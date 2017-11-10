"Прощай, русский газ": почему американский триумф в Китае так быстро сдулся

Президент США Дональд Трамп во время визита в Китай. 9 ноября 2017 года

Президент США Дональд Трамп во время визита в Китай. 9 ноября 2017 года

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

В контексте XXV саммита АТЭС в Дананге и государственного визита Дональда Трампа в Китай начинают вырисовываться контуры его стратегии на азиатском направлении. Наглядные результаты уже есть — в первый же день визита Китай раскошелился на коммерческие соглашения объемом в 250 миллиардов, причем все эти миллиарды — плата китайской стороны. Более того, Пекин широко распахнул двери на китайский энергетический рынок для американского СПГ, заявив о финансировании крупного газового проекта на Аляске.

В Китае у американских энергетических компаний может получиться то, что пока не очень получается в Европе. Для того чтобы Трамп мог заявить о полном успехе своего азиатского турне, не хватает только прогресса по северокорейскому вопросу, но для этого американскому президенту придется добиться содействия не только китайского, но и российского лидера.

На первый взгляд, азиатский успех новой американской администрации самоочевиден. Но есть основания полагать, что напористый делец, который сейчас руководит США, оказался жертвой китайских дипломатов, а никак не триумфатором.

© AFP 2017 / Fred Dufour Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года © AFP 2017 / Fred Dufour Президент США Дональд Трамп и председатель Китая Си Цзиньпин в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года

В Китае Трампу нужно было добиться успехов по нескольким направлениям. Во-первых, выполнить главное предвыборное обещание, данное не американскому народу, а спонсорам и сторонникам самого Трампа из числа американской бизнес-элиты, которые ожидают, что Белый дом "выровняет" торговый баланс с Китаем. Эту задачу можно сформулировать в виде принципа — Китай должен зарабатывать в США меньше, а США должны зарабатывать на китайском рынке больше, чем сейчас. Нетрудно заметить, что реализация этого плана идет вразрез с экономической политикой китайского руководства, которому нужно, чтобы китайские компании зарабатывали больше как на внешнем, так и на внутреннем рынке.

Во-вторых, американскому президенту необходимо продемонстрировать свою способность быстро решать сложные геополитические проблемы. Сирийский кризис уже практически завершен, причем Россия разрешила его в свою пользу практически без оглядки на Вашингтон, что вызвало шквал критики в адрес американского руководства со стороны экспертного сообщества и американских политических радикалов вроде Джона Маккейна. Получается, что в качестве "внешнеполитического экзамена" для Трампа сейчас выступает северокорейский вопрос, причем ситуация осложняется тем, что, по большому счету, Трамп сам довел ситуацию до кризисного состояния, из которого нет простого выхода.

Сообщение о том, что американский президент совершил "китайское чудо", облетело ленты мировых агентств и вызвало восторг в США. Американские журналисты назвали "чудом" упомянутый пакет сделок и соглашений на 250 миллиардов, который был подписан в первый день визита Трампа, — притом что никто не ожидал столь значительного подарка со стороны китайских властей. Поскольку, повторим, все финансовые потоки, связанные с обсуждаемыми соглашениями, предполагают переток денег из Китая в США, это в общем-то дает Вашингтону возможность похвастаться деловой хваткой американского президента и получением значительных уступок со стороны Пекина.

© AP Photo / Andy Wong Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время делового мероприятия в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года © AP Photo / Andy Wong Президент США Дональд Трамп и президент Китая Си Цзиньпин во время делового мероприятия в Большом зале народа в Пекине. 9 ноября 2017 года

Главным успехом Трампа можно считать самое крупное энергетическое соглашение из "китайского пакета", которое относится к китайским инвестициям в добычу природного газа на Аляске и его последующему экспорту в виде СПГ в Китай.

Сумма инвестиций — 43 миллиарда долларов, а максимальный объем производства СПГ в рамках проекта — 20 миллионов тонн в год. Для сравнения: мощность российского проекта "Ямал СПГ", в который тоже инвестированы китайские деньги, составляет 16,5 миллиона тонн в год. Неудивительно, что в этом соглашении многие СМИ увидели "альтернативу для "Силы Сибири", а также доказательство того, что Трамп таким образом компенсировал на китайском рынке те сложности, которые испытывают американские экспортеры СПГ на рынке Евросоюза.

Восторг по поводу достижений американского президента длился примерно 12 часов и стал резко сходить на нет после того, как в национальных СМИ начали появляться комментарии от чиновников, дипломатов и бизнесменов, которые видели тексты соглашений. По сути получается, что Си вручил Трамп "пустышку" в блестящей медийной обертке.

Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на китайскую компанию Sinopec, китайская сторона всего лишь "заинтересована в возможности" покупки СПГ из Аляски . Более того, агентство Рейтер сообщает, что окончательное решение по инвестициям и закупкам будет принято в четвертом квартале 2019 года.

Даже в самом позитивном сценарии только часть полученного газа будет куплена китайской стороной, притом что, как отмечает аналитик Wood Mackenzie Керри-Энн Шэнкс, "Синопек может быть в состоянии найти более дешевый СПГ у других источников".

По данным Государственной комиссии по развитию и реформам КНР (бывший "госплан"), максимально возможный объем китайского импорта СПГ к 2025 году составит 100 миллионов тонн, а это значит, что даже в случае максимально возможных закупок на Аляске наибольшая доля рынка для этого мегапроекта составит не более 20 процентов от всего импорта СПГ, который значительно меньше по объемам, чем рынок китайского трубопроводного газа.

Если Трамп что-то и доказал России этой "сделкой века", так это то, что при большом желании и за очень немалые деньги Китай сможет приобрести некоторую часть нужного ему СПГ на Аляске. Вряд ли это можно считать триумфом, хотя первоначальные заголовки, появившиеся сразу после подписания предварительного соглашения, действительно выглядели угрожающе.

© REUTERS / Damir Sagolj Президент США Дональд Трамп во время визита в Китай. 9 ноября 2017 года © REUTERS / Damir Sagolj Президент США Дональд Трамп во время визита в Китай. 9 ноября 2017 года

Размеры и важность трамповского "чуда" оказались сильно преувеличены, а агентство "Блумберг" уже выпустило аналитическую статью под заголовком "Трофей Трампа на 250 миллиардов долларов оказался почти бессодержательным" и намекает на то, что китайцы просто воспользовались любовью американского президента к яркому, но пустому пиару. "Это классические китайские действия. Они это делали тысячу лет", — жалуется американским журналистам экс-посол США в Пекине Макс Баукус.

Итого: иллюзия большого китайского успеха американского президента тает на глазах. Это означает, что ему сейчас еще нужнее знаковый успех на северокорейском направлении. Вопрос в том, что он готов предложить Владимиру Путину и Си Цзиньпиню в обмен на их незаменимое содействие. Северокорейская ядерная программа — серьезный вопрос, и тут невозможно отделаться пиаром.

Но шансов на успех на этом направлении очень немного. И дело не только в прошедшей информации об отмене встречи с Путиным на полях АТЭС. Для того чтобы договориться с российским лидером, Трампу придется предложить какие-то серьезные и реальные уступки. А их не просматривается.