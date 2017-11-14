РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Трамп под колпаком у Путина. Шпионский фельетон

08:0014.11.2017
(обновлено: 08:09 14.11.2017)
015610
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий ПодвицкийТрамп под колпаком у ПутинаТрамп под колпаком у Путина
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий

Игорь Романович, автор блога Green Tea

…Лидеры АТЭС дружно шли фотографироваться.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Политолог о заявлении экс-главы ЦРУ: против Трампа годятся любые обвинения

— Как долетели?— спросил Трамп, на ходу поправляя расстегнутый пиджак, что означало: "Говорить о делах не могу — я под колпаком".

Путин понял, что Трамп изучил инструкцию, которую он незаметно передал ему во время первого рукопожатия.

Если бы Трампа не пасли — его пиджак был бы застегнут.

— Спасибо, долетел хорошо, — ответил Путин, что означало: "Берегите себя, Дональд, хватит с нас одного Кеннеди".

— Хорошая тут погода, в Дананге! — сказал Трамп, что означало: "Типун вам на язык, Владимир! Давайте завтра встретимся в помещении нашей делегации".

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017

— Да, погода шепчет! — ответил Путин, что означало: "Уж лучше вы к нам. У вас там прослушивается и просматривается все, даже ванные комнаты".

— А орхидеи, смотрю, еще не зацвели! — заметил Трамп, что означало: "К вам не отпустят, пасут плотно, на ночь запирают, отбирают чемоданчик с кнопкой, оставляя лишь ноутбук с "Твиттером".

Все стали спускаться по ступенькам. Один охранник Трампа совсем осмелел и просунул голову между президентами, приложив руку к уху, чтобы лучше слышать.

Путин сделал подсечку, и любопытный охранник укатился в кусты. Никто не заметил потери бойца, настолько все было сделано быстро и четко.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая . Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Яровая назвала заявление экс-главы ЦРУ спецоперацией против России
 — Как здоровье миссис Трамп?— вежливо спросил Путин, что означало: "Как здоровье миссис Трамп?"

— Спасибо, все в порядке. Она задержалась в Пекине, чтобы осмотреть местный зоопарк и Великую стену, — ответил Трамп, что означало: "Она знает, что в помещениях нашей делегации просматриваются все ванные, и не хочет доводить старика Маккейна до очередного сердечного приступа, все-таки он республиканец".

© REUTERS / Thomas PeterПервая леди США Меланья Трамп во время прогулки по Великой Китайской стене в Пекине
© REUTERS / Thomas Peter
Первая леди США Меланья Трамп во время прогулки по Великой Китайской стене в Пекине

Путин несколько минут шел молча, погрузившись в воспоминания.
……………

Париж, 1990 год. Столик в маленьком кафе на Елисейских Полях.

— Какое самодовольное лицо, — поморщилась красивая двадцатилетняя словенка, рассматривая фотографию американского строительного магната.

— Присмотрись к нему, — негромко сказал худощавый подтянутый мужчина лет сорока, задумчиво глядя на спешащих по своим делам беспечных парижан. — Мне кажется, он далеко пойдет.

— Скажи, кто я для тебя?— вдруг спросила она, накрыв его ладонь своей. — Всего лишь агент… и все?

Он молча встал, подошел стоящему у стены роялю и рассеянно наиграл "С чего начинается Родина".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед рабочим заседанием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Снова о "вмешательстве" в выборы. Трамп прокомментировал встречу с Путиным

— Есть вещи, о которых не скажешь в двух словах, — он печально посмотрел в ее полные слез глаза. — У тебя все будет хорошо, и это главное.

— Но мы еще увидимся?— прошептала она.

— Убежден, — он коснулся ее щеки, стирая с нее слезу. — Когда-нибудь, где-нибудь, на каком-нибудь скучном саммите нас представят друг другу…

…………….

Путин тряхнул головой, отгоняя нахлынувшие воспоминания.

— Передавайте ей привет, Дональд, — сказал он Трампу, что означало: "Ладно, поговорим как-нибудь в другой раз".

Сенатор Джон Маккейн в Конгрессе США. Архивное фото
© AP Photo / Scott Applewhite
Маккейн раскритиковал Трампа за "веру в искренность" Путина

— Обязательно передам! — ответил Трамп, что означало: "В декабре попробую пройти к вам на лыжах с Аляски через Берингов пролив".

Все уже начали занимать свои места для официального фотографирования, а у Путина все еще щемило сердце.

Он знал, что Трамп совсем не умеет ходить на лыжах.

© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время совместного фотографирования лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 11 ноября 2017

 

 

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена