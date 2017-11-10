Генерал? АТО! Порошенко растит военного диктатора

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Порошенко назначил нового командующего силами так называемой АТО — военной операции в Донбассе. Назначение интересное. Михаил Забродский — молодой (44 года) перспективный генерал-лейтенант. Герой Украины. Героя и оба генеральских звания, а также орден Богдана Хмельницкого ему дал Порошенко. Он же возвел его из комбригов в командующие Высокомобильными десантными войсками ВСУ. А теперь доверил наиболее крупную и боеспособную группировку — карательные силы в Донбассе.

В принципе, дальнейший карьерный рост Забродского предполагает последовательное занятие должностей начальника Генштаба ВСУ и министра обороны Украины. Как тут не вспомнить генерала Павла Грачева, подчиненные которого в 1993 году стрельбой из танков в центре Москвы спасли Ельцина от парламента и предопределили преобразование Конституции РСФСР 1978 года в Конституцию Российской Федерации 1993 года.

Грачев был выходцем из ВДВ. Герой Советского Союза. Его карьера полностью зависела от сохранения Ельцина на посту президента. Генерал тогда, в момент противостояния президента и парламента, сделал выбор в пользу президента. Этот выбор и решил судьбу конфликта.

Забродский — выходец из ВДВ (аббревиатура на Украине расшифровывается по-другому, но суть дела от этого не меняется). Он окончил Военно-космическую академию имени Можайского в 1994 году. А значит, наблюдал события октября 1993-го вблизи (хоть не из Москвы, а из Санкт-Петербурга, но тем не менее — из России). До 1999 года служил в Вооруженных силах Российской Федерации. На его глазах в 1996-м состоялась отставка Павла Грачева, которому не помогли прошлые заслуги (тут надо вспомнить, что руку к спасению Ельцина он приложил не только в 1993-м, но и в 1991 году). То есть Забродский знает, что спасение президента может обеспечить спокойную старость (хоть и не наверняка), однако точно не может гарантировать продолжительную карьеру.

И если новоиспеченный командующий хоть немного знает историю, то может вспомнить, что двукратное (в 1953-м и 1957 году) спасение Хрущева не только не способствовало карьере маршала Победы Жукова, но наоборот — погубило ее. Два совпадения — уже тенденция.

Между тем Петр Алексеевич Порошенко явно не просто так назначил молодого, амбициозного и популярного в армии генерала на должность, дающую Забродскому контроль над наиболее боеспособной и самой крупной группировкой ВСУ. У самого Петра Алексеевича ситуация в Киеве все стремительнее скатывается к силовому сценарию. Он ведь своими глазами видел противостояние президента и оппозиции. Только главой государства тогда был Янукович. Нынешний украинский лидер знает, что Януковича предали генералы, а также Высокомобильные десантные войска (ВДВ) Украины. Генерал Замана (начальник Генштаба до 19 февраля 2014 года) внезапно потерялся, да так надежно, что до самого момента переворота его так и не нашли. Вместо себя он оставил только прошение об отставке. Впрочем, предательство президента генералу не помогло. "Новая власть", пообещав ему поначалу пост министра обороны и поставив с его помощью под контроль армию, отправила военного-предателя в отставку.

Отправлявшиеся в Киев на подавление путча бригады ВДВ частью "не смогли" добраться до места назначения, а частью даже казармы не покинули. Это притом что батальон морской пехоты из Севастополя прибыл в столицу в указанные сроки и был готов выполнить приказ. Так что Петр Алексеевич не понаслышке знает, как важно в критический момент иметь во главе армии лично преданного и авторитетного генерала.

Забродский — едва ли не единственная кандидатура в ВСУ, отвечающая данным требованиям. Он не только получил хорошее образование и неоценимый опыт в России, но вместе с тем идеологически подковался в США, где два года (2005-2006) учился в Колледже командования армии и Объединенного командования начальников штабов. Следует обратить внимание на даты обучения. Это первые годы президентства Ющенко. Значит, националистическая власть уже тогда доверяла Забродскому.

Стоит отметить, что отбирал его для учебы в США министр обороны Украины — "паркетный полковник" Гриценко (сам учившийся в Америке). Гриценко никогда не скрывал, что его политическим идеалом является Пиночет, более того — вот уже больше десяти лет он безуспешно предлагает себя в военные диктаторы Украины. Так что его выбор в какой-то мере свидетельствует и о политических предпочтениях самого Забродского.

Как видно, с точки зрения возможности перехода Забродского на сторону России или существующих (а также перспективных) народных республик Порошенко тоже подстраховался. Забродский, принимавший российскую присягу, не может вернуться на службу в Россию не только и не столько потому, что через пять лет перешел на украинскую службу. Главных препятствий повторению генералом "подвига" крымской группировки ВСУ, на 90% перешедшей в 2014 году на российскую службу, два.

Во-первых, именно бригада, которой он командовал в 2014 году, еще до своего генеральства, захватила гору Карачун и обстреливала жилые кварталы Славянска из тяжелых орудий. Эти действия квалифицируются как военное преступление. Во-вторых, его учеба у американцев, а также служба в миротворческом контингенте в Косово и в украинско-польском батальоне ставят крест на любых перспективах карьеры в ВС России, даже если бы генералу удалось доказать, что он к военным преступлениям непричастен. Слишком уж у него проамериканская биография.

То есть Порошенко рассчитывает, что Забродский выполнит любой его приказ. Основания следующие.

Сегодняшний расклад таков, что генерал обязан действующему президенту Украины карьерой. Однако поменяется президент — и не факт, что фаворита предыдущего главы государства будут продвигать по службе. Скорее наоборот.

Забродский еще очень молод, но осталось не так много должностей и званий, которые он не получил в ВСУ. Произвести его в генерал-полковники, а затем и в генералы армии, назначить начальником Генштаба, а затем и министром обороны гарантированно может только Порошенко. У другого лидера будет свой "верный генерал".

Переход на российскую службу "заказан". Там его наверняка ждут суд и тюрьма за измену присяге и военные преступления. В лучшем случае — позорная отставка и забвение. Но протеже Порошенко амбициозен. Он еще не насытился подвигами и не налюбовался чудесами собственной храбрости.

Молодой военный пользуется авторитетом у солдат и офицеров ВСУ, у "ветеранов" так называемой АТО. За ним пойдут войска. Его приказ они, скорее всего, выполнят (по крайней мере, Порошенко на это рассчитывает).

Генерал учился в США, "великим полководцем" стал, воюя против Донбасса. И если он начнет расстреливать "патриотов" из пушек, его трудно будет назвать "агентом Путина".

Вроде бы Петр Алексеевич предусмотрел все. Армия под командованием Забродского должна спасти его от олигархической оппозиции, от нацистов и даже от аваковской Нацгвардии. Пусть попробует криминальный авторитет Аваков потягаться на поле сражения с заслуженным боевым генералом. Только одно не учел Порошенко. Все случаи спасения генералами слабых президентов (или генсеков) на памяти Забродского заканчивались для военных позорной отставкой. Кроме того, учитель и начальник Забродского (Гриценко), давший ему первый карьерный толчок в виде обучения в американском военном колледже, не только сам страдал комплексом Пиночета, но и прививал его подчиненным. Так что генерал вполне может полагать, что и сам не хуже Петра Алексеевича справится с управлением государством.

В конце концов, есть опыт Бонапарта, которого члены олигархической Директории тоже желали использовать как против парламентской оппозиции, так и друг против друга. Он вначале разогнал законодателей, а затем и саму Директорию, превратив ее всесильных членов отчасти во всеми забытых отставников, отчасти — в своих верных слуг. Почему бы Забродскому после зачистки оппонентов Порошенко не взять судьбу в свои руки и не зачистить его самого? Это как минимум на полгода обеспечит ему если не любовь, то доверие большей части уцелевших граждан Украины.

Единственная проблема генерала: группировки в Донбассе, да и всей украинской армии явно недостаточно для того, чтобы одновременно контролировать всю территорию страны, воевать с олигархами, нацистами, Донбассом и полусамостоятельными регионами. Но все равно ведь Порошенко желает, чтобы он сделал это ради сохранения за ним президентства, так почему бы не попытаться сделать то же самое ради себя?

Бонапарт, конечно, не получится, так ведь и Украина — не Франция. Ей и атаман Григорьев (штабс-капитан царской армии, полковник армии УНР, начдив РККА, обладатель двух солдатских георгиевских крестов и ордена Красного Знамени, предавший всех и убитый махновцами, когда и их собирался предать) сгодится.