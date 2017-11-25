РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Почему по требованию МОК не дисквалифицировали русских лыжников

08:0025.11.2017
04860
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкЛыжникЛыжник
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Мы не можем пророчествовать о том, чего добьется объявившая открытую войну Российской Федерации "спортивная лаборатория" WADA и союзные ей организации типа IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), Паралимпийского комитета и прочих "комиссий Освальда".

Лаборатория по тестированию на допинг
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko, file
WADA будет разрушено, потому что так нужно нам
Все они вышли, по сути, из-под крыла одной группы функционеров, "лицом" которой долгое время был и остается Ричард Железный Дик Паунд. Все наикрепчайшим образом завязаны на американские медийные и спортивные деньги и иные ресурсы, представляя собою ныне один из наиболее могущественных кланов в околоспортивном бизнесе. Этот клан вступил в серьезную схватку за спортивные деньги в международном олимпийском движении: фактически это "последний бой", поскольку внутренний американский рынок они уже проиграли. По крайней мере, функционеров WADA все крупные профессиональные спортивные лиги и ассоциации, такие как NHL, NBA и уж тем более NFL (National Football League, лига по американскому футболу, самому популярному в США виду спорта), не пускают даже на порог своих раздевалок.

Кстати. Не так жестко, как в американских профессиональных лигах, но этот условный клан столь же успешно отправили в пешее эротическое путешествие и в FIFA. Несмотря даже на то, что с привлечением вездесущей американской юстиции этим бравым парням удалось отправить в никуда Зеппа Блаттера и, наверное, самого перспективного футбольного менеджера, в прошлом великого футболиста Мишеля Платини. Тем не менее "кадровая зачистка" далее не сильно удалась, и FIFA под WADA уложить им не удалось. Иначе, можно не сомневаться, никакого чемпионата мира по футболу в России бы не было.

© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкОфициальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака в Сочи

Но в олимпийских международных спортивных организациях позиции этого клана по-прежнему очень сильны, и исход противостояния, как и раньше, непредсказуем. Кое-чего своей упертостью им — если конкретно, "комиссии Освальда" — добиться уже удалось. По крайней мере, уже можно смело констатировать: международное спортивное движение оказалось на грани такого раскола, какого не знало, пожалуй, со времен московской Олимпиады — 1980.

Вот один "горячий" пример.

Болельщик сборной России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
"Давайте запретим русские флаг и гимн": что стоит за инициативой США
Уж кого-кого, а Международную федерацию лыжного спорта (FIS) крайне непросто отнести к ярым поклонникам России. Достаточно вспомнить недавнее "временное отстранение" наших ведущих лыжников, когда за них всех отдувался великий Сергей Устюгов (плюс, конечно, Никита Крюков и другие ребята). И несмотря на то, что посредством "комиссии Освальда" МОК пожизненно отстранил шестерых спортсменов от участия в олимпиадах за нарушение антидопинговых правил и аннулировал их результаты, показанные на Играх 2014 года в Сочи, в четверг антидопинговая комиссия FIS рассмотрела дела лыжников. И, как сообщается в пресс-релизе федерации, "не нашла достаточных оснований для отстранения спортсменов от соревнований под эгидой FIS".

Нет. Это отнюдь не значит, что FIS "перешла на сторону русских" или "отказала МОК".

Просто в федерации четко разъяснили, что столь серьезные наказания и обвинения принципиально невозможны без публично представленной доказательной базы.

Символика XXIII Олимпийских игр в Олимпийском парке в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Правила игры в войну. О дискриминации патриотизма в мировом спорте
"Антидопинговая комиссия FIS ждет мотивировочной части от дисциплинарной комиссии МОК с подробными доказательствами, на которых основывалось ее решение об отстранении спортсменов. Только после этого комиссия FIS сможет обсудить дальнейшие меры по рассматриваемым делам. Дополнительные расследования, проведенные FIS с декабря 2016 года, включая анализ предыдущих тестов и интервью со вспомогательным персоналом, не дали достаточных доказательств для возбуждения дел о нарушении антидопинговых правил", — говорится в сообщении федерации.

То есть — в переводе на человеческий язык: ребят, мы вообще-то свои. Но дайте нам нормальные, развернутые доказательства тому, о чем вы пока просто болтаете в публичном пространстве. А в реальности только за текущий год FIS взяла у российских лыжников 113 проб мочи, 25 — крови и 121 — крови для биологического паспорта.

© AP Photo / Matt Dunham, FILEНабор для допинг-контроля
© AP Photo / Matt Dunham, FILE
Набор для допинг-контроля

И результат — нулевой.

Более того. Один раз мы вам уже "поверили на слово". И когда 23 декабря 2016 года FIS объявила о временном отстранении шести российских лыжников, данное решение было основано на выводах все той же второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством вашего Ричарда Макларена. После чего российские лыжники подали апелляции в FIS, а затем в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. И в мае CAS постановил, что если в делах спортсменов не появится новых данных до 1 ноября, то с них будет снята дисквалификация.

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
Исчадия WADA. Доклад Макларена становится все удивительнее
Доказательства не поступили.

Дисквалификация снята.

Поэтому, пожалуйста, когда будете представлять "мотивировочную часть", постарайтесь, чтобы над ней не смеялись.
Ах, простите, она будет на все тех же выводах "комиссии Макларена" основываться, ибо больше не на чем?
Ну так суд уже признал их "недостаточными".

Извините.

Еще раз: это вовсе не значит, что мы "победили". Скорее всего, на текущем этапе все будет наоборот. Более того, я лично не склонен ожидать ничего особенно хорошего от исполкома Международного олимпийского комитета, который будет 5 декабря решать судьбу нашей олимпийской сборной в Лозанне.

Ричард Макларен выступает с докладом во время ежегодного симпозиума WADA
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
WADA сняло "обвинения против России". Но по-прежнему хочет нашей крови
Дело совершенно в другом: открыв "сезон охоты на русских", WADA и частично примкнувший к нему МОК уже не просто "стреляют себе в ногу". Пытаясь "подмять под себя" олимпийское движение, они его разрушают, и это уже понимают все остальные, в данном рейдерстве не участвующие. Потому что лишение зимних олимпиад ключевого для них с точки зрения зрительского интереса хоккейного турнира (NHL в нем уже не участвует, если сейчас тем же путем пойдет КХЛ, это будет не олимпийский турнир, а "первенство водокачки") — уже потеря основных денег. И это прекрасно понимают и в других международных федерациях, в том числе исторически не очень дружественной России FIS.

Словом, просто повторим то, о чем говорили раньше: в своем нынешнем состоянии спортивно-бюрократический бизнес вокруг олимпийского комитета саморазрушителен и нежизнеспособен.

И выбор тут прост.

Теперь уже понятно: он будет вынужден реформироваться.

Либо, извините, умереть.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена