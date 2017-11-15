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Тереза Мэй пытается спасти Британию, вызывая дух Путина

11:4815.11.2017
(обновлено: 12:14 15.11.2017)
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© AFP 2017 / Pool/ Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фотоПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Архивное фото
© AFP 2017 / Pool/ Stefan Rousseau

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

"Призрак бродит по Европе, призрак путинизма". Именно так стоило начать свое нашумевшее антироссийское выступление Терезе Мэй, тем более что такая классическая риторика хорошо подходила для ее завявления, выдержанного в лучших британских традициях русофобской пропаганды. Британский премьер, конечно, не дотянула до Черчилля и его Фултонской речи, но очень старалась.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на Даунинг-стрит, 10. 18 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Daniel Leal-Olivas
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Перед Терезой Мэй стояла сложная, практически невыполнимая задача: списать на Путина, его "фальшивые новости" и мифических хакеров все проблемы британской политической системы, а также жесткие общественные конфликты, которые подобно кислоте разъедают саму ткань английского общества. Очень соблазнительно списать то, что Тереза Мэй дипломатично называет "раздором" или "диссонансом на Западе", на влияние Кремля и на то, как ловко российская пропаганда научилась использовать "информацию в качестве оружия", но такие риторические плацебо являются признаком слабости, а не силы. Британский премьер заранее ищет виноватых в том, что Великобритания превратится под ее руководством из "Британской экономической империи" в "островную Мексику".

Главная проблема Терезы Мэй — не в Кремле, а в Брюсселе. Британский истеблишмент, который надеялся использовать Brexit в своих целях, в конце концов перехитрил сам себя и теперь не знает, как выбраться из ловушки собственного изготовления. Первоначальный план был по-английски нагл и расчетлив: требовалось выйти из Евросоюза, избавиться от надоедливых мигрантов и диктата Брюсселя по многим политическим и экономическим вопросам и наконец-то сбросить с себя необходимость платить в общеевропейский бюджет. При этом предполагалось, что Великобритания сама сохранит главный бонус от присутствия в ЕС — легкий доступ на европейский рынок. Сценарий был истинно английским — в силу того, что предполагал сохранить все, что выгодно для британской экономики, и при этом ничего за это не платить.

© REUTERS / Peter NichollsУчастники протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне. 14 ноября 2017
© REUTERS / Peter Nicholls
Участники протеста против Brexit возле здания парламента в Лондоне. 14 ноября 2017

Здание министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МИД назвал обвинения Мэй в адрес России безосновательными
План не сработал. За годы, которые Лондон проработал в роли главного инструмента американского влияния в ЕС, континентальная Европа и ее политические элиты накопили колоссальную усталость, раздражение, а в некоторых случаях даже злость, вырвавшуюся сейчас наружу.

Для начала Терезе Мэй предложили заплатить 60 миллиардов евро в качестве компенсации Евросоюзу за выход Великобритании и вклада Лондона в долгосрочные европейские проекты, которые были инициированы еще до судьбоносного референдума по Brexit. Излишне подчеркивать, что для британской политической элиты такие условия, да еще навязанные в максимально унизительном для Великобритании формате, были неприемлемы, но проблемы Лондона на европейском направлении только начинались.

Европейские чиновники под чутким руководством Жана-Клода Юнкера выработали максимально неприятную для Мэй процедуру переговоров по выходу Королевства из ЕC. Консолидированная европейская позиция сводится к тому, что сначала Лондон должен согласиться заплатить деньги и обязаться обеспечить права европейских мигрантов (в том числе столь ненавидимых консервативными британцами "польских сантехников"), и только потом можно будет обсуждать желание Великобритании сохранить полноценный доступ к рынкам ЕС по норвежской, исландской или швейцарской модели. Без полноценного безбарьерного доступа на европейский рынок британской экономике грозит острая и глубокая рецессия, немного напоминающая то, что произошло с Украиной после осложнения доступа на ее основной экспортный рынок, который находится в России.

Порхай как бабочка
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Порхай как бабочка

У Жана-Клода Юнкера есть личные счеты к Британии, так как он лишился премьерского кресла в родном Люксембурге из-за шпионского скандала, в котором была замешана МИ-6, о чем открыто писала английская пресса. Сейчас настало время мести — и Юнкер, которого европейские СМИ уже много раз обвиняли в продвижении российских интересов, пытается нанести максимально значительный ущерб Великобритании.

У Лондона нет рычагов давления на Юнкера или Меркель. Их даже нельзя публично критиковать, так как это еще больше осложнит переговоры. Вот и приходится искать призрак Путина, который "сеет разлад" на Западе и подрывает европейскую солидарность.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
© REUTERS / Toby Melville/File Photo
Тереза Мэй угрожает России. Почему на самом деле это капитуляция Лондона
Тереза Мэй далеко не случайно уделила много внимания заверениям в том, что европейская солидарность в сфере безопасности все еще жива, несмотря на все российские усилия. Проблема в том, что британский премьер, в сущности говоря, произносила эту речь стоя у гроба той самой европейской и трансатлантической солидарности в сфере безопасности. Тринадцатого ноября 23 европейские страны подписали пакт, который фактически создает объединенные вооруженные силы ЕС, причем Великобритания не вписалась в новую архитектуру европейской безопасности из-за Brexit. Чиновники Европы, а также лидеры Германии и Франции, инициировавшие создание "европейской армии", проигнорировали яростные попытки британских дипломатов остановить формирование в ЕС структуры, которая будет очевидным конкурентом для НАТО и большой проблемой для европейских интересов США. Идея "европейской армии" как альтернативы "американским услугам по предоставлению безопасности" тоже принадлежит Жану-Клоду Юнкеру, а Brexit позволил ее реализовать, что опять же не может не печалить геополитических ястребов в Лондоне и Вашингтоне. Хотя на фотографии подписантов пакта о создании "европейской армии" не видно призрака Путина, можно не сомневаться, что Тереза Мэй заклеймит влияние российского президента на неокрепшие умы политиков Евросоюза. Это лишь вопрос времени.

© REUTERS / Emmanuel Dunand/ PoolМинистры иностранных дел и министры обороны стран Евросоюза на церемонии подписания пакта в сфере обороны. 13 ноября 2017
© REUTERS / Emmanuel Dunand/ Pool
Министры иностранных дел и министры обороны стран Евросоюза на церемонии подписания пакта в сфере обороны. 13 ноября 2017

Перед правительством Мэй сейчас во весь рост встает перспектива "жесткого Brexit" без каких-либо договоренностей с Евросоюзом. Для британской экономики это будет огромной проблемой, причем главной пострадавшей стороной станет Лондон, из которого банки уже массово бегут в Германию.

Впервые за несколько веков центр европейской финансовой деятельности переместится на континент. Английские СМИ сообщают о том, что последней надеждой британского руководства на случай отключения от европейского рынка стал план о вхождении Великобритании в NAFTA — Североамериканскую зону свободной торговли, которая сейчас как раз переживает кризис из-за того, что Дональд Трамп собирается пересмотреть ее основополагающие принципы. Это вполне может привести к тому, что из NAFTA выйдет Мексика.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом заседания Совета Европы в Брюсселе. 19 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Тереза Мэй во всех бедах винит Россию. И правильно делает!
Вашингтон будет совсем не против "заменить" Мексику на послушную и сильно обедневшую после Brexit Великобританию. Как минимум — американцам будет приятно видеть бывшую метрополию в экономическом блоке, который полностью контролируется Вашингтоном. Все-таки у истории хорошее чувство юмора. Нельзя не оценить иронию судьбы: Лондон так хотел переформатировать под себя Евросоюз и так долго и успешно разжигал конфликты между континентальными державами, что заигрался, и теперь максимум, на что он может рассчитывать, — это стать большим европейским Акапулько.

А кого объявят виноватым в этой окончательной катастрофе когда-то великой Британской империи, уже не имеет особого значения. Если британцев утешит то, что во всем виноваты мы, то пусть верят в это. Нам не привыкать.

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