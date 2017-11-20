РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Зачем НАТО сделало из Турции мишень - и к чему это приведет

08:0020.11.2017
(обновлено: 08:13 20.11.2017)
04671
© AP Photo / Alik KepliczПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фотоПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AP Photo / Alik Keplicz

Ирина Алкснис, для РИА Новости

В последнее время многие события международного уровня выглядят настолько абсурдными, что заставляют задаваться вопросом: что перед нами — неудачное стечение обстоятельств, свидетельство системных пороков или происки противников?

Президент Турции Тайип Эрдоган выступает в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития. 17 ноября 2017
© AFP 2017 / Adem Altan
Турция отозвала сорок военных с учений НАТО после скандала с фото
Недавний случай с сотрудником пресс-службы Минобороны, снабдившим заявления ведомства картинками из компьютерной игры, вызвал бурную дискуссию на данную тему в отечественном обществе и породил многочисленные теории заговоров с предположениями, что за произошедшим стоят враждебные России силы, успешно проведшие операцию по дискредитации военного ведомства страны. Но то все-таки был весьма частный случай, касавшийся пиара и быстро отработанный российским оборонным ведомством: были предъявлены настоящие снимки и заявлено о разбирательстве по поводу произошедшего. В результате это подтвердило мнение большинства, сводящееся к популярному каламбуру "не тайная ложа, а явная лажа".

Однако спустя всего несколько дней с ситуацией вредоносной нелепости, причем в куда более худшем виде, столкнулся Североатлантический альянс. В пятницу, 17 ноября, стало известно, что на учениях НАТО в Норвегии на стенде с "условным противником" были размещены портреты основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
© AFP 2017 / Adem Altan
Эрдоган увидел в провокации на учениях НАТО оскорбление Турции
Скандал разгорелся грандиозный. Турки отозвали 40 своих военных, участвовавших в учениях. Руководство НАТО в стремлении сгладить произошедшее принесло турецкому президенту все возможные извинения. Было заявлено, что случившемся виновен гражданский подрядчик (в этом, кажется, схожи все армии – как известно, в инциденте с российским Минобороны также был обвинен гражданский служащий), контракт которого с норвежской армией уже разорван.

Однако это не сильно помогло. Эрдоган отказался принять извинения и в крайне резких выражениях прокомментировал произошедшее: "Есть такие ошибки, которые совершаются не просто дураками, а негодяями. Этот вопрос не может быть закрыт простым извинением". Как следствие, генсек НАТО позвонил турецкому президенту с повторными извинениями.

Даже если действовать целенаправленно, вряд ли можно было бы придумать более остроумный и эффективный способ нанести удар по турецко-натовским отношениям, нежели столь изощренно оскорбить турецкого президента и основателя современного турецкого государства.

© AFP 2017 / Mandel NganГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Тайип Эрдоган
© AFP 2017 / Mandel Ngan
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Тайип Эрдоган

Отношения Турции и Альянса (а также Запада, в целом) и так неуклонно ухудшаются все последние годы. Количество камней преткновения и разногласий постоянно возрастает,  сглаживать их удается все хуже. К тому же в борьбу за Турцию, за привлечение ее на свою сторону включились традиционные антагонисты НАТО — Россия и Иран, причем оба демонстрируют все большие успехи в этом направлении.

В результате совсем неудивительными выглядят события, разворачивающиеся на фоне турецко-натовского скандала.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
"Серьезные вопросы": Эрдоган усомнился в возможности доверять НАТО
Эрдоган в свежем интервью открыто усомнился в возможности доверять НАТО, а в качестве примера привел отзыв из Турции ракетных зенитных систем Patriot в период максимального роста угроз обстрела страны с сирийской территории. При этом турецкий президент напомнил о лицемерии некоторых западных стран, которые возмутились решением Турции закупить российские комплексы С-400.

Впрочем, не менее, а скорее даже более важной стала встреча в Анталье министров иностранных дел России, Турции и Ирана, состоявшаяся накануне, 19 ноября в преддверии встречи глав трех стран, которая пройдет в Сочи 22 ноября.

На глазах вырисовывается и становится все более реальной коалиция трех исторически конкурирующих между собой в регионе держав – сценарий, который казался совершенно немыслимым еще какую-то пару лет назад (и многими  по сей день рассматривается как маловероятный).

В этой ситуации глупый и до абсурдности оскорбительный ляп исполнителя, который вбил то ли очередной клин, то ли новый гвоздь в крышку гроба турецко-западных отношений, выглядит действительно совершенно роковым событием.

Учения НАТО. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Турция проследит за наказанием виновных в скандале на учениях в Норвегии
Вряд ли будет рискованным предположить, что в итоге по поводу событий на учениях в Норвегии тоже будет высказана конспирологическая версия, которая обвинит в произошедшем Россию, ее спецслужбы и до кучи – ее хакеров.

Только (в отличие от России, где подобные версии остаются маргинальными в медиа-поле и не озвучиваются высокопоставленными персонажами) — в данном случае вполне есть шанс, что именно эта версия станет доминирующей, если не официально, но хотя бы в медиа и в публичных выступлениях политиков.

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
История расширения НАТО

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена