Трамп под колпаком у Путина. Шпионский фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea

…Лидеры АТЭС дружно шли фотографироваться.

— Как долетели?— спросил Трамп, на ходу поправляя расстегнутый пиджак, что означало: "Говорить о делах не могу — я под колпаком".

Путин понял, что Трамп изучил инструкцию, которую он незаметно передал ему во время первого рукопожатия.

Если бы Трампа не пасли — его пиджак был бы застегнут.

— Спасибо, долетел хорошо, — ответил Путин, что означало: "Берегите себя, Дональд, хватит с нас одного Кеннеди".

— Хорошая тут погода, в Дананге! — сказал Трамп, что означало: "Типун вам на язык, Владимир! Давайте завтра встретимся в помещении нашей делегации".

— Да, погода шепчет! — ответил Путин, что означало: "Уж лучше вы к нам. У вас там прослушивается и просматривается все, даже ванные комнаты".

— А орхидеи, смотрю, еще не зацвели! — заметил Трамп, что означало: "К вам не отпустят, пасут плотно, на ночь запирают, отбирают чемоданчик с кнопкой, оставляя лишь ноутбук с "Твиттером".

Все стали спускаться по ступенькам. Один охранник Трампа совсем осмелел и просунул голову между президентами, приложив руку к уху, чтобы лучше слышать.

Путин сделал подсечку, и любопытный охранник укатился в кусты. Никто не заметил потери бойца, настолько все было сделано быстро и четко.

— Как здоровье миссис Трамп?— вежливо спросил Путин, что означало: "Как здоровье миссис Трамп?"

— Спасибо, все в порядке. Она задержалась в Пекине, чтобы осмотреть местный зоопарк и Великую стену, — ответил Трамп, что означало: "Она знает, что в помещениях нашей делегации просматриваются все ванные, и не хочет доводить старика Маккейна до очередного сердечного приступа, все-таки он республиканец".

© REUTERS / Thomas Peter Первая леди США Меланья Трамп во время прогулки по Великой Китайской стене в Пекине © REUTERS / Thomas Peter Первая леди США Меланья Трамп во время прогулки по Великой Китайской стене в Пекине

Путин несколько минут шел молча, погрузившись в воспоминания.

……………

Париж, 1990 год. Столик в маленьком кафе на Елисейских Полях.

— Какое самодовольное лицо, — поморщилась красивая двадцатилетняя словенка, рассматривая фотографию американского строительного магната.

— Присмотрись к нему, — негромко сказал худощавый подтянутый мужчина лет сорока, задумчиво глядя на спешащих по своим делам беспечных парижан. — Мне кажется, он далеко пойдет.

— Скажи, кто я для тебя?— вдруг спросила она, накрыв его ладонь своей. — Всего лишь агент… и все?

Он молча встал, подошел стоящему у стены роялю и рассеянно наиграл "С чего начинается Родина".

— Есть вещи, о которых не скажешь в двух словах, — он печально посмотрел в ее полные слез глаза. — У тебя все будет хорошо, и это главное.

— Но мы еще увидимся?— прошептала она.

— Убежден, — он коснулся ее щеки, стирая с нее слезу. — Когда-нибудь, где-нибудь, на каком-нибудь скучном саммите нас представят друг другу…

…………….

Путин тряхнул головой, отгоняя нахлынувшие воспоминания.

— Передавайте ей привет, Дональд, — сказал он Трампу, что означало: "Ладно, поговорим как-нибудь в другой раз".

— Обязательно передам! — ответил Трамп, что означало: "В декабре попробую пройти к вам на лыжах с Аляски через Берингов пролив".

Все уже начали занимать свои места для официального фотографирования, а у Путина все еще щемило сердце.

Он знал, что Трамп совсем не умеет ходить на лыжах.