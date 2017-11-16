"Детство" кончилось". Что ждет страны Балтии без денег Евросоюза

Владимир Веретенников, для РИА Новости
Экономисты Латвии, Литвы и Эстонии утверждают, что в ближайшие годы прибалтийские республики могут столкнуться с острым системным кризисом, связанным с потерей значительной части финансирования из западных структурных фондов. На кону — сотни миллионов евро. РИА Новости решило выяснить чем грозит государствам Балтии полное или частичное отлучение от европейской финансовой "соски".
Под денежным дождем
На сегодняшний день в Евросоюзе идет очередной период планирования — с 2014-го по 2020 год. За этот срок только Латвии, как следует из открытых источников, планировалось выделить из европейских структурных фондов порядка 4,5 миллиарда евро (по 3 тысячи на каждого жителя). Согласно данным Eurostat, общий размер дотаций для государств Прибалтики составил за последние пять лет около 3,5 миллиарда евро в год. При этом финансовые вливания в Литву и Латвию почти ежегодно увеличивались на 50-100 миллионов евро. Самыми крупными "донорами" являются Европейский социальный фонд (ESF), Европейский фонд регионального развития (ERAF) и Фонд кохезии (выравнивания) (KF). Примечательно, что с момента вступления всех трех республик в ЕС в 2004-м величина их обязательных выплат в общую казну Союза не превышала 150-300 миллионов евро. Другими словами, объем отдаваемого был в шесть-семь раз меньше, чем получаемого.
В разговоре с РИА Новости депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин подтвердил: "Зависимость всех трех стран Балтии от денег ЕС фатальна. Но самая финансово несамостоятельная из балтийских "сестер" — Латвия. В 2017 году ее годовой бюджет составляет 8 миллиардов евро. Из них один миллиард — помощь от ЕС. То есть каждый восьмой евро в нашем латвийском бюджете — подарок от ЕС. В следующем году финансовая зависимость от Евросоюза останется: бюджет спланирован на уровне почти 8,7 миллиарда евро. Из них 1,2 миллиарда — деньги ЕС".
Пора взрослеть
Однако не исключено, что такое изобилие скоро закончится. Мамыкин объясняет, что бюджетные периоды в ЕС планируются на семь лет, а очередной срок планирования истекает в 2020 году.
"Некоторые программы в Латвии будут действовать до 2024 года, потому что они начнутся позже или рассчитаны на десять лет, с 2014-го. Что будет потом — не знает никто. Сокращение финансирования связано с двумя моментами. Первый: выход Великобритании из ЕС. Недавно я встречался с еврокомиссаром по бюджету Гюнтером Эттингером. Он назвал цифру в 12 миллиардов евро в год — та сумма, которой будет ежегодно не хватать при отсутствии в ЕС Соединенного Королевства. Поэтому при уменьшении доходной части общего бюджета ЕС сократится и расходная часть. И каждое государство, включая страны Балтии, будет получать меньше. Самый скромный минус, который прогнозируют финансисты, — 150-200 миллионов евро для каждой из стран. Четыре миллиарда из недостающих денег ЕС готова компенсировать Германия. Но очевидно, что полностью покрыть недостающий взнос британцев не готова ни одна из больших стран ЕС: ни Франция, ни Испания, ни Италия", — утверждает парламентарий.
Кроме того, по его словам, есть и вторая причина сокращения дотирования: прибалтийские республики стали считаться в ЕС "взрослыми". "За время с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстония стали полноправными членами ЕС, прошло более тринадцати лет. Теперь чиновники Еврокомиссии говорят: за минувшие годы мы закачали в экономики стран Балтии десятки миллиардов евро. Вы эти деньги брали и всякий раз рапортовали, что жизнь становится все лучше и лучше. Теперь вам пора самим становиться донорами — ЕС вам помог, теперь вы сами обязаны помогать Болгарии, Румынии и Хорватии, вошедшим в Евросоюз после вас. И еще на горизонте вступление в ЕС государств Западных Балкан, это даже Юнкер признал в своей последней речи. "Детство" кончилось, пора странам Балтии взрослеть и тоже нести ответственность за наш общий союз", — описывает ситуацию Мамыкин.
Было — даром, будут — кредиты
Неутешительные прогнозы для Прибалтики в беседе с РИА Новости подтвердил и Мирослав Митрофанов — сопредседатель партии "Русский союз Латвии", помощник евродепутата Татьяны Жданок.
"Существующий сейчас порядок финансирования Фонда кохезии (выравнивания) существенно изменится. Раньше "старые" члены ЕС вкладывали деньги в этот фонд, а оттуда финансировались инфраструктурные проекты в государствах — "новых" участниках содружества. Цель — сократить существенный разрыв в уровне развития инфраструктуры "старых" и "молодых" членов ЕС. Впрочем, деньги на "выравнивание" получают не только государства, но и некоторые отдельные бедные регионы, например в Испании, Италии и Греции", — комментирует Митрофанов.
После 2020 года, уверен собеседник, приток европейских денег в Прибалтику не иссякнет, но поступать они будут уже не даром, а в виде долгосрочных кредитов. "Дело в том, что сейчас Евросоюз переживает экономическую стагнацию — там просто не предвидится настолько больших инфраструктурных проектов, которые потребуют вложения "дешевых денег", имеющихся сейчас в ЕС в большом количестве. В этих условиях наилучшим способом размещения средств считается отдача их в кредит под гарантии государств или муниципалитетов", — обрисовывает перспективы Митрофанов.
В ожидании "финансового шторма"
По информации Андрея Мамыкина, в Прибалтике сейчас существует масса программ, которые не смогут существовать без ЕС, оплачивающего до 85% стоимости того или иного проекта. "Понятно, что, сидя на денежном "буксире", в самостоятельное плавание отправиться сложно. Ясно, что в ситуации урезания или полного прекращения финансирования те или иные программы придется просто закрыть", — признает Мамыкин.
Парламентарий говорит, что ситуация весьма унизительная: "Спустя двадцать семь лет после провозглашения независимости, моя страна стоит в позе попрошайки с протянутой рукой! Мол, дяденьки в Брюсселе, дайте нам денег, кушать хочется…" Также он обращает внимание на то, что самая талантливая и работоспособная молодежь продолжает десятками тысяч покидать Латвию, чтобы получить достойную работу и сделать карьеру в Западной Европе. А зарубежные инвесторы, у которых есть желание вложиться в Латвию, зачастую понимают, что их денег здесь никто не ждет.
Хватит ли времени перестроить финансовую систему — вопрос открытый.