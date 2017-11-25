Почему по требованию МОК не дисквалифицировали русских лыжников

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Мы не можем пророчествовать о том, чего добьется объявившая открытую войну Российской Федерации "спортивная лаборатория" WADA и союзные ей организации типа IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), Паралимпийского комитета и прочих "комиссий Освальда".
Кстати. Не так жестко, как в американских профессиональных лигах, но этот условный клан столь же успешно отправили в пешее эротическое путешествие и в FIFA. Несмотря даже на то, что с привлечением вездесущей американской юстиции этим бравым парням удалось отправить в никуда Зеппа Блаттера и, наверное, самого перспективного футбольного менеджера, в прошлом великого футболиста Мишеля Платини. Тем не менее "кадровая зачистка" далее не сильно удалась, и FIFA под WADA уложить им не удалось. Иначе, можно не сомневаться, никакого чемпионата мира по футболу в России бы не было.
Но в олимпийских международных спортивных организациях позиции этого клана по-прежнему очень сильны, и исход противостояния, как и раньше, непредсказуем. Кое-чего своей упертостью им — если конкретно, "комиссии Освальда" — добиться уже удалось. По крайней мере, уже можно смело констатировать: международное спортивное движение оказалось на грани такого раскола, какого не знало, пожалуй, со времен московской Олимпиады — 1980.
Вот один "горячий" пример.
Нет. Это отнюдь не значит, что FIS "перешла на сторону русских" или "отказала МОК".
Просто в федерации четко разъяснили, что столь серьезные наказания и обвинения принципиально невозможны без публично представленной доказательной базы.
То есть — в переводе на человеческий язык: ребят, мы вообще-то свои. Но дайте нам нормальные, развернутые доказательства тому, о чем вы пока просто болтаете в публичном пространстве. А в реальности только за текущий год FIS взяла у российских лыжников 113 проб мочи, 25 — крови и 121 — крови для биологического паспорта.
И результат — нулевой.
Более того. Один раз мы вам уже "поверили на слово". И когда 23 декабря 2016 года FIS объявила о временном отстранении шести российских лыжников, данное решение было основано на выводах все той же второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством вашего Ричарда Макларена. После чего российские лыжники подали апелляции в FIS, а затем в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. И в мае CAS постановил, что если в делах спортсменов не появится новых данных до 1 ноября, то с них будет снята дисквалификация.
Дисквалификация снята.
Поэтому, пожалуйста, когда будете представлять "мотивировочную часть", постарайтесь, чтобы над ней не смеялись.
Ах, простите, она будет на все тех же выводах "комиссии Макларена" основываться, ибо больше не на чем?
Ну так суд уже признал их "недостаточными".
Извините.
Еще раз: это вовсе не значит, что мы "победили". Скорее всего, на текущем этапе все будет наоборот. Более того, я лично не склонен ожидать ничего особенно хорошего от исполкома Международного олимпийского комитета, который будет 5 декабря решать судьбу нашей олимпийской сборной в Лозанне.
Словом, просто повторим то, о чем говорили раньше: в своем нынешнем состоянии спортивно-бюрократический бизнес вокруг олимпийского комитета саморазрушителен и нежизнеспособен.
И выбор тут прост.
Теперь уже понятно: он будет вынужден реформироваться.
Либо, извините, умереть.