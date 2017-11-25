Партнерские отношения. Лукашенко не приехал, а Порошенко попрошайничал

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Двадцать четвертого ноября в Брюсселе прошел очередной саммит Восточного партнерства. Было бы трудно описать рутинный дипломатический процесс, который идет в рамках не очень успешного проекта, так, чтобы равнодушному к теме международных отношений читателю было интересно. Но, как это часто бывает, помогла Украина. Президент Петр Порошенко внес в унылое собрание элемент карнавала.

Впрочем, сначала стоит обосновать тезис о Восточном партнерстве как о не очень успешном проекте. Я бы и вовсе назвал его провальным, но не все с этим согласны. Обратимся к фактам, которые наглядно демонстрируют значительное снижение амбиций Европейского союза, связанных с Восточным партнерством.

Во-первых, Ереван подписал соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве между Арменией и ЕС. Документ был подготовлен вместо соглашения об ассоциации (от подписания которого Армения отказалась в 2013 году одновременно с Украиной). До Еревана тогда руки не дошли. Все силы были брошены на киевский Майдан. Это дало Армении время и надолго связало ресурсы ЕС и США на Украине. В результате, когда в июне — сентябре 2015 года попытались раскачать "армянский Майдан", затея провалилась, поскольку прозападных мятежников не поддержал народ, не желавший повторять трагический путь Украины.

Прошло два года, и Армения подписывает соглашение, принципиальную часть которого Евросоюз отрицал в 2013 году. А именно: членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) больше не мешает партнерству с ЕС. Тут к месту будет вспомнить, как Евросоюз в 2013 году разрывался на части, доказывая, что теоретическое присоединение Украины к Таможенному союзу (из которого вырос ЕАЭС) никак нельзя совместить с соглашением об ассоциации.

Оказывается, что если очень хочется, то можно. Более того, Брюссель согласился вымарать из соглашения с Арменией те экономические требования, которые привели к уничтожению украинской экономики.В 2013-2014 годах Евросоюз не сомневался в своей способности "переварить" 45-миллионную (на тот момент) Украину и вступить по этому поводу в политическую и экономическую конфронтацию с Россией. Прошло четыре года, и ЕС вынужден идти на принципиальные уступки трехмиллионной Армении. Вот так, под давлением обстоятельств, изменилась концепция.

Во-вторых, Евросоюз, который 23 года называл Лукашенко "последним диктатором Европы", вводил персональные санкции против белорусского президента, членов его команды и республики в целом, внезапно проникся к Александру Григорьевичу небывалой симпатией. Сказать, что Лукашенко зазывали на саммит Восточного партнерства, как жениха на свадьбу, ничего не сказать. А он не поехал. И даже премьер-министра не отправил. Белоруссию представлял в Брюсселе министр иностранных дел Владимир Макей. Что для ЕС небывалое унижение. В Брюсселе привыкли к тому, что главы постсоветских лимитрофов готовы на что угодно за право только рядом постоять или сфотографироваться. Лукашенко же настойчиво приглашали, ничего не требовали взамен, а он не приехал. Нашлись дела поважнее.

А теперь о контрастах и украинском карнавале. Собственно, о первой части контрастов я уже немного рассказал. Как теперь в Киеве объяснят, зачем было устраивать вооруженный переворот, уничтожать страну, убивать десятки тысяч людей, если Армения заключила с ЕС точно такое же соглашение на гораздо лучших для себя условиях. А ведь Янукович предлагал сделать ровно то, что успешно сделала Армения, — взять паузу и вести переговоры с ЕС об изменении текста соглашения и компенсациях Украине за потери в тех случаях, когда принимаемые на себя обязательства наносят экономике серьезный ущерб.

Более того, позиция Киева на конец 2013 года была значительно лучше, чем положение Еревана. Янукович договорился с Путиным о кредите в 15 миллиардов долларов и три из них успел получить. Кроме того, еще 15 миллиардов Россия обязалась вложить в совместные промышленные и инфраструктурные проекты, локализованные на украинских предприятиях и территории. Армении такая финансово-экономическая подушка и не снилась.

Как сейчас выглядят киевские политики (отдавшие ЕС все и не получившие от него ничего) на фоне армянских?

Но еще хуже они смотрятся перед Лукашенко, которого зазывали, а он махнул рукой. Украинский президент Порошенко, наоборот, до последнего момента угрожал, что не поедет в Брюссель, если в итоговую декларацию саммита не внесут положение о европерспективе для Украины. Разумеется, европейцы не стали ничего менять в согласованном документе, но Порошенко в Брюссель приехал как ни в чем не бывало.

На этом "достижения" украинского лидера не закончились. Накануне саммита глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелии заявил, что страна через несколько дней потеряет возможность получить 600 миллионов евро помощи ЕС, поскольку не выполняет условия. Прошло пару дней, и Порошенко, не отрицая, что эти деньги уже потеряны Киевом из-за собственной нерасторопности, сообщил согражданам, что он договорился с ЕС о трех новых траншах на 2018-2019 годы. По его словам, ЕС так же скоро озвучит эту информацию и назовет сумму. Украинские журналисты быстро прикинули: если эти три транша окажутся по 600 миллионов, то за два года получится почти два миллиарда евро.

Европейский союз действительно сделал заявление по горячим следам. Вместо того чтобы озвучить сумму "подарков" Киеву, там заявили, что любая помощь будет предоставляться исключительно после того, как Брюссель удостоверится, что требуемые реформы проведены, а принятые на себя Киевом обязательства выполнены. В нынешних реалиях это означает никогда.