НАРВАлись: как в американской газете сравнили Россию и Эстонию и ошиблись

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
В России все ужасно, жутко, мерзко, а в странах, выбравших светлый путь демократии, все просто чудесно — краткая суть большинства статей западных СМИ на "околороссийскую" тематику. Среди печатных изданий на этом направлении давно лидирует The New York Times, а среди авторов газеты безусловным лидером является корреспондент Эндрю Хиггинс, опубликовавший на днях очередной материал о "страшной жизни в России". На этот раз он сравнивал жизнь в двух городах-спутниках, разделенных одной рекой: русского Ивангорода и эстонской Нарвы. Американский журналист назвал эту реку "культурной пропастью" между городами.
Для понимания, кто такой Эндрю Хиггинс и какова его роль в американской газете, рекомендую почитать о моем личном опыте общения с этим пропагандистом, "заточенным" под поиск "русского следа" во всех страшных событиях в мире. В случае со сравнением Нарвы и Ивангорода задачи корреспондента NYT были полегче: ему всего лишь надо было написать, сколь замечательно живется соседу России, оставившему "проклятое советское прошлое" у себя за спиной, после того как речка Нарва стала государственной границей. Для чего Хиггинс, не мудрствуя лукаво, использовал летние путевые заметки одного российского оппозиционного блогера, посетившего упомянутые города-спутники и описавшего свои впечатления.
Обвинения в коррупции не по адресу
Корреспондент NYT пошел по стопам блогера и решил сравнить две набережные, на обустройство которых в рамках проекта River promenades II Европейский союз выделял определенные суммы в течение 2011-2012 годов. "Когда все работы были проведены, оказалось, что у Нарвы, которая получила около 830 тысяч долларов, набережная почти в восемь раз длиннее, чем у Ивангорода, который получил около 1,2 миллиона долларов", — утверждает Хиггинс. Планомерно он подводит читателей к простому объяснению этого "факта": коррупция в России.упоминался только в роли партнера. Причем изначально проектируемые работы в Нарве предполагались в большем объеме. Значит, вопрос не в коррупции? А если все-таки в коррупции, то с чьей стороны?
Именно муниципалитет Нарвы нанял эстонскую компанию OÜ Consumetric для проведения экономического исследования и проектных работ. И именно эта компания производила расчеты и обоснование проекта. А европейские надзорные органы контролировали его развитие и выделение средств на протяжении всего процесса, о чем свидетельствует подробная переписка, с которой мог бы ознакомиться и американский корреспондент. Почему о деталях умолчали, думаю, всем понятно: тогда обвинения в "коррупции" (если таковая имела место) должны быть адресованы не российской стороне. Но это в планы пропагандистов не входит — нужно показать, как все плохо в России и прекрасно в Европе.
Жители Нарвы бегут от хорошей жизни?
Но если американский журналист заговорил о численности населения, то вполне логично было бы задаться вопросом: почему население Нарвы, этого "рая на Земле", сокращается стремительными темпами в течение всех последних лет? На момент распада СССР в городе проживало более 80 тысяч человек. По состоянию на нынешний год в городе население составляет 57 тысяч и продолжает сокращаться.
Так добывается Пулитцер
Кто, как и я, бывал в Нарве и Ивангороде в советские времена, знает, что это был практически один город, в котором основная инфраструктура находилась на эстонской стороне, а российский берег был "спальным районом", откуда по утрам люди ехали на работу в Нарву. После превращения реки в госграницу ивангородцам пришлось создавать свою инфраструктуру с нуля.
Не хочу быть адвокатом местной власти Ивангорода, но сравнивать этот маленький городок с третьим городом Эстонии — мягко говоря, некорректно. В обсуждении статьи NYT один из жителей Ивангорода задается риторическим вопросом (цитирую дословно, сохраняя стиль и пунктуацию): "И чего они тогда с Нарвы каждый день к нам в Ивангород ходят на работу если у них там так хорошо? это я как местный интересуюсь".
Да и некоторые жители Нарвы не во всем разделяют восторг американского журналиста. Вот что рассказала мне местная предпринимательница Наталья Вышинская: "Зарплата у 90 процентов нарвитян 470 евро брутто (без вычета налогов. — Прим. ред.). Минималка. Не забываем, что налог у нас 21,5 процента. Безработица огромная. Молодежь уезжает. Остаются те, кто не приспособлен, — больные и пенсионеры…
Молодые люди, которые хорошо учатся, уезжают в Таллин и больше не возвращаются. Большая часть молодежи уезжает в Великобританию… Состояние беспросветности".
Стоит также напомнить, что в 2017 году газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за международные репортажи, в том числе за несколько статей Эндрю Хиггинса.