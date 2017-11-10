"Прощай, русский газ": почему американский триумф в Китае так быстро сдулся

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter
В контексте XXV саммита АТЭС в Дананге и государственного визита Дональда Трампа в Китай начинают вырисовываться контуры его стратегии на азиатском направлении. Наглядные результаты уже есть — в первый же день визита Китай раскошелился на коммерческие соглашения объемом в 250 миллиардов, причем все эти миллиарды — плата китайской стороны. Более того, Пекин широко распахнул двери на китайский энергетический рынок для американского СПГ, заявив о финансировании крупного газового проекта на Аляске.
На первый взгляд, азиатский успех новой американской администрации самоочевиден. Но есть основания полагать, что напористый делец, который сейчас руководит США, оказался жертвой китайских дипломатов, а никак не триумфатором.
В Китае Трампу нужно было добиться успехов по нескольким направлениям. Во-первых, выполнить главное предвыборное обещание, данное не американскому народу, а спонсорам и сторонникам самого Трампа из числа американской бизнес-элиты, которые ожидают, что Белый дом "выровняет" торговый баланс с Китаем. Эту задачу можно сформулировать в виде принципа — Китай должен зарабатывать в США меньше, а США должны зарабатывать на китайском рынке больше, чем сейчас. Нетрудно заметить, что реализация этого плана идет вразрез с экономической политикой китайского руководства, которому нужно, чтобы китайские компании зарабатывали больше как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
Сообщение о том, что американский президент совершил "китайское чудо", облетело ленты мировых агентств и вызвало восторг в США. Американские журналисты назвали "чудом" упомянутый пакет сделок и соглашений на 250 миллиардов, который был подписан в первый день визита Трампа, — притом что никто не ожидал столь значительного подарка со стороны китайских властей. Поскольку, повторим, все финансовые потоки, связанные с обсуждаемыми соглашениями, предполагают переток денег из Китая в США, это в общем-то дает Вашингтону возможность похвастаться деловой хваткой американского президента и получением значительных уступок со стороны Пекина.
Главным успехом Трампа можно считать самое крупное энергетическое соглашение из "китайского пакета", которое относится к китайским инвестициям в добычу природного газа на Аляске и его последующему экспорту в виде СПГ в Китай.испытывают американские экспортеры СПГ на рынке Евросоюза.
Восторг по поводу достижений американского президента длился примерно 12 часов и стал резко сходить на нет после того, как в национальных СМИ начали появляться комментарии от чиновников, дипломатов и бизнесменов, которые видели тексты соглашений. По сути получается, что Си вручил Трамп "пустышку" в блестящей медийной обертке.
Даже в самом позитивном сценарии только часть полученного газа будет куплена китайской стороной, притом что, как отмечает аналитик Wood Mackenzie Керри-Энн Шэнкс, "Синопек может быть в состоянии найти более дешевый СПГ у других источников".
По данным Государственной комиссии по развитию и реформам КНР (бывший "госплан"), максимально возможный объем китайского импорта СПГ к 2025 году составит 100 миллионов тонн, а это значит, что даже в случае максимально возможных закупок на Аляске наибольшая доля рынка для этого мегапроекта составит не более 20 процентов от всего импорта СПГ, который значительно меньше по объемам, чем рынок китайского трубопроводного газа.
Если Трамп что-то и доказал России этой "сделкой века", так это то, что при большом желании и за очень немалые деньги Китай сможет приобрести некоторую часть нужного ему СПГ на Аляске. Вряд ли это можно считать триумфом, хотя первоначальные заголовки, появившиеся сразу после подписания предварительного соглашения, действительно выглядели угрожающе.
Размеры и важность трамповского "чуда" оказались сильно преувеличены, а агентство "Блумберг" уже выпустило аналитическую статью под заголовком "Трофей Трампа на 250 миллиардов долларов оказался почти бессодержательным" и намекает на то, что китайцы просто воспользовались любовью американского президента к яркому, но пустому пиару. "Это классические китайские действия. Они это делали тысячу лет", — жалуется американским журналистам экс-посол США в Пекине Макс Баукус.
Итого: иллюзия большого китайского успеха американского президента тает на глазах. Это означает, что ему сейчас еще нужнее знаковый успех на северокорейском направлении. Вопрос в том, что он готов предложить Владимиру Путину и Си Цзиньпиню в обмен на их незаменимое содействие. Северокорейская ядерная программа — серьезный вопрос, и тут невозможно отделаться пиаром.
Но шансов на успех на этом направлении очень немного. И дело не только в прошедшей информации об отмене встречи с Путиным на полях АТЭС. Для того чтобы договориться с российским лидером, Трампу придется предложить какие-то серьезные и реальные уступки. А их не просматривается.