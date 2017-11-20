Фейковая дипломатия: почему Россия "убила" расследование химоружия в Сирии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Россию опять клеймят позором в Совете Безопасности ООН. А все потому, что Москва стремится удалить все препятствия на пути дипломатического завершения сирийской гражданской войны.

Презирающие

© AFP 2017 / Jalaa Marey Россия и США не договорились по расследованию химатак в Сирии

Это вето (как обычно, одиночное — китайцы предпочли воздержаться, а "против" вместе с Россией проголосовала лишь Боливия) инициировало целый поток оскорблений со стороны западных представителей в адрес Москвы.

Россию обвинили в презрении к жизни сотен погибших. "Наложив вето на продление мандата СМР, Россия послала четкий сигнал о том, что она не ценит жизни жертв атак с использованием химического оружия или не уважает целесообразные стандарты международного поведения в отношении использования такого оружия", — говорится в заявлении Белого дома.

Обвинили также в нечестности. "Россия доказала, что в вопросе нашей работы по выработке политического решения в Сирии доверять ей нельзя", — заявила постпред США в ООН Никки Хейли. (Заметим, это произошло сразу же после того, как Путин подписал с Трампом совместную декларацию по Сирии. И вдруг — такой удар по миру в Сирии менее чем за 10 дней до очередных переговоров в Женеве.)

Заодно обвинили и в стремлении спасти реноме "кровавого тирана Асада" любой ценой. "Россия не соглашается на любой механизм, который прольет свет на использование химического оружия ее союзником — сирийским режимом", — заявила Хейли. Западные эксперты подсчитали, что с начала сирийского конфликта Москва уже 11 раз ветировала западные же проекты резолюции по Сирии. Поэтому французский постпред при ООН Франсуа Делатр заявил даже, что вето России "представляет угрозу для безопасности всех нас".

Какие ваши доказательства?

© РИА Новости / Нина Зотина Перейти в фотобанк Небензя рассказал, что нужно, чтобы добиться продления мандата СМР в Сирии

Напомним, что почти все расследования СМР приводили к тому, что миссия обвиняла в использовании этого химического оружия Асада. И Кремль не устраивало отсутствие не только элементарной логики в этих обвинениях (выигрывающий к тому времени войну Асад был последним заинтересованным в том, чтобы так подставляться), но и даже элементарных доказательств предполагаемой вины сирийского президента. Так, эксперты СМР делали свой доклад о событиях в Хан-Шейхуне, даже не побывав на месте теракта (не говоря уже о таких излишествах, как взятие проб почвы оттуда). Все материалы им предоставляли некие анонимные помощники.

По словам постпреда России в ООН Василия Небензи, подобный механизм расследования химических атак в Сирии позорен. Поэтому "любое продление СМР возможно для нас лишь при условии исправления фундаментальных недостатков в его работе". "Миссия в этом смысле и в этой форме потеряла перспективу. Она должна быть переформатирована с тем, чтобы реально выполнять свою работу. Так, как это происходило до сих пор, неприемлемо. Отсюда и занятая Россией позиция", — добавил российский сенатор Константин Косачев.

Именно поэтому Россия предлагала принять альтернативный вариант резолюции, который лишь прописывал обязательность полномасштабного расследования инцидентов до вынесения вердикта. Однако его отвергли американцы — по словам Никки Хейли, Москва лишь "тратила общее время". Американский постпред уверяла, что Кремль вообще не хотел идти ни на какие компромиссные решения по резолюции, а Небензя элементарно не брал трубку, когда ему звонили для согласования. В МИД это отрицают. По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, Никки Хейли демонстрирует "новое явление в международных отношениях, когда есть не только фейковые новости, но и фейковая дипломатия".

Пришлось идти

© Фото : SANA Белый дом обвинил Россию в неуважении к жертвам химатак в Сирии

Само по себе дипломатическое урегулирование на основе компромисса возможно лишь в том случае, если все стороны сознают невозможность абсолютной победы. Режим Асада эту невозможность осознал уже давно, а вот у оппозиции до последнего времени еще были надежды. Они надеялись прежде всего на помощь извне — в виде американского (или американских союзников) вторжения. И поэтому делали все возможное для провокации этого вторжения. После этого и появились инсинуации с химическим оружием (американцы же заявляли, что использование Асадом отравляющих веществ будет "пересечением красной черты", за которой США могут ввести войска для спасения сирийского населения).

Однако, к разочарованию оппозиции, идея не выгорела. Обама ввести войска не рискнул, а турки, на которых тоже была надежда, трезво все взвесили и от предлагаемых им авантюр отстранились. Поэтому оппозиция, скрепя сердце, пошла на переговоры с Асадом, причем даже со слабых позиций — жить все-таки хочется. Для того чтобы переговоры окончились успехом, Москва должна сделать все возможное для поддержания в остатках ума у этой оппозиции бесперспективности дальнейшего сопротивления. А СМР в нынешнем виде как раз дает им перспективу.

Еще один шанс

Точнее, ее дает Вашингтон при помощи СМР. Учитывая, что США постепенно оттесняются от сирийского процесса, а также намерение Трампа пойти на обострение с иранцами (чьим доменом Сирия и является) в Кремле не исключали активизации американской политики на сирийском направлении. А лучший вариант это сделать — организовать новую провокацию с химическим оружием, после чего перед США открывается целый простор вариантов. Начиная с ограниченного вторжения (или нанесения авиаударов по позициям сирийских войск) и заканчивая делегитимацией Асада с последующим давлением в пользу его ухода. Любой из этих вариантов ободрит сирийскую оппозицию и добавит ей упертости в переговорном процессе. А значит — отсрочит завершение сирийской гражданской войны и, соответственно, российский триумф в ней. Поэтому инструмент отсрочки — СМР — и был технично слит.

© AFP 2017 / Omar Haj Kadour Мнение: миссия ОЗХО работала в Сирии под заранее подготовленный результат

Конечно, еще существует надежда на то, что Москве и Вашингтону удастся прийти к компромиссу. Уругвай и Швеция предлагают совершить еще один подход к снаряду и принять очередной согласованный вариант резолюции.

Однако до тех пор, пока господин Райкрофт и Ко будут придерживаться своей мысли о том, что "России нет места в процессе политического урегулирования в Сирии", надежды на компромисс будут оставаться фейковыми.

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