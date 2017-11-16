Черная метка: почему в Киеве заговорили об отмене безвиза с ЕС

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Только утихли на Украине бравурные речи о достижении главной мечты евроинтеграторов — безвизового режима с ЕС, как зазвучали призывы подумать о его отмене. Что самое поразительное — из уст самих "революционеров", выводивших людей на Майдан с лозунгами за евроассоциацию.
Всюду заговор
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко от фракции "Блок Петра Порошенко" опубликовал на днях статью "Защищая украинскую революцию от лидеров Украины". Тот самый Лещенко, который вместе со своим коллегой Мустафой Найемом считается одним из организаторов и идеологов Евромайдана 2013-2014 годов.
В статье он в уничижительной форме критикует своего политического патрона Порошенко, виня последнего в провале "демократических реформ", и заявляет, что над ним взяли верх "инстинкты олигарха, привыкшего конвертировать свой политический статус в материальные блага".якобы за деньги его возлюбленной. Забавно читать подобные опусы от автора, который длительное время пиарился на том, что печатал статьи о дорогостоящем имуществе украинских чиновников. Однако теперь попытки расследовать историю с его собственной квартирой воспринимает исключительно как сговор олигархов против демократии.
Объясним на пальцах: "духовный отец" Майдана, по сути, призывает нивелировать одно из главных достижений активистов госпереворота. Революция, как известно, пожирает своих детей. В данном случае потихоньку начала пожирать и свое главное детище — безвизовый режим.
Сигнал от Европы
Такое предположение подтверждается как минимум тем, что Open Democracy опубликовал статью на двух языках — английском и русском. Украинской версии нет. Причем в переводе на русский, на котором, скорее всего, прочтет ее украинская аудитория, и заголовок помягче ("Демократия в зоне турбулентности"), и намек на возможную отмену безвиза не выделен, как в англоязычном тексте.
Не исключаю, что депутата "настоятельно попросили" озвучить месседж, чтобы развязать руки европейским чиновникам.
Не нужно забывать, что Евросоюз специально ради Украины в мае 2016 года принял механизм "экстренного торможения" безвизового режима в случае, если в Европу хлынут потоки нелегальных мигрантов.
В Грузии, которая получила безвиз чуть раньше Украины, уже заговорили о фактическом восстановлении виз под видом "предварительной авторизации".
Однако отменять безвиз для Украины, базируясь исключительно на ожиданиях роста нелегальных мигрантов, Брюсселю не с руки. Тогда ЕС потеряет политическое лицо и будет раскритикован либеральными СМИ. А вот воспользоваться правом "приостановить" режим якобы ради борьбы за "демократию" — был бы выход.
На месте киевских властей я бы напрягся после публикации подобной статьи. Не из-за того, что ее написал грантоед Лещенко. А потому, что, возможно, это черная метка Киеву от Брюсселя.