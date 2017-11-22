Театр абсурда: на Украине снова ищут виновных в расстреле "Небесной сотни"

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

В Киеве в очередной раз нашли организаторов расстрела активистов Евромайдана. Вновь выясняется, что и заказчики, и исполнители — из числа самых отпетых "патриотов". Впрочем, по мнению украинских властей, это не только не оправдывает Януковича (бывшего президента сразу обвинили в том, что команду на расстрелы дал он), а усугубляет его "вину".

Украинская политика со дня рождения "независимой Украины" напоминает пьесу в жанре абсурда. Однако за последние три года киевские товарищи превзошли сами себя. Казалось, тезисы "Янукович самоустранился от исполнения президентских обязанностей и сбежал, хотя ему ничего не угрожало", а также "сепаратисты в Донецке и Луганске сами себя обстреливают" — настолько шедевральны, что переплюнуть их невозможно. Но не тут-то было.

Творческая энергия майданной "элиты" не иссякла. Последние ее открытия шагнули далеко за пределы логики. От потребителя информации требуется одно: слепая вера в то, что это и есть истина. Сомневаешься? Значит, ты враг Украины. В рамках борьбы трех крупных политических кланов за единоличную власть в стране особенно хорошо видны последние достижения украинской информационной мысли.

Как все начиналось

Самое страшное преступление против Майдана, которое вменили в вину Януковичу (а заодно всем, кто не поддержал госпереворот), — расстрел так называемой "Небесной сотни". История с убийством активистов зажила самостоятельной жизнью, оперативно подстраиваясь под тренды меняющейся политической ситуации.

Первым (после Януковича) "пострадавшим от расстрела" оказался новый президент — Петр Порошенко. Уже в июне 2014 года, практически сразу после избрания, его начали упрекать в том, что дело расследуют медленно и плохо. Что интересно, обвиняли люди, оказавшиеся следующими "жертвами". Вслед за неформальными расследованиями, которые проводили европейские и американские политики и журналисты, в том же 2014-м в прессу, прежде всего украинскую, просочилась информация, что расстрелы организовали сами вожди "революции достоинства". Называли фамилии Парубия (спикер Верховной рады), Пашинского (депутат парламента Украины), Турчинова (секретарь Совета по нацбезопасности и обороне).

Уже тогда, на заре постмайданной эпохи, эти сведения, официально озвученные и даже взятые на карандаш правоохранительными органами, не помешали сыпать обвинениями в адрес Януковича на всех направлениях. В свою очередь, у простых активистов революции, не снискавших постов и чинов, версия, что расстрелять соратников могли и свои, не конфликтовала с официальной позицией нового режима — во всем виноват беглый Янукович.

Почти у цели

Надо сказать, что тогда, в 2014-м, вброс о возможной причастности некоторых лидеров Майдана к убийству "Небесной сотни" организовал Порошенко. Его только избрали. Глава государства фактически оказался в одиночестве. Все ключевые должности занимали представители "Народного фронта" (НФ) Арсения Яценюка, которые вовсе не планировали делиться с Порошенко властью. Заклятые друзья хотели ограничить его участие в делах государственных приемом иностранных делегаций и вручением наград. Делить деньги планировали без него. С этим Петр Алексеевич не мог смириться. И начал против НФ войну, которая завершилась его промежуточной победой в апреле 2016 года (тогда в отставку с поста премьера ушел Яценюк).

Однако вернемся к событиям лета 2014 года, когда у Порошенко еще не было практически никаких рычагов влияния. За доступ к ним он только начинал бороться. И обвинения оппонентов в расстреле "Небесной сотни" очень ему помогли. Информацию дозировали. Было названо несколько фамилий. Причем Турчинова "полоскали" недолго — видимо, договорились. Хотя в публичном поле появилось немного конкретных имен, всем остальным дали понять: список длинный, из тени можно вывести всех. Порошенко в этой ситуации ничего не терял: новоиспеченный президент и военные (на которых он ставил) в расстрелах точно не были замешаны.

Промежуточная цель была достигнута. Команда "Народного фронта" перестала чувствовать свою неуязвимость, а многие из безоговорочно ставивших на нее политиков и бизнесменов решили, что лучше играть на стороне президента (или разложить яйца по разным корзинам). Порошенко получил свою долю полномочий и, постепенно приумножая их, добился к 2016 году единоличного контроля над правительством и парламентом (по крайней мере, ему так казалось).

Сделал раз — сделай два

Во второй раз попытка сыграть в своих интересах на теме "снайперов Майдана" была предпринята Порошенко во время его противостояния с Коломойским весной 2015-го. Тогда некоторые украинские СМИ как по команде начали писать, что именно Коломойский финансировал снайперов. Но тему не успели раскрутить "по-взрослому", поскольку атаку на днепропетровского олигарха быстро и жестко отбил американский посол Джеффри Пайетт.

В ноябре 2017-го на Украине вновь обострилось внутриполитическое противостояние. С одной стороны, против президента выступает финансируемая Коломойским группа Тимошенко — Наливайченко — Садовый, главным действующим лицом которой является Михаил Саакашвили. С другой — все тот же "Народный фронт". Формальный лидер партии Яценюк вернулся в страну и жаждет реванша. Он не только хочет снова стать премьер-министром, но еще требует ограничить президентские полномочия в пользу главы правительства. Действует Яценюк через своего давнего сподвижника, министра внутренних дел Авакова, который демонстративно отказывается выполнять приказы Порошенко о разгоне палаточного городка под Радой и демонстрирует гаранту свое полное пренебрежение.

Неудивительно, что в такой ситуации в публичном поле вновь начали раскручивать историю о расстрелах. В "переизданной новелле" о "Небесной сотне" среди виновных фигурируют те же Пашинский, Парубий, а заодно и Саакашвили, который якобы лично переправлял на Украину грузинских снайперов. Хотя в разоблачениях 2014 года все снайперы были украинскими.

Как видно, удар наносится по обеим группировкам, претендующим на власть на Украине после свержения Порошенко. Действующий президент вновь надеется расколоть единый фронт своих врагов. Теперь, впрочем, сделать это будет значительно сложнее. Сейчас Порошенко ассоциируют с обманутыми надеждами и негативом. Главное — он не оправдал ожидания политической элиты на "справедливый" раздел остатков украинского ресурса, забирая все себе.

Если Петр Алексеевич успеет, мы еще обязательно узнаем о расследованиях роли Коломойского в финансировании снайперов, о том, как Садовый (мэр Львова) вербовал на эту роль простых галицких парней, как Наливайченко (экс-глава СБУ) организовывал кампанию прикрытия и так далее. И никого не будут смущать нестыковки в версиях "происхождения снайперов". Равно как и все остальное.

Украинская реальность позволяет не только совместить все варианты организации "снайперской атаки" в одной среднестатистической голове. Самое смешное и одновременно грустное, что эта же голова параллельно продолжает верить, будто расстрел организовал Янукович по приказу Кремля. Не спрашивайте, как это возможно. Не было бы возможно, не было бы майданов.