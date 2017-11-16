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Период распада: кого Евросоюз потеряет первым

14:4916.11.2017
(обновлено: 15:36 16.11.2017)
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© AP Photo / Markus SchreiberПассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в БерлинеПассажиры метро поднимаются по лестнице с изображением флага Евросоюза в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Немецкий Spiegel, позиционирующий себя как "самый значимый журнал Германии и Европы с наибольшим тиражом", опубликовал забавную статью Denken auf Vorrat. В ней утверждается, что некие аналитики бундесвера предоставили руководству страны секретный документ, в котором рассматриваются варианты развития будущего ЕС. Все сценарии пессимистичны и в конечном итоге сводятся к более или менее быстрому и полному краху Европейского союза с непредсказуемыми военно-политическими последствиями для Германии.

Демонстранцы жгут флаг ЕС
© AP Photo / Petros Karadjias
В бундесвере не исключили распада ЕС в ближайшие 20 лет
Во-первых, интересен уже сам факт появления такой статьи в Spiegel. Не только десять, но и пять лет назад в России мало кто готов был публично обсуждать вероятность распада Евросоюза. Несмотря на то, что уже тогда проявлялись отчетливые признаки европейского неблагополучия, от Атлантики до Тихого океана господствовало мнение, что ничего плохого с ЕС случиться не может — так, небольшое недомогание, после которого он будет еще здоровее. Сегодня гипотезу развала ЕС не стесняется совершенно серьезно обсуждать одно из самых уважаемых изданий.

Во-вторых, Spiegel ссылается на секретный документ. Разумеется, журналисты его не публикуют, но утверждают, что он существует. Правительство ФРГ могло бы опровергнуть наличие такого документа и начать расследование по поводу утечки информации стратегического характера. Но оно молчит, косвенно подтверждая достоверность публикации.

Германия. Архивное фото
© AFP 2017 / Christof Stache
В Германии рассказали о работе по созданию общей армии Евросоюза
Давайте на секунду представим, что "Российская газета" опубликовала бы статью, в которой подробно изложила содержание секретного документа, направленного Генштабом в правительство, а в Кремле сделали бы вид, что ничего не произошло. Примерно так выглядит ситуация со статьей в немецком журнале, если перенести ее в российские реалии. Это ведь нонсенс. Однако только в том случае, если утечка информации не организована умышленно.

Зачем правительству ФРГ сливать в прессу секретные документы? Тринадцатого ноября (уже после публикации) 23 страны Евросоюза без антуража, которым обычно сопровождают подобного рода мероприятия, подписали "Программу постоянного структурированного сотрудничества". Для начала будут совместно разрабатывать комплексы вооружений и военные доктрины. На следующем этапе объединят под общим командованием ЕС реальные подразделения своих вооруженных сил.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге

Еще год назад многие российские эксперты отказывались верить в возможность создания европейской армии. И совершенно резонно отмечали, что при наличии НАТО такая структура будет лишней, говорили, что США не допустят подобного, потому как это нивелирует их влияние в Европе. Сегодня в Вашингтоне подписание программы расценивают именно как начало создания европейской армии.

Солдаты отряда Еврокорпуса c флагом ЕС
© AFP 2017 / Frederick Florin
Мухи и котлеты: как Евросоюз США свое PESCO показывал

В отличие от предыдущих аналогичных попыток ЕС, нынешняя заставляет Штаты нервничать. За океаном даже говорят, что это нож в спину Североатлантического альянса.

Отметим, что восточноевропейские клиенты США, которые всегда идут на поводу у Вашингтона и конфликтуют по этому поводу со "старой" Европой, в этот раз без лишней суеты поставили подписи в нужных местах.

Между тем понятно, что если европейская армия станет реальностью, то гегемоном на континенте будут не США. Влияние Штатов зачахнет вместе с НАТО. А их место займет Германия. Возможно, вместе с Францией. Макрон не устает напоминать о своих претензиях на европейское лидерство, а без Франции никакая европейская армия невозможна.

Почему же восточноевропейцы фактически без сопротивления "сдались" Берлину? Все просто. Практически во всех вариантах развития событий (до 2040 года), которые описаны в опубликованном Spiegel секретном документе, США неизбежно слабеют и оказываются не в состоянии поддерживать существующий миропорядок, а Россия, наоборот, усиливается и начинает оказывать подавляющее экономическое влияние на восточноевропейскую периферию ЕС.

Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Мнение: НАТО сделает все, чтобы не допустить появления "европейской армии"
Несколько лет назад такого рода тезисы не произвели бы на восточноевропейских друзей Вашингтона никакого впечатления. Но сегодня они подтверждаются реальной практикой, причем ситуация развивается столь динамично, что стать реальностью подобные прогнозы могут раньше 2040 года.

США уже проиграли столкновение с Россией на Ближнем Востоке. Американская коалиция (куда, кстати, и страны Евросоюза входят), по существу, распалась. Зато Россия смогла сплотить вокруг себя Турцию, Иран, Сирию, подтягивает Саудовскую Аравию, дружественно к Москве настроен Египет (при этом американцам каирские генералы не доверяют). Турецкие войска гарантируют суверенитет (а заодно и правильное поведение) Катара.

Штаты проиграли Украину. Это восточноевропейцы видят даже лучше, чем американскую катастрофу на Ближнем Востоке, поскольку сами собираются делить брошенную американцами Украину (как только киевская элита окончательно добьет страну).

Но исчезновение Украины автоматически обеспечивает Венгрии, Польше и Румынии (которые как раз и стоят в очереди на раздел) границу с Россией. Дальше выбор невелик: можно, как прибалты, по идеологическим причинам гордо отказаться от товарооборота с Москвой и смотреть, как деньги проходят мимо. Чем это завершается — видно на примере Киева. А можно взаимовыгодно сотрудничать, предоставляя логистические услуги. Но тогда маленькие экономики попадут в зависимость от российской экономики — по-другому не бывает, большее всегда притягивает меньшее. С учетом того, что ЕС не в состоянии будет оказывать финансовую поддержку странам Восточной Европы уже с 2020 года, возможность заработать, сотрудничая с Россией, будет равна возможности выжить.

© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкМеждународный пункт пропуска через украинско-польскую границу "Угринов-Долгобичув"
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Международный пункт пропуска через украинско-польскую границу "Угринов-Долгобичув"
Бухта города Балаклавы в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Украинская община Крыма призвала Киев не лезть в дела России

Поскольку экономическое влияние влечет за собой и политическое, а восточноевропейские элиты создавали свои государства на основе идеологии русофобии и не могут без ее эксплуатации крепко держаться во власти, общую границу с Россией в перспективе и вероятную экономическую зависимость от Москвы они рассматривают не как благо, а как угрозу. Если слабеющие США не могут эту угрозу нейтрализовать, то попытка нырнуть под крыло европейской армии, застолбив таким образом свою принадлежность к франко-германской сфере влияния, восточные европейцы рассматривают как единственный приемлемый выход из ситуации.

Германия же, наконец, получает желанное военно-политическое влияние в Европе. Не удивлюсь, если между 2020 и 2030 годами Берлин поставит вопрос о снятии с него военно-политических ограничений, наложенных по итогам Второй мировой войны.

Во всяком случае, сдерживавшая германское стремление к военно-политическому доминированию в Европе Великобритания покидает ЕС. Штаты на сегодняшний день не способны к проведению активной политики еще и в Европе. Это не тот Вашингтон, который в начале 1990-х молниеносно отреагировал на попытку Гельмута Коля сыграть самостоятельную игру на Балканах и быстро вытеснил Германию из региона. У нынешней администрации нет на это ни ресурсов, ни политической воли. Все, что не съедает бессмысленная конфронтация с Северной Кореей, уходит на внутриполитическую борьбу, где никак не удается преодолеть проявившийся после избрания Трампа раскол элит.

© AP Photo / Matt DunhamУчастники акции протеста против Brexit в масках, стилизованных под флаг Евросоюза, в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Участники акции протеста против Brexit в масках, стилизованных под флаг Евросоюза, в Лондоне

Впервые за несколько столетий Европа остается без англо-саксонского присмотра. И сразу же из небытия возрождается франко-германское доминирование (при безусловном германском приоритете).

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AFP 2017 / Pool/ Stefan Rousseau
Тереза Мэй пытается спасти Британию, вызывая дух Путина

Внутренний кризис европейцы намерены преодолевать за счет консолидации военно-политических и финансово-экономических лидеров и перераспределения в их пользу ресурсов восточноевропейской периферии.

Это не решит проблемы ЕС, но небольшую отсрочку дать может. Судя по всему, ради нее в руки Spiegel и попал секретный документ бундесвера.

 

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