РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Отделяй и властвуй: Венгрия заявила о праве на автономию в Закарпатье

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2017 (321)
08:0019.11.2017
01590
© Фото : ЗакарпаттяУказательная стела на венгерском языке в Закарпатье. Архивное фотоУказательная стела на венгерском языке в Закарпатье. Архивное фото
© Фото : Закарпаття

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен, комментируя предоставление венгерского гражданства жителям украинского Закарпатья, заявил, что с точки зрения Будапешта живущие в регионе венгры имеют право на автономию. В последние полгода проблемы прав нацменьшинств, плавно перерастающие в территориальные, возникают у Киева и с Румынией, и с Польшей. Но жестче, последовательнее и прозрачнее всех остальных западных соседей Украины действует Венгрия.

Будапешт фактически объявил о том, что берет Закарпатье под свою протекцию. При этом он опирается как на фактическое положение дел, так и на нормы венгерской Конституции. Задушенная русофобией и грезящая европейской интеграцией Украина десятилетиями спокойно наблюдала, как Венгрия раздает в Закарпатье свои паспорта (на данный момент выдано около двухсот тысяч). В Киеве только радовались, что Будапешт берет на себя обеспечение венгерских школ Закарпатья учебниками, подготовку преподавательских кадров, доплаты учителям. А когда Венгрия взяла под опеку практически всю социалку в регионе, на Украине готовы были плясать от счастья. Сколько бюджетных денег можно сэкономить. Или украсть.

Факельное шествие в Киеве
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
"Незалежный" монстр зависимой Украины
Будапешт глубже и глубже проникал в Закарпатье — так было при всех украинских властях. Киев не волновало ни грубое нарушение украинского законодательства, запрещающего двойное гражданство, ни фактическое вмешательство Венгрии в дела крупного приграничного региона. Если бы аналогичные действия в любой пограничной области Украины позволила себе Россия, то истерика киевский властей была бы слышна даже на Камчатке. Но считалось, что на Западе только друзья, а все проблемы окончательно будут сняты, когда Украина станет членом ЕС и НАТО.

Членом ЕС и НАТО она не стала и, видимо, никогда не станет. А вот территориальных вопросов стало больше. В том же ключе, что и Венгрия, только пока не так открыто, действуют и Румыния с Польшей. Можно не сомневаться, что требования, которые Будапешт выставляет сегодня, Варшава и Бухарест предъявят завтра.

Требования венгров интересны тем, что вынуждают Киев юридически признать уже состоявшуюся фактически утрату контроля над закарпатским регионом. Отметим, что Конституция Венгрии действительно обязывает правительство защищать права венгров в местах их компактного проживания по всему миру. В основном это касается украинских, румынских и словацких территорий в карпатском регионе, сербской Воеводины и северо-востока Хорватии. Будапешт раздает свои паспорта не только гражданам Украины. Всего зарубежным венграм передано 870 тысяч паспортов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер Украины назвал шантажом заявление об автономии этнических венгров
Тем не менее до сих пор Венгрия не позволяла себе столь жестких заявлений ни в адрес Украины, ни в отношении других своих соседей, на территории которых проживают этнические венгры. При этом у Будапешта давний, еще с окончания Первой мировой войны, конфликт с Румынией по поводу венгров, проживающих в Трансильвании и подвергавшихся ассимиляции. К Украине у Венгрии претензий до 2017 года не было.

В Будапеште прекрасно знают, что все законодательные ограничения в национальном вопросе, которые продвигаются украинскими властями, направлены против русского населения. В дела закарпатской общины, экономика которой была завязана на контрабандную торговлю с той же Венгрией, Киев и раньше не вмешивался, довольствуясь декларативной лояльностью, которой сегодня нет даже для галочки.

Моя твоя не понимать
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Моя твоя не понимать

Пассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Период распада: кого Евросоюз потеряет первым
Лучший тому пример — губернатор Закарпатья Геннадий Москаль с богатым опытом наместничества в нелояльных Киеву регионах. В Закарпатье он уже второй раз. Москаль всегда жестко и неуклонно проводил в регионах, куда его назначали, линию центральной власти.

Соль в том, что в течение последнего года Москаль жестко критикует Киев с позиций закарпатского автономизма. А чиновник он опытный, всегда поспевавший вовремя перебежать на сторону победителя. Его нынешнее поведение говорит о том, что в перспективы Украины в Закарпатье он уже давно не верит. То есть Венгрия не просто выступила в защиту венгров. Венгрия нанесла удар по Украине как по самому слабому звену. Будапешт выступил в тот момент, когда Киев продемонстрировал свою полную политическую импотенцию и утрату контроля не только над региональными элитами, но и над ситуацией в столице, где президентское кресло, не стесняясь, делят при живом Порошенко.

Фактически Венгрия потребовала от Украины тех же реформ, которые советовала ей в 2014 году провести Россия и обязательства относительно которых зафиксированы в — Минских соглашениях. В частности, речь идет о необходимости федерализации, для чего нужно внести изменения в Конституцию. Только теперь широкой автономии (ради которой и нужна федерализация) требует не "пророссийский" юго-восток, а "проевропейский" запад Украины (в Закарпатье ненавидят галицийских националистов, но интегрироваться собираются не в Россию, а в Венгрию).

Свитый из басен и слов
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Свитый из басен и слов

Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Полька против гопака. Киев стремительно теряет западных союзников
То, что именно Будапешт выступил первым, не должно удивлять. Возможность решить  вопрос на Украине важна для Венгрии не только сама по себе, но и в качестве прецедента, на который можно будет ссылаться в будущем. Но в очереди за Венгрией уже стоят румыны (они не скрывают своих претензий на Северную Буковину и Южную Бессарабию) и поляки (пока упоминают только "польский Львов", но готовы вспомнить и об Ивано-Франковске, о Тернополе, а если повезет, то и о Волыни).

Однако и еще одна занимательная история — с крымскими татарами. Жалкие остатки "меджлиса"*, сбежавшие из Крыма, насчитывающие несколько сотен политиков-экстремистов, требуют (не просят, а именно требуют) от киевских властей объявить Херсонскую область (где отродясь крымских татар не было) крымско-татарской автономией и передать под их управление.

Участники акции в поддержку евроинтеграции Украины на Михайловской площади в Киеве
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Сlosеd: Польша может заколотить "окно в Европу" для Украины
Крайне важный момент: если в Минских соглашениях речь все же идет о территориальной автономии (и о федерализации Украины именно по территориальному признаку), то венгры и крымские татары ведут речь о национальной автономии. Однако национальная автономия является де-факто признанием национальной государственности. Именно к этому, кстати, апеллировали каталонцы, обосновывая свое право на референдум о независимости (соглашаясь автономию, Испания уже признала национальное государство каталонцев, только в своем составе).

Фактически проживающие в пределах украинских границ нацменьшинства (частично при поддержке зарубежных государств) начали кампанию по созданию собственных национальных государственных образований (украинская Центральная рада в 1917 году тоже начиналась с автономистских лозунгов). В момент распада или делигитимации центральных органов власти именно структуры автономии (как показала история с Крымом) дают больше всего возможностей по провозглашению независимости или по присоединению к своему национальному государству.

Спешка, с которой ведут борьбу за автономию венгры, свидетельствует о том, что в Будапеште не верят в долгое существование украинского государства и торопятся застолбить национальные (в том числе территориальные) интересы.

*Признан экстремистским и запрещен в России.

Язык Киев подвел
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Язык Киев подвел
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена