РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

WADA будет разрушено, потому что так нужно нам

08:0019.11.2017
04960
© AP Photo / Fabrice CoffriniГлава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг РидиГлава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди
© AP Photo / Fabrice Coffrini

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Собственно говоря, на текущем этапе современной истории то, что словно в насмешку именуется "международным олимпийским движением", вне зависимости от того, будут российские спортсмены "допущены" до Олимпиады в Пхенчане или нет, должно быть либо радикально реформировано, либо банально уничтожено.

Еще раз, — не потому, что у наших спортсменов есть все шансы не поехать на предстоящие Олимпийские игры.

Нет.

Просто это явление более не имеет никакого права на существование.

Поясним, не углубляясь пока в историю вопроса, в чем суть претензий WADA и "комиссии Освальда" к государству Российская Федерация.

Станция допинг-контроля на территории лыжно-биатлонного комплекса Лаура в Сочи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Муки ВАДА. Россию ставят перед выбором: сразу или помучаться
Причиной названо неисполнение российской стороной двух критериев восстановления: Россия должна, во-первых, полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга в стране, а во-вторых, предоставить доступ к допинг-пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ.

Так вот. Второй пункт, несмотря на некую юридическую диковатость (пробы опечатаны СК России не ради прикола, а в рамках уголовного дела, при этом никто не отрицает, что уголовный процесс имеет приоритет перед любым WADA), еще более или менее компромиссен. О чем, кстати, и известил "международные структуры" российский Следственный комитет, изъявивший готовность к сотрудничеству. А вот "пункт первый" вообще не укладывается ни в какие правовые понятия, кроме разве тех, что имели честь видеть наши люди постарше в "благословенные 90-е" перед коммерческими палатками, когда на первых коммерсов наезжали первые бандосы.

О чем идет речь.

Плакат на Симпозиуме WADA
© REUTERS / DENIS BALIBOUSE
Мнение: кампания против спорта России срежиссирована шаг за шагом
Глава Комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор прямо заявил, что организация намерена услышать от российской стороны то, что махинациями с результатами допинг-тестов руководили чиновники Министерства спорта. По прямому, разумеется, указанию высшего политического руководства страны. Но проблема не в том даже, что базовые положения "доклада Макларена" никто не может доказать. А в том, что имеется масса фактов, показывающих, что данный доклад не соответствует действительности.

© AP Photo / Matt Dunham, FILEНабор для допинг-контроля
© AP Photo / Matt Dunham, FILE
Набор для допинг-контроля

И тогда WADA, устами все того же Джонатана Тэйлора, просто повторит мантру: русские, да, мы не только не можем доказать, что вы преступники. И вы, поскольку у нас нет фактов, должны просто признать себя преступниками и понести назначенное нами наказание. Тогда мы признаем вашу лабораторию РУСАДА.

Ну что тут можно сказать: Андрей Януарьевич Вышинский, которому приписывают древнеримское выражение "признание — царица доказательств", в действительности был известен тем, что решительно отрицал подобный подход.

Пресс-конференция Ксении Собчак, посвященная её баллотированию в президенты России. 24 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Собчак призвала Мутко и других спортивных чиновников уйти в отставку
Но то, что отвергал с презрением сталинский прокурор, вполне годится для мирового демократического института. Послушаем все то же WADA и все того же Джонатана Тэйлора: "Давайте говорить ясно. Комитет хочет, чтобы Россия признала, что сговором руководили чиновники Министерства спорта, и в его осуществлении помогали работники ФСБ. Пока этого не произойдет, условие не будет выполнено".
Вот, в принципе, и все.

© AFP 2017 / Marc Braibant Штаб-квартира Всемирного антидопингового агентства в Монреале
© AFP 2017 / Marc Braibant 
Штаб-квартира Всемирного антидопингового агентства в Монреале

Это язык мелкого уличного бандита, приступающего к "отжатию" коммерческой палатки. Типа "это наша корова, и мы ее будем доить, а если не понимаешь и не принимаешь наших условий, мы твоему сыну пальцы отрежем". Ну или "не допустим твоих спортивных детей до Олимпиады"; по форме иное, по сути — то же. Для любого "правового поля" такие заявления просто неприемлемы.

И здесь вернемся к началу.

Совершенно неважно, по отношению к нам или не к нам подобного рода формулы произносятся.

Ричард Макларен выступает с докладом во время ежегодного симпозиума WADA
© AFP 2017 / Fabrice Coffrini
WADA сняло "обвинения против России". Но по-прежнему хочет нашей крови
Просто если мы — не только Россия — хотим видеть мировой спорт именно мировым спортом, а не карнавалом дикого и откровенно полубандитского "спортивного бизнеса", где каждый криминальный "положенец", которого "крышуют большие воры", считает себя вправе безнаказанно "кидать предъявы" кому бы то ни было, то всю организацию современного международного спорта следует аннулировать и создавать заново.

И тут возникает уже другой вопрос: а что делать?

Отказываться от участия в Олимпийских играх самим?!

Нет, разумеется.

Просто для начала надо понять, что нет правил для игры без правил. И бороться.

Как "внутри" данных забавных структур, так и вовне: на войне не сдаются, а дерутся везде, где это только возможно, и любыми доступными методами.

Как?

Примеров полно.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОлимпийские кольца в Олимпийском парке в Пхенчхане
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Олимпийские кольца в Олимпийском парке в Пхенчхане

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен. Архивное фото
© AFP 2017 / Adrian Dennis
WADA нужна наша одежда и мотоцикл: Россию опять призывают каяться
Отметим замечательную инициативу Континентальной хоккейной лиги, которая абсолютно спокойно объявила, что в случае недопуска сборной России к участию в Олимпийских играх она последует примеру НХЛ. И под угрозой разрыва контрактов прямо запретит не только российским хоккеистам, но и легионерам ехать на эту Олимпиаду. Причем самым элементарным образом: просто не прерывая соревнования внутри лиги. Как это, собственно, уже сделала канадско-американская НХЛ, в чем тут вопросы-то? После этого хоккейный турнир, являющийся не только украшением, но и наиболее "финансоемким" соревнованием любой зимней Олимпиады, автоматически превратится в "первенство водокачки". Что приведет к колоссальному падению как зрительского, так и спонсорского интереса к Играм. Но КХЛ совершенно не волнует.

Или что, к примеру, может помешать нашим все равно "пожизненно дисквалифицированным" лыжникам идти не в "спортивные", а в общегражданские суды: УЕФА уже как-то вздрогнула от "дела Босмана". Почему бы чему-то подобному не повториться и в других видах спорта? Парням все равно, в общем-то, нечего терять.

Лаборатория по тестированию на допинг. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Битва, которую Россия проигрывает: победителям не стоит радоваться
И так — по всем направлениям.

И вот только не надо будет после этого говорить, что "злая Россия разваливает мировое олимпийское движение". Потому как нас в этом "движении" в результате развязанной против наших спортсменов откровенно бандитской войны все равно нет. И значит, нам на это "движение" — наплевать.

WADA в ее нынешнем виде вообще должно быть уничтожено. А что касается Международного олимпийского комитета, то он должен быть либо реформирован в соответствии с нормами общегражданского и международного права, либо отправиться вслед за WADA.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена