Украина заново раскручивает Крым, чтобы оттянуть конец

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, для РИА Новости

Украинская дипломатия постепенно меняет акцент критики России. Если раньше в Киеве трубили в основном о "российской агрессии в Донбассе", то теперь уделяют куда больше внимания Крыму.

Киев празднует очередную "победу в гибридной войне против Мордора". Четырнадцатого ноября Третий комитет Генассамблеи ООН (который занимается социальными, гуманитарными и культурными вопросами) принял большинством голосов подготовленный Украиной проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму. Резолюция требует от России "прекратить пытки и незаконные задержания жителей Крыма, а также отменить российскую юрисдикцию над полуостровом". Теперь резолюция во второй половине декабря будет вынесена на рассмотрение всей Генеральной ассамблеи. Последствий от этого не будет, потому что проголосовавшие против Россия и Китай обладают правом вето — но "перемога" налицо.

Фейковая резолюция

В украинском МИД заявляют, что резолюция была внесена из-за "продолжения преступной политики РФ в оккупированном Крыму" и что Россия "не выполнила ни одного положения предыдущей резолюции ГА ООН 71/205 , наращивая репрессии по отношению к этническим украинцам, крымским татарам и другим лицам, которые выражают несогласие с оккупацией полуострова", а также отказалась "предоставить доступ к территории временно оккупированного Крыма представителям ООН".

В России над принятой резолюцией пожимают плечами: разгребание последствий самозахватов земли и пропаганды радикальной идеологии со стороны так называемого меджлиса — неизбежная государственная функция. Москва не отказывается пускать в Крым миссию ООН, а также любые другие гуманитарные миссии каких угодно международных организаций. Главное, чтобы они не отправлялись туда в рамках своего украинского мандата, а либо въезжали в статусе "работающей в России миссии", либо (если они по политическим причинам не хотят легитимировать российский статус полуострова) приезжали под нейтральным названием. Визиты в рамках мандата "работы на Украине" в Кремле считают провокациями и поддаваться на них не собираются. Тем более что среди западных политиков все больше желающих приехать в Крым "своим ходом".

К тому же в резолюции отсутствует оценка действий самой Украины в адрес крымчан. "Хочу напомнить, какие это действия. Это водная, энергетическая и транспортная блокада полуострова, а также засылка диверсионных групп на нашу территорию. То есть это политика государственного терроризма", — говорит глава Крыма Сергей Аксенов.

Опасный прагматизм

Впрочем, объективная критика содержания документа украинскую сторону не сильно волнует — она проталкивает резолюцию просто ради самой резолюции. Выполняя тем самым одну из своих приоритетных, в какой-то степени даже экзистенциальных, внешнеполитических задач — вернуть Крым в повестку дня отношений России и Запада.

Все последнее время украинское руководство с огромным неудовольствием наблюдает за начавшимся процессом стабилизации этих отношений, их возвратом на уровень прагматизма. И если раньше речь шла о стабилизации скорее через двусторонние контакты и высказывания отдельных политиков, то сейчас речь идет о реинкарнации совместных проектов. Москва и тот же Берлин активно продвигают "Северный поток — 2", не считаясь при этом с интересами Украины (для которой реализация этого проекта выльется в многомиллиардные убытки и закрытие целых сегментов ГТС). Более того, в ближайшее время будет дан старт и стабилизации на коллективном европейском уровне. ПАСЕ де-факто решила снять все ограничительные меры с российской делегации. После чего россияне могут вернуться в Ассамблею уже в начале 2018 года.

Проблема Киева в том, что как только ослабнет международное давление на Россию (и запрос Европы на ее изоляцию), в изоляции окажется уже сам профессионально русофобский киевский режим. Который уже вызывает стойкое неприятие европейских партнеров.

Вспомните!

Впрочем, этот режим нашел способ помешать столь опасному для его выживания процессу. Всем понятно, что для успешной реализации процесса Запад и Москва должны прийти к какому-то компромиссу по Украине. То есть сосредоточиться на решаемых проблемах (хотя бы частичная имплементация Минских соглашений) и убрать с повестки дня временно нерешаемые — Крым. Запад не признает его российским, но и не собирается включать уступки России по Крыму в какую-то дорожную карту. Просто потому, что это включение сорвет выполнение данной карты.

Именно поэтому украинская сторона всячески пытается принудить Запад отказаться от игнорирования крымского вопроса. Для чего и впихивает его в любые форматы, любые обсуждения. В том числе и на Генеральной ассамблее. "Налицо очередная откровенно лицемерная попытка под видом заботы о правах человека пропихнуть в международные документы украинские подходы про "оккупацию", "аннексию" и тому подобное. Понятно, что иначе это просто не попало бы в Третий комитет, который занимается гуманитарными темами, и не получило бы там поддержки большинства, которое, как известно, также активнее голосует по правочеловеческим досье, зачастую попросту не замечая основной цели таких документов", — говорит российский сенатор Константин Косачев.

И Украина уже пытается капитализировать свой успех на других площадках, в том числе и на тех, где пока проигрывает. "Новая резолюция ООН по Крыму очень важна и для Совета Европы. Это четкий сигнал, что нужно увеличивать, а не уменьшать давление на Россию. Планы по возвращению россиян в ПАСЕ в январе 2018 года — это именно уменьшение давления. СЕ должен действовать ответственно и защищать, а не торговать принципами", — заявил посол Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Проблема украинского подхода в том, что он несет лишь тактические выгоды, а не шанс на стратегическую победу. Реанимация крымского вопроса в лучшем случае позволит Киеву лишь ненадолго отсрочить неизбежный процесс стабилизации, а потом и нормализации российско-европейских отношений. Но он никак не остановит растущую токсичность Украины и усталость европейских партнеров от украинского эксперимента. "Нынешняя резолюция принята рекордно низким (по сравнению с предыдущими годами) числом стран, за нее проголосовавших. Тема явно уходит в историю. А Украина в нее все больше и больше вляпывается", — говорит Константин Косачев.