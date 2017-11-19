WADA будет разрушено, потому что так нужно нам

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Собственно говоря, на текущем этапе современной истории то, что словно в насмешку именуется "международным олимпийским движением", вне зависимости от того, будут российские спортсмены "допущены" до Олимпиады в Пхенчане или нет, должно быть либо радикально реформировано, либо банально уничтожено.
Еще раз, — не потому, что у наших спортсменов есть все шансы не поехать на предстоящие Олимпийские игры.
Нет.
Просто это явление более не имеет никакого права на существование.
Поясним, не углубляясь пока в историю вопроса, в чем суть претензий WADA и "комиссии Освальда" к государству Российская Федерация.
Так вот. Второй пункт, несмотря на некую юридическую диковатость (пробы опечатаны СК России не ради прикола, а в рамках уголовного дела, при этом никто не отрицает, что уголовный процесс имеет приоритет перед любым WADA), еще более или менее компромиссен. О чем, кстати, и известил "международные структуры" российский Следственный комитет, изъявивший готовность к сотрудничеству. А вот "пункт первый" вообще не укладывается ни в какие правовые понятия, кроме разве тех, что имели честь видеть наши люди постарше в "благословенные 90-е" перед коммерческими палатками, когда на первых коммерсов наезжали первые бандосы.
О чем идет речь.
И тогда WADA, устами все того же Джонатана Тэйлора, просто повторит мантру: русские, да, мы не только не можем доказать, что вы преступники. И вы, поскольку у нас нет фактов, должны просто признать себя преступниками и понести назначенное нами наказание. Тогда мы признаем вашу лабораторию РУСАДА.
Ну что тут можно сказать: Андрей Януарьевич Вышинский, которому приписывают древнеримское выражение "признание — царица доказательств", в действительности был известен тем, что решительно отрицал подобный подход.
Вот, в принципе, и все.
Это язык мелкого уличного бандита, приступающего к "отжатию" коммерческой палатки. Типа "это наша корова, и мы ее будем доить, а если не понимаешь и не принимаешь наших условий, мы твоему сыну пальцы отрежем". Ну или "не допустим твоих спортивных детей до Олимпиады"; по форме иное, по сути — то же. Для любого "правового поля" такие заявления просто неприемлемы.
И здесь вернемся к началу.
Совершенно неважно, по отношению к нам или не к нам подобного рода формулы произносятся.
И тут возникает уже другой вопрос: а что делать?
Отказываться от участия в Олимпийских играх самим?!
Нет, разумеется.
Просто для начала надо понять, что нет правил для игры без правил. И бороться.
Как "внутри" данных забавных структур, так и вовне: на войне не сдаются, а дерутся везде, где это только возможно, и любыми доступными методами.
Как?
Примеров полно.
Или что, к примеру, может помешать нашим все равно "пожизненно дисквалифицированным" лыжникам идти не в "спортивные", а в общегражданские суды: УЕФА уже как-то вздрогнула от "дела Босмана". Почему бы чему-то подобному не повториться и в других видах спорта? Парням все равно, в общем-то, нечего терять.
И вот только не надо будет после этого говорить, что "злая Россия разваливает мировое олимпийское движение". Потому как нас в этом "движении" в результате развязанной против наших спортсменов откровенно бандитской войны все равно нет. И значит, нам на это "движение" — наплевать.
WADA в ее нынешнем виде вообще должно быть уничтожено. А что касается Международного олимпийского комитета, то он должен быть либо реформирован в соответствии с нормами общегражданского и международного права, либо отправиться вслед за WADA.