Ежик с базукой, белочка на танке: как детей в КНДР готовят к войне и миру

19 ноя — РИА Новости, Андрей Ольферт. Стрельба, взрывы, кровь и горы трупов — чего только не встретишь в старом добром северокорейском мультфильме "Белка и еж". Он стал первым многосерийным анимационным проектом КНДР, но в итоге и одним из самых популярных. Вряд ли найдется в Северной Корее человек, который не слышал о храбрых белках-диверсантах, крушащих планы злобных ласок с помощью смекалки и тротила. О том, что сегодня смотрят северокорейские дети и к каким подвигам малышей готовят с детского сада, — в материале РИА Новости.

Чучхе или смерть

Пилотные серии легендарных "Белки и ежа" появились еще в 1977-1982 годах и представляли собой необычный для тех времен жанр — боевик с элементами шпионской драмы.

Обложка диска северокорейского мультфильма "Белка и ёж" Обложка диска северокорейского мультфильма "Белка и ёж"

Добрые животные с Цветочного холма отражали нападение армии воинственных ласок и мышей и на протяжении всего сериала вели бой с темными представителями своего же вида — белками Чультарами и Кымсэги. При поддержке ежей-спецназовцев и утиной авиации отряду белок-разведчиков раз за разом удается уходить от погони, узнавать секретные планы командира ласок и срывать генеральное наступление.

Вряд ли стоит объяснять, что под добрыми белками, ежами и утками в мультфильме подразумеваются сами северокорейцы, а под злыми белками, куницами, волками и мышами — США с их южнокорейскими "марионетками".

Правда, больше четырех серий при запуске мультфильма сделать не удалось, и продолжение сериал получил лишь 15 лет спустя, когда с приходом к власти Ким Ченира в КНДР началась новая эпоха приоритета армии — "сонгун".

Милые белки и ежики, идущие на любой риск и жертвы ради любимой родины, как нельзя лучше подходили для ролевой модели подрастающего поколения во времена тяжелейшего кризиса, с которым столкнулась КНДР в 1990-е. Поэтому одной из отличительных черт возрожденного сериала стали сцены самопожертвования. Ежи и утки подрывали себя гранатами, шли на смертельные тараны и всеми способами демонстрировали преданность Цветочному холму и начальству.

Попытка омолодить сериал во втором сезоне новой графикой и персонажами, по-видимому, не очень удалась, и производство встало на 32-й серии еще в 2012 году.

Проклятые янки

Впрочем, главные герои "Белки и ежа" по-прежнему остаются одними из самых узнаваемых мультипликационных персонажей, знакомство с которыми начинается еще с детского сада. Несмотря на то, что мультсериал вряд ли можно назвать детским, для КНДР, более полувека живущей в состоянии неоконченной войны с США, многочисленные сцены насилия понятны и приемлемы. Ведь враг еще более жесток и постоянно вынашивает планы порабощения и даже полного истребления мирной родины. Поэтому бороться с ним можно лишь его способами.

Однако "Белка и еж" — в общем ряду — довольно нейтральное произведение. На заре северокорейской мультипликации враги зачастую представали не в образе животных, а вполне конкретных американских военных.

Пожалуй, самый яркий пример — "основанная на реальных событиях" картина начала 1960-х годов "Сгоревший отряд мясных мух". В мультфильме рассказывается про то, как США во время Корейской войны пытались применить биологическое оружие с использованием насекомых, зараженных холерой.



Другой пример — "Бомба с часовым механизмом" (1967) — более политкорректна, но не намного. В ней американский солдат, получивший задание подорвать хижину с надписью "Американские военные, убирайтесь!", устанавливает бомбу поближе к спящей там маленькой больной девочке. Ее спасает лишь вовремя вернувшийся брат, вешающий бомбу на шею собаке офицера, которая относит ее к хозяину в командование войск США.



Но не вся северокорейская анимация представляет собой одни ужасы американской агрессии и бесконечные перестрелки. "Белка и еж" — скорее исключение из целого ряда вполне мирных детских мультфильмов.

На страже родины

Одним из наиболее популярных и продолжительных мультсериалов за всю историю северокорейской анимации стал "Юный полководец", первые эпизоды которого вышли еще в 1982 году. Мультфильм, повествующий о становлении молодого военачальника во времена древнего государства Когурё (занимавшего север Корейского полуострова и часть Маньчжурии), полюбился зрителям, и серию через шесть лет продолжили и развили. В результате главный герой с говорящим именем Свеме — "Молот" — превратился в настоящего супермена, способного не только громить врагов одной левой, но и летать как ракета.

Свеме крушит врагов-иноземцев и приобретает славу настоящего героя после финальной битвы с лысым мускулистым варваром, которому он в глотку засовывает его же булаву. Затем юный богатырь переходит в разряд полководцев и своим примером вдохновляет молодежь, готовую жертвовать собой ради товарищей и любимой родины. Но к 50-му эпизоду силы сценаристов иссякли, поэтому в 1997-м сериал было решено завершить. Возрожден он был лишь в 2015 году по личному указанию Ким Чен Ына.

Ай да енот!

Среди популярных в северокорейском искусстве тем, кроме борьбы с внешней угрозой и укрепления государства, отдельно стоят спортивные и прочие состязания. И здесь безоговорочно лидирует "Умный енот". Начав со стрельбы из миномета, он впоследствии переключился на гражданские виды спорта, на долгие годы став одним из главных мультгероев КНДР: с 1987 по 2012 год с ним вышло целых 63 серии. В компании медвежонка и котенка не самый быстрый и сильный енот то участвует в автогонках с заездом на отвесную скалу, то осваивает бейсбол и вейкбординг. Но неизменно побеждает благодаря своему спокойствию и смекалке. Ему приходится вызволять своих друзей из машины-холодильника, спасать от Йети и даже выводить из-под астероидной атаки.

Поле чудес

Особый поджанр в северокорейской анимации составляют картины, открывающие преимущества различных сельхозкультур. Так, в мультфильме "Картошка в Ароматной долине" 2000 года прибывшие на подкрепление рису и кукурузе бодрые ряды картофельных коммандос легко громят армию насекомых с их химической артиллерией. Заканчивается мультик феерией различных товаров, которые дает такой полезный продукт. Не менее полезна, как выясняется, и соя.

А грибы — вообще бесценный вещь. Весы даже сначала отказываются взвешивать грибницу, не веря в то, что из трех граммов может что-то вырасти. Но когда подходит время собирать урожай, радости их нет предела.



Назад в будущее

В последние годы в КНДР заметно выросло количество научно-познавательных мультов, рассказывающих о буднях простых пхеньянских школьников. Картины учат детей, что нужно вовремя принимать все прописанные лекарства, не перекармливать животных и не заливать газон, чтобы он нормально рос. А правилам соблюдения дорожного движения посвящена даже целая серия, насчитывающая уже 15 эпизодов.



Есть свой мультсериал и для самых маленьких, рассказывающий о том, какими поступками можно зарабатывать "красные звездочки", чтобы выйти вперед в соцсоревновании дошкольников. Однако мультфильмов, рассчитанных на более взрослую аудиторию, все же больше.



Современные северокорейские школьники должны не только знать, как определить надвигающееся землетрясение, но и находить ответы на вопросы, которые ставит перед ними освоение космоса, затеянное руководством КНДР.