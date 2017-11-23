"Истерию пора прекратить". На Западе устали от антироссийской пропаганды?

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Зарубежные СМИ пестрят сюжетами и статьями о "страшной" России. Западный истеблишмент, почувствовав в прошлом году, что теряет почву под ногами, не придумал ничего лучше, чем стращать обывателей небылицами и прибегать к проверенным приемам холодной войны. Однако вал абсурдных обвинений в адрес Москвы превысил все разумные пределы и аудитория устала от одиозной пропаганды.

Хватит!

Все чаще в западной прессе появляются публикации, в которых идет речь об абсурдности ситуации, когда во всех проблемах той или иной страны винят русских. В интернет-журнале британских "левых" Spiked была опубликована статья "Пора прекратить игру "Обвини Россию". Автор Тара Маккормак, преподаватель международной политики Университета Лестера, обращает внимание на то, что в период, когда Великобританию раздирают на части, правительство находится на грани развала, премьер-министр Тереза Мэй находит единственную панацею — обвинять во всех бедах Россию.

"Когда видишь, что твоя страна летит в пропасть, ходи с антипутинской карты", — описывает Маккормак "логику" Мэй. Разбирая алгоритм поведения истеблишмента, преподаватель подчеркивает: "Надо заметить, что большинство из страшных "хакерских" обвинений против России приведены без доказательств или даже были развенчаны… Но вам больше не нужны рациональные аргументы и пояснения — достаточно сказать "Путин сделал это". Это все больше напоминает старые добрые дни холодной войны".

Это не первая публикация Маккормак, чуть раньше она написала статью "Россия сделала это!" — утешительное заблуждение". "До сих пор нет ни одного доказательства того, что Путин имел какое-то отношение к Брекзиту или Трампу. Я потеряла счет заголовкам о "новых уликах", которые раскрывают кремлевскую схему. Тем не менее в статьях ни разу не приводилось никаких доказательств", — указывает она.

"Эту истерию надо прекратить. Не Россия посадила Трампа в Белый дом… Тот факт, что весь либеральный истеблишмент в Америке лучше будет считать Трампа "маньчжурским кандидатом", чем задумываться о том, почему он победил, указывает на то, что это политический класс, который скорее сожжет дом, чем будет общаться с гражданами", — резюмирует британка. Точнее не скажешь.

© AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez Люди наблюдают за подведением итогов голосования на выборах президента США в Нью-Йорке © AFP 2017 / Eduardo Munoz Alvarez Люди наблюдают за подведением итогов голосования на выборах президента США в Нью-Йорке

Журналистские стандарты забыты

Западные авторы постепенно начинают говорить о том, как низко пали их СМИ, позабыв журналистские стандарты. Американский журналист Роберт Пэрри (славу ему принесли расследования) опубликовал на днях статью, где привел ряд красноречивых примеров того, как мейнстримовые зарубежные СМИ бездоказательно пишут об обвинениях в адрес России.

Он проводит аналогии с нагнетанием ситуации вокруг оружия массового поражения в Ираке, которого там в результате не оказалось. "Как и в случае с истерией вокруг "Russia-гейта", коллективное мышление по поводу ОМП в Ираке настолько широко распространилось среди правительственных агентств и мейнстримовых медиа США, что стандарты, предостерегающие от фальшивых свидетельств, были отброшены", — сожалеет автор.

Вместе с тем Пэрри предупреждает, что сейчас все сложнее. "Мы видели ужасающие последствия войны в Ираке. Но риск военных действий против ядерной России — история гораздо серьезнее. Миллиарды людей могут умереть, человеческой цивилизации может прийти конец. Поскольку ставки так высоки, The New York Times и комиссия Мюллера не должны предъявлять публике сомнительные обвинения в качестве доказанного факта".

"Эффект померанской славки"

Впрочем, не молчит и сама аудитория. Недавно читатели немецкой газеты Süddeutsche Zeitung также призвали прекратить кампанию по демонизации Москвы.

"Россию издавна незаслуженно демонизируют и пытаются опорочить. Из-за своей глупости и патологической жадности представители власти ЕС и США не понимают, что это может привести к ужасной войне. Ответственные политики признали бы Россию равным Западу партнером и установили бы дружественные контакты, ориентированные на сотрудничество и мир", — высказался один из читателей.

Голосов разума в последнее время все больше. Пока это еще не тренд. О пересмотре позиции западными СМИ речи не идет. В конце концов, и Маккормак, и Пэрри (не говоря уж о читателях немецкой газеты) не являются выразителями мнения истеблишмента.

Однако определенная тенденция наметилась. Я бы назвал ее "эффектом померанской славки". Его описал Карел Чапек в своем фельетоне 1930-х годов "Как делается газета": "Иногда бывает и так: кто-нибудь напишет в газете… ну, скажем, что он заметил померанскую славку где-то близ Брандейса, в Чехии. И вдруг ни с того ни с сего в редакцию сыплются сотни читательских писем, в которых сообщается, что померанская славка замечена также и у Пршерова, и в Милетинском округе, и в Кардашовой Ржечице или даже у Сушице. Газета тотчас же начинает трижды в неделю писать о жизни и привычках этой птички, полагая, что читателям это интересно. Но тут приходит одно-единственное письмо, в котором говорится, чтобы редакция бросила трепаться о померанской славке, "довольно есть других забот, лучше бы разъяснили толком новое постановление об обязательном подмесе ржаной муки. С почтением, пекарь такой-то. Р. S. Я уже девятый год выписываю вашу газету, но если у вас еще раз напишут о померанской славке, вы потеряете всех подписчиков в нашем округе, потому что у нас ее никто в глаза не видал".

Что-то похожее мы наблюдаем и сегодня: чем чаще на Западе пишут о "Russia-гейте", тем больше находится "пекарей", которые грозятся перестать выписывать газету, где нет ничего, кроме обвинений России.