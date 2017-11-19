Убийцы танков: артиллерия РККА в боях Великой Отечественной

Сергей Варшавчик, для РИА Новости

Девятнадцатого ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Позднее эта дата стала Днем ракетных войск и артиллерии. Данный род войск не зря называли "богом войны". В годы Великой Отечественной войны артиллеристы стали главным средством уничтожения не только живой силы врага, но и его ударных войск — танковых соединений.

По заранее разведанным целям

Утро 19 ноября 1942 года выдалось туманным и снежным, что полностью исключало применение авиации. Вся надежда была на артиллеристов Юго-Западного и Донского фронтов. Они заранее разведали неприятельские цели и не подвели, обработав передний край противника столь основательно, что он какое-то время не мог сопротивляться.

Затем в прорыв ринулись советские танки, кавалерия и пехота, к 23 ноября замкнув в районе города Калача кольцо окружения вокруг сильнейшей армии вермахта — 6-й полевой под командованием генерала Паулюса, в составе которой находилось более 300 тысяч человек.

Эта стратегическая победа привела в итоге не только к уничтожению мощного форпоста нацистов на Волге, но и заставила их под угрозой "котла" очистить весь Кавказ.

Повышенные требования к личному составу

Пушкари издавна были своеобразной элитой русской армии. В офицерской дореволюционной среде по этому поводу ходила шутливая поговорка: "щеголь в кавалерии, умный в артиллерии, лодырь во флоте, дурак в пехоте". Действительно, критерии отбора в этот род войск отличались повышенными требованиями к техническому уровню развития офицеров и солдат.

Первая мировая война показала, что именно артиллерия является главным средством уничтожения врага. Если во время Русской-японской кампании 1904-1905 годов количество убитых от артогня составляло 15%, то в 1914-1918 годах потери участников возросли до 75%.

При этом именно "бог войны" стран Антанты помог выиграть затяжную позиционную войну, взломав в итоге мощную оборону врага.

Основа советской обороны

К началу Великой Отечественной войны Красная армия имела первоклассную артиллерию, которая во всех отношениях превосходила артиллерию других стран. Это касалось как различных артсистем, так и личного состава, который был хорошо обучен и отличался высокими боевыми и моральными качествами.

Громадная роль в этом принадлежала главному маршалу артиллерии (с 1944 года) Николаю Воронову, который был начальником артиллерии РККА в предвоенные годы. При нем была осуществлена широкая программа оснащения войск разведывательной техникой, обеспечение частей механической тягой, разработка и внедрение новых образцов вооружений, в том числе крупных калибров, и доработан боевой устав артиллерии.

Неудивительно, что с первых дней войны именно артиллеристы стали основой советской обороны. В первую очередь это касалось противотанковой артиллерии, на вооружении которой на 22 июня 1941 года находилось более 16 тысяч 45-миллиметровых пушек, чьи снаряды на расстоянии 500 метров пробивали броню любых немецких танков того времени.

Современная война ведется не танками, а артиллерией

Немецкие наблюдатели с тревогой отмечали эффективность и сильное моральное воздействие на свои войска огня советской артиллерии, которая включала много новейших, неизвестных германской армии артсистем, что стало неприятным сюрпризом для немцев.

Начальник Генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал Франц Гальдер отмечал в июле 1941 года в своем дневнике, что "крылатые словечки о том, что современная война ведется, мол, не артиллерией, а танками, являются ошибочными и приносят вред".

С начала боевых действий активно развивалась советская реактивная артиллерия, представленная вначале БМ-13, получившей прозвище "катюша". Огневая мощь одного залпа дивизиона таких гвардейских минометов по силе равнялась залпу 12 тяжелых гаубичных полков калибра 152 миллиметра.

Орудия генерала Панфилова

Ввиду того, что летом 1941-го советская авиация и бронетанковые войска понесли тяжелейшие потери, а противотанковых ружей в войсках еще не было, германский блицкриг на подступах к Москве остановили отечественные артиллеристы.

В частности, прославленная Панфиловская дивизия на момент начала боев обладала 207 орудиями, среди которых были зенитные и гаубичные. И это не считая дивизионов "катюш". Грамотное применение этого артиллерийского "кулака" позволило полкам дивизии под руководством генерала Ивана Васильевича Панфилова почти два месяца сдерживать натиск германских войск, изматывая их в ожесточенных боях.

Неслучайно 289-й противотанковый артиллерийский полк, действовавший в составе дивизии Панфилова, стал в январе 1942 года 1-м гвардейским противотанковым артиллерийским полком в Красной армии. К тому времени на его боевом счету числилось свыше 180 подбитых и уничтоженных немецких танков.

Лучшая пушка Второй мировой

Активное использование артиллерии — вместе со стрелковыми и танковыми частями — позволило РККА добиться к концу 1941 года решительных побед не только под Москвой, но и на юге и севере громадного советского-германского фронта. Были освобождены Ростов-на-Дону и Тихвин, соответственно.

В 1942 году советские артиллеристы получили одно из лучших орудий Второй мировой войны — 76-миллиметровую пушку ЗИС-3, чьи подкалиберные и бронепрожигающие снаряды позволили с большей эффективностью расправляться с панцерваффе.

Бойцы особых полков

Был осуществлен переход к более крупным соединениям: артиллерийские противотанковые подразделения и части были сведены в истребительно-противотанковые артиллерийские полки (ИПТАП) пятибатарейного состава. В каждой батарее насчитывалось четыре 76-миллиметровых пушки ЗИС-3 или столько же 45-миллиметровых орудий. В дальнейшем подобные полки были усилены шестой батареей.

При этом все противотанкисты в Красной армии брались на особый учет и должны были использоваться только в частях, ведущих борьбу с бронетехникой противника. Личный состав ИПТАПов после излечения в госпиталях обязан был возвращаться только в свои полки, а за подбитые танки устанавливались солидные денежные премии.

ИПТАПы действовали как самостоятельно, так и придавались ударным соединениям, например танковым армиям и кавалерийским корпусам. Создавались и истребительно-противотанковые бригады.

Снаряды с того берега Волги

Массирование артиллерийских соединений позволило отстоять Сталинград в тяжелейших уличных боях осенью 1942 года. В то время как противотанкисты прямой наводкой расстреливали вражеские бронемашины, орудия более крупных калибров, в том числе гаубичная артиллерия, были отведены на левый берег Волги, откуда били по указываемым им целям.

Сформированная таким образом артиллерия дальнего действия неоднократно срывала попытки немецких пехотных дивизий прорвать позиции советских войск в городе и выйти к Волге. В огневых налетах по врагу участвовали до 150 орудий, около 100 минометов и несколько десятков установок "катюш". Помощь "огоньком" с того берега помогла выстоять в Сталинграде сильно поредевшим стрелковым дивизиям.

Осенью 1942 года началось формирование артиллерийских дивизий резерва главного командования. На них была возложена задача полномасштабного артиллерийского наступления. Дебютом артдивизий стали действия 19 ноября 1942 года под Сталинградом.

Наступление огнем и колесами

Массированный пушечный и минометный огонь осуществлялся не только при прорыве неприятельских позиций, но сопровождал и поддерживал рывок своей пехоты и танков в глубину обороны противника. При этом резко снижались потери атакующих и одновременно уничтожались обороняющиеся.

Александр Твардовский очень точно подметил в "Василии Теркине" этот важный для пехоты момент: "Не расскажешь, не опишешь, / Что за жизнь, когда в бою / За чужим огнем расслышишь /Артиллерию свою".

Впоследствии артиллерийское наступление стало непременным условием любой стратегической операции, проводившейся советскими войсками во второй половине войны.

Самоходные и грозные

Для того чтобы не отставать от других родов войск на поле боя и в то же время иметь эффективное средство борьбы с немецкими танками, чья мощь значительно увеличилась, в конце 1942 года в РККА появились легкие и средние самоходные артиллерийские установки — СУ-76 и СУ-122.

Бои на Курской дуге летом 1943 года, ставшие частью одного из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны, доказали необходимость иметь на вооружении более мощные самоходки.

Артиллеристы и там стали главными защитниками советской обороны. При этом вражеские бронемашины и штурмовые орудия уничтожали не только противотанкисты, но и представители других видов артиллерии.

Прямой наводкой из гаубиц по танкам

Например, солдаты и офицеры 872-го гаубичного артиллерийского полка, которым командовал майор Николай Иванов, впоследствии удостоенный звания Героя Советского Союза, за два дня боев 5-6 июля 1943 года отбили шесть вражеских атак.

Отважные гаубичники с расстояния в 500-600 метров прямой наводкой расстреливали атакующие порядки противника, который оставил на поле боя 18 подбитых танков.

На поле боя "бог войны" активно взаимодействовал с другими родами войск. В частности, в ходе крупнейшего танкового сражения 12 июля 1943 года под Прохоровкой, где с двух сторон принимало участие до 1500 танков, 10 советских артполков преградили путь нацистским резервам, которые попытались с юга прорваться к месту битвы.

В сентябре 1943 года свое первое боевое крещение при освобождении Левобережной Украины приняли СУ-85, созданные на базе танка Т-34 и СУ-122. В 1944 году их сменили СУ-100, получившие более мощную пушку.

Консервный нож для крупповской стали

Настоящей грозой панцерваффе стали тяжелые советские самоходки ИСУ-152. Буква "И" означала, что САУ создана на базе танка

ИС-1 ("Иосиф Сталин"). Она была прозвана нашими бойцами Зверобой — подразумевалось, что ее экипажи охотились на немецкие "тигры" и "пантеры". В вермахте ИСУ-152 прозвали "консервным ножом" — за сокрушительность орудия, вспарывающего крупповскую броню.

Периодом решающих побед РККА на всех фронтах стал 1944 год. Советские артиллеристы били врага под Ленинградом, во время окружения Корсунь-Шевченской группировки противника на Правобережной Украине, при освобождении Крыма, во время разгрома группы армий "Центр" в Белоруссии, в ходе Ясско-Кишиневской операции в Молдавии и Румынии, во время боев на Сандомирском плацдарме и очищения от врага Прибалтики.

В 1945 году пришел черед Германии. Висло-Одерская операция, в ходе которой Красная армия с 12 января по 3 февраля приблизилась на дальние подступы к Берлину, вошла в военную историю как самое стремительное наступление. Несмотря на то, что немцы за несколько месяцев подготовили семь оборонительных рубежей, эшелонированных на 300-500 километров, советская артиллерия легко взломала их, в том числе первую, самую укрепленную.

Побеждая врага не числом, а умением

Отличились советские "боги войны" и при штурме самой укрепленной цитадели нацистской Германии — Кёнигсберга, превращенного защитниками в мощную крепость с тремя кольцами обороны. Гарнизон насчитывал 100 тысяч человек. Войска 3-го Белорусского фронта, которыми командовал маршал Александр Василевский, подвергли город трехдневному обстрелу, в котором первую скрипку играли мощные калибры.

Затем под прикрытием мощного огневого вала 6 апреля 1945 года в атаку пошли штурмовые отряды, состоящие из пехоты, танков и самоходных артиллерийских орудий. Действия своих наземных войск поддерживала дальнебомбардировочная авиация. Десятого апреля гарнизон капитулировал, а советские войска понесли минимальные потери, победив врага по-суворовски: "не числом, а умением".

Финальным аккордом Великой Отечественной стала Берлинская операция, в успех которой артиллерия Красной армии, накопившая богатый опыт городских боев, внесла весомую лепту. В гигантском сражении с советской стороны принимала участие 41 тысяча орудий и минометов.

Последние "подарки" Гитлеру

О мощности огня свидетельствует тот факт, что за первый день боев артиллеристы 1-го Белорусского фронта израсходовали свыше двух тысяч вагонов снарядов.

Если немецкие войска пытались в 1941-м взять Москву более двух месяцев, то советские в 1945-м справились с аналогичной задачей в отношении Берлина всего за две недели. Громадная роль в этом принадлежала "пушкарям", на многих снарядах которых было написано "подарок Гитлеру" или "по Берлину".

Особенно эффективно действовала наша тяжелая артиллерия, буквально сметая с улиц баррикады и подавляя очаги сопротивления в зданиях, сочетая огонь прямой наводкой с залпами с закрытых позиций, что помогало пехоте и танкистам вести непрерывное наступление. Этому немцы не смогли ничего противопоставить.