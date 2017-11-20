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Американцы и союзники поставили рекорд по убийствам мирных жителей

08:0020.11.2017
(обновлено: 08:12 20.11.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПоследствия авиаударов ВВС коалиции. Архивное фотоПоследствия авиаударов ВВС коалиции. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Авигдор Эскин

В то время, как американская делегация в ООН выражает недовольство российским вето на предложенную резолюцию Совета Безопасности, осуждающую президента Сирии Башара Асада, крупнейшие американские издания начали открыто говорить о тысячах мирных жертвах операции против ИГ*.

Разрушенные здания в Дейр-эз-Зоре, Сирия. Ноябрь 2017
© AFP 2017 / Stringer
В провинции Дейр-эз-Зор при авиаударе коалиции США погибли мирные жители

Строго говоря, началось все еще летом, когда журнал "Newsweek" выпустил статью под заголовком "Трамп в борьбе с ИГ уже убил больше мирных граждан, чем Обама". Журнал со ссылкой на британские источники сообщил, между прочим, что с октября 2014 по лето 2017 погибло более пяти тясяч мирных граждан в ходе борьбы с террористами американской коалиции.

Эта публикация явно была направлена против нынешнего президента США Трампа: автор статьи все время подчеркивал факт, что "после ухода Обамы действия коалиции стали носить еще более жесткий характер", вплоть до бесконтрольного разгула насилия.

Однако если публикация в "Ньюзвике" дала толчок лишь к обсуждениям действий американской армии в академическом медлительном стиле, то появившаяся в минувшую пятницу развернутая статья в журнальном приложении к "Нью-Йорк таймс" под названием "Неподсчитанные" — по-настоящему прогремела.

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Коалиция США признала гибель 786 мирных жителей в результате ее ударов

Статья, как и положена современным "лонгридам", построена вокруг истории о том, как житель Мосула Басим Разза потерял всю свою семью в результате налета на город американских ВВС. Сам Басим прожил до того несколько лет в США, а его родственник преподает в Йельском университете.

Так что его трагическая история стала антивоенной затравкой в духе журналистской кампании против войны во Вьетнаме.

Басим Рузза и его близкие, строго говоря, явно готовятся к большому судебному процессу с США — с получением от них больших денег. Они опираются на прецеденты предыдущей войны в Ираке. Правозащитница Марла Рузика сумела добиться тогда через суд конпенсаций жертвам американских бомбардировок (сама она, впрочем, вскоре погибла при взрыве в Багдаде в 2005 году). Установленные ею судебные прецеденты дают основания для надежды Басиму и другим.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Архивное фото
© Фото : Минобороны России
Более тысячи боевиков ИГ* пришли в САР из Ирака, где идет операция коалиции

Мы узнаем из расследования NYT, что в ходе военных действий против ИГ и других террористов в Ираке и в Сирии американцы и их союзники нанесли 27 500 ударов с воздуха. Ответственный за контакты с прессой в командовании США в Ираке Шейн Хайфф утверждал в беседе с "Нью-Йорк таймс", что коалиция делает все необходимое для максимальной точности в ударах по террористам.

Так, согласно официальным данным американской коалиции, лишь 89 из 14.000 воздушных ударов в Ираке затронули мирное население. Однако "проверка на местности" американских же журналистов-профессионалов (посетивших на севере Ирака 150 мест бомбежек) указывает на то, что "удары с воздуха гораздо менее точны, чем пытаются представить".

"Мы обнаружили, что один из пяти ударов коалиции уносил жизни гражданских", — пишут журналисты. — "Это в тридцать один раз чаще, чем сообщают представители ВВС".

Сгоревший автомобиль в городе Талль-Афар, Ирак. Архивное фото
© Sputnik / Сара Нуреддин
Минобороны: коалиция США резко сократила число авиаударов в Ираке

Справедливости ради отметим: террористы активно используют мирных граждан в качестве "живого щита". С этим постоянно сталкиваются и регулярные сирийские войска (как мы помним, западные СМИ устраивали затяжные истерики вокруг выдавливания боевиков из Алеппо). сСэтим имели дело и израильтяне в ходе операций в секторе Газа. Эта дилемма появляется каждый раз, когда террористы начинают стрелять из окон больниц и мечетей, обстреливать позиции войск с территории детских садов. При нанесении ответного удара гибнут невинные люди — потому что при ненанесении удара они гибнут тоже, только на другой стороне и неограниченно долго.

Однако даже российским бомбардировкам западными СМИ никогда не вменялось столько жертв, сколько вменяется теперь "собственным" американским бомбардировкам. И это свидетельствует о том, что о какой-либо аккуратности, избирательности и заботе о гражданах в ходе американской операции речь действительно не идет — возможно, понадеялись, что "пиар все спишет".

…Мы видим, как американцы со своими союзниками тщательно выискивают любую соринку в действии российских ВКС в Сирии. Однако, может, пришло время поучиться на собственных ошибках?

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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