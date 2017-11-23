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Игра в кости: как Украина и Запад неумело спекулируют на теме голода 1930-х

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (386)
08:0023.11.2017
(обновлено: 08:11 23.11.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФурманПерейти в фотобанкДень памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Архивное фотоДень памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Владимир КОРНИЛОВ, обозреватель РИА Новости

Каждый год в двадцатых числах ноября Украина поминает жертв голода 1930-х годов.  В Киеве этот период истории называют голодомором. Обставляют дни памяти с помпой и таким потоком обвинений, что сами украинцы не всегда понимают, по какому случаю "банкет". Несколько лет назад одна из участниц телепрограммы "Майдан" на принадлежащем президенту Петру Порошенко Пятом канале настолько вошла во вкус, что заявила: "Праздник голодомора мы должны отмечать как геноцид". Как праздник и отмечают.

Слухи как источник

Мемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
© AFP 2017 / Genia Savilov
Мнение: Украина попыталась усилить "хор русофобии"
Нет ничего предосудительного в том, чтобы поминать жертв трагических событий в истории твоей страны. Но только в том случае, если это не сопровождается распространением ложных документов, сфальсифицированных фотографий и оскорбительных обвинений в адрес России, которая пострадала от голода так же, как Украина, Казахстан и ряд других республик СССР. Резонный вопрос: если голод 1930-х — столь значимая трагедия, какой ее выставляют в Киеве и за океаном, зачем к ней постоянно приписывать столько лжи?

А сейчас фальсифицируется фактически все, что связано с теми событиями. Начиная с количества жертв. С легкой руки Виктора Ющенко на Украине словно мантру повторяют, что от голодомора умерло до 10 миллионов человек (численность республики к началу 1930-х составляла 30 миллионов). Вот и Порошенко на заседании Генассамблеи ООН в сентябре заявил: "Это был искусственный голод в Украине в 1932-1933 годах, организованный тоталитарным режимом Сталина, который привел к гибели от семи до десяти миллионов украинцев".

Школьникам озвучивают такие же цифры. На основании чего сделаны выводы о таком количестве погибших, им не говорят. Потому что если рассказать, то к "источнику" могут появиться вопросы.

У памятного знака жертвам голодомора 1932-1933 гг
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Не мытьем, так катаньем: Киев хочет, чтобы США признали голодомор геноцидом
Дело в том, что цифры взяли из показаний политэмигрантки из Польши Дороты Федербуш, которая, будучи замужем за активистом подпольной Компартии Западной Украины, в начале 1930-х перебралась в Харьков, чтобы спастись от репрессий Варшавы. В своем дневнике 28 июня 1933-го она написала: "Тридцать процентов народа Украины вымерло от голода, то есть более 9-10 миллионов". Позже на допросе она пояснила, откуда взяла эти данные: "Приезжали люди из села, рассказывали о массовых голодных смертях. Говорили, что умерло девять миллионов. Я не верила газетам. Противно было читать. Но это были только настроения".

Объясним подробнее. Приехавшие из села люди поведали польской беженке о том, что вымерла треть Украины. А теперь "утка" стала историческим обоснованием. Видимо, на том же основании можно смело утверждать, что 4 мая 1925 года Земля должна была налететь на небесную ось, — откуда-то же Булгаков взял эти сведения.

© РИА Новости / Михаил МаркивПерейти в фотобанкПрезидент Украины Виктор Ющенко принял участие в открытии обновленной документально-художественной выставки "Голодомор 1932-1933 годов- геноцид украинского народа"
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Президент Украины Виктор Ющенко принял участие в открытии обновленной документально-художественной выставки "Голодомор 1932-1933 годов- геноцид украинского народа"

Убит быком? Жертва голодомора

При этом в распоряжении историков есть данные переписей населения, по которым видно, что в 1930-е население Украины продолжало расти, несмотря на то, что темпы роста замедлились. О гибели трети жителей республики точно нельзя говорить.

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Посол Украины пойдет в конгресс США "добиваться правды" о голодоморе

Киев объясняет все очень просто: переписи были сфальсифицированы. Впрочем, это не мешает "искателям исторической правды" обращаться к тем же спискам, чтобы рассказывать об уменьшении количества этнических украинцев. Так, с 1926 по 1939 годы их численность якобы сократилось с 23,2 миллиона  до 19,6, "тогда как неукраинское население увеличилось на 5,6".

В целом понятно: Москва сознательно морила голодом украинцев с тем, чтобы завозить туда русских и представителей других этносов. В 2010-м "Национальная комиссия по укреплению демократии и утверждению верховенства права" во главе с министром юстиции Онищуком, базируясь на этих цифрах, прибавила к ним средний прирост населения в СССР (16 процентов) и сделала вывод: "Уменьшение количества украинцев с 1926 по 1939 годы составило около восьми миллионов человек". Вот и все необходимые аргументы.

Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Михалев
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В американском конгрессе представили резолюцию по годовщине голодомора
Подчеркну: берутся данные о самоидентификации людей. В середине 1920-х, на которые пришелся пик тотальной советской украинизации, в этнические украинцы записывали всех без разбора жителей УССР. В конце 1930-х, когда темпы украинизации уже не были столь масштабными, те же люди при переписи стали указывать, что они русские. Обратный процесс мы наблюдали в независимой Украине. Во время переписи 1989 года 11,4 миллиона жителей УССР указали себя русскими, а в 2001-м их осталось всего 8,3 миллиона — в свою очередь, численность этнических украинцев как бы выросла на 0,3 процента. В таком случае, если брать за основу "методику" подсчета жертв голода 1930-х, можно смело утверждать о "геноциде русских" в независимой Украине, не так ли? А если посчитать, насколько сократилось население страны в наши дни, современный "геноцид" побьет все рекорды.

Даже смехотворный "суд над организаторами голодомора" (то есть над Сталиным, Молотовым и прочими), организованный Киевом в 2010 году, установил, что число "прямых жертв", умерших от голода, составило 3,9 миллиона.

Но и эта цифра явно завышена. Когда с легкой руки Ющенко, в последние годы его президентства, с миру по нитке составляли "Национальную книгу памяти", в "жертвы голодомора" пытались записать буквально всех умерших с января 1932-го (когда голода еще не было) по декабрь 1933-го (когда голода уже не было). Несмотря на жесткие требования официального Киева, Институт национальной памяти с трудом смог набрать в эти списки 882 510 человек.

Паломник сидит на берегу реки в канун еврейского нового года на Украине. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Завершается тысячелетнее пребывание евреев на Украине
Акцентируем внимание, что вписывали туда людей, умерших по совершенно другим причинам. Как, к примеру, "отравление алкоголем", "задавлена автобусом", "попал под машину", "убит молнией", "погиб в шахте", "убит быком". Все эти люди теперь признаны на Украине "жертвами голодомора".

Более того, в рамках курируемого Ющенко проекта была собрана информация, которая опровергала теорию "геноцида" и доказывала, что голод не "выбирал" людей по национальности. Так, в списке "жертв" из Бердянска указана национальность 1184 человек, из них 71 процент — этнические русские, 13 процентов — украинцы, 16 процентов — представители других этносов. Подобных примеров масса. Так какой же этнос пытались извести?

© РИА Новости / Сергей КиркачМемориал жертвам Голодомора в Киеве
© РИА Новости / Сергей Киркач
Мемориал жертвам Голодомора в Киеве

Чей это голод?

Недавно Госдеп США выпустил заявление о трагедии 1930-х, в котором "осудил попытки отрицать ее как исторический факт". Трудно сказать, почему в Вашингтоне решили, что взяли данные о том, что кто-то пытается отрицать сам факт голода на Украине и в других республиках СССР. Госдума, например, еще в 2008-м приняла заявление "Памяти жертв голода 1930-х годов на территории СССР", подчеркнув, что жертвами трагедии "стали миллионы граждан, представители различных народов и национальностей". Что тогда осуждает Госдеп? Какое отрицание?

Центральный офис газеты The Washington Post в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
"Голодомор, ну, или холокост". Washington Post высмеяли за статью об СССР

Вот что следует осудить на всех уровнях, так это непрекращающиеся попытки фальсифицировать историю. Причем как на Украине, так и за ее пределами. Стоило бы обратить внимание на то, что подавляющее число статей об украинском голоде в западных СМИ иллюстрируют фотографиями, не имеющими никакого отношения либо к Украине, либо к периоду 1930-х годов.

Общим трендом стало использование фотографий жертв голода в Поволжье в 1920-е с подписью, что это жертвы "украинского голодомора 1933 года". Второго сентября The Times снимком с Поволжья сопроводила статью известного журналиста Дэниэля Финкельштейна (с недавних пор — члена палаты лордов).

Магазин продуктов питания во Львове. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Украинцев отучают есть: почему на сей раз печенек не привезут
В дискуссии с автором этих строк насчет данной подтасовки Финкельштейн не нашел ничего лучше, чем заявить, что жертвы любого голода так и выглядят. Действительно, какая разница. Впрочем, я посоветовал ему в следующий раз для иллюстрации событий 1930-х на Украине использовать страшные фотографии голода в Индии, который устроили британцы в 1876-1878 годах. Разницы ведь нет, если верить британскому лорду.

© AFP 2017 / Sergey SupinskyУчастники всеукраинской акции "Зажги свечу" ставят символические лампады к мемориалу памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
© AFP 2017 / Sergey Supinsky
Участники всеукраинской акции "Зажги свечу" ставят символические лампады к мемориалу памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве

Фальсификации — преступление перед историей

К сожалению, подобного рода фальсификации и подтасовки свойственны большинству западных печатных СМИ, пишущих на тему голода в СССР. Они активно продвигают идею "геноцида украинского этноса", который якобы организовала коварная Москвой с целью "уничтожения украинского суверенитета" (о каком суверенитете УССР начала 1930-х идет речь, не объясняется). Обобщают цифры, вставляют поддельные фото, но скрывают важную информацию, которая не оставила бы от теории "геноцида" камня на камне. Например, множество решений руководства ВКП(б) об организации продовольственной помощи регионам, пострадавшим от голода, или о снижении плана хлебозаготовок для Украины. Что поделаешь, если это не вписывается в заготовленную концепцию.

Здание парламента Норвегии в Осло. Архивное фото.
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Спикер Рады призвал Норвегию признать голодомор геноцидом украинцев

Разумеется, отрицать факт голода в СССР в 1930-е бессмысленно. Как неправильно и списывать случившееся исключительно на неурожай, игнорируя бесспорные ошибки со стороны руководства УССР и СССР в целом. Однако попытки устроить пляски на костях и "праздник голодомора", с лупой искать в трагедии всего советского народа этнические черты — преступление перед историей и памятью людей, ставших жертвами.

 

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