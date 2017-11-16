Отняли голос: кому петь и танцевать на Украине — теперь решает СБУ

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

На Украине 16 ноября вступают в силу поправки к закону "О гастрольных мероприятиях". Теперь тех, кто будет петь и плясать на сценах украинских театров, ночных клубов и дискотек, будет определять Служба безопасности Украины (СБУ).

Пока это, правда, касается только российских артистов. Но не исключено, что со временем СБУ получит такие же полномочия в отношении соотечественников-украинцев, которые в чем-то не согласны с действиями режима Петра Порошенко или же осмелились поехать на гастроли в Россию.

Кстати, 16 ноября примечательно еще и тем, что в этот день ровно год назад радикалы пытались сорвать в Киеве концерт украинского дуэта "Потап и Настя". Тогда у них не получилось. Зато в других городах Украины — Львове, Днепропетровске, а особенно в Одессе — буйные головы оторвались по полной. Избивали и травили газом зрителей, распространяли мерзостные лозунги, обливали краской и нечистотами исполнителей. Вполне вероятно, что скоро у самых талантливых и востребованных артистов тоже возникнут проблемы со спецслужбой.

СБУ получила право делать тайное явным



Но сначала — о новой процедуре. Согласно утвержденным парламентом поправкам, за 30 дней до въезда на Украину российских исполнителей организаторы (продюсеры, владельцы эстрадных площадок и ночных клубов) должны донести об этом в СБУ. Неподчинившихся накажут многотысячными штрафами. А спецслужба в течение десяти дней ответит, можно въезжать в страну артисту или нет. Так украинская "охранка", по сути, стала организацией, "особо приближенной" к культуре.

Надо сказать, что борьба с российским влиянием на культурные процессы на Украине началась давно, еще при президенте Викторе Ющенко (некоторые политические старожилы утверждают, что даже при первом главе государства Леониде Кравчуке).

Однако только при Порошенко процесс приобрел, можно сказать, законченную юридическую форму. Сначала, летом 2014 года, СБУ с помощью специально организованных утечек сообщало, что список российских звезд эстрады, которым нельзя въезжать, состоит из 500 человек. Позже эти данные подкорректировали и снизили до 140. При этом (по старой "гэбистской" традиции) никто точно не знал, кто уже значится в подобном списке, а кто — еще нет. Сведения носили обрывочный характер — уроженец Донецкой области Иосиф Кобзон, киевлянка Наталья Королева (настоящая фамилия — Порывай) и москвич Василий Лановой в нем точно были. Остальные могли узнать про статус персоны нон-грата только на границе. Как это произошло, к примеру, с Лолитой Милявской.

Украинская общественность, полюбившая русскоязычную эстраду, разумеется, хотела, чтобы СБУ опубликовала полный и точный список заранее. Тогда никто не попал бы на границе в неловкую ситуацию. Но спецслужба на это не согласилась.

Теперь же, после вступления в юридическую силу поправок, никто не только не въедет на Украину, пока заранее не получит на это разрешение в СБУ, но даже не имеет права заключать договоры на гастроли. К слову, запрет на въезд для звезд российской эстрады, театра и кино обосновывают тем, что певцы, музыканты и артисты могут угрожать национальной безопасности страны. Вот такая, оказывается, у украинского государства уязвимая безопасность.

Закон от "голоса Майдана"

Как утверждают украинские СМИ, инициатором закона стал Евгений Нищук, министр культуры, выпускник престижного театрального столичного института имени Карпенко-Карого и даже народный артист Украины. Снялся в пяти почти никому не известных фильмах, играл на сцене небольшого столичного театра.

Но человек он на Украине знаменитый и широко известен в других кругах — организаторов различных массовых политических мероприятий. Зимой 2004-го Нищук прославился тем, что со сцены Майдана делал объявления, зачитывал обращения и тексты. Голос у министра, что и говорить, дикторский, хорошо поставленный.

Сразу после оранжевой революции, в 2005 году, президент Ющенко вспомнил о "голосе Майдана", присвоив ему звание заслуженного артиста.

После чего, до начала 2014-го, о Нищуке как об артисте никто в театральных кругах не слышал. Хотя на всякого рода митингах, особенно тех, которые организовывала "Батькивщина" Юлии Тимошенко, он служил исправно. Объявлял выступающих, пару раз бил в огромные театральные барабаны — была такая фишка на митингах, организованных бывшим премьером Украины.

В январе того же года Нищук вновь оказался востребован в роли "голоса Майдана". На эту "должность" его призвал нынешний генпрокурор страны Юрий Луценко.

© РИА Новости / Андрей Стенин Перейти в фотобанк Заслуженнный артист Украины Евгений Нищук, спикер Верховной рады, и.о. президента Украины Александр Турчинов и лидер фракции "Батькивщина", кандидат на пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк на площади Независимости в Киеве. 2014 год © РИА Новости / Андрей Стенин Перейти в фотобанк Заслуженнный артист Украины Евгений Нищук, спикер Верховной рады, и.о. президента Украины Александр Турчинов и лидер фракции "Батькивщина", кандидат на пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк на площади Независимости в Киеве. 2014 год

Как заверяет немецкий политолог Андреас Умланд, именно Нищук взял боевой клич Украинской повстанческой армии* и лозунг украинских националистов "Слава Украине! Героям слава!" в качестве девиза протестного движения. Теперь эта клятва националистов стала повсеместной.

Сразу после госпереворота "диктор" получил не очередное звание, а министерский портфель. Таким образом, человек, ни разу в своей жизни не руководивший даже отделом в собесе, стал главным по культуре в сорокамиллионнной стране. Правда, с перерывом. В декабре 2014-го он потерял министерский портфель, но в апреле 2016 года снова стал руководить Минкультом. Однако даже во время перерыва в работе министром власть не забыла Нищука. В 2015-м ему присвоили звание народного артиста.

Одно из самых скандальных высказываний главы ведомства — о населении юго-востока страны, которое, как он считает, из-за недостаточной генетической чистоты не может воспринимать украинскую культуру.

Когда "голосу Майдана" в соцсетях объяснили, что после такого откровенно нацистского заявления он вполне может оказаться невъездным в страны Евросоюза, Нищук извинился за свои высказывания.

…И подготовил изменения в закон "О гастрольной деятельности" с предоставлением функций культуртрегера СБУ.

Для тех, кто никому не нужен

Пока поправки имеют отношение только к гражданам России, в том числе и к тем, кто родился и вырос на Украине. Критерий, по которому спецслужба может отказать им во въезде, — высказывания в поддержку присоединения Крыма к России или участие в концертных и других мероприятиях на полуострове или на территории ДНР и ЛНР.

Однако имеется в этой истории еще несколько нюансов, которых в законе нет. Но есть в жизни. В таких концертах (в Крыму или ДНР и ЛНР), как правило, принимают участие те, на кого есть наибольший спрос у зрителей, — самые талантливые артисты. Запрет на въезд этих исполнителей попросту снижает градус конкуренции в культурной среде Украины. Отсюда и возникновение сначала никому неизвестных списков (кто и как их формировал — тайна за семью печатями), а потом — поправок от Нищука.

О том, что дело не в "крымнаше", а в конкуренции, говорят и другие факты. Под пресс националистов в свое время попали не только граждане России, но и украинцы — народная артистка Ани Лорак, певица Светлана Лобода и другие. Под лозунг "Слава, Украине!" им и другим артистам украинские националисты срывали концерты, оскорбляли. Досталось даже "сознательному украинцу" Ивану Дрону, который пожертвовал миллион гривен бойцам так называемый антитеррористической операции. Его концерт радикалы сорвали во Львове.

Причина давления на артистов и эстрадных исполнителей со стороны украинских националистов в том, что они выступают с концертами на территории "государства-агрессора", как называют Россию в Киеве.

Однако, и это третий нюанс, для украинских артистов, которые талантливы и не боятся конкуренции, есть опасность тоже попасть в черный список. Начали с запретов на въезд россиянам, а после могут запретить и своим выезд на гастроли в Россию.

В недавнем интервью украинским СМИ популярный в обеих странах Андрей Данилко (сценическое имя Верка Сердючка) заявил, что, по его мнению, у Украины есть проблемы серьезнее, нежели гастроли артистов, которым надо "кормить коллективы, обеспечивать студии и выход материалов".

"Есть масса людей (а артисты тоже люди), которые пытаются как-то выживать в нынешних "прекрасных" условиях. Каждый ищет работу", — откровенно пояснил он. А против гастролей в России, за которые преследуют на Украине националисты, считает Данилко, выступают артисты, которых никуда не зовут. "Они и здесь не особо кому-то нужны, знаю тут парочку таких активистов", — с горечью рассказал певец.

Читая эти откровения Данилко, невольно вспомнил о народном артисте Украины Евгении Нищуке, который получил особое признание власти и высокое звание не за достижения на театральных подмостках, а за то, что дважды был "голосом Майдана".

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.