Американские зрители восстали против слишком сексуальных амазонок

Виктор Мараховский

В передовой киноиндустрии мира, американской, — скандал нового типа. В чем-то этот скандал творчески развивает тему домогательств и хештега "МеняТоже", но берет куда глубже.

Как сообщают информационные агентства, взрыв возмущения вызвал слишком сексуальный вид амазонок, снятых в грядущем кинофильме режиссера Зака Снайдера "Лига Справедливости".

Напомним для тех, кто не следит за темой или запутался в ней. "Лига Справедливости" — это фильм, в котором должны сойтись герои картин "Бэтмен против Супермена" и "Чудо-Женщина". Они создадут лигу суперлюдей для борьбы с суперзлом, поднимут гору средств, потом разойдутся по своим сольным сериям, потом опять сойдутся для Лиги-2 и так далее до тех пор, пока не настанет время перезапускать франшизу где-нибудь в 2025-м.

Ну так вот. В этом фильме, где плечистые атлеты в броне и без станут дубасить друг друга небоскребами, будут присутствовать также амазонки — спортивные женщины с волшебного острова.

И, как обнаружили чуткие борцы за равенство, в "Лиге Справедливости" они будут одеты сексуальнее, чем в "Чудо-Женщине".

В "Чудо-Женщине" на амазонках были, так сказать, цельные бронекупальники. А в "Лиге Справедливости" они будут раздельными, демонстрируя отличные кубики пресса.

В связи с этим борцы за равенство выступили фронтом против "сексуализации актрис" — фронтом, возможно, и не очень широким, но зато громким и прокатившимся по всем медиа.

Ситуацию усугубляет до непримиримости то, что режиссером "Чудо-Женщины" была Патти Дженкинс. И поэтому, как рассуждают комментаторы, логично, хотя и грустно, что "Дженкинс реализовала фантазию девочек, а Снайдер — тоже фантазию, но мужчин". Данные рассуждения перемежаются другими — о том, что вообще-то раздельный бронекупальник просто нелеп, практической ценности у него нет, так как живот остается открытым, не держит ли режиссер женщин за дур и так далее.

Ситуацию делает еще более неисправимой тот факт, что времени совсем нет. Премьера должна состояться на неделе, и по-быстрому переодеть амазонок так, чтобы они не выглядели сексуально, уже никто не успеет. Картина пойдет в прокат уже порченая — под обвинения в сексизме и констатации, что вот так вот, собственно, из маленьких мальчиков и вырастают будущие Вайнштейны.

И Зак Снайдер, видимо, будет вынужден оправдываться, и говорить, что вообще-то никаких женщин-солдат в древнем мире не было, то есть все это чистая фантазия. И что в его "Спартанцах" тоже воевали мужики в одних только кожаных трусах и красных плащах. И что вообще-то у амазонки в его фильме есть еще огненное лассо и нарукавники, отражающие бластеры, это ведь реализм не оскорбляет? И так далее.

…В общем, будет весело. И вот что тут стоит отметить отдельно.

Во-первых. Хотя все это можно назвать "феминизмом в атаке", на деле скандал первым поднял зритель-мужчина. Просто правильно идеологически сориентированный по жизни (самопредставление: фрилансер-критик, гик, косплеер, оптимист, феминист и социалист из Турку, Финляндия). Феминистки подтянулись позже.

Во-вторых. Да, теперь кинокомиксам точно придется туго. Потому что сам этот жанр — что печатный, что киношный — есть изначально сервис по обслуживанию подростковых грез. Как романтико-героических (где могучие рыцари и прекрасные дамы), так и более фрейдистских (где властная мускулистая женщина прыгает на нескладного подростка с ветки, берет в плен своим лассо и посвящает в мужчины). И вот теперь этому жанру заявлено, что женщину нельзя изображать ни слабой (которую можно было бы спасти и защитить), ни соблазнительной (которая пленяет вас сама). Комиксам в будущем, возможно, предстоит стать пристойными как велосипедистки в Иордании.

И, наконец, в-третьих. Если кому-то кажется, что перед нами просто отдельный случай борьбы против угнетения, дошедший до легкого абсурда, то это не так. Это новый, еще только открывающий свои возможности тип мироощущения. Его можно назвать "жертвенно-боевым".

Боевые жертвы по мироощущению — это, на всякий случай, на сегодня уже квалифицированное большинство передовой страны западного мира. Согласно недавнему исследованию, дискриминацию в США чувствуют:

92% чернокожих граждан;

90% всех представителей ЛГБТ;

78% латиноамериканцев;

75% индейцев;

61% азиатов;

55% белых американцев (да!)

Вместе это, если я что-нибудь понимаю, около 65-70% американского населения. То есть квалифицированное большинство.

И все это большинство, ощущающее себя кучей ущемляемых меньшинств, не сидит сложа руки и готово бороться за свои права с ущемляющим большинством (поэтому мы и употребляем выражение "боевые жертвы"). Между ними, чувствующими себя дискриминируемыми, могут возникать альянсы, то есть толстые феминисты могут уличать киношников в сексизме, а гетеросексуальная певица Леди Гага будет рвать глотки за права геев, а в отместку белые американцы станут голосовать за Трампа. И продолжат валиться памятники несовременно мыслящим покойникам, и будет в очередной раз переписываться и освобождаться от неактуальных героев история, и проч.

Мы просто скромно отметим две вещи.

Первая: заметим, что это их всеобщее ощущение дискриминации — итог десятилетий борьбы против нее.

И вторая: у нас, конечно, кино куда хуже американского. Но если это плата за то, чтобы у нас не было "идеологии боевых жертв", — так, может, и ладно, переживем без хорошего кино. Фильмы мы и диснеевские смотреть можем.