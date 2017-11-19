Убийцы танков: артиллерия РККА в боях Великой Отечественной

Сергей Варшавчик, для РИА Новости
Девятнадцатого ноября 1942 года началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. Позднее эта дата стала Днем ракетных войск и артиллерии. Данный род войск не зря называли "богом войны". В годы Великой Отечественной войны артиллеристы стали главным средством уничтожения не только живой силы врага, но и его ударных войск — танковых соединений.
По заранее разведанным целям
Утро 19 ноября 1942 года выдалось туманным и снежным, что полностью исключало применение авиации. Вся надежда была на артиллеристов Юго-Западного и Донского фронтов. Они заранее разведали неприятельские цели и не подвели, обработав передний край противника столь основательно, что он какое-то время не мог сопротивляться.
Затем в прорыв ринулись советские танки, кавалерия и пехота, к 23 ноября замкнув в районе города Калача кольцо окружения вокруг сильнейшей армии вермахта — 6-й полевой под командованием генерала Паулюса, в составе которой находилось более 300 тысяч человек.
Эта стратегическая победа привела в итоге не только к уничтожению мощного форпоста нацистов на Волге, но и заставила их под угрозой "котла" очистить весь Кавказ.
Повышенные требования к личному составу
Пушкари издавна были своеобразной элитой русской армии. В офицерской дореволюционной среде по этому поводу ходила шутливая поговорка: "щеголь в кавалерии, умный в артиллерии, лодырь во флоте, дурак в пехоте". Действительно, критерии отбора в этот род войск отличались повышенными требованиями к техническому уровню развития офицеров и солдат.
Первая мировая война показала, что именно артиллерия является главным средством уничтожения врага. Если во время Русской-японской кампании 1904-1905 годов количество убитых от артогня составляло 15%, то в 1914-1918 годах потери участников возросли до 75%.
При этом именно "бог войны" стран Антанты помог выиграть затяжную позиционную войну, взломав в итоге мощную оборону врага.
Легкий танк Т-26 - основная ударная сила бронетанковых сил РККА в конце 1930-х годов, к 1941 году устарел и не мог, как более новые и мощные Т-34 и КВ, выигрывать танковые дуэли с силами вермахта. Большинство "двадцать шестых" не пережили первого года войны, но именно они, часто ценой жизни экипажей, закрыли врагу дорогу к Москве.
Разработанный в 1939 - 1941 годах бронированный штурмовик Ил-2 с пушечным вооружением конструкции КБ Ильюшина оказался одной из лучших боевых машин Второй Мировой войны. До конца 1942 года Ил-2 выпускались одноместными, однако потери самолетов из-за отсутствия бортстрелка были достаточно велики, и в модификации Ил-2М двухместная кабина появилась, пусть и не целиком защищенная бронекорпусом. Полноценная защита у второго члена экипажа появилась лишь в 1944 году, на модели Ил-10.
У Красной Армии был лучший средний танк Второй Мировой войны - Т-34. Эта универсальная машина разработки Михаила Кошкина превосходила всех соперников по скорости, маневренности и проходимости. Вооружение на танках модернизировалось с повышением их мощности - в конце войны на "тридцатьчетверку" ставили пушки калибра 85 мм. Т-34 был основным танком Советской Армии до конца 1940-х годов, а в некоторых армиях мира эти машины в строю и по сей день.
Лидер эскадренных миноносцев - быстроходный (42,5 узлов) и достаточно тяжело вооруженный корабль - был заказан в Италии в середине 1930-х годов и вступил в строй уже после начала Второй Мировой. Его достройка и дооснащение продолжались до июля 1941 года, когда, выйдя из дока в Николаеве, лидер сразу начал боевую службу на Черном море. В 1941 году "Ташкент" участвовал в оборонительных и эвакуационных операциях в Одессе, а 1942 году - в обороне Севастополя. Потоплен в ходе авианалета 27 июня 1942 года.
На момент начала войны основным истребителем РККА был И-16 конструкции Поликарпова - боевая машина середины 1930-х годов, первый в мире скоростной истребитель-моноплан с убирающимися шасси. В воздушном бою он проигрывал новейшим немецким машинам. И-16 включили в так называемое "Звено СПБ" Вахмистрова: их несли на внешней подвеске тяжелые бомбардировщики предыдущего поколения ТБ-3. Дневные вылеты этих тихоходных машин были катастрофическими (эпизод уничтожения звена ТБ-3 в июле 1941 года описан Константином Симоновым в романе "Живые и мертвые"), однако как ночные бомбардировщики ТБ-3 успешно воевали до 1945 года.
"Эмка" - основной легковой автомобиль Горковского завода ГАЗ-М1 - выпускалась с 1936 по 1946 год, в последние 5 лет в модификации 11-76 с шестицилиндровым двигателем. В основе модели - модернизированная советскими инженерами конструкция Ford V8 1934 года с четырехцилиндровым двигателем. Автомобиль показал себя чрезвычайно надежным и проходимым, а также, что было важно в военных условиях, неприхотливым.
Одним из лучших истребителей отечественных ВВС был Ла-5 КБ Лавочкина. В основе его конструкции лежит машина ЛаГГ-3 с фюзеляжем из так называемой дельта-древесины. Мощность двигателя самолета повысили, приспособив вместо мотора водяного охлаждения "воздушник" мощностью 1700 л.с. Ла-5 на равных боролся с "Мессершмиттами" и "Фокке-Вульфами" люфтваффе. Именно на этих самолетах летали Иван Кожедуб и прототип главного героя "Повести о настоящем человеке" Алексей Маресьев.
Тяжелые танки нового поколения ИС ("Иосиф Сталин") пришли на смену мощным КВ ("Клим Ворошилов"), появившимся еще до войны. Хорошее бронирование и приличные ходовые качества были дополнены мощнейшим 122-мм орудием, беспрецедентным для танков того времени. С ИСами Красная Армия вошла в Берлин. На вооружении Советской, а потом и Российской Армии эти танки стояли до 1995 года.
Московский трехтонный грузовик Зис-5 был одной из главных "рабочих лошадок" армии на протяжении войны. По грузоподъемности и проходимости он уступал лишь американскому "Студебеккеру". Конструкция "Захара" - так его прозвали фронтовые шоферы - была простой и неприхотливой, не требовала (в отличие от немецких машин) квалифицированного сервиса. ЗиС-5 продолжали выпускать в Москве, а после на Уральском филиале завода, до середины 1950-х годов.
Разработанные компанией "Хеншель" в 1942 году тяжелые танки "Тигр" немедленно были направлены на Восточный фронт. Эта машина была примерно вдвое дороже любого танка времен Второй Мировой. Однако тяжелый танк был необходим гитлеровцам, чтобы бороться с советскими КВ и Т-34, в бою с которыми не могли устоять немецкие танки предыдущих выпусков. На "Тигры" устанавливалась пушка калибра 88мм, превосходившая 85-мм орудие тяжелых советских танков. Именно для борьбы с "Тиграми" Красной Армии потребовался более мощный танк ИС-2.
Средние подводные лодки типа "Щука" строились в Ленинграде с 1932 по 1941 год (несколько последних вступили в строй уже после войны). Это дизель-электрические субмарины, отличавшиеся простотой и дешевизной в постройке, а также выдающейся живучестью и хорошей маневренностью. Из 44 "Щук", принявших участие в Великой Отечественной войне, 31 погибла.
Легкий внедорожник с упрощенным кузовом, способный не только перевозить людей и мелкие грузы, но и буксировать легкие орудия, ГАЗ-67 был построен с учетом испытаний американского "виллиса", но на платформе и по технологиям ГАЗ. Машина получилась вполне конкурентоспособной: в некоторых регионах России ГАЗ-67 использовались до 1990-х годов.
Впервые основной истребитель гитлеровской Германии Мессершмитт 109 был показан публике на церемонии открытия Олимпиады-1936. На тот момент это была машина, превосходившая истребители всех вероятных противников Третьего рейха. Затем мощные, скоростные и высотные истребители, сравнимые с "Мессером", появились и в других странах. Однако до 1945 года Ме-109, переживший несколько модернизаций, оставался конкурентоспособным. На вооружении некоторых стран "Мессеры" стояли до конца 1950-х годов.
Горьковская "полуторка" - прежде всего, в варианте ММ с шестицилиндровым двигателем - не уступала в живучести "Захару" (ЗиС-5), а по маневренности и неприхотливости даже превосходила его. В основе ее конструкции - грузовик Ford AA образца конца 1930-х годов. Этот автомобиль, основательно модернизированный советскими инженерами, работал в народном хозяйстве еще десятилетия после войны.
Т-II - один из основных танков вермахта в 1941 году - был разработан еще в 1934 году. Как и советский Т-26, этот танк к началу боевых действий на Восточном фронте уже был устаревшим и никак не мог быть равным соперником Т-34. Впрочем, и Т-26 его превосходил по основным параметрам. Тем не менее, именно эти танки составляли 38% бронированной армады, устремившейся на Москву в 1941 году.
Грузовики Opel Blitz Maultier первого поколения выпускались в Германии с 1930 года и прошли модернизацию в 1937. Maultier - полноприводная полугусеничная модификация повышенной проходимости. Такой грузовик мог забираться в гору с уклоном до 70%. Это был самый выпускаемый грузовик в Германии: более 82 тысяч экземпляров. На Восточном фронте он был не редкостью, в первые несколько лет после войны его поставляли и в СССР как трофей.
Введенный в строй в 1939 году "Юнкерс-88" был одним из самых универсальных самолетов Второй Мировой. Он мог использоваться и как ночной истребитель, и как легкий пикирующий бомбардировщик, и как штурмовик. Впрочем, ни в одном из этих качеств он не был "мировым чемпионом".
Немецкий военный автомобиль Kubelwagen, разработанный Фердинандом Порше в 1936 году, был фактически военной версией "Фольксвагена" - знаменитый "жук" проектировали в те же годы, что автомобиль для счастливых немцев Третьего рейха. Легкий армейский внедорожник заднемоторной компоновки выпускался до 1945 года, после чего военную машину сменила гражданская.
В Великой Отечественной войне на море довелось участвовать и кораблям, строившимся еще для Первой мировой. Таковы легкие крейсера типа "Светлана", заложенные в 1913 году. Головной корабль серии в 1940-е годы назывался "Красный Крым", а имя "Красный Кавказ" получил легкий крейсер, заложенный как "Адмирал Лазарев".
Основа советской обороны
К началу Великой Отечественной войны Красная армия имела первоклассную артиллерию, которая во всех отношениях превосходила артиллерию других стран. Это касалось как различных артсистем, так и личного состава, который был хорошо обучен и отличался высокими боевыми и моральными качествами.
Громадная роль в этом принадлежала главному маршалу артиллерии (с 1944 года) Николаю Воронову, который был начальником артиллерии РККА в предвоенные годы. При нем была осуществлена широкая программа оснащения войск разведывательной техникой, обеспечение частей механической тягой, разработка и внедрение новых образцов вооружений, в том числе крупных калибров, и доработан боевой устав артиллерии.
Неудивительно, что с первых дней войны именно артиллеристы стали основой советской обороны. В первую очередь это касалось противотанковой артиллерии, на вооружении которой на 22 июня 1941 года находилось более 16 тысяч 45-миллиметровых пушек, чьи снаряды на расстоянии 500 метров пробивали броню любых немецких танков того времени.
Современная война ведется не танками, а артиллерией
Немецкие наблюдатели с тревогой отмечали эффективность и сильное моральное воздействие на свои войска огня советской артиллерии, которая включала много новейших, неизвестных германской армии артсистем, что стало неприятным сюрпризом для немцев.
Начальник Генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал Франц Гальдер отмечал в июле 1941 года в своем дневнике, что "крылатые словечки о том, что современная война ведется, мол, не артиллерией, а танками, являются ошибочными и приносят вред".
С начала боевых действий активно развивалась советская реактивная артиллерия, представленная вначале БМ-13, получившей прозвище "катюша". Огневая мощь одного залпа дивизиона таких гвардейских минометов по силе равнялась залпу 12 тяжелых гаубичных полков калибра 152 миллиметра.
В полдень 22 июня 1941 года вся страна слушала радиообращение наркома внутренних дел СССР Вячеслава Молотова, который объявил о нападении Германии. "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами", - такова была заключительная фраза обращения к советскому народу.
За первые 8 часов войны советская армия потеряла 1200 самолетов, из них около 900 были уничтожены еще на земле. На фото: 23 июня 1941 года в Киеве, район Грушки.
Нацистская Германия рассчитывала на стратегию молниеносной войны. Ее план, получивший название "Барбаросса", подразумевал окончание войны до осенней распутицы. На фото: немецкая авиация бомбит советские города. 22 июня 1941 года.
На следующий день после начала войны, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, была объявлена мобилизация военнообязанных 14 возрастов (1905—1918 годов рождения) в 14 военных округах. В трех остальных округах — Забайкальском, Среднеазиатском и Дальневосточном — мобилизацию провели через месяц под видом "больших учебных сборов". На фото: новобранцы в Москве, 23 июня 1941 года.
Одновременно с Германией, войну СССР объявили Италия и Румыния. Через день к ним присоединилась и Словакия. На фото: танковый полк при Военной Академии механизации и моторизации им. Сталина перед отправкой на фронт. Москва, июнь 1941 года.
23 июня была создана Ставка Главного Командования Вооруженных сил СССР. В августе она была переименована в Ставку Верховного Главнокомандования. На фото: колонны бойцов идут на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
Государственную границу СССР от Баренцева до Черного моря на 22 июня 1941 года охраняли 666 пограничных застав, 485 из них подверглись нападению в первый же день войны. Ни одна из застав, атакованных 22 июня, не отошла без приказа. На фото: дети на улицах города. Москва, 23 июня 1941 год.
Из 19 600 пограничников, встретивших гитлеровцев 22 июня, в первые дни войны погибли более 16 000. На фото: беженцы. 23 июня 1941 год.
На момент начала войны у границ СССР было сосредоточено и развернуто три группы немецких армий: "Север", "Центр" и "Юг". Поддержку им с воздуха осуществляли три воздушных флота. На фото: колхозники строят оборонительные рубежи в прифронтовой полосе.01 июля 1941 года.
Армия "Север" должна была уничтожить силы СССР в Прибалтике, а также захватить Ленинград и Кронштадт, лишив русский флот его опорных баз на Балтике. "Центр" обеспечивал наступление в Белоруссии и захват Смоленска. Группа армий "Юг" отвечала за наступление на западе Украины. На фото: семья уходит из родного дома в Кировограде. 1 августа 1941 года.
Кроме того, на территории оккупированной Норвегии и в Северной Финляндии у вермахта была отдельная армия "Норвегия", перед которой ставилась цель захватить Мурманск, главную военно-морскую базу Северного флота Полярный, полуостров Рыбачий, а также Кировскую железную дорогу севернее Беломорска. На фото: колонны бойцов движутся на фронт. Москва, 23 июня 1941 года.
Финляндия не позволила Германии нанести удар по СССР со своей территории, однако получила от немецкого главкома Сухопутных войск указание готовиться к началу операции. Не дожидаясь нападения, утром 25 июня советское командование нанесло массированный авиаудар по 18 финским аэродромам. После этого Финляндия объявила, что находится в состоянии войны с СССР. На фото: выпускники Военной академии им. Сталина. Москва, июнь 1941 года.
27 июня войну СССР объявила и Венгрия. 1 июля по указанию Германии венгерская Карпатская группа войск атаковала советскую 12-ю армию. На фото: медсестры оказывают помощь первым раненым после воздушного налета фашистов под Кишиневом, 22 июня 1941 года.
С 1 июля по 30 сентября 1941 года РККА и ВМФ СССР проводили Ленинградскую стратегическую операцию. Согласно плану "Барбаросса", захват Ленинграда и Кронштадта был одной из промежуточных целей, вслед за которой должна была быть проведена операция по взятию Москвы. На фото: звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде. 01 августа 1941 года.
Одной из крупнейших операций первых месяцев войны стала оборона Одессы. Бомбардировки города начались 22 июля, а в августе Одесса с суши была окружена немецко-румынскими войсками. На фото: один из первых немецких самолетов, сбитых под Одессой. 1 июля 1941 года.
Оборона Одессы задерживала продвижение правого крыла войск группы армий "Юг" в течение 73-х дней. За это время немецко-румынские войска потеряли свыше 160 тысяч военнослужащих, около 200 самолетов и до 100 танков. На фото: разведчица Катя из Одессы беседует с бойцами, сидя в повозке. Район Красный Дальник. 01 августа 1941 года.
Первоначальный план "Барбаросса" предполагал взятие Москвы в течение первых трех-четырех месяцев войны. Однако, несмотря на успехи вермахта, усилившееся сопротивление советских войск помешало его выполнению. Задержали немецкое наступление битвы за Смоленск, Киев и Ленинград. На фото: зенитчики обороняют небо столицы. 1 августа 1941 года.
Битва за Москву, которую немцы назвали операцией "Тайфун", началась 30 сентября 1941 года, наступление вели главные силы группы армий "Центр". На фото: цветы раненным бойцам в московском госпитале. 30 июня 1941 года.
Оборонительный этап московской операции велся до декабря 1941 года. И только в начале 42-го года РККА перешла в наступление, отбросив немецкие войска на 100-250 километров назад. На фото: лучи прожекторов войск ПВО освещают небо Москвы. Июнь 1941 года.
Орудия генерала Панфилова
Ввиду того, что летом 1941-го советская авиация и бронетанковые войска понесли тяжелейшие потери, а противотанковых ружей в войсках еще не было, германский блицкриг на подступах к Москве остановили отечественные артиллеристы.
В частности, прославленная Панфиловская дивизия на момент начала боев обладала 207 орудиями, среди которых были зенитные и гаубичные. И это не считая дивизионов "катюш". Грамотное применение этого артиллерийского "кулака" позволило полкам дивизии под руководством генерала Ивана Васильевича Панфилова почти два месяца сдерживать натиск германских войск, изматывая их в ожесточенных боях.
Неслучайно 289-й противотанковый артиллерийский полк, действовавший в составе дивизии Панфилова, стал в январе 1942 года 1-м гвардейским противотанковым артиллерийским полком в Красной армии. К тому времени на его боевом счету числилось свыше 180 подбитых и уничтоженных немецких танков.
Лучшая пушка Второй мировой
Активное использование артиллерии — вместе со стрелковыми и танковыми частями — позволило РККА добиться к концу 1941 года решительных побед не только под Москвой, но и на юге и севере громадного советского-германского фронта. Были освобождены Ростов-на-Дону и Тихвин, соответственно.
В 1942 году советские артиллеристы получили одно из лучших орудий Второй мировой войны — 76-миллиметровую пушку ЗИС-3, чьи подкалиберные и бронепрожигающие снаряды позволили с большей эффективностью расправляться с панцерваффе.
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Бойцы особых полков
Был осуществлен переход к более крупным соединениям: артиллерийские противотанковые подразделения и части были сведены в истребительно-противотанковые артиллерийские полки (ИПТАП) пятибатарейного состава. В каждой батарее насчитывалось четыре 76-миллиметровых пушки ЗИС-3 или столько же 45-миллиметровых орудий. В дальнейшем подобные полки были усилены шестой батареей.
При этом все противотанкисты в Красной армии брались на особый учет и должны были использоваться только в частях, ведущих борьбу с бронетехникой противника. Личный состав ИПТАПов после излечения в госпиталях обязан был возвращаться только в свои полки, а за подбитые танки устанавливались солидные денежные премии.
ИПТАПы действовали как самостоятельно, так и придавались ударным соединениям, например танковым армиям и кавалерийским корпусам. Создавались и истребительно-противотанковые бригады.
Снаряды с того берега Волги
Массирование артиллерийских соединений позволило отстоять Сталинград в тяжелейших уличных боях осенью 1942 года. В то время как противотанкисты прямой наводкой расстреливали вражеские бронемашины, орудия более крупных калибров, в том числе гаубичная артиллерия, были отведены на левый берег Волги, откуда били по указываемым им целям.
Сформированная таким образом артиллерия дальнего действия неоднократно срывала попытки немецких пехотных дивизий прорвать позиции советских войск в городе и выйти к Волге. В огневых налетах по врагу участвовали до 150 орудий, около 100 минометов и несколько десятков установок "катюш". Помощь "огоньком" с того берега помогла выстоять в Сталинграде сильно поредевшим стрелковым дивизиям.
Осенью 1942 года началось формирование артиллерийских дивизий резерва главного командования. На них была возложена задача полномасштабного артиллерийского наступления. Дебютом артдивизий стали действия 19 ноября 1942 года под Сталинградом.
Женские авиационные соединения были созданы по приказу Народного комиссариата обороны СССР 8 октября 1941 года. 586 истребительный полк был сформирован под командой знаменитой летчицы Марины Расковой. Полк принимал участие во всех основных сражения Великой Отечественной войны.
Десятки тысяч девушек во время войны не уходили с передовой, выполняя работу санинструкторов, вытаскивая под огнем противника раненых, которые были гораздо тяжелее их самих. На фото: санинструктор Валя Грибкова.
Девушки-снайперы были элитой Красной армии. Эта служба считалась почетной в том числе и из-за ее опасности: снайперов противник стремился не просто обезвредить, а уничтожить.
Множество девушек во время войны работали в штабах самых разных уровней - в том числе и в знаменитых женских авиаполках. Были штабистки, обеспечивавшие работу партизанского движения и другие направления операций. На фото: оператор и штурман 586-го истребительного авиационного полка в штабе наведения.
Многие женщины во время войны проходили воинскую подготовку наравне с мужчинами. Всего за годы Великой Отечественной войны всевобуч (всеобщее военное обучение) прошли около 10 миллионов советских граждан. Правда женское ополчение рассматривалось как крайнее средство борьбы с врагом.
Сумка с медикаментами - главное оружие девушек-санитарок, "воевавших" на переднем крае линии фронта.
В тылу женщинам приходилось не намного легче, чем на фронте. Работать на заводах приходилось и за себя, и за ушедшего на фронт мужчину.
Сформированный Мариной Расковой 125-й женский авиаполк, в отличие от 586-го, был бомбардировочным соединением. Его летчицы использовали пикирующие бомбардировщики Пе-2 и за годы войны сбросили на противника более 800 тонн бомб. На фото: Герой Советского Союза заместитель командира эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Мария Долина.
Во время войны женщинам приходилось пилить лес, копать противотанковые рвы и траншеи на прифронтовых территориях.
Часто женщины занимали рабочие места ушедших на фронт мужчин. Это происходило даже в традиционно мужских профессиях. На фото: женщина-оператор на Бакинских нефтяных промыслах.
Металлург - еще одна мужская профессия, ставшая женской в условиях нехватки рабочих рук.
Снайпер Люба Макарова на слете снайперов 3-ей ударной армии Калининского фронта. Ей посвящена книга Константина Лапина "Девушка с винтовкой".
Не отрываясь от хозяйства, некоторые девушки становились наборщицами в партизанских отрядах. На фото: в подпольной типографии набирается текст для печати листовок.
Во время войны огромное количество девушек служило регулировщицами - как в армии, так и в милиции (ОРУД). Правда, как и многие другие военные специальности, эта после войны быстро перестала быть женской - нужно было предоставить рабочие места вернувшимся фронтовикам. На фото: военная регулировщица Мария Шальнева на Александерплац в Берлине.
Всю войну у станков на машиностроительных заводах женщины работали по две и даже по три смены в день.
Одна из участниц боев за освобождение Одессы.
Немцы называли советских бомбардировщиц "ночными ведьмами". Помимо собственно летчиц, в женских полках девушки служили и техниками, и инженерами.
В то время пока мужчины сражались на войне женщинам в деревнях приходилось брать на себя заботу не только о доме, но и о хозяйстве.
В условиях оккупации многие женщины уходили в партизанские отряды.
Тысячи девушек на войне работали связистками. В полной выкладке с комплектом оборудования они, как и санинструкторы, передвигались на переднем крае линии фронта.
Женское лицо было у многих соединений советской ПВО времен Великой Отечественной войны. И речь не только о тыловой ПВО - например, Москвы - но и о фронтовых частях. На фото: зенитчица Татьяна Шморгунова.
Наступление огнем и колесами
Массированный пушечный и минометный огонь осуществлялся не только при прорыве неприятельских позиций, но сопровождал и поддерживал рывок своей пехоты и танков в глубину обороны противника. При этом резко снижались потери атакующих и одновременно уничтожались обороняющиеся.
Александр Твардовский очень точно подметил в "Василии Теркине" этот важный для пехоты момент: "Не расскажешь, не опишешь, / Что за жизнь, когда в бою / За чужим огнем расслышишь /Артиллерию свою".
Впоследствии артиллерийское наступление стало непременным условием любой стратегической операции, проводившейся советскими войсками во второй половине войны.
Самоходные и грозные
Для того чтобы не отставать от других родов войск на поле боя и в то же время иметь эффективное средство борьбы с немецкими танками, чья мощь значительно увеличилась, в конце 1942 года в РККА появились легкие и средние самоходные артиллерийские установки — СУ-76 и СУ-122.
Бои на Курской дуге летом 1943 года, ставшие частью одного из крупнейших танковых сражений Второй мировой войны, доказали необходимость иметь на вооружении более мощные самоходки.
Артиллеристы и там стали главными защитниками советской обороны. При этом вражеские бронемашины и штурмовые орудия уничтожали не только противотанкисты, но и представители других видов артиллерии.
Летчицы 46-го гвардейского авиационного полка после дневного отдыха у землянки: сидят — Герой Советского Союза Ирина Себрова и Вера Белик; стоит — Герой Советского Союза Надежда Попова. 1 августа 1941 года.
Знамя Победы над Берлином. 2 мая 1945 года.
Военный фотокорреспондент Евгений Халдей 1418 дней войны прошел с камерой "Leica" от Мурманска до Берлина.
Моряки-разведчики Северного флота на оккупированном фашистами берегу. 1 августа 1942 года.
Жители Москвы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о нападении фашистской Германии на Советский Союз.
Через много лет Евгений Халдей разыскал героиню снимка "Первый день войны" Анну Трушкину. 1 сентября 1981 года.
Советские автоматчики во время уличных боев в районе Графской пристани в Севастополе. 2 мая 1944 года.
Первый секретарь ЦК КП Кубы, премьер-министр революционного правительства Республики Куба Фидель Кастро в гостях у писателя Бориса Полевого. 21 октября 1963 года.
Трофейные шестиствольные минометы в Вене. 19 апреля 1945 года.
Члены экипажа атомохода "Ленин" на лыжной прогулке во время короткой стоянки корабля во льдах Арктики. 1 февраля 1960 года.
Снайпер Елизавета Миронова в составе 255-й Краснознамённой бригады морской пехоты Черноморского флота принимает участие в сражении за Малую землю. Она погибла во время боев за Новороссийск через несколько дней, после того, как было сделано это фото. 1 сентября 1943 года.
Парад Победы на Красной площади в Москве, 24 июня 1945 года.
Истребители гвардейского Краснознаменного авиаполка в небе над Севастополем. 12 апреля 1944 года.
Жители деревни Омолица приветствуют советского летчика Семена Бойко, прилетевшего первым на югославскую землю. 1 октября 1944 года.
Советские бойцы в австрийском селении Лекенгауз срывают вывески с фашистских учреждений. 26 апреля 1945 года.
Зенитчики охраняют небо над освобожденным Севастополем. 1 апреля 1944 года.
Ветеран турецкой войны беседует с девушками в болгарском городе, освобожденном от фашистов войсками Красной армии. 24 сентября 1944 года.
В одном из кварталов освобожденного от фашистов Будапешта, 13 февраля 1945 года.
Военная регулировщица Мария Шальнева на площади Александерплац в Берлине. 1 мая 1945 года.
Немецкий планер врезался в дом на улице Аттилы, район Буды, Венгрия. 1 марта 1945 года.
Советский оленевод с английскими авиамеханиками на одном из аэродромов в Заполярье. 1 июня 1942 года.
Оружейные мастера гвардейского авиаполка готовят торпеды к самолетам перед вылетом. 1 сентября 1942 года.
Соединения 3-го Украинского фронта вступили на территорию Болгарии. Жители города Ловеч встречают советских воинов-освободителей. 1 сентября 1944 года.
Поражение японцев на Дальнем Востоке: капитуляция войск Квантунской армии в ходе Маньчжурской операции. 20 августа 1945 года.
На Нюрнбергском процессе одними из вещественных доказательств были фотографии Евгения Халдея.
Прямой наводкой из гаубиц по танкам
Например, солдаты и офицеры 872-го гаубичного артиллерийского полка, которым командовал майор Николай Иванов, впоследствии удостоенный звания Героя Советского Союза, за два дня боев 5-6 июля 1943 года отбили шесть вражеских атак.
Отважные гаубичники с расстояния в 500-600 метров прямой наводкой расстреливали атакующие порядки противника, который оставил на поле боя 18 подбитых танков.
На поле боя "бог войны" активно взаимодействовал с другими родами войск. В частности, в ходе крупнейшего танкового сражения 12 июля 1943 года под Прохоровкой, где с двух сторон принимало участие до 1500 танков, 10 советских артполков преградили путь нацистским резервам, которые попытались с юга прорваться к месту битвы.
В сентябре 1943 года свое первое боевое крещение при освобождении Левобережной Украины приняли СУ-85, созданные на базе танка Т-34 и СУ-122. В 1944 году их сменили СУ-100, получившие более мощную пушку.
Консервный нож для крупповской стали
Настоящей грозой панцерваффе стали тяжелые советские самоходки ИСУ-152. Буква "И" означала, что САУ создана на базе танка
ИС-1 ("Иосиф Сталин"). Она была прозвана нашими бойцами Зверобой — подразумевалось, что ее экипажи охотились на немецкие "тигры" и "пантеры". В вермахте ИСУ-152 прозвали "консервным ножом" — за сокрушительность орудия, вспарывающего крупповскую броню.
Периодом решающих побед РККА на всех фронтах стал 1944 год. Советские артиллеристы били врага под Ленинградом, во время окружения Корсунь-Шевченской группировки противника на Правобережной Украине, при освобождении Крыма, во время разгрома группы армий "Центр" в Белоруссии, в ходе Ясско-Кишиневской операции в Молдавии и Румынии, во время боев на Сандомирском плацдарме и очищения от врага Прибалтики.
В 1945 году пришел черед Германии. Висло-Одерская операция, в ходе которой Красная армия с 12 января по 3 февраля приблизилась на дальние подступы к Берлину, вошла в военную историю как самое стремительное наступление. Несмотря на то, что немцы за несколько месяцев подготовили семь оборонительных рубежей, эшелонированных на 300-500 километров, советская артиллерия легко взломала их, в том числе первую, самую укрепленную.
"Главный рубеж". Так называется четвертый военно-исторический фестиваль в Музее истории танка Т-34, посвященный 75-летию начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.
В фестивале приняли участие более 15 военно-исторических клубов и поисковых объединений Москвы, Московской области и других регионов России.
Участники военно-исторического фестиваля "Главный рубеж" реконструировали один из боев в ходе контрнаступления советской армии в декабре 1941 года.
Напомним, контрнаступление советских войск стало вторым этапом Московской битвы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ему предшествовали тяжелые оборонительные бои.
В начале декабря 1941 года советские войска под Москвой насчитывали 1,1 миллиона человек, 7650 орудий и минометов, 774 танка.
В противостоявшей советским войскам группе армий "Центр" было свыше 1,7 миллиона человек, около 13,5 тысяч орудий и минометов, 1170 танков.
Немецкие войска ожесточенно сопротивлялись, повинуясь изданному 16 декабря "стоп-приказу" Гитлера, предписывавшему удерживать позиции "до последнего солдата", однако выполнить его не удалось.
Участник реконструкции сражения времен Великой Отечественной войны и собака на военно-историческом фестивале "Главный рубеж", посвященном 75-летию битвы под Москвой.
Участники реконструкции сражения времен Великой Отечественной войны на военно-историческом фестивале "Главный рубеж", посвященном 75-летию битвы под Москвой.
К 7 января 1942 года советские войска нанесли поражение соединениям группы армий "Центр", прорвавшимся на ближние подступы к Москве, и успешно выполнили поставленную задачу. Ударные группировки врага были отброшены от столицы на 100-250 километров.
Под Москвой Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне.
Участник военно-исторического фестиваля "Главный рубеж", посвященного 75-летию битвы под Москвой.
Участники и зрители военно-исторического фестиваля "Главный рубеж", посвященного 75-летию битвы под Москвой.
Участница военно-исторического фестиваля "Главный рубеж", посвященного 75-летию битвы под Москвой.
Участники военно-исторического фестиваля "Главный рубеж", посвященного 75-летию битвы под Москвой.
Участники реконструкции сражения времен Великой Отечественной войны на военно-историческом фестивале "Главный рубеж", посвященном 75-летию битвы под Москвой.
Участники реконструкции сражения времен Великой Отечественной войны на военно-историческом фестивале "Главный рубеж", посвященном 75-летию битвы под Москвой.
Участники военно-исторического фестиваля "Главный рубеж", посвященного 75-летию битвы под Москвой.
Побеждая врага не числом, а умением
Отличились советские "боги войны" и при штурме самой укрепленной цитадели нацистской Германии — Кёнигсберга, превращенного защитниками в мощную крепость с тремя кольцами обороны. Гарнизон насчитывал 100 тысяч человек. Войска 3-го Белорусского фронта, которыми командовал маршал Александр Василевский, подвергли город трехдневному обстрелу, в котором первую скрипку играли мощные калибры.
Затем под прикрытием мощного огневого вала 6 апреля 1945 года в атаку пошли штурмовые отряды, состоящие из пехоты, танков и самоходных артиллерийских орудий. Действия своих наземных войск поддерживала дальнебомбардировочная авиация. Десятого апреля гарнизон капитулировал, а советские войска понесли минимальные потери, победив врага по-суворовски: "не числом, а умением".
Финальным аккордом Великой Отечественной стала Берлинская операция, в успех которой артиллерия Красной армии, накопившая богатый опыт городских боев, внесла весомую лепту. В гигантском сражении с советской стороны принимала участие 41 тысяча орудий и минометов.
Последние "подарки" Гитлеру
О мощности огня свидетельствует тот факт, что за первый день боев артиллеристы 1-го Белорусского фронта израсходовали свыше двух тысяч вагонов снарядов.
Если немецкие войска пытались в 1941-м взять Москву более двух месяцев, то советские в 1945-м справились с аналогичной задачей в отношении Берлина всего за две недели. Громадная роль в этом принадлежала "пушкарям", на многих снарядах которых было написано "подарок Гитлеру" или "по Берлину".
Особенно эффективно действовала наша тяжелая артиллерия, буквально сметая с улиц баррикады и подавляя очаги сопротивления в зданиях, сочетая огонь прямой наводкой с залпами с закрытых позиций, что помогало пехоте и танкистам вести непрерывное наступление. Этому немцы не смогли ничего противопоставить.