Генерал? АТО! Порошенко растит военного диктатора

Ростислав Ищенко, обозреватель МИА "Россия сегодня"
Порошенко назначил нового командующего силами так называемой АТО — военной операции в Донбассе. Назначение интересное. Михаил Забродский — молодой (44 года) перспективный генерал-лейтенант. Герой Украины. Героя и оба генеральских звания, а также орден Богдана Хмельницкого ему дал Порошенко. Он же возвел его из комбригов в командующие Высокомобильными десантными войсками ВСУ. А теперь доверил наиболее крупную и боеспособную группировку — карательные силы в Донбассе.
В принципе, дальнейший карьерный рост Забродского предполагает последовательное занятие должностей начальника Генштаба ВСУ и министра обороны Украины. Как тут не вспомнить генерала Павла Грачева, подчиненные которого в 1993 году стрельбой из танков в центре Москвы спасли Ельцина от парламента и предопределили преобразование Конституции РСФСР 1978 года в Конституцию Российской Федерации 1993 года.
Забродский — выходец из ВДВ (аббревиатура на Украине расшифровывается по-другому, но суть дела от этого не меняется). Он окончил Военно-космическую академию имени Можайского в 1994 году. А значит, наблюдал события октября 1993-го вблизи (хоть не из Москвы, а из Санкт-Петербурга, но тем не менее — из России). До 1999 года служил в Вооруженных силах Российской Федерации. На его глазах в 1996-м состоялась отставка Павла Грачева, которому не помогли прошлые заслуги (тут надо вспомнить, что руку к спасению Ельцина он приложил не только в 1993-м, но и в 1991 году). То есть Забродский знает, что спасение президента может обеспечить спокойную старость (хоть и не наверняка), однако точно не может гарантировать продолжительную карьеру.
И если новоиспеченный командующий хоть немного знает историю, то может вспомнить, что двукратное (в 1953-м и 1957 году) спасение Хрущева не только не способствовало карьере маршала Победы Жукова, но наоборот — погубило ее. Два совпадения — уже тенденция.
Забродский — едва ли не единственная кандидатура в ВСУ, отвечающая данным требованиям. Он не только получил хорошее образование и неоценимый опыт в России, но вместе с тем идеологически подковался в США, где два года (2005-2006) учился в Колледже командования армии и Объединенного командования начальников штабов. Следует обратить внимание на даты обучения. Это первые годы президентства Ющенко. Значит, националистическая власть уже тогда доверяла Забродскому.
Как видно, с точки зрения возможности перехода Забродского на сторону России или существующих (а также перспективных) народных республик Порошенко тоже подстраховался. Забродский, принимавший российскую присягу, не может вернуться на службу в Россию не только и не столько потому, что через пять лет перешел на украинскую службу. Главных препятствий повторению генералом "подвига" крымской группировки ВСУ, на 90% перешедшей в 2014 году на российскую службу, два.
То есть Порошенко рассчитывает, что Забродский выполнит любой его приказ. Основания следующие.
Сегодняшний расклад таков, что генерал обязан действующему президенту Украины карьерой. Однако поменяется президент — и не факт, что фаворита предыдущего главы государства будут продвигать по службе. Скорее наоборот.
Переход на российскую службу "заказан". Там его наверняка ждут суд и тюрьма за измену присяге и военные преступления. В лучшем случае — позорная отставка и забвение. Но протеже Порошенко амбициозен. Он еще не насытился подвигами и не налюбовался чудесами собственной храбрости.
Молодой военный пользуется авторитетом у солдат и офицеров ВСУ, у "ветеранов" так называемой АТО. За ним пойдут войска. Его приказ они, скорее всего, выполнят (по крайней мере, Порошенко на это рассчитывает).
Генерал учился в США, "великим полководцем" стал, воюя против Донбасса. И если он начнет расстреливать "патриотов" из пушек, его трудно будет назвать "агентом Путина".
В конце концов, есть опыт Бонапарта, которого члены олигархической Директории тоже желали использовать как против парламентской оппозиции, так и друг против друга. Он вначале разогнал законодателей, а затем и саму Директорию, превратив ее всесильных членов отчасти во всеми забытых отставников, отчасти — в своих верных слуг. Почему бы Забродскому после зачистки оппонентов Порошенко не взять судьбу в свои руки и не зачистить его самого? Это как минимум на полгода обеспечит ему если не любовь, то доверие большей части уцелевших граждан Украины.
Бонапарт, конечно, не получится, так ведь и Украина — не Франция. Ей и атаман Григорьев (штабс-капитан царской армии, полковник армии УНР, начдив РККА, обладатель двух солдатских георгиевских крестов и ордена Красного Знамени, предавший всех и убитый махновцами, когда и их собирался предать) сгодится.