Зачем НАТО сделало из Турции мишень - и к чему это приведет

Ирина Алкснис, для РИА Новости

В последнее время многие события международного уровня выглядят настолько абсурдными, что заставляют задаваться вопросом: что перед нами — неудачное стечение обстоятельств, свидетельство системных пороков или происки противников?

Недавний случай с сотрудником пресс-службы Минобороны, снабдившим заявления ведомства картинками из компьютерной игры, вызвал бурную дискуссию на данную тему в отечественном обществе и породил многочисленные теории заговоров с предположениями, что за произошедшим стоят враждебные России силы, успешно проведшие операцию по дискредитации военного ведомства страны. Но то все-таки был весьма частный случай, касавшийся пиара и быстро отработанный российским оборонным ведомством: были предъявлены настоящие снимки и заявлено о разбирательстве по поводу произошедшего. В результате это подтвердило мнение большинства, сводящееся к популярному каламбуру "не тайная ложа, а явная лажа".

Однако спустя всего несколько дней с ситуацией вредоносной нелепости, причем в куда более худшем виде, столкнулся Североатлантический альянс. В пятницу, 17 ноября, стало известно, что на учениях НАТО в Норвегии на стенде с "условным противником" были размещены портреты основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и нынешнего президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Скандал разгорелся грандиозный. Турки отозвали 40 своих военных, участвовавших в учениях. Руководство НАТО в стремлении сгладить произошедшее принесло турецкому президенту все возможные извинения . Было заявлено, что случившемся виновен гражданский подрядчик (в этом, кажется, схожи все армии – как известно, в инциденте с российским Минобороны также был обвинен гражданский служащий), контракт которого с норвежской армией уже разорван.

Однако это не сильно помогло. Эрдоган отказался принять извинения и в крайне резких выражениях прокомментировал произошедшее: "Есть такие ошибки, которые совершаются не просто дураками, а негодяями. Этот вопрос не может быть закрыт простым извинением". Как следствие, генсек НАТО позвонил турецкому президенту с повторными извинениями.

Даже если действовать целенаправленно, вряд ли можно было бы придумать более остроумный и эффективный способ нанести удар по турецко-натовским отношениям, нежели столь изощренно оскорбить турецкого президента и основателя современного турецкого государства.

© AFP 2017 / Mandel Ngan Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Тайип Эрдоган © AFP 2017 / Mandel Ngan Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Тайип Эрдоган

Отношения Турции и Альянса (а также Запада, в целом) и так неуклонно ухудшаются все последние годы. Количество камней преткновения и разногласий постоянно возрастает, сглаживать их удается все хуже. К тому же в борьбу за Турцию, за привлечение ее на свою сторону включились традиционные антагонисты НАТО — Россия и Иран, причем оба демонстрируют все большие успехи в этом направлении.

В результате совсем неудивительными выглядят события, разворачивающиеся на фоне турецко-натовского скандала.

Эрдоган в свежем интервью открыто усомнился в возможности доверять НАТО, а в качестве примера привел отзыв из Турции ракетных зенитных систем Patriot в период максимального роста угроз обстрела страны с сирийской территории. При этом турецкий президент напомнил о лицемерии некоторых западных стран, которые возмутились решением Турции закупить российские комплексы С-400.

Впрочем, не менее, а скорее даже более важной стала встреча в Анталье министров иностранных дел России, Турции и Ирана, состоявшаяся накануне, 19 ноября в преддверии встречи глав трех стран, которая пройдет в Сочи 22 ноября.

На глазах вырисовывается и становится все более реальной коалиция трех исторически конкурирующих между собой в регионе держав – сценарий, который казался совершенно немыслимым еще какую-то пару лет назад (и многими по сей день рассматривается как маловероятный).

В этой ситуации глупый и до абсурдности оскорбительный ляп исполнителя, который вбил то ли очередной клин, то ли новый гвоздь в крышку гроба турецко-западных отношений, выглядит действительно совершенно роковым событием.

Вряд ли будет рискованным предположить, что в итоге по поводу событий на учениях в Норвегии тоже будет высказана конспирологическая версия, которая обвинит в произошедшем Россию, ее спецслужбы и до кучи – ее хакеров.

Только (в отличие от России, где подобные версии остаются маргинальными в медиа-поле и не озвучиваются высокопоставленными персонажами) — в данном случае вполне есть шанс, что именно эта версия станет доминирующей, если не официально, но хотя бы в медиа и в публичных выступлениях политиков.