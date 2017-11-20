РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Агент КГБ Трамп: фейк как признак развала "Russia-гейта"

20:0220.11.2017
(обновлено: 20:08 20.11.2017)
0980
© AP Photo / Wilbur FunchesДональд Трамп в Нью-Йоркском аэропорту. 22 марта 1988Дональд Трамп в Нью-Йоркском аэропорту. 22 марта 1988
© AP Photo / Wilbur Funches

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Дональд Трамп — "спящий агент КГБ" с 1987 года. Именно такой вывод можно сделать из серии публикаций в западных СМИ, взорвавших интернет в последние дни. Доказательства? Их нет. Но разве это останавливает зарубежные издания? Если нет доказательств, можно их додумать.

Роль Ленина в "вербовке" Трампа

К примеру, британский журналист Люк Хардинг в своем расследовании в Politico так и пишет: "Примерно в это время Дональд Трамп привлек внимание советской разведки. Ответы на вопросы, как это произошло и где эти отношения начались, хранятся где-то в секретных архивах КГБ. Предположим, эти документы еще сохранились". Обратите внимание: он не знает, существуют ли документы, как и не знает ответов на заданные им вопросы. Но это не мешает ему утверждать, что данный факт имел место быть.

Львиная доля скандального "расследования" посвящена ссылкам на документы Первого управления КГБ, обнародованные еще в 1993 году в книге предателя-перебежчика Олега Гордиевского. В них — стандартные инструкции о необходимости вербовать западную агентуру. Но вот незадача: обрываются эти документы на 1985 году, когда началась перестройка и, соответственно, изменились цели и задачи КГБ.

© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкЗдание КГБ СССР
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Здание КГБ СССР

Агенты ФБР, расследующие дело о хищении денег из американских банков при помощи компьютерного вируса Зевс-Троян
© Фото : Rebecca Callahan, FBI
Американист: исчезнут эпизоды из "досье Трампа", но не сама тема
Хардинга это не смущает, он задается вопросом: "Когда КГБ открыл файл на Дональда Трампа?" И тут же отвечает: "Мы не знаем". То есть вы знаете, что файл был открыт, но не знаете когда. А откуда же знаете, что он был открыт? Разумеется, на этот вопрос "расследователю" отвечать некогда, надо нагнетать.

Поэтому сразу после признания, что о связях Трампа с КГБ автору ничего неизвестно, он тут же переходит к описанию первой его жены — чешки Иваны Зельничковой. Вот она, связь с КГБ. Какие доказательства? Очень простые. "Во время холодной войны чешские шпионы были известны своим профессионализмом", — пишет Хардинг. Вот и все. Какие вам еще нужны доказательства?

Дальше Хардинг (которому, между прочим, с 2011 года запрещен въезд в Россию за нарушение правил журналистской аккредитации) сообщает подробности визита американского бизнесмена в Москву в июле 1987-го, уже давно описанные и в книге Трампа, и в воспоминаниях Натальи Дубининой, дочери бывшего посла СССР в США. По ходу дела "специалист по России" перепутал названия российских газет. Это, конечно, мелочи на фоне конспирологических теорий, но лишний раз свидетельствует о качестве опуса.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
СМИ: ФБР не смогло доказать связь окружения Трампа с Россией
Тех, кто перепечатывает данное "расследование", не смущают даже откровенно смехотворные "факты", которыми оперирует Хардинг. К примеру, вот как он описывает место пребывания американского гостя: "Трампы остановились в номере Ленина в отеле "Националь"… За 70 лет до этого, в октябре 1917 года, Ленин и его жена Надежда Крупская провели неделю в номере 107… Номер Ленина наверняка прослушивался. Между прочим, мавзолей с бальзамированным трупом большевистского лидера был в нескольких минутах ходьбы". То есть забальзамированный Ленин тоже причастен к "вербовке" будущего президента США?

© РИА Новости / О. НосоваПерейти в фотобанкМавзолей В. И. Ленина
© РИА Новости / О. Носова
Перейти в фотобанк
Мавзолей В. И. Ленина

"Джон, мы слышим тебя"

Самое поразительное, что "расследованию" Хардинга, на днях опубликованному им в виде книги, посвятили статьи, "авторитетно" подтверждающие коварные деяния КГБ в описываемые автором годы. Так, известный британский автор Бен Макинтайр напечатал в The Times колонку под заголовком "В КГБ всегда были мастера фейковых новостей", в которой он приписал советской спецслужбе едва ли не все беды западного истеблишмента, включая даже движение против войны во Вьетнаме. Видимо, без КГБ пацифистов на Западе и не было бы, верно?

Президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума АТЭС. 11 ноября 2017
© REUTERS / Jorge Silva
Опечатка – по Трампу. Президенту США готовят "нежный путь"
На поток обвинений отреагировало посольство России в Британии: "Еще один пример фейковой журналистики. Чем больше таких статей, тем меньше доверия к мейнстримовым СМИ".

Для британской прессы этот тезис посольства более чем актуален. Если еще недавно в стране газеты пользовались абсолютным доверием публики, то, согласно последним исследованиям, уровень доверия к печатным СМИ среди британцев — всего 10%. Во многом благодаря таким публикациям.

Хотя надо заметить, что в США истерия вокруг подобных конспирологических теорий пошла еще дальше, затронув не только мейнстримовые СМИ. В местечковой газете The Waterloo-Cedar Falls Courier, издающейся в штате Айова, бывший ее редактор Сол Шапиро обнародовал свою историю путешествия в СССР все в том же 1987 году.

Спустя 30 лет он вдруг "вспомнил", как за ним якобы следил КГБ. "Доказательства" он получил очень легко. Увидев противопожарный разбрызгиватель в номере отеля, Шапиро начал кричать в него: "Иван, ты слышишь меня? Иван, ты слышишь меня?" И якобы в три часа утра телефон в номере американца зазвенел, а из трубки раздалось: "Джон, мы слышим тебя. Джон, мы слышим тебя". КГБ обычно подобным образом и следил, как известно. Даже не уточняя имени объекта. Наверное, так и Трампа завербовали?

Отвлечь внимание от развала "русского дела"

Шапиро описывает, как приехал в Москву в составе делегации из 17 американских журналистов. При этом он уже тогда общался с американским студентом из его городка, прибывшим в Московский университет по обмену. То есть американцы в Москве в те годы были еще экзотикой, но уже не космическим явлением.

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
"Как он мог поверить Путину!": американские СМИ хоронят Трампа
В начале 2000-х мне довелось общаться с бывшим спикером Палаты представителей США Джимом Райтом. В тот период он мечтал издать книгу своих мемуаров о визите в СССР делегации из 20 конгрессменов, возглавляемой им. Визит этот состоялся в апреле 1987 года, то есть за три месяца до посещения Москвы Дональдом Трампом. В 2015-м Райт умер, так и не издав свою книгу. Видимо, в последние годы его жизни упоминать дружеские визиты американцев в Советский Союз стало неприемлемым для репутации.

© РИА Новости / Г. КостенкоПерейти в фотобанкКрасная площадь. Июнь 1987 года
© РИА Новости / Г. Костенко
Перейти в фотобанк
Красная площадь. Июнь 1987 года

Но факт остается фактом: в 1987-м "железного занавеса" уже не было. Американцы свободно ездили в Москву и боялись лишь огнетушителей в номерах. Причем гостей было немало — известные журналисты, конгрессмены и так далее. Но выбор КГБ, как уверяет Хардинг, пал именно на 41-летнего бизнесмена Дональда Трампа. Чтобы "активировать" его спустя 30 лет? Не поздновато? Самое главное, что хочется спросить у авторов этих шпионских триллеров: почему "агент КГБ со стажем" до сих пор не сделал никаких шагов в сторону сближения с Россией?

Почему абсурдные конспирологические теории с отсылкой к событиями прошлого тысячелетия появились именно сейчас? Ведь даже самому заядлому критику Трампа видна их несостоятельность. Думаю, публикация и тиражирование столь откровенного бреда — свидетельство того, что поиск "русского следа" в кампании Трампа зашел в тупик. ФБР уже убедилось в том, что досье отставного агента британской МИ-6 Кристофера Стила, на котором и базировался "Russia-гейт", не более чем пустышка. Публичное признание провала вызовет массу неудобных вопросов к авторам скандала, высосанного из пальца. Поэтому нужно генерировать новые "сенсации", еще более громкие, чтобы отвлечь внимание публики от грохота, с которым рассыпается "русское дело" Трампа.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена