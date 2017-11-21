Намайданили: украинская власть, олигархи и нацисты четыре года спустя

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости
Таковы итоги четырехлетия Евромайдана: элиты воюют между собой, население против правоохранителей, а нацисты — против России.
Как революция превратилась в госпереворот
Формальной причиной протестов, вылившихся в Евромайдан, стала запутанная позиция властей страны по поводу ассоциации с ЕС. Украинская элита во главе с президентом Виктором Януковичем пыталась получить преференции и с России, и с ЕС. С этой целью она сначала вела страну в Евросоюз, доказывая, что именно там Украину ожидает благоденствие и реформы. А потом внезапно переориентировалась на Таможенный союз — по сути, на союз с Россией.
Изначально протест начинался стихийно. Но над ним быстро взяли шефство лидеры оппозиции — Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок. Кроме того, акцию поддержали послы Евросоюза и США.
Дело не только в "печеньках" от представителя Госдепа Виктории Нуланд. Все было гораздо серьезней. Десятого декабря 2013-го в одном из помещений сгоревшего позже Дома профсоюзов состоялась встреча лидеров оппозиции с Нуланд и на тот момент послом США на Украине Джеффри Пайеттом.
Во встрече участвовали Петр Порошенко, Виталий Кличко (сейчас мэр Киева), Юрий Луценко (занимает пост генпрокурора), Александр Турчинов (действующий секретарь Совета по нацбезопасности и обороне) и Арсений Яценюк (с декабря 2014-го по апрель 2016-го — премьер-министр). Был и Тягнибок, который в силу специфической нацистской идеологии никаких постов после Евромайдана не получил. (Кстати, единственный из участников встречи). Проходили смотрины будущих руководителей страны.
Пожертвования простых граждан тоже были. И немалые. Но поскольку за них не надо было ни перед кем отчитываться, их благополучно растащили создатели телеканала. Потом по этому поводу переругались, и правда о финансировании вышла наружу.
В какой момент "революция достоинства" превратилась в банальный госпереворот — захват власти одной группой политической элиты в результате вооруженного восстания и смещения другой? Да не было никакой революции. Был циничный обман населения оппозицией, с самого начала замаскировавшей вооруженный приход к власти революционными лозунгами, предназначенными исключительно "для плебса".
Теперь, когда прошло четыре года, выяснилось, что не все представители политической элиты Украины в полной мере удовлетворили свои амбиции и аппетиты.
Бывший соратник Порошенко и активный оратор на Евромайдане Михаил Саакашвили, стремительно превратившийся из одесского губернатора, по сути, в бомжа и человека без гражданства, теперь вместе с другими неудовлетворенными политическими радикалами построил новый протестный лагерь и призывает отправить в отставку президента. Он уже объявил, что тоже хочет стать премьером.
Зачем олигархи финансировали Евромайдан
Но зачем им (помимо Порошенко, получившего президентство) было содержать протесты против себя? Дело в том, что акции были декларативны, а вот то, что ожидало украинских олигархов в начале 2014-го года, могло стать очень болезненным. Как рассказал бывший вице-премьер Украины Сергей Арбузов в одном из интервью РИА Новости, во второй половине 2013 года правительство и ряд депутатов парламента начали готовить налоговую реформу. Предполагалось ввести прогрессивную шкалу налогов, привести их в соответствие с доходами — чем выше заработок, тем выше сборы. И брать с олигархов до 30 процентов их "заработков". Кроме того, правительство намеревалось дополнительно ввести налог на роскошь.
Но и пришедшая команда, притянув к бюджетному пирогу одних и усилив позиции новых (из окружения Порошенко), удалила (даже из страны) других — Коломойского, Онищенко… И теперь они финансируют новые протесты. Только против действующего главы государства.
Антироссийская риторика превратилась в нацистскую
Сейчас же власть пытается связать антироссийские настроения с присоединением к России Крыма, которое произошло в марте того же года, почти через месяц после госпереворота.
Это очередная ложь. Антироссийская риторика стала раскручиваться в последние дни Евромайдана. Особенно когда так называемые "неизвестные снайперы" начали расстреливать участников протестов, а также, как потом выяснилось, и самих правоохранителей.
Первая версия, которую моментально начали озвучивать лидеры на тот момент оппозиции, — якобы снайперы были спецназом из Москвы. Никаких фактов, подтверждающих это, ни тогда, ни сейчас обнародовано не было. Более того, сегодня становится очевидным, что снайперы действовали в интересах… самой оппозиции. Ведь Янукович вынужден был покинуть Киев именно после расстрелов. Хотя до кровавых событий уже договорился с оппозиционерами о мирном разрешении конфликта.
Что касается антироссийских настроений, то они усилились на следующий же день после свержения президента и правительства. Двадцать третьего февраля 2014 года, когда по инициативе депутата Верховной рады Вячеслава Кириленко (сейчас вице-премьер правительства) был принят законопроект "О признании утратившим силу "Закона о государственной языковой политике". Согласно нововведениям, на территории Украины резко ограничивалось использование русского языка.
Русофобские призывы были нужны в тот момент, чтобы "назначить нового врага", с которым новоиспеченные правители собирались бороться на деньги Запада и на которого до сих пор списывают все свои просчеты в политике и экономике.
Конечно, статус нацистов на Украине не стоит преувеличивать: согласно рейтингам, у них пока не более семи процентов поддержки электората. Но они и не стремятся на выборы. Радикалы дышат нынешним украинским политикам в спину, готовят очередной переворот — вполне возможно, с нацистским уклоном. И видят себя на месте Порошенко, Авакова и Яценюка — в их кабинетах и дворцах.