центральный офис газеты The Washington Post в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
"Голодомор, ну, или холокост". Washington Post высмеяли за статью об СССР

Тем временем спикеры берлинской акции вбрасывают в публику  одну из главных и актуальных идей сегодняшнего дня – попытку  обвинить Россию в геноциде населения Донбасса. Мол, это она по привычке, по своей людоедской манере  устроила гуманитарную катастрофу на востоке Украины, на ней лежит вина в тяжком положении местного населения. Вопросы о российских гуманитарных конвоях с продовольствием на фоне жесткой продовольственной блокады собственного региона со стороны Украины вызывают очередной прилив ярости.

Вскоре организаторы объявляют о том, что создана петиция к правительству и парламенту Германии с требованием признать Голодомор геноцидом украинского народа. Правительство и парламент Германии, как и других все еще  упирающихся стран, обязательно додавят, не извольте сомневаться.    Чего у профессиональных украинцев не отнять, так это носорожьего упрямства в реализации идеи, что их государствообразующий миф должен непременно базироваться на статусе народа-жертвы, постгеноцидной нации (термин Ющенко), обделенной и униженной северной сатрапией, а следовательно, нуждающейся в защите и финансовой помощи пожирнее.

Участник марша по случаю годовщины образования Украинской повстанческой армии в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Максименко
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"Шухевичфест" на Украине: сельские наци неизбежно возьмут Киев

Параллельно с акцией "Зажги свечу" и в полусотне метров от нее проходила другая. Ее проводили представители немецкого общественного движения "Матери против войны", а также украинцы, русские, абхазы, проживающие в Германии и имеющие совершенно другой взгляд на события на Украине – как исторических, так и актуальных. Сам факт наличия оппонирующих им активистов вызывал страшное раздражение у "политических украинцев", то и  дело пытавшихся затеять истерику и публичный скандал с обвинениями в проплаченности. Эти инсинуации звучат особенно пикантно в непосредственной близости от посольства США, официально озвучившего сумму в 5 млрд долларов, потраченных на развитие украинского активизма…

© AFP 2017 / Sergey SupinskyУчастники всеукраинской акции "Зажги свечу" ставят символические лампады к мемориалу памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
© AFP 2017 / Sergey Supinsky
Участники всеукраинской акции "Зажги свечу" ставят символические лампады к мемориалу памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве

Безусловно, страшный, невообразимый, смертоносный голод на Украине, как и в других регионах СССР, был, и вина за него лежит, по меньшей мере отчасти, на руководстве страны. Пепел миллионов жертв вечно будет стучать в наши сердца. Отрицать эту катастрофу – значит, не иметь сердца. Называть ее геноцидом украинцев по этническому признаку – значит, не иметь мозгов. Бессовестно спекулировать на этой теме на фоне реальной гуманитарной катастрофы на Украине наших дней – значит, не иметь ни сердца, ни мозгов, ни совести.

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Мария Шаповалова
Это как с профессиональными нищими - слёзно просят и клянчат, а поди попробуй усомнись в их положении так столько злобы и грязи выльют...
08:15
27.11.2017
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