Черная метка: почему в Киеве заговорили об отмене безвиза с ЕС

Контрольно-пропускной пункт на границы Украины с Польшей в 100 км от Львова

Контрольно-пропускной пункт на границы Украины с Польшей в 100 км от Львова

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Только утихли на Украине бравурные речи о достижении главной мечты евроинтеграторов — безвизового режима с ЕС, как зазвучали призывы подумать о его отмене. Что самое поразительное — из уст самих "революционеров", выводивших людей на Майдан с лозунгами за евроассоциацию.

Всюду заговор

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко от фракции "Блок Петра Порошенко" опубликовал на днях статью "Защищая украинскую революцию от лидеров Украины". Тот самый Лещенко, который вместе со своим коллегой Мустафой Найемом считается одним из организаторов и идеологов Евромайдана 2013-2014 годов.

В статье он в уничижительной форме критикует своего политического патрона Порошенко, виня последнего в провале "демократических реформ", и заявляет, что над ним взяли верх "инстинкты олигарха, привыкшего конвертировать свой политический статус в материальные блага".

В качестве доказательства сговора Порошенко с олигархами парламентарий приводит тот факт, что телеканал "Украина", принадлежащий Ринату Ахметову, снял сериал "По следам грантоедов", в котором "критиков режима пытаются запятнать злоупотреблением американскими грантами и покупкой дорогой недвижимости". К слову, сериал — о нашумевшей истории с покупкой самим Лещенко элитной недвижимости в Киеве якобы за деньги его возлюбленной . Забавно читать подобные опусы от автора, который длительное время пиарился на том, что печатал статьи о дорогостоящем имуществе украинских чиновников. Однако теперь попытки расследовать историю с его собственной квартирой воспринимает исключительно как сговор олигархов против демократии.

Но главный месседж статьи Лещенко сводится к следующему: "Сегодня украинская демократия входит в период турбулентности. Безвизовый режим с Европейским союзом был средством принуждения правящей группы страны к принятию необходимых законов. Сейчас, когда безвизовый режим у нас в кармане, будет намного сложнее продвигать реформы при сопротивлении властей. И в ближайшем будущем нет реальных целей, при помощи которых можно было бы продвигать страну вперед. В этих условиях президент все больше прибегает к репрессивным методам. <…> Европейские партнеры Украины должны предупредить Порошенко о возможном пересмотре безвизового режима, если атака на гражданское общество и рост коррупции продолжатся".

Объясним на пальцах: "духовный отец" Майдана, по сути, призывает нивелировать одно из главных достижений активистов госпереворота. Революция, как известно, пожирает своих детей. В данном случае потихоньку начала пожирать и свое главное детище — безвизовый режим.

Сигнал от Европы

Можно, конечно, отнестись к этому прозрачному намеку снисходительно: кто такой этот Лещенко? Вечный революционер, отвергнутый своей же фракцией и превратившийся в посмешище со скандалами вокруг "квартирного вопроса". Но хочу обратить особое внимание на то, где именно он опубликовал свою статью: на сайте Open Democracy, основном информресурсе миллиардера Джорджа Сороса. На Украине давно уже заметили: что у Сороса на уме, то у его верных грантоедов на языке. Учитывая особые отношения Лещенко с миллиардером, можно предположить, что пассаж по поводу безвизового режима — не его собственная инициатива. И послание скорее адресовано Европе, нежели Украине.

Такое предположение подтверждается как минимум тем, что Open Democracy опубликовал статью на двух языках — английском и русском. Украинской версии нет. Причем в переводе на русский, на котором, скорее всего, прочтет ее украинская аудитория, и заголовок помягче ("Демократия в зоне турбулентности"), и намек на возможную отмену безвиза не выделен, как в англоязычном тексте.

Не исключаю, что депутата "настоятельно попросили" озвучить месседж, чтобы развязать руки европейским чиновникам.

Не нужно забывать, что Евросоюз специально ради Украины в мае 2016 года принял механизм "экстренного торможения" безвизового режима в случае, если в Европу хлынут потоки нелегальных мигрантов.

В Грузии, которая получила безвиз чуть раньше Украины, уже заговорили о фактическом восстановлении виз под видом "предварительной авторизации".

Никто пока точно не знает, насколько выросло количество "безвизовых" мигрантов с Украины, но наверняка цифра гораздо большая в сравнении с числом нелегалов из Грузии. Косвенно о масштабе проблемы можно судить по информации, озвученной недавно сайтом The Times of Israel: за три года число граждан Грузии и Украины, подавших заявление на получение политического убежища в Израиле, выросло с нуля до 21,7 тысячи . Вот итог безвизового режима с постсоветскими странами "победившей демократии" для Израиля. Можно представить, какими будут цифры для Европы.

Однако отменять безвиз для Украины, базируясь исключительно на ожиданиях роста нелегальных мигрантов, Брюсселю не с руки. Тогда ЕС потеряет политическое лицо и будет раскритикован либеральными СМИ. А вот воспользоваться правом "приостановить" режим якобы ради борьбы за "демократию" — был бы выход.

На месте киевских властей я бы напрягся после публикации подобной статьи. Не из-за того, что ее написал грантоед Лещенко. А потому, что, возможно, это черная метка Киеву от Брюсселя.