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Генацвале, на выход: Киев выгоняет грузин, надевая им на голову мешки

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (384)
21:0022.11.2017
(обновлено: 21:10 22.11.2017)
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© AP Photo / Efrem LukatskyМихаил Саакашвили во время митинга у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фотоМихаил Саакашвили во время митинга у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

Брали их жестко, даже жестоко. Грузин, которые еще вчера были в одной команде с президентом Украины Петром Порошенко. Одного взяли прямо у собственного дома, когда тот вышел в магазин. Жене с его телефона отправили СМС: "Задерживаюсь, не волнуйся". А когда супруга стала его искать, в линейном отделе МВД не смогли сообщить, что произошло с ее мужем. Другого при аресте обмотали скотчем, третьему на голову надели мешок, который сняли только в самолете. А еще нескольких отправили паромом из Одессы прямиком в Батуми. Скотч и мешки с них также сняли, когда паром был уже в море. Обставило силовую операцию по выдворению бывших граждан Грузии с Украины секретно и "с огоньком" Управление госохраны, как рассказал журналист телеканала "Рустави 2" Тамаз Шавшишвили. Приказ об экстрадиции отдал Порошенко.

Акции протеста в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Случись подобное в России, ЕСПЧ, ОБСЕ и конгресс США немедленно заявили бы протест с последующими санкциями в отношении главы государства и исполнителей "преступных приказов". А вот Киеву все сошло с рук. Только Госдеп выдал ни к чему не обязывающий пассаж: "Украина должна избегать действий в области верховенства права, которые могут показаться политически мотивированными". Хотя в данном случае ничего никому не показалось, поскольку речь идет о политически мотивированном выдворении противников режима Порошенко.

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийМания преследования
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Мания преследования

Инструктор, водитель, охранник и кошелек

"Антигрузинские чистки" на Украине идут примерно с середины ноября. В Херсоне, Ивано-Франковске, Киеве, Одессе неизвестные вооруженные автоматами силовики, не предъявляя документов, задерживали грузин, которых потом свозили в аэропорт Борисполь и одесский порт, откуда затем отправляли в Грузию.

Возложение цветов небесной сотне в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich
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"Около 11 часов утра в квартиру вломились 15 человек с автоматами, в черных масках и начали бить меня ногами, — рассказал о своем задержании редакции сайта "Страна.ua" журналист Шавшишвили. — Глаза заклеили скотчем. На руки надели наручники. Когда прекратили бить, подняли меня на ноги и сказали, чтобы я прижался головой к стене. Я попросил воды, потому что рот был полон крови. Они дали мне воды и полотенце. Спрашивал, кто они, чего хотят — молчали. Затем меня подхватили и повели по лестнице, быстро-быстро. Затем уложили в багажник какого-то минивэна. "Вы кто?" — спрашивал я у них. Не отвечали. Тридцать минут мы ехали. Я ехал и думал: "Где же я нарушил закон?" Еще вспомнил, что недавно получил письмо от Министерства информационной политики (Украины. — Прим. ред.) о том, что я — аккредитованный журналист и могу спокойно работать в Украине".

Шавшишвили утверждает, что, по его информации, операцией по его экстрадиции руководил начальник Управления госохраны страны (по сути, главный охранник президента) Валерий Гелетей.

Участники марша сторонников экс-президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в центре Киева. 12 ноября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Сколько бывших граждан Грузии выдворили с территории страны, неизвестно. Но всех их объединяет одно: это сторонники Михаила Саакашвили, бывшего грузинского президента и губернатора Одесской области, в недавнем прошлом доброго товарища Порошенко, а ныне опального лидера партии "Рух новых сил".

В списке экстрадированных — экс-участник так называемой АТО Вано Надирадзе, водитель Саакашвили Михаил Абзианидзе, начальник охраны Георгий Рубашвили, родной брат экс-президента Грузии Давид и другие. Все они находились на Украине законно — имели вид на жительство. После выдворения некоторых из них на родине ждет уголовное преследование.
Законность изгнания соратников Саакашвили конкретными документами пока не подтвердили. Возможно, их предъявят позже. Например, это будет запрос на экстрадицию от грузинской стороны.

Уличный музыкант исполняет с домрой на улице Киева. 18 апреля 2013
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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Кроме того, бывшему прездиенту Грузии нанесли еще один удар: запретили въезд на Украину Коби Накопии, которого называют "Кошельком Саакашвили" или "Золотой Карточкой".

Самого Саакашвили пока не выдворили, как и его заместителя по партии, бывшего замгенпрокурора Украины Давида Сакварелидзе. Однако против них возбуждены уголовные дела. Саакашвили пытается через суд доказать незаконность лишения его гражданства, но процесс постоянно переносят. На днях его отложили в очередной раз из-за смены судьи.

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийПодработка для реформатора
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Подработка для реформатора

Итальянское кино

Примерно в это же время сюрприз Киеву (и отчасти Тбилиси) преподнесла Италия. Canale 5 показал документальный фильм "Украина. Скрытая правда". Автор, итальянский журналист Жан Микалессина, утверждает, что 20 февраля 2014-го на Майдане были грузинские снайперы, которые расстреливали митингующих и правоохранителей.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Эту версию в фильме подтверждают трое грузин — Коба Нергадзе, Кваратескелия Залоги и Александр Ревазишвили. По их словам, они входили в группу снайперов-наемников иностранного происхождения, приехавших на Украину для участия в кровавой провокации. Впрочем, заявляют грузины, они не знали, что будут участвовать в расстреле, а думали, что их используют только как поддержку митингующих. Однако на месте прибывшим приказали стрелять и по активистам, и по силовикам. В этой группе наемников, заверяют они, был еще один участник — американский снайпер Брайан Кристофер Боенджер.

На этом сенсации не заканчиваются. Дальше речь в картине идет о том, что к организации расстрелов причастны Саакашвили и его ближайший сторонник Мамука Мамулашвили. Снайперы называют и кураторов от украинской оппозиции — спикера Верховной рады Андрея Парубия, одного из лидеров "Народного фронта" Сергея Пашинского и нардепа-мажоритарщика, одного из сотников Майдана Владимира Парасюка.

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Надо отметить, что в изложении хронологии событий авторы фильма допустили неточности. Но главное в другом. Грузинский след, который обнаружили итальянские документалисты, не играет на руку нынешней украинской власти в выяснении отношений с окружением Саакашвили. Потому что напрочь разрушает некогда стройную картину, "написанную" подчиненными генпрокурора Украины Юрия Луценко. По официальной версии следствия, активистов убивали "беркутовцы" по приказу Януковича.

Расследование итальянских журналистов приводит к другому выводу: делали это люди Саакашвили по согласованию с нынешней политической группировкой в парламенте страны.

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийОставить нельзя выдворить
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Оставить нельзя выдворить

Снайперы и не только

Вся эта история с незаконным выдворением грузин из Украины, с расстрелами "небесной сотни", от которых ниточка тянется к Саакашвили и украинским политикам (выплывшим из небытия на волне революции), показывает всю уголовную несостоятельность процессов, которые затеяла нынешняя политическая элита страны.
Когда ей было выгодно участие грузинских "легионов смерти" в организации кровавой акции, она, не дрогнув, этим воспользовалась. Никто из "вождей революции" тогда не беспокоился, что расстреливали не просто их соратников, а соотечественников. Саакашвили потом получил гражданство и пост губернатора Одесской области из рук своего бывшего однокурсника Порошенко.

Мемориал памяти жертв голодомора 1932-1933 годов в Киеве
© AFP 2017 / Genia Savilov
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Грузинские "солдаты удачи" просочились в правоохранительные структуры и армию, на посты министров на Украине. С присущим им авантюризмом они пришли туда не для того, чтобы строить и налаживать мирную жизнь страны, а чтобы убивать на Майдане и в гражданской войне в Донбассе, вытеснять с политической арены врагов Саакашвили.
Украинская власть тем временем, разглядев в Саакашвили конкурента (не столько Порошенко, сколько Яценюк, Аваков и другие), быстро и брезгливо отбросила его от кормушки.

И теперь грузины, приехавшие завоевывать Украину с помощью нечистоплотных методов борьбы за власть, сами оказались жертвами такого подхода с применением физической силы. Но не забыли поднять крик о нарушении прав и свобод.
Что касается Порошенко, то он вынужденно принял в свое время Саакашвили в команду. И не потому, что тот был ему другом, а потому, что на Украину в 2014-2015 годах его прислала администрация Барака Обамы. Саакашвили был ушами и глазами американского президента в Киеве.

Участие Президента в церемонии переименования Высокомобильных десантных войск в Десантно-штурмовые войска и установление Дня десантно-штурмовых войск ВСУ. 21 ноября 2017
© Фото : официальный сайт президента Украины
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Как только демократы проиграли выборы в США (8 ноября 2016-го), Порошенко на следующий же день уволил Саакашвили со всех его постов.

Что делать Саакашвили, находящемуся в розыске в Тбилиси, лишенному украинского гражданства и потерявшему сторонников на Украине и покровителей в Вашингтоне? Только кричать о кровавом режиме Порошенко, который не без его помощи сел в 2014-м в кресло президента.

 

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