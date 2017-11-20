Зачем НАТО сделало из Турции мишень - и к чему это приведет

Ирина Алкснис, для РИА Новости
В последнее время многие события международного уровня выглядят настолько абсурдными, что заставляют задаваться вопросом: что перед нами — неудачное стечение обстоятельств, свидетельство системных пороков или происки противников?
Однако спустя всего несколько дней с ситуацией вредоносной нелепости, причем в куда более худшем виде, столкнулся Североатлантический альянс. В пятницу, 17 ноября, стало известно, что на учениях НАТО в Норвегии на стенде с "условным противником" были размещены портреты основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.извинения. Было заявлено, что случившемся виновен гражданский подрядчик (в этом, кажется, схожи все армии – как известно, в инциденте с российским Минобороны также был обвинен гражданский служащий), контракт которого с норвежской армией уже разорван.
Однако это не сильно помогло. Эрдоган отказался принять извинения и в крайне резких выражениях прокомментировал произошедшее: "Есть такие ошибки, которые совершаются не просто дураками, а негодяями. Этот вопрос не может быть закрыт простым извинением". Как следствие, генсек НАТО позвонил турецкому президенту с повторными извинениями.
Даже если действовать целенаправленно, вряд ли можно было бы придумать более остроумный и эффективный способ нанести удар по турецко-натовским отношениям, нежели столь изощренно оскорбить турецкого президента и основателя современного турецкого государства.
Отношения Турции и Альянса (а также Запада, в целом) и так неуклонно ухудшаются все последние годы. Количество камней преткновения и разногласий постоянно возрастает, сглаживать их удается все хуже. К тому же в борьбу за Турцию, за привлечение ее на свою сторону включились традиционные антагонисты НАТО — Россия и Иран, причем оба демонстрируют все большие успехи в этом направлении.
В результате совсем неудивительными выглядят события, разворачивающиеся на фоне турецко-натовского скандала.
Впрочем, не менее, а скорее даже более важной стала встреча в Анталье министров иностранных дел России, Турции и Ирана, состоявшаяся накануне, 19 ноября в преддверии встречи глав трех стран, которая пройдет в Сочи 22 ноября.
На глазах вырисовывается и становится все более реальной коалиция трех исторически конкурирующих между собой в регионе держав – сценарий, который казался совершенно немыслимым еще какую-то пару лет назад (и многими по сей день рассматривается как маловероятный).
В этой ситуации глупый и до абсурдности оскорбительный ляп исполнителя, который вбил то ли очередной клин, то ли новый гвоздь в крышку гроба турецко-западных отношений, выглядит действительно совершенно роковым событием.
Только (в отличие от России, где подобные версии остаются маргинальными в медиа-поле и не озвучиваются высокопоставленными персонажами) — в данном случае вполне есть шанс, что именно эта версия станет доминирующей, если не официально, но хотя бы в медиа и в публичных выступлениях политиков.