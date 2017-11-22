"Все это ложь!" Как в Гааге судили сербского генерала Ратко Младича

Игорь Пшеничников, эксперт РИСИ, для РИА Новости

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) вынес обвинительный приговор бывшему командующему силами боснийских сербов, генералу Ратко Младичу. Его признали виновным по десяти из одиннадцати пунктов, в частности — в геноциде и военных преступлениях в Боснии и Герцеговине в годы гражданской войны 1992-1995 годов. Младича приговорили к пожизненному заключению.

Виновен — без вариантов

В том, что приговор будет обвинительным, сомнений практически не оставалось. По целому ряду причин. Вся западная пресса, как и коллективный Запад в целом, давно назначили Сербию и сербов (где бы они ни жили на территории бывшей Югославии) виновными в войнах, произошедших там в 1990-е и унесших жизни сотен тысяч сербов, хорватов, албанцев. Достаточно просмотреть последние публикации о Младиче в зарубежных СМИ, чтобы понять: вокруг его фигуры было создано информационное поле, не оставляющее шанса на другой вердикт МТБЮ. "Судья отклонил предложение отложить приговор Ратко Младичу в связи с боснийским геноцидом", "Мясник из Боснии получит свой приговор", "Взгляд убийцы" — в такой тональности о генерале пишут издания — от американских до европейских.

© REUTERS / Dado Ruvic Реакция женщин на оглашение приговора сербскому генералу Ратко Младичу. Босния и Герцеговина, 22 ноября 2017 © REUTERS / Dado Ruvic Реакция женщин на оглашение приговора сербскому генералу Ратко Младичу. Босния и Герцеговина, 22 ноября 2017

На Западе не принято говорить, что серию войн на просторах бывшей Югославии спровоцировали Штаты и их европейские союзники по НАТО. Также умалчивается, что целью этих войн был развал страны для того, чтобы Запад мог оказывать влияние на дальнейшую судьбу этого огромного балканского региона. Какой расклад сегодня? Практически все государства, образовавшиеся на территории бывшей СФРЮ, вовлечены в зону западного влияния. Они либо стали членами НАТО и ЕС, либо находятся на пути к этому. Сейчас уже можно сказать, что Югославия стала полигоном, где Штаты отработали тактику развала государств по заданному сценарию, который был впоследствии реализован Вашингтоном на Ближнем Востоке и на территории бывшего СССР.

Младичу в МТБЮ отвели своего рода роль коллективной жертвы. В его лице осудили и обвинили всех сербов, поскольку генерал — яркий пример сербского противостояния западному миру. Поэтому на него повесили все. Один из известных эпизодов, предъявляемый Младичу, — массовое убийство мусульман в боснийской деревне Сребреница в 1995 году. Вместе с тем в Сербии до сих пор утверждают: никто так и не смог доказать, что убийство действительно имело место, а тем более то, что его совершили сербские подразделения.

А судьи кто?

Тогда, в 1995-м, никто в мире, кроме сербов, не попытался оспорить обвинение. С подачи Запада оно было "приклеено" на лоб каждого серба. Сегодня, уже на примере Сирии, можно видеть, как действует некий "мониторинговый центр оппозиции", снабжающий западный мир откровениями о "химических атаках" со стороны сирийской армии. Адвокат Младича Борис Зорко накануне оглашения приговора заявил, что заключение изобилует противоречиями: "прокуратура МТБЮ не доказала ни одного из пунктов обвинения". Сам Младич во время оглашения приговора выкрикнул: "Все это ложь!" И был немедленно удален из зала суда.

Нельзя не сказать и о предвзятости судей. Дарко Младич, сын генерала, в недавнем интервью обратил внимание общественности на вопиющий факт: двое из трех служителей Фемиды замешаны в открытом конфликте интересов. Дело в том, что в других процессах, где главным фигурантом был не Ратко Младич, а иные люди, судьи упоминали генерала в вердикте как уже виновного в событиях, по которым приговор оглашен только сейчас. Вынести оправдательный приговор для них, уверен сын Младича, было бы все равно что расписаться в собственной несостоятельности.

© REUTERS / Cris Toala Olivares Дарко Младич, сын генерала Ратко Младича, после вынесения приговора отцу в Гааге. 22 ноября 2017 © REUTERS / Cris Toala Olivares Дарко Младич, сын генерала Ратко Младича, после вынесения приговора отцу в Гааге. 22 ноября 2017

Есть еще один аргумент, почему Ратко Младич не мог быть оправдан МТБЮ. Суть в том, что на Западе воспринимают Сербию, Республику Сербскую и всех этнических сербов как союзников России. Что сербы и не скрывают. Однако в сегодняшней парадигме западного мышления Москве уже отведена роль всемирного зла, о чем нам напоминают ежедневно. В условиях антироссийской истерии Младичу не могли предложить другой альтернативы, кроме тюремной камеры.

Сербские власти в 2011 году, при президенте Борисе Тадиче, под жестким давлением Запада выдали Младича МТБЮ. Как могло так случиться, что генерал скрывался 16 лет? Кто ему помогал? Этим вопросом задался один из судей МТБЮ. Кто посещал Сербию или Черногорию в те годы, когда генерал был еще на свободе, мог в любой лавке увидеть на сувенирной продукции тексты такого рода: "Кто выдаст героев Ратко Младича и Радована Караджича, тому — проклятие в веках". И это был не маркетинговый ход для туристов, а демонстрация всеобщего крайне враждебного отношения сербов к Западу, к МТБЮ и бесконечно уважительного — к Младичу и Караджичу (осужден тем же судом на 40 лет тюрьмы по схожим обвинениям). Сербы знают, что Младич защищал родину, большую многонациональную Югославию, власти которой не делили граждан по национальному или религиозному признаку.

Президент Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик накануне оглашения приговора в интервью от лица всех сербов высказал мнение о генерале, который "очень профессионально и патриотически выполнял свой долг". "Обвинительный приговор, если таковой будет вынесен, сделает его еще более легендарным", — отметил Додик.

Сила — в правде

В самой Сербии считают суд на Младичем судом над всей нацией, очередным актом унижения, который призван закрепить тезис о виновности сербов за трагические события в Югославии в 1990 годы. Оправдать Младича для США и их союзников означает признать свою вину за кровь и бесчисленные страдания народов балканской страны, а также за ее развал.

© AP Photo / ICTY Генерал Ратко Младич во время вынесения приговора в Гаагском трибунале © AP Photo / ICTY Генерал Ратко Младич во время вынесения приговора в Гаагском трибунале

На фоне приговора Младичу как минимум странным выглядит то, что ни один деятель из числа косовских албанцев, выдачи и суда над которыми требовала Сербия, не осужден и не привлечен к ответственности. Лидер косовских головорезов Хашим Тачи, обвиняемый в массовых убийствах и торговле человеческими органами, не только находится на свободе, но и занимает пост президента Косовской республики (не признана Сербией, Россией и рядом других стран).

В апреле 2017-го французский суд отказался выдать Сербии главаря косовских боевиков Рамуша Харадиная, который доказательно обвинялся в массовых убийствах косовских сербов. Более того, Харадинай недавно стал премьер-министром Косово. Брюссель еще и принуждает официальный Белград вести с Харадинаем переговоры о "добрососедстве" Сербии и Косово в обмен на принятие сербов в ЕС.

Приговор Младичу — финальная точка в войне, которую Запад когда-то начал против Югославии. Генерала осудили. Но победу одержал и Младич, и все сербы. На чьей стороне правда, тот и сильнее.