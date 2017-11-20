Агент КГБ Трамп: фейк как признак развала "Russia-гейта"

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Дональд Трамп — "спящий агент КГБ" с 1987 года. Именно такой вывод можно сделать из серии публикаций в западных СМИ, взорвавших интернет в последние дни. Доказательства? Их нет. Но разве это останавливает зарубежные издания? Если нет доказательств, можно их додумать.

Роль Ленина в "вербовке" Трампа

К примеру, британский журналист Люк Хардинг в своем расследовании в Politico так и пишет: "Примерно в это время Дональд Трамп привлек внимание советской разведки. Ответы на вопросы, как это произошло и где эти отношения начались, хранятся где-то в секретных архивах КГБ. Предположим, эти документы еще сохранились". Обратите внимание: он не знает, существуют ли документы, как и не знает ответов на заданные им вопросы. Но это не мешает ему утверждать, что данный факт имел место быть.

Львиная доля скандального "расследования" посвящена ссылкам на документы Первого управления КГБ, обнародованные еще в 1993 году в книге предателя-перебежчика Олега Гордиевского. В них — стандартные инструкции о необходимости вербовать западную агентуру. Но вот незадача: обрываются эти документы на 1985 году, когда началась перестройка и, соответственно, изменились цели и задачи КГБ.

Хардинга это не смущает, он задается вопросом: "Когда КГБ открыл файл на Дональда Трампа?" И тут же отвечает: "Мы не знаем". То есть вы знаете, что файл был открыт, но не знаете когда. А откуда же знаете, что он был открыт? Разумеется, на этот вопрос "расследователю" отвечать некогда, надо нагнетать.

Поэтому сразу после признания, что о связях Трампа с КГБ автору ничего неизвестно, он тут же переходит к описанию первой его жены — чешки Иваны Зельничковой. Вот она, связь с КГБ. Какие доказательства? Очень простые. "Во время холодной войны чешские шпионы были известны своим профессионализмом", — пишет Хардинг. Вот и все. Какие вам еще нужны доказательства?

Дальше Хардинг (которому, между прочим, с 2011 года запрещен въезд в Россию за нарушение правил журналистской аккредитации) сообщает подробности визита американского бизнесмена в Москву в июле 1987-го, уже давно описанные и в книге Трампа, и в воспоминаниях Натальи Дубининой, дочери бывшего посла СССР в США. По ходу дела "специалист по России" перепутал названия российских газет. Это, конечно, мелочи на фоне конспирологических теорий, но лишний раз свидетельствует о качестве опуса.

"Джон, мы слышим тебя"

Тех, кто перепечатывает данное "расследование", не смущают даже откровенно смехотворные "факты", которыми оперирует Хардинг. К примеру, вот как он описывает место пребывания американского гостя: "Трампы остановились в номере Ленина в отеле "Националь"… За 70 лет до этого, в октябре 1917 года, Ленин и его жена Надежда Крупская провели неделю в номере 107… Номер Ленина наверняка прослушивался. Между прочим, мавзолей с бальзамированным трупом большевистского лидера был в нескольких минутах ходьбы". То есть забальзамированный Ленин тоже причастен к "вербовке" будущего президента США?

Самое поразительное, что "расследованию" Хардинга, на днях опубликованному им в виде книги, посвятили статьи, "авторитетно" подтверждающие коварные деяния КГБ в описываемые автором годы. Так, известный британский автор Бен Макинтайр напечатал в The Times колонку под заголовком "В КГБ всегда были мастера фейковых новостей", в которой он приписал советской спецслужбе едва ли не все беды западного истеблишмента, включая даже движение против войны во Вьетнаме. Видимо, без КГБ пацифистов на Западе и не было бы, верно?

Для британской прессы этот тезис посольства более чем актуален. Если еще недавно в стране газеты пользовались абсолютным доверием публики, то, согласно последним исследованиям, уровень доверия к печатным СМИ среди британцев — всего 10%. Во многом благодаря таким публикациям.

Хотя надо заметить, что в США истерия вокруг подобных конспирологических теорий пошла еще дальше, затронув не только мейнстримовые СМИ. В местечковой газете The Waterloo-Cedar Falls Courier, издающейся в штате Айова, бывший ее редактор Сол Шапиро обнародовал свою историю путешествия в СССР все в том же 1987 году.

Спустя 30 лет он вдруг "вспомнил", как за ним якобы следил КГБ. "Доказательства" он получил очень легко. Увидев противопожарный разбрызгиватель в номере отеля, Шапиро начал кричать в него: "Иван, ты слышишь меня? Иван, ты слышишь меня?" И якобы в три часа утра телефон в номере американца зазвенел, а из трубки раздалось: "Джон, мы слышим тебя. Джон, мы слышим тебя". КГБ обычно подобным образом и следил, как известно. Даже не уточняя имени объекта. Наверное, так и Трампа завербовали?

Отвлечь внимание от развала "русского дела"

Шапиро описывает, как приехал в Москву в составе делегации из 17 американских журналистов. При этом он уже тогда общался с американским студентом из его городка, прибывшим в Московский университет по обмену. То есть американцы в Москве в те годы были еще экзотикой, но уже не космическим явлением.

В начале 2000-х мне довелось общаться с бывшим спикером Палаты представителей США Джимом Райтом. В тот период он мечтал издать книгу своих мемуаров о визите в СССР делегации из 20 конгрессменов, возглавляемой им. Визит этот состоялся в апреле 1987 года, то есть за три месяца до посещения Москвы Дональдом Трампом. В 2015-м Райт умер, так и не издав свою книгу. Видимо, в последние годы его жизни упоминать дружеские визиты американцев в Советский Союз стало неприемлемым для репутации.

Но факт остается фактом: в 1987-м "железного занавеса" уже не было. Американцы свободно ездили в Москву и боялись лишь огнетушителей в номерах. Причем гостей было немало — известные журналисты, конгрессмены и так далее. Но выбор КГБ, как уверяет Хардинг, пал именно на 41-летнего бизнесмена Дональда Трампа. Чтобы "активировать" его спустя 30 лет? Не поздновато? Самое главное, что хочется спросить у авторов этих шпионских триллеров: почему "агент КГБ со стажем" до сих пор не сделал никаких шагов в сторону сближения с Россией?

Почему абсурдные конспирологические теории с отсылкой к событиями прошлого тысячелетия появились именно сейчас? Ведь даже самому заядлому критику Трампа видна их несостоятельность. Думаю, публикация и тиражирование столь откровенного бреда — свидетельство того, что поиск "русского следа" в кампании Трампа зашел в тупик. ФБР уже убедилось в том, что досье отставного агента британской МИ-6 Кристофера Стила, на котором и базировался "Russia-гейт", не более чем пустышка. Публичное признание провала вызовет массу неудобных вопросов к авторам скандала, высосанного из пальца. Поэтому нужно генерировать новые "сенсации", еще более громкие, чтобы отвлечь внимание публики от грохота, с которым рассыпается "русское дело" Трампа.