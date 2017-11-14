НАРВАлись: как в американской газете сравнили Россию и Эстонию и ошиблись

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

В России все ужасно, жутко, мерзко, а в странах, выбравших светлый путь демократии, все просто чудесно — краткая суть большинства статей западных СМИ на "околороссийскую" тематику. Среди печатных изданий на этом направлении давно лидирует The New York Times, а среди авторов газеты безусловным лидером является корреспондент Эндрю Хиггинс, опубликовавший на днях очередной материал о "страшной жизни в России". На этот раз он сравнивал жизнь в двух городах-спутниках, разделенных одной рекой: русского Ивангорода и эстонской Нарвы. Американский журналист назвал эту реку "культурной пропастью" между городами.

Для понимания, кто такой Эндрю Хиггинс и какова его роль в американской газете, рекомендую почитать о моем личном опыте общения с этим пропагандистом, "заточенным" под поиск "русского следа" во всех страшных событиях в мире. В случае со сравнением Нарвы и Ивангорода задачи корреспондента NYT были полегче: ему всего лишь надо было написать, сколь замечательно живется соседу России, оставившему "проклятое советское прошлое" у себя за спиной, после того как речка Нарва стала государственной границей. Для чего Хиггинс, не мудрствуя лукаво, использовал летние путевые заметки одного российского оппозиционного блогера, посетившего упомянутые города-спутники и описавшего свои впечатления.

Обвинения в коррупции не по адресу

Корреспондент NYT пошел по стопам блогера и решил сравнить две набережные, на обустройство которых в рамках проекта River promenades II Европейский союз выделял определенные суммы в течение 2011-2012 годов. "Когда все работы были проведены, оказалось, что у Нарвы, которая получила около 830 тысяч долларов, набережная почти в восемь раз длиннее, чем у Ивангорода, который получил около 1,2 миллиона долларов", — утверждает Хиггинс. Планомерно он подводит читателей к простому объяснению этого "факта": коррупция в России.

© Фото : Hannu Пограничный мост на реке Нарва между Нарвой и Ивангородом © Фото : Hannu Пограничный мост на реке Нарва между Нарвой и Ивангородом

Не берусь оценивать доли распределения бюджетов — оставим это на совести американского корреспондента. Во всех докладах по проекту значится, что европейская сторона выделила на него в общей сложности около 1,6 миллиона евро, а муниципалитеты Ивангорода и Нарвы добавили еще 10 процентов. Однако NYT решила скромно опустить тот факт, что основным бенефициаром программы выступил департамент городского развития и экономики Нарвы, а Ивангород во всех документах упоминался только в роли партнера . Причем изначально проектируемые работы в Нарве предполагались в большем объеме. Значит, вопрос не в коррупции? А если все-таки в коррупции, то с чьей стороны?

Именно муниципалитет Нарвы нанял эстонскую компанию OÜ Consumetric для проведения экономического исследования и проектных работ. И именно эта компания производила расчеты и обоснование проекта. А европейские надзорные органы контролировали его развитие и выделение средств на протяжении всего процесса, о чем свидетельствует подробная переписка, с которой мог бы ознакомиться и американский корреспондент. Почему о деталях умолчали, думаю, всем понятно: тогда обвинения в "коррупции" (если таковая имела место) должны быть адресованы не российской стороне. Но это в планы пропагандистов не входит — нужно показать, как все плохо в России и прекрасно в Европе.

Жители Нарвы бегут от хорошей жизни?

NYT пишет: "В Нарве с населением около 60 тысяч человек — что в пять раз больше, чем в Ивангороде, — учреждений больше и они лучше. Здесь есть современные больницы, бассейны, торговые центры, новый университет и бесплатный Wi-Fi в большей части города. Всех этих прелестей нет в Ивангороде, разве что строится муниципальный бассейн. Месячная зарплата здесь составляет около 500 долларов — почти в два раза меньше, чем в Нарве". Выкладки Хиггинс завершает словами анонимного русского жителя Нарвы, который заявляет, что жители Ивангорода поддерживают Россию лишь "на эмоциональном уровне", но "никто из тех, кого он знает, на самом деле не хочет жить в России".

Но если американский журналист заговорил о численности населения, то вполне логично было бы задаться вопросом: почему население Нарвы, этого "рая на Земле", сокращается стремительными темпами в течение всех последних лет? На момент распада СССР в городе проживало более 80 тысяч человек. По состоянию на нынешний год в городе население составляет 57 тысяч и продолжает сокращаться.

© Официальный интернет-сайт Нарвы Численность населения Нарвы в 2003-2017 годах © Официальный интернет-сайт Нарвы Численность населения Нарвы в 2003-2017 годах

Так добывается Пулитцер

Для сравнения: численность населения Ивангорода в 1992 году — менее 12 тысяч человек, а сегодня — 10,5 тысячи, причем в течение последних семи лет она постепенно растет. Как-то не вписываются эти цифры в картину, описываемую Хиггинсом.

Кто, как и я, бывал в Нарве и Ивангороде в советские времена, знает, что это был практически один город, в котором основная инфраструктура находилась на эстонской стороне, а российский берег был "спальным районом", откуда по утрам люди ехали на работу в Нарву. После превращения реки в госграницу ивангородцам пришлось создавать свою инфраструктуру с нуля.

Не хочу быть адвокатом местной власти Ивангорода, но сравнивать этот маленький городок с третьим городом Эстонии — мягко говоря, некорректно. В обсуждении статьи NYT один из жителей Ивангорода задается риторическим вопросом (цитирую дословно, сохраняя стиль и пунктуацию): "И чего они тогда с Нарвы каждый день к нам в Ивангород ходят на работу если у них там так хорошо? это я как местный интересуюсь".

Комментарий жителя Ивангорода на сайте RT Комментарий жителя Ивангорода на сайте RT

Да и некоторые жители Нарвы не во всем разделяют восторг американского журналиста. Вот что рассказала мне местная предпринимательница Наталья Вышинская: "Зарплата у 90 процентов нарвитян 470 евро брутто (без вычета налогов. — Прим. ред.). Минималка. Не забываем, что налог у нас 21,5 процента. Безработица огромная. Молодежь уезжает. Остаются те, кто не приспособлен, — больные и пенсионеры…

Молодые люди, которые хорошо учатся, уезжают в Таллин и больше не возвращаются. Большая часть молодежи уезжает в Великобританию… Состояние беспросветности".

Однако ни этих наблюдений, ни этих настроений, ни этих цифр американский журналист заметить не мог. Не вписывались они в концепцию статьи, суть которой в том, что "все плохо" может быть только в России…

Стоит также напомнить, что в 2017 году газета The New York Times получила Пулитцеровскую премию за международные репортажи, в том числе за несколько статей Эндрю Хиггинса.