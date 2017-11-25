Почему по требованию МОК не дисквалифицировали русских лыжников

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Мы не можем пророчествовать о том, чего добьется объявившая открытую войну Российской Федерации "спортивная лаборатория" WADA и союзные ей организации типа IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), Паралимпийского комитета и прочих "комиссий Освальда".

Все они вышли, по сути, из-под крыла одной группы функционеров, "лицом" которой долгое время был и остается Ричард Железный Дик Паунд. Все наикрепчайшим образом завязаны на американские медийные и спортивные деньги и иные ресурсы, представляя собою ныне один из наиболее могущественных кланов в околоспортивном бизнесе. Этот клан вступил в серьезную схватку за спортивные деньги в международном олимпийском движении: фактически это "последний бой", поскольку внутренний американский рынок они уже проиграли. По крайней мере, функционеров WADA все крупные профессиональные спортивные лиги и ассоциации, такие как NHL, NBA и уж тем более NFL (National Football League, лига по американскому футболу, самому популярному в США виду спорта), не пускают даже на порог своих раздевалок.

Кстати. Не так жестко, как в американских профессиональных лигах, но этот условный клан столь же успешно отправили в пешее эротическое путешествие и в FIFA. Несмотря даже на то, что с привлечением вездесущей американской юстиции этим бравым парням удалось отправить в никуда Зеппа Блаттера и, наверное, самого перспективного футбольного менеджера, в прошлом великого футболиста Мишеля Платини. Тем не менее "кадровая зачистка" далее не сильно удалась, и FIFA под WADA уложить им не удалось. Иначе, можно не сомневаться, никакого чемпионата мира по футболу в России бы не было.

Но в олимпийских международных спортивных организациях позиции этого клана по-прежнему очень сильны, и исход противостояния, как и раньше, непредсказуем. Кое-чего своей упертостью им — если конкретно, "комиссии Освальда" — добиться уже удалось. По крайней мере, уже можно смело констатировать: международное спортивное движение оказалось на грани такого раскола, какого не знало, пожалуй, со времен московской Олимпиады — 1980.

Вот один "горячий" пример.

Уж кого-кого, а Международную федерацию лыжного спорта (FIS) крайне непросто отнести к ярым поклонникам России. Достаточно вспомнить недавнее "временное отстранение" наших ведущих лыжников, когда за них всех отдувался великий Сергей Устюгов (плюс, конечно, Никита Крюков и другие ребята). И несмотря на то, что посредством "комиссии Освальда" МОК пожизненно отстранил шестерых спортсменов от участия в олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи, в четверг антидопинговая комиссия FIS рассмотрела дела лыжников. И, как сообщается в пресс-релизе федерации, "не нашла достаточных оснований для отстранения спортсменов от соревнований под эгидой FIS".

Нет. Это отнюдь не значит, что FIS "перешла на сторону русских" или "отказала МОК".

Просто в федерации четко разъяснили, что столь серьезные наказания и обвинения принципиально невозможны без публично представленной доказательной базы.

"Антидопинговая комиссия FIS ждет мотивировочной части от дисциплинарной комиссии МОК с подробными доказательствами, на которых основывалось ее решение об отстранении спортсменов. Только после этого комиссия FIS сможет обсудить дальнейшие меры по рассматриваемым делам. Дополнительные расследования, проведенные FIS с декабря 2016 года, включая анализ предыдущих тестов и интервью со вспомогательным персоналом, не дали достаточных доказательств для возбуждения дел о нарушении антидопинговых правил", — говорится в сообщении федерации.

То есть — в переводе на человеческий язык: ребят, мы вообще-то свои. Но дайте нам нормальные, развернутые доказательства тому, о чем вы пока просто болтаете в публичном пространстве. А в реальности только за текущий год FIS взяла у российских лыжников 113 проб мочи, 25 — крови и 121 — крови для биологического паспорта.

© AP Photo / Matt Dunham, FILE Набор для допинг-контроля © AP Photo / Matt Dunham, FILE Набор для допинг-контроля

И результат — нулевой.

Более того. Один раз мы вам уже "поверили на слово". И когда 23 декабря 2016 года FIS объявила о временном отстранении шести российских лыжников, данное решение было основано на выводах все той же второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством вашего Ричарда Макларена. После чего российские лыжники подали апелляции в FIS, а затем в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. И в мае CAS постановил, что если в делах спортсменов не появится новых данных до 1 ноября, то с них будет снята дисквалификация.

Доказательства не поступили.

Дисквалификация снята.

Поэтому, пожалуйста, когда будете представлять "мотивировочную часть", постарайтесь, чтобы над ней не смеялись.

Ах, простите, она будет на все тех же выводах "комиссии Макларена" основываться, ибо больше не на чем?

Ну так суд уже признал их "недостаточными".

Извините.

Еще раз: это вовсе не значит, что мы "победили". Скорее всего, на текущем этапе все будет наоборот. Более того, я лично не склонен ожидать ничего особенно хорошего от исполкома Международного олимпийского комитета, который будет 5 декабря решать судьбу нашей олимпийской сборной в Лозанне.

Дело совершенно в другом: открыв "сезон охоты на русских", WADA и частично примкнувший к нему МОК уже не просто "стреляют себе в ногу". Пытаясь "подмять под себя" олимпийское движение, они его разрушают, и это уже понимают все остальные, в данном рейдерстве не участвующие. Потому что лишение зимних олимпиад ключевого для них с точки зрения зрительского интереса хоккейного турнира (NHL в нем уже не участвует, если сейчас тем же путем пойдет КХЛ, это будет не олимпийский турнир, а "первенство водокачки") — уже потеря основных денег. И это прекрасно понимают и в других международных федерациях, в том числе исторически не очень дружественной России FIS.

Словом, просто повторим то, о чем говорили раньше: в своем нынешнем состоянии спортивно-бюрократический бизнес вокруг олимпийского комитета саморазрушителен и нежизнеспособен.

И выбор тут прост.

Теперь уже понятно: он будет вынужден реформироваться.

Либо, извините, умереть.