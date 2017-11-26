Куда исчезли спецслужбы ИГ*

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Самое невероятное, что на эту тему, по крайней мере, публично, мало кто говорит или пишет. У правившего на части территорий Сирии и Ирака террористического государства была весьма эффективная разведслужба глобального масштаба. Где она теперь? Какая ее часть уничтожена, какая захвачена, какая исчезла? Нет ответа. Хотя вот вам репортаж из иракского Мосула, освобожденного от джихадистов, — публикуется в американском журнале Foreign Affairs. Со множеством полезных подробностей.

Мобильник, закопанный в саду

У "Исламского государства*" была спецслужба наподобие гестапо, то есть чисто внутренняя, наводившая страх на жителей оккупированных территорий. Но имелась и внешняя тайная сеть, охватывавшая если не весь мир, то немалую часть его. Хотя в целом это одна служба, называется Emni (переводится примерно как "полученная доверительная информация").

И вот мы читаем в журнале, как эти люди очень грамотно приспособились к особенностям информационного века, когда вроде бы любой трафик перехватывается, пеленгуется, читается суперкомпьютерами по ключевым словам и иными методами. Поэтому даже информаторы Emni не могли пользоваться мобильными телефонами, не говоря о Штирлицах (в основном женского пола), которые работали на другую сторону, — передавали данные в Багдад. В итоге один такой Штирлиц закапывал свой мобильник в саду на достаточной глубине. Затем откапывал, когда надо было быстро выйти на связь. И затем зарывал снова, чтобы его не смогли запеленговать.

Здесь надо сказать, что статья в Foreign Affairs — не шедевр расследовательской журналистики. Ее авторы — один "независимый сириец" и две женщины с русскими именами, одна из них, видимо, американка, вторая — с Украины. Репортаж их вдобавок сделан так, будто никакой Сирии и успешной войны в этой стране нет, есть только Ирак, где главные герои, понятно, американцы. Это примерно как если бы кто-то делал репортаж из Франции зимой 1944-45 годов, стараясь не упоминать, что где-то проходит некий восточный, он же первый, фронт.

И если вам хочется знать больше об Emni, то тогда уж лучше посмотреть, к примеру, на статью (по сути, небольшую книгу) на сайте американского Центра по изучению насильственного экстремизма. Неважно, что это за организация, но материал получился очень подробным, хотя на сегодняшний день уже немного устарел.

Эта работа, в частности, напоминает, что само по себе ИГ* было попросту создано этой подпольной спецслужбой (той самой Emni). Напомним, что все стартовало с американской оккупации Ирака в 2003 году, когда начались американизация и демократизация, а политическую, военную и разведывательную верхушку режима Саддама Хусейна выбросили на улицу. И тогда спецслужбисты убитого Саддама показали класс, породив подпольную организацию, которая долго и грамотно копила силы. А потом, в конце июня 2014 года, провозгласила свой "халифат" на захваченных ею территориях Ирака и Сирии.

То есть "костью" этой истории была спецоперация очень хорошо организованной системы, из разведывательной ставшей террористической. А "мясо" (пушечное, все эти местные и иностранные бойцы) — оно уже вторично.

И заслуга авторов статьи в Foreign Affairs по большей части в том, что они вовремя поставили перед довольно широкой аудиторией вопрос: руководство Emni почти наверняка уже покинуло территории Сирии и Ирака, а зарубежная их сеть там и не находилась. О смерти или захвате этих людей что-то не слышно. А это значит, что ИГ* может возродиться где угодно и в любой момент.

Мюллер, который исчез

Раз уж мы упомянули 1945 год, то давайте посмотрим, о чем тогда договорились победители. А именно: СССР и американцы с англичанами, относившиеся к Москве не лучше, чем сегодня; но все же они имели с советским руководством солидный пакет договоренностей о том, что надо делать после войны.

В частности, договоренности были о том, что не только верхушка, а и спецслужбы рейха должны быть выявлены и обезврежены. Начиная с Генриха Гиммлера и вплоть до исполнителей, в том числе не самого высокого ранга. А организации их объявили преступными.

А в нашем случае лидеры ИГ* и главари их спецслужбы и вообще практически одно и то же.

К разговору о том, в каком мире живем: сейчас нет ничего похожего на открытые межгосударственные договоренности 1945 года. Хотя контакты спецслужб есть и нет ни малейших сомнений, что сами они, европейские или американские, очень хотят и стараются сотрудничать в деле ликвидации сети Emni. В конце концов, не "вообще ИГ*", а именно агентура Emni организовывала теракт, например, в Париже в ноябре 2015 года и известно, что эта организация контролирует сотни боевиков в Австрии, Германии, Испании, Бангладеш, Индонезии и Малайзии (список неполный и не касается очевидного — Ближнего Востока).

То, что Россия спасла Сирию от уничтожения, просто факт. Но не надо думать, что Москва будет спешить на помощь в любом уголке мира. Серьезная работа по поводу главной угрозы нашего времени только начинается, а никакого даже приблизительного подобия альянса держав 1945 года нет и не предвидится.

Хотя так ли уж отличается ситуация? Давайте вспомним, что произошло после 1945 года не с теми, кого судили в Нюрнберге, а именно с гитлеровскими спецслужбами. То есть договоренности с СССР были, а вот как они выполнялись, — другое дело.

Насчет того, что показал генетический анализ костей Мартина Бормана, еще можно спорить. Но куда девался глава гестапо Генрих Мюллер? И уж совсем точно испарился чуть менее известный персонаж, Ганс Каммлер, обергруппенфюрер СС, курировавший все работы по сверхоружию. Просто исчез, без фальшивых следов и двойников. Зато появилось нечто другое — уран, который был у немцев и которого не было до поры до времени у американцев. А к августу 1945 года, к бомбардировкам Японии, появился.

И так было с сотнями персонажей гитлеровских спецслужб.

Это я цитирую самые известные пункты из… не книги, а громадной библиотеки таковых, накопившейся в мире по итогам изучения той самой темы — что стало со спецслужбами рейха. Какая-то часть авторов гонит откровенную дезинформацию, кто-то слишком смел в предположениях и явно развлекает читателей, но в целом есть такая идея — о рождении сразу после 1945 года "четвертого рейха", аккуратно растворившегося потом в западном мире.

А сейчас у нас, конечно, "нового ИГ*" пока не видно, но можно считать очевидным факт: не очень понятно, куда девалась мощная тайная организация, бывшая сердцевиной сирийско-иракского ИГ*. И неясно, узнаем ли мы, что стало с ее главными и неглавными действующими лицами.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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