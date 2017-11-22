Театр абсурда: на Украине снова ищут виновных в расстреле "Небесной сотни"

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
В Киеве в очередной раз нашли организаторов расстрела активистов Евромайдана. Вновь выясняется, что и заказчики, и исполнители — из числа самых отпетых "патриотов". Впрочем, по мнению украинских властей, это не только не оправдывает Януковича (бывшего президента сразу обвинили в том, что команду на расстрелы дал он), а усугубляет его "вину".
Украинская политика со дня рождения "независимой Украины" напоминает пьесу в жанре абсурда. Однако за последние три года киевские товарищи превзошли сами себя. Казалось, тезисы "Янукович самоустранился от исполнения президентских обязанностей и сбежал, хотя ему ничего не угрожало", а также "сепаратисты в Донецке и Луганске сами себя обстреливают" — настолько шедевральны, что переплюнуть их невозможно. Но не тут-то было.
Творческая энергия майданной "элиты" не иссякла. Последние ее открытия шагнули далеко за пределы логики. От потребителя информации требуется одно: слепая вера в то, что это и есть истина. Сомневаешься? Значит, ты враг Украины. В рамках борьбы трех крупных политических кланов за единоличную власть в стране особенно хорошо видны последние достижения украинской информационной мысли.
Как все начиналось
Самое страшное преступление против Майдана, которое вменили в вину Януковичу (а заодно всем, кто не поддержал госпереворот), — расстрел так называемой "Небесной сотни". История с убийством активистов зажила самостоятельной жизнью, оперативно подстраиваясь под тренды меняющейся политической ситуации.
Уже тогда, на заре постмайданной эпохи, эти сведения, официально озвученные и даже взятые на карандаш правоохранительными органами, не помешали сыпать обвинениями в адрес Януковича на всех направлениях. В свою очередь, у простых активистов революции, не снискавших постов и чинов, версия, что расстрелять соратников могли и свои, не конфликтовала с официальной позицией нового режима — во всем виноват беглый Янукович.
Почти у цели
Однако вернемся к событиям лета 2014 года, когда у Порошенко еще не было практически никаких рычагов влияния. За доступ к ним он только начинал бороться. И обвинения оппонентов в расстреле "Небесной сотни" очень ему помогли. Информацию дозировали. Было названо несколько фамилий. Причем Турчинова "полоскали" недолго — видимо, договорились. Хотя в публичном поле появилось немного конкретных имен, всем остальным дали понять: список длинный, из тени можно вывести всех. Порошенко в этой ситуации ничего не терял: новоиспеченный президент и военные (на которых он ставил) в расстрелах точно не были замешаны.
Промежуточная цель была достигнута. Команда "Народного фронта" перестала чувствовать свою неуязвимость, а многие из безоговорочно ставивших на нее политиков и бизнесменов решили, что лучше играть на стороне президента (или разложить яйца по разным корзинам). Порошенко получил свою долю полномочий и, постепенно приумножая их, добился к 2016 году единоличного контроля над правительством и парламентом (по крайней мере, ему так казалось).
Сделал раз — сделай два
Во второй раз попытка сыграть в своих интересах на теме "снайперов Майдана" была предпринята Порошенко во время его противостояния с Коломойским весной 2015-го. Тогда некоторые украинские СМИ как по команде начали писать, что именно Коломойский финансировал снайперов. Но тему не успели раскрутить "по-взрослому", поскольку атаку на днепропетровского олигарха быстро и жестко отбил американский посол Джеффри Пайетт.
Неудивительно, что в такой ситуации в публичном поле вновь начали раскручивать историю о расстрелах. В "переизданной новелле" о "Небесной сотне" среди виновных фигурируют те же Пашинский, Парубий, а заодно и Саакашвили, который якобы лично переправлял на Украину грузинских снайперов. Хотя в разоблачениях 2014 года все снайперы были украинскими.
Если Петр Алексеевич успеет, мы еще обязательно узнаем о расследованиях роли Коломойского в финансировании снайперов, о том, как Садовый (мэр Львова) вербовал на эту роль простых галицких парней, как Наливайченко (экс-глава СБУ) организовывал кампанию прикрытия и так далее. И никого не будут смущать нестыковки в версиях "происхождения снайперов". Равно как и все остальное.
Украинская реальность позволяет не только совместить все варианты организации "снайперской атаки" в одной среднестатистической голове. Самое смешное и одновременно грустное, что эта же голова параллельно продолжает верить, будто расстрел организовал Янукович по приказу Кремля. Не спрашивайте, как это возможно. Не было бы возможно, не было бы майданов.