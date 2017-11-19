Отделяй и властвуй: Венгрия заявила о праве на автономию в Закарпатье

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен, комментируя предоставление венгерского гражданства жителям украинского Закарпатья, заявил, что с точки зрения Будапешта живущие в регионе венгры имеют право на автономию. В последние полгода проблемы прав нацменьшинств, плавно перерастающие в территориальные, возникают у Киева и с Румынией, и с Польшей. Но жестче, последовательнее и прозрачнее всех остальных западных соседей Украины действует Венгрия.
Будапешт фактически объявил о том, что берет Закарпатье под свою протекцию. При этом он опирается как на фактическое положение дел, так и на нормы венгерской Конституции. Задушенная русофобией и грезящая европейской интеграцией Украина десятилетиями спокойно наблюдала, как Венгрия раздает в Закарпатье свои паспорта (на данный момент выдано около двухсот тысяч). В Киеве только радовались, что Будапешт берет на себя обеспечение венгерских школ Закарпатья учебниками, подготовку преподавательских кадров, доплаты учителям. А когда Венгрия взяла под опеку практически всю социалку в регионе, на Украине готовы были плясать от счастья. Сколько бюджетных денег можно сэкономить. Или украсть.
Членом ЕС и НАТО она не стала и, видимо, никогда не станет. А вот территориальных вопросов стало больше. В том же ключе, что и Венгрия, только пока не так открыто, действуют и Румыния с Польшей. Можно не сомневаться, что требования, которые Будапешт выставляет сегодня, Варшава и Бухарест предъявят завтра.
Требования венгров интересны тем, что вынуждают Киев юридически признать уже состоявшуюся фактически утрату контроля над закарпатским регионом. Отметим, что Конституция Венгрии действительно обязывает правительство защищать права венгров в местах их компактного проживания по всему миру. В основном это касается украинских, румынских и словацких территорий в карпатском регионе, сербской Воеводины и северо-востока Хорватии. Будапешт раздает свои паспорта не только гражданам Украины. Всего зарубежным венграм передано 870 тысяч паспортов.
В Будапеште прекрасно знают, что все законодательные ограничения в национальном вопросе, которые продвигаются украинскими властями, направлены против русского населения. В дела закарпатской общины, экономика которой была завязана на контрабандную торговлю с той же Венгрией, Киев и раньше не вмешивался, довольствуясь декларативной лояльностью, которой сегодня нет даже для галочки.
Соль в том, что в течение последнего года Москаль жестко критикует Киев с позиций закарпатского автономизма. А чиновник он опытный, всегда поспевавший вовремя перебежать на сторону победителя. Его нынешнее поведение говорит о том, что в перспективы Украины в Закарпатье он уже давно не верит. То есть Венгрия не просто выступила в защиту венгров. Венгрия нанесла удар по Украине как по самому слабому звену. Будапешт выступил в тот момент, когда Киев продемонстрировал свою полную политическую импотенцию и утрату контроля не только над региональными элитами, но и над ситуацией в столице, где президентское кресло, не стесняясь, делят при живом Порошенко.
Фактически Венгрия потребовала от Украины тех же реформ, которые советовала ей в 2014 году провести Россия и обязательства относительно которых зафиксированы в — Минских соглашениях. В частности, речь идет о необходимости федерализации, для чего нужно внести изменения в Конституцию. Только теперь широкой автономии (ради которой и нужна федерализация) требует не "пророссийский" юго-восток, а "проевропейский" запад Украины (в Закарпатье ненавидят галицийских националистов, но интегрироваться собираются не в Россию, а в Венгрию).
Однако и еще одна занимательная история — с крымскими татарами. Жалкие остатки "меджлиса"*, сбежавшие из Крыма, насчитывающие несколько сотен политиков-экстремистов, требуют (не просят, а именно требуют) от киевских властей объявить Херсонскую область (где отродясь крымских татар не было) крымско-татарской автономией и передать под их управление.
Фактически проживающие в пределах украинских границ нацменьшинства (частично при поддержке зарубежных государств) начали кампанию по созданию собственных национальных государственных образований (украинская Центральная рада в 1917 году тоже начиналась с автономистских лозунгов). В момент распада или делигитимации центральных органов власти именно структуры автономии (как показала история с Крымом) дают больше всего возможностей по провозглашению независимости или по присоединению к своему национальному государству.
Спешка, с которой ведут борьбу за автономию венгры, свидетельствует о том, что в Будапеште не верят в долгое существование украинского государства и торопятся застолбить национальные (в том числе территориальные) интересы.
*Признан экстремистским и запрещен в России.