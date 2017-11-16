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Украина заново раскручивает Крым, чтобы оттянуть конец

08:3616.11.2017
028140
© РИА НовостиГород Киев. Архивное фотоГород Киев. Архивное фото
© РИА Новости

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Украинская дипломатия постепенно меняет акцент критики России. Если раньше в Киеве трубили в основном о "российской агрессии в Донбассе", то теперь уделяют куда больше внимания Крыму.

Киев празднует очередную "победу в гибридной войне против Мордора". Четырнадцатого ноября Третий комитет Генассамблеи ООН (который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами) принял большинством голосов подготовленный Украиной проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму. Резолюция требует от России "прекратить пытки и незаконные задержания жителей Крыма, а также отменить российскую юрисдикцию над полуостровом". Теперь резолюция во второй половине декабря будет вынесена на рассмотрение всей Генеральной ассамблеи. Последствий от этого не будет, потому что проголосовавшие против Россия и Китай обладают правом вето — но "перемога" налицо.

Фейковая резолюция

Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Frank Franklin II
Голосование в ООН по Крыму: интересная арифметика плюс "нож в спину"
В украинском МИД заявляют, что резолюция была внесена из-за "продолжения преступной политики РФ в оккупированном Крыму" и что Россия "не выполнила ни одного положения предыдущей резолюции ГА ООН 71/205, наращивая репрессии по отношению к этническим украинцам, крымским татарам и другим лицам, которые выражают несогласие с оккупацией полуострова", а также отказалась "предоставить доступ к территории временно оккупированного Крыма представителям ООН".

В России над принятой резолюцией пожимают плечами: разгребание последствий самозахватов земли и пропаганды радикальной идеологии со стороны так называемого меджлиса — неизбежная государственная функция. Москва не отказывается пускать в Крым миссию ООН, а также любые другие гуманитарные миссии каких угодно международных организаций. Главное, чтобы они не отправлялись туда в рамках своего украинского мандата, а либо въезжали в статусе "работающей в России миссии", либо (если они по политическим причинам не хотят легитимировать российский статус полуострова) приезжали под нейтральным названием. Визиты в рамках мандата "работы на Украине" в Кремле считают провокациями и поддаваться на них не собираются. Тем более что среди западных политиков все больше желающих приехать в Крым "своим ходом".

К тому же в резолюции отсутствует оценка действий самой Украины в адрес крымчан. "Хочу напомнить, какие это действия. Это водная, энергетическая и транспортная блокада полуострова, а также засылка диверсионных групп на нашу территорию. То есть это политика государственного терроризма", — говорит глава Крыма Сергей Аксенов.

Большие проблемы маленьких
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Большие проблемы маленьких

Опасный прагматизм

Жители Евпатории с флагом России
© РИА Новости / Макс Ветров
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Депутат от Крыма: в ООН для обзора жизни крымчан использовали "мутные очки"
Впрочем, объективная критика содержания документа украинскую сторону не сильно волнует — она проталкивает резолюцию просто ради самой резолюции. Выполняя тем самым одну из своих приоритетных, в какой-то степени даже экзистенциальных, внешнеполитических задач — вернуть Крым в повестку дня отношений России и Запада.

Все последнее время украинское руководство с огромным неудовольствием наблюдает за начавшимся процессом стабилизации этих отношений, их возвратом на уровень прагматизма. И если раньше речь шла о стабилизации скорее через двусторонние контакты и высказывания отдельных политиков, то сейчас речь идет о реинкарнации совместных проектов. Москва и тот же Берлин активно продвигают "Северный поток — 2", не считаясь при этом с интересами Украины (для которой реализация этого проекта выльется в многомиллиардные убытки и закрытие целых сегментов ГТС). Более того, в ближайшее время будет дан старт и стабилизации на коллективном европейском уровне. ПАСЕ де-факто решила снять все ограничительные меры с российской делегации. После чего россияне могут вернуться в Ассамблею уже в начале 2018 года.

Проблема Киева в том, что как только ослабнет международное давление на Россию (и запрос Европы на ее изоляцию), в изоляции окажется уже сам профессионально русофобский киевский режим. Который уже вызывает стойкое неприятие европейских партнеров.

Оставайтесь с нами
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Оставайтесь с нами

Вспомните!

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Сербии высказались за признание Крыма частью России
Впрочем, этот режим нашел способ помешать столь опасному для его выживания процессу. Всем понятно, что для успешной реализации процесса Запад и Москва должны прийти к какому-то компромиссу по Украине. То есть сосредоточиться на решаемых проблемах (хотя бы частичная имплементация Минских соглашений) и убрать с повестки дня временно нерешаемые — Крым. Запад не признает его российским, но и не собирается включать уступки России по Крыму в какую-то дорожную карту. Просто потому, что это включение сорвет выполнение данной карты.

Именно поэтому украинская сторона всячески пытается принудить Запад отказаться от игнорирования крымского вопроса. Для чего и впихивает его в любые форматы, любые обсуждения. В том числе и на Генеральной ассамблее. "Налицо очередная откровенно лицемерная попытка под видом заботы о правах человека пропихнуть в международные документы украинские подходы про "оккупацию", "аннексию" и тому подобное. Понятно, что иначе это просто не попало бы в Третий комитет, который занимается гуманитарными темами, и не получило бы там поддержки большинства, которое, как известно, также активнее голосует по правочеловеческим досье, зачастую попросту не замечая основной цели таких документов", — говорит российский сенатор Константин Косачев.

Вид на город Ялта. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Госдуме оценили намерение Украины вернуть Крым
И Украина уже пытается капитализировать свой успех на других площадках, в том числе и на тех, где пока проигрывает. "Новая резолюция ООН по Крыму очень важна и для Совета Европы. Это четкий сигнал, что нужно увеличивать, а не уменьшать давление на Россию. Планы по возвращению россиян в ПАСЕ в январе 2018 года — это именно уменьшение давления. СЕ должен действовать ответственно и защищать, а не торговать принципами", — заявил посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Проблема украинского подхода в том, что он несет лишь тактические выгоды, а не шанс на стратегическую победу. Реанимация крымского вопроса в лучшем случае позволит Киеву лишь ненадолго отсрочить неизбежный процесс стабилизации, а потом и нормализации российско-европейских отношений. Но он никак не остановит растущую токсичность Украины и усталость европейских партнеров от украинского эксперимента. "Нынешняя резолюция принята рекордно низким (по сравнению с предыдущими годами) числом стран, за нее проголосовавших. Тема явно уходит в историю. А Украина в нее все больше и больше вляпывается", — говорит Константин Косачев.

Празднование третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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В Севастополе на митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришли тысячи горожан. В торжествах также приняли депутаты Госдумы, представители местной самообороны и казачества.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПраздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.Участники праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Праздничные мероприятия начались с возложения венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.Участники запускают шары на праздничном мероприятии Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Симферополе прошли концерты крымских творческих коллективов. Также в крымской столице состоялось торжественное открытие Всероссийского турнира по греко-римской борьбе.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкМассовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.Участники представления во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Массовые праздничные мероприятия прошли во всех российских регионах. На митинг в центре Омска собралось около трех тысяч человек.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкВ Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.Возложение венка и цветов во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
В Новосибирске участники праздничного мероприятия "Крымская весна! Мы вместе!" собрались в Театральном сквере. Сначала они встали в "Хоровод дружбы", а затем запустили в небо воздушные шары.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.Участники праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
В Приморье на торжественные мероприятия по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией пришло более 17 тысяч человек.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГубернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.Участники представления во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский выступил с инициативой сделать Приморский край и Республику Крым регионами-побратимами.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкУчастники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Участники митинга-концерта в Екатеринбурге, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.Участники танцевального флешмоба Севастопольский вальс, посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией
© РИА Новости / Павел Лисицын
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В Екатеринбурге прошел флешмоб "Севастопольский вальс" с участием танцевальных коллективов города и ветеранских организаций.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкУчастники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на пешеходной улице Кирова в Челябинске.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией МИД России посвятил жителям Крыма песню "Севастополь — знамя".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкЕе написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.Участницы праздничного мероприятия Крымская весна! Мы вместе! в честь третьей годовщины присоединения Крыма с Россией в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ее написал сотрудник Департамента информации и печати Василий Харитонов. Исполнил композицию Владимир Куклин.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкКрым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией в Омске
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после референдума, проведенного 16 марта 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за вхождение в состав России.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.Участник митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев.
© РИА Новости / Василий БатановПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.Участники митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией на мысе Хрустальный в Севастополе
© РИА Новости / Василий Батанов
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Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя 18 марта 2014 года подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации.
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