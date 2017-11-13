Россия подкосила Америку. США проиграли нам "пшеничную войну"

Ирина Алкснис, для РИА Новости

Последние дни российская политическая и интересующаяся политикой общественность оказалась занята тем, что под лупой рассматривала несостоявшуюся встречу президентов России и США на саммите АТЭС, интерпретируя произошедшее в привычных форматах (все пропало/происки врагов/все идет по плану). А заодно — выискивая скрытые смыслы в словах, жестах и даже взглядах лидеров двух стран в ходе пересечения Путина и Трампа на мероприятиях (я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я).

А вот американская — и, что немаловажно, деловая – пресса оказалась сосредоточена на совсем другой проблеме.

Газета The Wall Street Journal вышла с алармистской статьей о новой "русской угрозе", причем, в отличие от хакеров и вмешательства в выборы, тут оказалась поднята совершенно реальная проблема, на которую России не остается ответить ничего другого, кроме как: признаю себя виновной.

Речь идет о том, что российские производители пшеницы чрезвычайно успешно наступают на позиции американских фермеров на мировом рынке. Дело дошло до того, что американцы закрывают торговое представительство своей "Пшеничной ассоциации" в Египте, крупнейшем в мире импортере пшеницы.

Российские успехи в сельском хозяйстве стали уже, в общем, привычными за последние годы. Однако стоит почитать оценки происходящего от сторонних – и не слишком доброжелательных – наблюдателей, чтобы оценить и осмыслить весь масштаб происходящих процессов. К тому же, хотя статья в The Wall Street Journal представляет собой добросовестную аналитику с приличным набором фактуры, она все равно дает при чтении огромное количество поводов для иронии и шуток.

Например, выяснилось, что нынешний российский рекордный урожай пшеницы обрушил мировые цены на нее. В Чикагской торговой палате цена за бушель пшеницы (35,2 литра) с июля упала на четверть – до 4,19 доллара. При этом, по мнению WSJ, для России ситуация вполне комфортная из-за ослабленного рубля.

По поводу закрытия представительства в Египте спикер "Пшеничной ассоциации" Стив Мерцер так и сказал: "Мы просто не можем конкурировать с Россией в ценовых вопросах на этих рынках".

Классический пример того, когда по уму все вроде сделано правильно, а результат почему-то не радует: сами же порвали санкциями российскую экономику в клочья, рубль упал – только вот почему-то неожиданный побочный эффект проявился.

Отдельной темой для внимания журналистов WSJ оказалась эффективность российских хлеборобов. За последние пять лет урожайность пшеницы в России выросла на 70%. Зато ожидается, что в Штатах урожай упадет на четверть – из-за засухи и поздних метелей на Великих равнинах. По оценке Минсельхоза США, урожайность на российских полях в этом сезоне будет вдвое выше, чем на американских. А в целом доля американской пшеницы на мировых рынках упала до 15%, в то время как еще не так давно – в 1970-х – она составляла половину.

При всей иронии — статьи, подобные вышедшей в WSJ, помогают понять ту иррациональную истеричность, которая ныне захлестнула Запад в поиске "русского следа" в любом событии в любой точке мира. Это вполне понятная – и очень человеческая – реакция, когда сталкиваешься с феноменом, от которого отчетливо исходит дух сверхъестественного.

Ладно, Россия сделала грамотную ставку на сельское хозяйство. Масштабные инвестиции, которые также стали значимым фактором успеха российских аграриев, плюс государственная политика развития сельскохозяйственной отрасли сделали свое дело.

Ладно, Россия смогла воспользоваться сложившейся геополитической ситуацией и обернула себе во благо нанесенные по ее экономике конкурентами удары. В результате ее сельское хозяйство получило дополнительный стимул в рамках импортозамещения, а слабый рубль помогает в конкуренции на мировом рынке.

Но получается, что и сама природа – неподконтрольная человечеству могущественная сила – выступает на стороне России. Сама идея, что в России более благоприятные погодные условия для выращивания пшеницы, чем в США, еще несколько лет назад вызвала бы смех по обе стороны океана, а теперь это просто констатация факта.

Такое сочетание факторов, когда абсолютно все оборачивается на пользу России, способно погнять холодок по спине даже у самых рационально мыслящих людей.

Неудивительно, что в результате это обернулось Общей Теорией Русской Угрозы, которая объясняет абсолютно все происходящее в мире запредельным могуществом России. Именно эту теорию ныне скармливают миру западные СМИ, а самое обидное для них, что в итоге и эту концепцию Россия, в итоге, обязательно использует в свою пользу.