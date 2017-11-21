К скандалу с "уренгойским мальчиком", или Пара слов о региональных элитах

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
На самом деле в выступлении школьника из сверхблагополучного, по отечественным меркам, Нового Уренгоя Николая Десятниченко в германском бундестаге, которое вызвало столь грандиозный скандал, вообще нет ничего хоть самую малость сенсационного. Проблема, в сущности говоря, не в "мальчике Коле". По крайней мере, точно не в том, что именно сказал один отдельно взятый школьник о немецких солдатах в Сталинграде. И даже не в том, "о чем его в школе учили".
Все, к сожалению, куда хуже.
И страшнее.
Будем говорить честно: пока это было просто "выступлением школьника Коли Десятниченко в германском бундестаге" — это был крайне неприятный, но вполне локальный эпизод. Который, да, мог послужить отличным поводом для дискуссии о нынешнем состоянии, допустим, отечественного среднего образования.
И первым, пожалуй, как сейчас модно говорить, "вскрылся" мэр Нижнего Уренгоя Иван Костогриз, который попросил не осуждать "ямальского подростка", ранее выступившего в немецком парламенте с "эмоциональным заявлением" о том, что солдаты вермахта во время Великой Отечественной войны "не желали воевать, а теперь их могилы в России находятся в ужасном состоянии".
Следом выступил начальник службы по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Ямбург" Сергей Чернецкий, который решительно призвал общественность не делать поспешных выводов о выступлении Коли. Представитель концерна, являющийся не только куратором элитной новоуренгойской гимназии, но и спонсором поездки "детишек" в Германию, вообще уверен, что никакого сочувствия фашизму в докладе школьника не было. Более того, у Сергея Чернецкого — "гордость, что такая у нас молодежь патриотичная и неравнодушная".
И вот тут уже становится по-настоящему страшно.
Небольшая справка: мэр Костогриз Иван Иванович окончил Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ по специальности "история", квалификация — "преподаватель истории".
Еще раз, по буквам: "преподаватель истории".
Ему ли, простите, эту самую историю не знать.
Мы там что-то, кстати, постоянно рассуждаем на всех возможных площадках о чудовищности ситуации на Украине?
Ну да.
Здесь ведь в чем дело.
Чтобы было понятно: Новый Уренгой — очень успешный город из весьма успешного региона, вот только одна беда, что он очень небольшой, в том числе и по численности населения. Все всех знают, а особенно "лучшие люди города". И мы совершенно не случайно упоминали, что "мальчик Коля" учился не просто в школе, а в элитном учебном заведении. Которое не просто так находится на дополнительном финансировании еще и "Газпрома", несмотря на то, что городской бюджет в нефтяном и газовом краю тоже отнюдь не беден. И чьи именно дети учатся в подобных элитных заведениях, и чьи именно дети ездят в такие спонсорские командировки (тут все люди взрослые), думаю, тоже не стоит дополнительно разъяснять.
Тут, простите, дело уже не "историческое".
Тут дело "сословное".
Просто когда их "креативную вольницу", как вы помните, чуть прижали в Москве — они вышли на Болотную площадь. Через все "либеральные лозунги" и "светлые лица" явили России удивительный категорический императив "мы здесь власть", в котором было сконцентрировано буквально все. Так вот, в регионах все то же самое, но более гибкое — плюс, что называется, "труба пониже да дым пожиже". Но в остальном — именно такая же немыслимая, только еще более плотная красота.
Как и на той же Украине, где эти ребята, в сущности, и победили по факту. И вовсе не ради строительства там чего-то национального, а исключительно для того, чтобы было меньше контроля над их "мы здесь власть". Ну и плюс еще ввиду некоторого решения своих бытовых и отдельных финансовых проблем. А в остальном большинство из этих замечательных новых/старых украинских управленцев и "соловьиной мовы" толком-то не знают, кто бы там и что про это не говорил.
Еще раз, это гигантская проблема и у нас, в Российской Федерации.
Вот, любуйтесь.
В качестве иллюстрации, извините, просто блестящий пример.