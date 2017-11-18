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Двойной обман: Южная Корея и Китай цинично "обнулили" политику Трампа

08:0018.11.2017
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© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп в аэропорту Манилы. 14 ноября 2017Президент США Дональд Трамп в аэропорту Манилы. 14 ноября 2017
© REUTERS / Jonathan Ernst

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Американский президент наконец-то вернулся домой из долгой и важной поездки в Азию. Само турне Трамп назвал историческим и "чрезвычайно успешным" и добавил, что в его ходе "к США относились с невероятным теплом, гостеприимностью и, самое главное, уважением".

Со второй половиной предложения спорить сложно — скорее всего, азиатские государства действительно постарались запеленать Трампа в свое традиционное гостеприимство, дабы уважаемый гость (известный своим непростым характером) не обиделся.

Однако после визита выяснилось, что, как это часто бывает в азиатском гостеприимстве, уважение не привело к принятию региональными лидерами точки зрения Трампа. Особенно явно это продемонстрировал "северокорейский кейс".

Будем говорить!

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Трамп вскоре определится включать ли КНДР в список спонсоров терроризма
Советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер говорил, что одной из целей восточноазиатского турне президента было желание "проконсультироваться с лидерами стран региона для лучшего понимания невоенных способов разрешить этот кризис". Программой-минимум было сверить часы и консолидировать позиции — никакое серьезное давление на КНДР невозможно до тех пор, пока будет существовать асинхрон в подходах остальной пятерки стран, вовлеченных в корейские дела (Россия, Китай, США, Япония и Южная Корея), или хотя бы последней тройки государств, являющихся союзниками.

Ради этого Трамп даже смягчил риторику и, выступая перед южнокорейским парламентом, сделал основной упор в своей речи не на необходимость уничтожить северокорейский режим, а на дипломатическое давление и переговорный процесс. Американский лидер давал понять, что часы сверены. Но стоило ему уехать из Сеула, как южнокорейское руководство заявило о "серьезном расхождении позиций".

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп выступает в южнокорейском парламенте. 08 ноября 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп выступает в южнокорейском парламенте. 08 ноября 2017

"Президент Трамп часто подчеркивает, что он не исключает ни один из вариантов решения (северокорейского кризиса. — Прим. ред.), — заявила председатель правящей партии Чху Миэ. — Мы бы хотели убедиться в том, что среди этих вариантов нет очередной войны на Корейском полуострове. Ни при каких обстоятельствах США не должны применять военную силу без согласия Республики Кореи. Мы должны искать мирное решение вопроса в любой возможной для нас форме".

Пхеньян. КНДР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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США и Китай продолжают работу по КНДР, заявили в Белом доме
Понять Южную Корею, конечно, можно. Любое начало войны на Корейском полуострове приведет не только к поражению Пхеньяна, но и параллельному уничтожению значительной части южнокорейской экономики, а также к сотням тысяч или миллионам жертв в Южной Корее. Однако такого рода заявления обрезают кнут, который должен подстегивать Северную Корею к началу переговорного процесса. Если Ким Чен Ын будет уверен в том, что удара не будет, то смысл ему начинать переговоры сейчас? Время играет на Пхеньян, и чем дольше северокорейское руководство ждет, тем больше у него будет боеголовок и тем дальше будут лететь его ракеты — а значит, тем сильнее будет его переговорная позиция.
Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР

Южная Корея все это прекрасно понимает и тем не менее намерена подрезать кнут. Причин для такого решения может быть две. Первая: в Сеуле после личного общения с Трампом поняли, что американский президент вполне может нанести удар, и намеренно ограничили его в этом вопросе. Вторая: они осознали, что переговорный процесс американский лидер начать не может, после чего решили сделать все сами.

Президент Мун Чже Ин еще во время предвыборной кампании говорил о готовности начать и возглавить переговорный процесс или даже инициировать диалог с КНДР. Возможно, нынешнее заявление должно стать базисом, опорой этих переговоров, а также пряником, протягиваемым Северной Корее (до сих пор выступавшей с позицией "мы хотим говорить не с южнокорейскими марионетками, а с американскими кукловодами") для того, чтобы Пхеньян захотел говорить.

Это наш план!

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции. 15 ноября 2017
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трамп отверг российский план по деэскалации на Корейском полуострове
Еще одна неприятная новость в "северокорейском кейсе" пришла из Китая. И это уже не конфуз, а прямой обман.

Сам Дональд Трамп очень высоко оценил переговоры с Си Цзиньпином по северокорейскому вопросу. Американский президент дал понять, что после его вразумлений китайцы наконец-то решили искренне взяться за решение северокорейского вопроса. "Китай отправляет в КНДР посланника и делегацию. Важный ход. Посмотрим, к чему он приведет", — заявил Дональд Трамп. Кроме того, по словам Трампа, Си Цзиньпин считает ядерную Северную Корею "смертельной угрозой" и согласился с мыслью о том, что "концепция двойной заморозки (прекращение американских учений в обмен на приостановку северокорейских ракетно-ядерных испытаний. — Прим. ред.) неприемлема, поскольку является такой же концепцией, которые в прошлом провалились". Трамп, по всей видимости, имел в виду другие предложения, которые предусматривали временное решение северокорейской проблемы, а не полное, необратимое и контролируемое ядерное разоружение, на котором сейчас настаивают Соединенные Штаты.

Президент США Дональд Трамп во время визита в Китай. 9 ноября 2017 года
© REUTERS / Jonathan Ernst
Эксперт: Трамп вольно трактует позицию Китая по КНДР
Ответ из Пекина не заставил себя ждать — китайцы заявили о том, что они продолжают выступать за "двойную заморозку", и тем самым поставили Трампа в очень неудобное положение. Можно, конечно, сказать, что заявление Пекина вызвано поведением американского президента, который своими словами сам поставил китайцев в это положение — ведь хозяин Белого дома дал понять, что он продавил Си Цзиньпина и тем самым уязвил гордость и достоинство китайского лидера.

© AP Photo / Andy WongПрезидент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время делового мероприятия в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года
© AP Photo / Andy Wong
Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время делового мероприятия в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года

Возможно, это действительно так, однако не исключено, что Трамп просто недопонял товарища Си или был им обманут — всем экспертам понятно, что от плана "двойной заморозки" Китай отказываться просто так не будет.

Во-первых, КНДР не станет сейчас вести никаких переговоров о "полном, необратимом и контролируемом извне" отказе от ракетно-ядерной программы. Любое переговорное решение северокорейского вопроса в данный момент может базироваться лишь на временных ограничениях, которые позволят избежать эскалации и дадут возможность в спокойной обстановке вырабатывать компромиссную формулу. А поскольку Китай (в отличие от Трампа) заинтересован в реальной деэскалации на полуострове, он и придерживается реальных вариантов этой деэскалации.

Президент США Дональд Трамп. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В Совфеде прокомментировали отказ Трампа от плана по решению проблемы КНДР
Во-вторых, пусть номинально, этот план является российским предложением, но де-факто он китайский. Просто потому, что Китай — главный бенефициар, и не столько в плане деэсклации (тут как раз бенефициарами являются обе Кореи, ибо это они будут уничтожаться, если что, в ходе войны), сколько в сопутствующих процессах. Отказ от американских учений в регионе и снижение северокорейской угрозы приведет к ослаблению американского военно-политического присутствия в регионе, и появившийся вакуум быстро заполнят китайцы. Например, через повышение уровня сотрудничества с Южной Кореей или же просто используя снижение доверия к американцам со стороны стран Юго-Восточной Азии, которые будут сомневаться в готовности Трампа защитить их от агрессивных действий Китая в Южно-Китайском море.

© REUTERS / Minh Hoang/PoolПрезидент США Дональд Трамп поднимается по трапу борта номер 1
© REUTERS / Minh Hoang/Pool
Президент США Дональд Трамп поднимается по трапу борта номер 1

Да, есть вероятность, что Трамп предложил китайцам что-то серьезное взамен на отказ Пекина продавливать свою формулу "двойной заморозки", но идти на серьезные компромиссы у китайцев нет никакого резона — хотя бы потому, что они видят слабость президента США. Спасибо за это американским политикам, продолжающим крестовый поход против хозяина собственного Белого дома.

10 ноября 2017. Президента США Дональд Трам ппринимает участие в традиционной церемонии совместного фотографирования в национальной вьетнамской одежде на саммите АТЭС. 10 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Политолог: у Трампа с Северной Кореей все пошло "не так"
Напомним: конгресс продолжает обкрадывать Трампа на полномочия. Комитет по иностранным делам сената впервые за 41 год обсудил возможность изменения "процедуры судного дня" — схему инициации американского ядерного удара. Дело в том, что в этом вопросе "никакой системы сдержек и противовесов нет, — приводит Los Angeles Times Брюса Блера, офицера в отставке, отвечавшего за запуски ракет. — Президент страны является, по сути, ядерным монархом". А нынешний глава Белого дома, по словам сенатора Кристофера Мерфи, "слишком неустойчив и непостоянен".

Теперь, благодаря конгрессу, эти слова можно применить ко всей американской внешней политике. И азиатские государства делают из этого прямые практические выводы.

 

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