WADA будет разрушено, потому что так нужно нам

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Собственно говоря, на текущем этапе современной истории то, что словно в насмешку именуется "международным олимпийским движением", вне зависимости от того, будут российские спортсмены "допущены" до Олимпиады в Пхенчане или нет, должно быть либо радикально реформировано, либо банально уничтожено.

Еще раз, — не потому, что у наших спортсменов есть все шансы не поехать на предстоящие Олимпийские игры.

Нет.

Просто это явление более не имеет никакого права на существование.

Поясним, не углубляясь пока в историю вопроса, в чем суть претензий WADA и "комиссии Освальда" к государству Российская Федерация.

Причиной названо неисполнение российской стороной двух критериев восстановления: Россия должна, во-первых, полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга в стране, а во-вторых, предоставить доступ к допинг-пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ.

Так вот. Второй пункт, несмотря на некую юридическую диковатость (пробы опечатаны СК России не ради прикола, а в рамках уголовного дела, при этом никто не отрицает, что уголовный процесс имеет приоритет перед любым WADA), еще более или менее компромиссен. О чем, кстати, и известил "международные структуры" российский Следственный комитет, изъявивший готовность к сотрудничеству. А вот "пункт первый" вообще не укладывается ни в какие правовые понятия, кроме разве тех, что имели честь видеть наши люди постарше в "благословенные 90-е" перед коммерческими палатками, когда на первых коммерсов наезжали первые бандосы.

О чем идет речь.

© AP Photo / Matt Dunham, FILE Набор для допинг-контроля © AP Photo / Matt Dunham, FILE Набор для допинг-контроля

Глава Комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор прямо заявил, что организация намерена услышать от российской стороны то, что махинациями с результатами допинг-тестов руководили чиновники Министерства спорта. По прямому, разумеется, указанию высшего политического руководства страны. Но проблема не в том даже, что базовые положения "доклада Макларена" никто не может доказать. А в том, что имеется масса фактов, показывающих, что данный доклад не соответствует действительности.

И тогда WADA, устами все того же Джонатана Тэйлора, просто повторит мантру: русские, да, мы не только не можем доказать, что вы преступники. И вы, поскольку у нас нет фактов, должны просто признать себя преступниками и понести назначенное нами наказание. Тогда мы признаем вашу лабораторию РУСАДА.

Ну что тут можно сказать: Андрей Януарьевич Вышинский, которому приписывают древнеримское выражение "признание — царица доказательств", в действительности был известен тем, что решительно отрицал подобный подход.

Но то, что отвергал с презрением сталинский прокурор, вполне годится для мирового демократического института. Послушаем все то же WADA и все того же Джонатана Тэйлора: "Давайте говорить ясно. Комитет хочет, чтобы Россия признала, что сговором руководили чиновники Министерства спорта, и в его осуществлении помогали работники ФСБ. Пока этого не произойдет, условие не будет выполнено".Вот, в принципе, и все.

Это язык мелкого уличного бандита, приступающего к "отжатию" коммерческой палатки. Типа "это наша корова, и мы ее будем доить, а если не понимаешь и не принимаешь наших условий, мы твоему сыну пальцы отрежем". Ну или "не допустим твоих спортивных детей до Олимпиады"; по форме иное, по сути — то же. Для любого "правового поля" такие заявления просто неприемлемы.

И здесь вернемся к началу.

Совершенно неважно, по отношению к нам или не к нам подобного рода формулы произносятся.

Просто если мы — не только Россия — хотим видеть мировой спорт именно мировым спортом, а не карнавалом дикого и откровенно полубандитского "спортивного бизнеса", где каждый криминальный "положенец", которого "крышуют большие воры", считает себя вправе безнаказанно "кидать предъявы" кому бы то ни было, то всю организацию современного международного спорта следует аннулировать и создавать заново.

И тут возникает уже другой вопрос: а что делать?

Отказываться от участия в Олимпийских играх самим?!

Нет, разумеется.

Просто для начала надо понять, что нет правил для игры без правил. И бороться.

Как "внутри" данных забавных структур, так и вовне: на войне не сдаются, а дерутся везде, где это только возможно, и любыми доступными методами.

Как?

Примеров полно.

Отметим замечательную инициативу Континентальной хоккейной лиги, которая абсолютно спокойно объявила, что в случае недопуска сборной России к участию в Олимпийских играх она последует примеру НХЛ. И под угрозой разрыва контрактов прямо запретит не только российским хоккеистам, но и легионерам ехать на эту Олимпиаду. Причем самым элементарным образом: просто не прерывая соревнования внутри лиги. Как это, собственно, уже сделала канадско-американская НХЛ, в чем тут вопросы-то? После этого хоккейный турнир, являющийся не только украшением, но и наиболее "финансоемким" соревнованием любой зимней Олимпиады, автоматически превратится в "первенство водокачки". Что приведет к колоссальному падению как зрительского, так и спонсорского интереса к Играм. Но КХЛ совершенно не волнует.

Или что, к примеру, может помешать нашим все равно "пожизненно дисквалифицированным" лыжникам идти не в "спортивные", а в общегражданские суды: УЕФА уже как-то вздрогнула от "дела Босмана". Почему бы чему-то подобному не повториться и в других видах спорта? Парням все равно, в общем-то, нечего терять.

И так — по всем направлениям.

И вот только не надо будет после этого говорить, что "злая Россия разваливает мировое олимпийское движение". Потому как нас в этом "движении" в результате развязанной против наших спортсменов откровенно бандитской войны все равно нет. И значит, нам на это "движение" — наплевать.

WADA в ее нынешнем виде вообще должно быть уничтожено. А что касается Международного олимпийского комитета, то он должен быть либо реформирован в соответствии с нормами общегражданского и международного права, либо отправиться вслед за WADA.