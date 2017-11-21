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Мнение

К скандалу с "уренгойским мальчиком", или Пара слов о региональных элитах

11:5021.11.2017
(обновлено: 13:20 21.11.2017)
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© Deutscher BundestagВыступление школьника из ЯНАО в бундестагеВыступление школьника из ЯНАО в бундестаге
© Deutscher Bundestag

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

На самом деле в выступлении школьника из сверхблагополучного, по отечественным меркам, Нового Уренгоя Николая Десятниченко в германском бундестаге, которое вызвало столь грандиозный скандал, вообще нет ничего хоть самую малость сенсационного. Проблема, в сущности говоря, не в "мальчике Коле". По крайней мере, точно не в том, что именно сказал один отдельно взятый школьник о немецких солдатах в Сталинграде. И даже не в том, "о чем его в школе учили".

Все, к сожалению, куда хуже.

И страшнее.

Будем говорить честно: пока это было просто "выступлением школьника Коли Десятниченко в германском бундестаге" — это был крайне неприятный, но вполне локальный эпизод. Который, да, мог послужить отличным поводом для дискуссии о нынешнем состоянии, допустим, отечественного среднего образования.

Здание Рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
Учительница вступилась за школьника из ЯНАО после слов о солдатах вермахта
Но это продолжалось недолго: в ход пошла тяжелая артиллерия защиты.

И первым, пожалуй, как сейчас модно говорить, "вскрылся" мэр Нижнего Уренгоя Иван Костогриз, который попросил не осуждать "ямальского подростка", ранее выступившего в немецком парламенте с "эмоциональным заявлением" о том, что солдаты вермахта во время Великой Отечественной войны "не желали воевать, а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии".

© РИА Новости / Н. БодеПерейти в фотобанкБои на улицах Сталинграда в дни Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Н. Боде
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Бои на улицах Сталинграда в дни Великой Отечественной войны

Следом выступил начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург" Сергей Чернецкий, который решительно призвал общественность не делать поспешных выводов о выступлении Коли. Представитель концерна, являющийся не только куратором элитной новоуренгойской гимназии, но и спонсором поездки "детишек" в Германию, вообще уверен, что никакого сочувствия фашизму в докладе школьника не было. Более того, у Сергея Чернецкого — "гордость, что такая у нас молодежь патриотичная и неравнодушная".

Купол над зданием Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Песня
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Мнение: человек без традиций и страна без истории — ничто, пустота
Уже совсем следом подтянулись "на защиту неравнодушного школьника", просто "увидевшего могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные трудности во время войны" (не совсем понятно тогда, конечно, что они делали на территории нашей страны, — разве что с экскурсией приехали), и представители "неравнодушной академической общественности". И — куда же без них — либеральные и демократические СМИ. "У нас столько проблем, а мы осуждаем этого мальчика, который не очень удачно выразился, словно нам, взрослым, больше заняться нечем. Мальчик не сам это придумал — он вынес это из уроков, интернета", — заявил, в частности, доктор исторических наук, председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН Алексей Мосин. И добавил, что это вполне нормально и "тему не стоит политизировать", ибо именно "сейчас следует обратить внимание на тот факт, что образование в школах становится политизированным. И это проблема, которую нужно сегодня решать".

© РИА Новости / Григорий КапустянскийПерейти в фотобанкМогилы немецких солдат под Сталинградом
© РИА Новости / Григорий Капустянский
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Могилы немецких солдат под Сталинградом

И вот тут уже становится по-настоящему страшно.

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Сталинград, январь 1943 года
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Была ли Великая Отечественная: о невинно умученном солдате вермахта
Ибо одно дело — единичный казус, да, страшно неприятный, но не имеющий никакого отношения ни к системе государственной власти Российской Федерации, ни к системе всеобщего образования. И совсем другой расклад, когда об этом прямо говорят действующие государственные служащие, которые и правда не "находят в словах мальчика ничего уж такого особенного". Ибо мальчик (и мэр не самого последнего города в России Костогриз, как выясняется, полностью разделяет его позицию), дословно, всего лишь "поделился своими открытиями о том, что не все немцы хотели воевать, многие хотели просто жить мирно" (с). И, ведь, простите, что самое поганое: мэра тут не обвинишь в том, что он, как "мальчик", что-то там ляпнул не подумавши.

Небольшая справка: мэр Костогриз Иван Иванович окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ по специальности "история", квалификация — "преподаватель истории".

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГлава Нового Уренгоя Иван Костогриз
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава Нового Уренгоя Иван Костогриз

Еще раз, по буквам: "преподаватель истории".

Ему ли, простите, эту самую историю не знать.

Мы там что-то, кстати, постоянно рассуждаем на всех возможных площадках о чудовищности ситуации на Украине?

Ну да.

Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия. Архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
Мать выступившего в бундестаге школьника рассказала об угрозах в адрес сына
Сколько раз говорили: мы и украинцы, в сущности, один и тот же народ. И чиновничество, доставшееся и нам, и нашим нынешним "небратьям" "из благословенных девяностых", увы, у нас тоже примерно одно.

Здесь ведь в чем дело.

Чтобы было понятно: Новый Уренгой — очень успешный город из весьма успешного региона, вот только одна беда, что он очень небольшой, в том числе и по численности населения. Все всех знают, а особенно "лучшие люди города". И мы совершенно не случайно упоминали, что "мальчик Коля" учился не просто в школе, а в элитном учебном заведении. Которое не просто так находится на дополнительном финансировании еще и "Газпрома", несмотря на то, что городской бюджет в нефтяном и газовом краю тоже отнюдь не беден. И чьи именно дети учатся в подобных элитных заведениях, и чьи именно дети ездят в такие спонсорские командировки (тут все люди взрослые), думаю, тоже не стоит дополнительно разъяснять.

© РИА Новости / Андрей СнегиревПерейти в фотобанкВид на Новый Уренгой
© РИА Новости / Андрей Снегирев
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Вид на Новый Уренгой

Тут, простите, дело уже не "историческое".

Тут дело "сословное".

Купол над зданием Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Самой страшно читать": мать школьника с Ямала прокомментировала речь сына
Ведь в соцсетях и государственных СМИ не "мальчика Колю" ругать начали, а тех, кто его учил и воспитывал. Значит, были кровно задеты интересы этих замечательных, слежавшихся и спрессовавшихся еще в 90-е региональных элит. И их "обслуживающего персонала", в данном конкретном случае — тех, кто занимается обучением и образованием их замечательного потомства. Именно оно и должно образовать тот самый управленческий класс, который нами всеми и станет впоследствии править.

Просто когда их "креативную вольницу", как вы помните, чуть прижали в Москве — они вышли на Болотную площадь. Через все "либеральные лозунги" и "светлые лица" явили России удивительный категорический императив "мы здесь власть", в котором было сконцентрировано буквально все. Так вот, в регионах все то же самое, но более гибкое — плюс, что называется, "труба пониже да дым пожиже". Но в остальном — именно такая же немыслимая, только еще более плотная красота.

Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
В ОП попросят Минобрнауки оценить слова российского школьника в бундестаге
Со сложившимися системами связей и взаимозависимостей. Ну да, чуть трусливее, чем столичные "революционеры", и оттого значительно более системное и даже лоялистское. Но потому более живучее, наглое и, как бы это помягче сказать, душное. Элиты-то, в принципе, те же самые, ибо и народ, простите, один.

Как и на той же Украине, где эти ребята, в сущности, и победили по факту. И вовсе не ради строительства там чего-то национального, а исключительно для того, чтобы было меньше контроля над их "мы здесь власть". Ну и плюс еще ввиду некоторого решения своих бытовых и отдельных финансовых проблем. А в остальном большинство из этих замечательных новых/старых украинских управленцев и "соловьиной мовы" толком-то не знают, кто бы там и что про это не говорил.

Еще раз, это гигантская проблема и у нас, в Российской Федерации.

Заседание Бундестага. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
Спонсор гимназии заявил, что не оплачивал поездку школьников в Германию
Эта проблема имеет хирургически точное профессиональное управленческое определение: проблема качества региональных элит. А вы что, реально думали, будто президент Путин, начав их откровенную недавнюю зачистку в ходе кадрового обновления именно в регионах, затеял это исключительно по вредности тиранического характера?

Вот, любуйтесь.

В качестве иллюстрации, извините, просто блестящий пример.

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Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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gbezymyannyy
Я хоть и не поддерживаю этого малолетку, но вот-что интересно. А когда мы с таким остервенением начнём "глотки рвать" не про прошлое, а про будущее хотя бы, про настоящее уж молчу. Тем более на фоне такого-то славного прошлого. А так получается, славное - у нас только прошлое, а настоящее почему-то у проигравших немцев.
Может тогда хотя бы о будущем глотки тоже пора рвать? Но не так как это делает наш "мямля" с пустыми мантрами "нам нужно, нам необходимо", а по-настоящему?

Эй, там в башне, слышали такое понятия как "плановая экономика" и "целеполагание" ?
12:51
21.11.2017
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